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Норвегия (566) танк (1935)

Норвегия планирует предоставить Украине до 8 танков Leopard 2, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

норвегія

Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2 из 36 имеющихся у нее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило издание Dagens Næringsliv.

В публикации отмечается, что в скором времени правительство Норвегии также примет решение о закупке новых танков.

В понедельник вечером в Норвегии состоялось закрытое заседание расширенного комитета по иностранным делам и обороне, посвященное оказанию военной помощи Украине.

Норвежские журналисты узнали, что это заседание посвятили, в частности, танкам, после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не возражает, если Польша отправит Украине свои танки Leopard.

Читайте также: Шольц согласился отправить танки в Украину, - Der Spiegel

Напомним, 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "вскоре будет решение". Позже стало известно, что Польша попросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

На этом фоне СМИ сообщили о возможном решении Вашингтона передать Киеву "значительное количество" американских танков M1 Abrams для разблокирования поставок Leopard 2.
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Топ комментарии
+13
Штук 100 це тільки Леопардів буде. Ще в районі 150 штук Т-72 передають партнери. Плюс ще Челенджери, Абрамси, колісні французькі - буде біля 300 ******** танків, все як і просив Залужний!
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24.01.2023 20:09
+11
Штук 100 набереться на першому етапі...
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24.01.2023 20:00
+8
С миру по нитки, и касапам на верёвку чтобы повеситься насобираем..
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24.01.2023 20:19
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Штук 100 набереться на першому етапі...
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24.01.2023 20:00 Ответить
Хто більше.Аукціон добра для України.
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24.01.2023 20:20 Ответить
Курочка по зёрнышку,- весь двор (читай расссососиюшка) в гавне
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24.01.2023 20:09 Ответить
Штук 100 це тільки Леопардів буде. Ще в районі 150 штук Т-72 передають партнери. Плюс ще Челенджери, Абрамси, колісні французькі - буде біля 300 ******** танків, все як і просив Залужний!
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24.01.2023 20:09 Ответить
До речі, по розвідданим, у кацапів боєздатних танків залишилося не більше 1000. Це вже з розпочатим частковим розконсервуванням... Та й зі зберігання вони майже нічого вже не зможуть зняти, бо такі танки потребують оновлення та ремонту, а це час.
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24.01.2023 20:21 Ответить
Из БМП самые лучшие это шведские любую бронемашину насквозь прошивают с 7 км а орковские танк в борт с 2 км.Дают пока 50штук может и соседи шведов подкинут еще.
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24.01.2023 20:18 Ответить
Норвегія планує надати Україні до 8 танків Leopard 2

Ще б зо два - зо три автомати не завадило...
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24.01.2023 20:18 Ответить
В них всього 32. ******* 25% віддають.
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24.01.2023 20:30 Ответить
(перелякано хапається за серце):
Автомати я хоч не усі запросив???
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24.01.2023 20:33 Ответить
Краще в норвегов арту просити, а головне, снаряди. Це вони вміють.
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24.01.2023 21:39 Ответить
С миру по нитки, и касапам на верёвку чтобы повеситься насобираем..
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24.01.2023 20:19 Ответить
Наші дипломати в Японіі та Південній Кореі не хочуть запропонувати випробування в бойових умовах основних танків тип 10 та К2. БЕЗКОШТОВНО
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24.01.2023 20:20 Ответить
Та поляки вже почали купувати К2 та гаубиці К9. Треба було раніше пропонувати.
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24.01.2023 21:00 Ответить
Греблю прорвало!
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24.01.2023 20:23 Ответить
Я ЧИТАЮ И ... НЕ ВЕРЮ ... БОЮСЬ СГЛАЗИТЬ ... НЕ УЖЕЛИ ЛЕД ТРОНУЛСЯ ...хоть сейчас и зима НЕМЦЕВ ДОЖАЛИ
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24.01.2023 20:25 Ответить
У нас хоч і зима - але на річках лід позривало Зокрема - на Десні!
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24.01.2023 20:48 Ответить
Тільки мародерів не підпускайте, бо розкрадуть обладнання
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24.01.2023 20:27 Ответить
Ну кирила тимошонка уже на танк не претендует, как минимум
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24.01.2023 20:39 Ответить
Але німці дають "танкову кампанію" так в них зветься підрозділ з 14 танків. Буде передано Лео 2 А6.
Цей танк стоїть на озброєнні BW з 2001 року.
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24.01.2023 20:29 Ответить
"компанія"- це "рота" в західних арміях
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24.01.2023 20:36 Ответить
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24.01.2023 20:29 Ответить
Значить Польща, Німеччина, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди і Норвегія.

На бригаду мають нашкребти.

Чекаєм що скаже Трюдо.
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24.01.2023 20:35 Ответить
Та навіть Мароко танки дає. Т-72, модифіковані у Чехії - це взагалі шось із тисячи і однієї ночі.
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24.01.2023 21:03 Ответить
Поясню. Зараз тільки дурні не розуміють результатів цієї війни. І багато країн хочуть підмазатися до союзників-переможців.
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24.01.2023 21:09 Ответить
 
 