Нидерланды планируют выкупить у Германии 18 танков leopard-2 и передать их Украине, - Рютте

Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2, арендованных у Германии.

"Мы взяли их в аренду, а это значит, что мы можем их купить, а это значит, что мы можем их подарить", - сказал премьер-министр Марк Рютте во вторник в интервью FAZ и некоторым другим международным СМИ в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Он продолжил: "Если это имеет смысл в большем пакете с другими странами, такими как Финляндия и Португалия, мы готовы рассмотреть это".

"Но решения еще нет" - добавил Рютте.

Тем не менее это важный сигнал. Германия также координировала предварительные поставки оружия из Нидерландов, например Panzerhaubitze-2000.

Читайте также: Шольц согласился отправить танки в Украину, - Der Spiegel

"Я с большим пониманием отношусь к украинскому запросу", – сказал Рютте.

Теперь правительство Германии принимает решение о поставках Leopard.

"Если Германия сказала "нет", Польша, Финляндия, Португалия "и мы сами" должны были бы рассмотреть вопрос о получении разрешения на экспорт и поставку танков на двусторонней основе. "Но мы еще не на этом этапе, и я не хочу давить на Германию", – продолжил Рютте.

Он отметил, что через несколько дней после нападения России на Украину правительство Германии разрешило Нидерландам поставить Киеву реактивные гранатометы немецкого производства. Берлин тоже решил тогда осуществить такую поставку.

Читайте также: Норвегия планирует предоставить Украине до 8 танков Leopard 2, - СМИ