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Новости За рубежом
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Германия (6046) Нидерланды (1392) танк (1935) Рютте Марк (139)

Нидерланды планируют выкупить у Германии 18 танков leopard-2 и передать их Украине, - Рютте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рютте

Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2, арендованных у Германии.

"Мы взяли их в аренду, а это значит, что мы можем их купить, а это значит, что мы можем их подарить", - сказал премьер-министр Марк Рютте во вторник в интервью FAZ и некоторым другим международным СМИ в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Он продолжил: "Если это имеет смысл в большем пакете с другими странами, такими как Финляндия и Португалия, мы готовы рассмотреть это".

"Но решения еще нет" - добавил Рютте.

Тем не менее это важный сигнал. Германия также координировала предварительные поставки оружия из Нидерландов, например Panzerhaubitze-2000.

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"Я с большим пониманием отношусь к украинскому запросу", – сказал Рютте.

Теперь правительство Германии принимает решение о поставках Leopard.

"Если Германия сказала "нет", Польша, Финляндия, Португалия "и мы сами" должны были бы рассмотреть вопрос о получении разрешения на экспорт и поставку танков на двусторонней основе. "Но мы еще не на этом этапе, и я не хочу давить на Германию", – продолжил Рютте.

Он отметил, что через несколько дней после нападения России на Украину правительство Германии разрешило Нидерландам поставить Киеву реактивные гранатометы немецкого производства. Берлин тоже решил тогда осуществить такую поставку.

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Топ комментарии
+18
ах ви ж нідерландобандерівці
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24.01.2023 20:41
+12
от тобі і Нідерланди-дали німчурі по самі гланди
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24.01.2023 20:42
+6
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24.01.2023 20:44
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ах ви ж нідерландобандерівці
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24.01.2023 20:41 Ответить
от тобі і Нідерланди-дали німчурі по самі гланди
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24.01.2023 20:42 Ответить
патаму шта агалтєлая русахвобія
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24.01.2023 20:43 Ответить
Немцам такое чувство на уроках географии говорят, что они живут на острове. Серьезно. Как можно слушать бред про "нашу вину за вторую мировую войну против россии", когда достаточно взглянуть на карту и увидеть, что они оккупировали 100% нашей земли и меньше 10% кацапской, что так называемые "освободили" артогнем "освобождали" города, а затем принудительно мобилизовывали людей и отправляли с 1 винтовкой на троих на дзоты, с заградотрядом из нквдшной сволочи за спинами. И сфера интересов обычного немца полностью состоит из жизни его квартала, они готовы 50% своего личного времени тратить на обсуждение обустройства газона или выбора цвета крыши. Наверное, это американцы по своим методичкам так постарались, сделали из 2 воинственных наций (немцев и японцев) каких-то зацикленных на бумагах, оверинжиниринге, аниме и прочей ерунде. Сделали успешно, смешно представить, как Япония или Германия с их нынешней молодежью на кого-то способна напасть. Но, к сожалению, ослабили Европу и Азию и усилили Китай и кацапстан из-за этого. Киссинджер грязная псина в этом виноват, проклемлевский агентик, интересно даже, чем его завербовали, педофил наверное.
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24.01.2023 20:48 Ответить
Нідерланди облажалися коли розпродали всі свої 440 Леопардів - ті танки, що вони тепер беруть у німців в оренду, це колишні нідерландські
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24.01.2023 21:02 Ответить
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24.01.2023 20:44 Ответить
Хто більше?
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24.01.2023 20:48 Ответить
Не владею информацией у кого сколько. Главное начать, а там и остальные накидают по нимного на пару танковых армий
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24.01.2023 20:54 Ответить
главное кресты не закрашивайте , чтобы у русни пердаки разорвало
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24.01.2023 20:45 Ответить
Здається таки пішла жара нарешті
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24.01.2023 20:47 Ответить
Петр Порошенко вчера и сегодня находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе...,мабуть казав Столтенбергу .. зволікання з танками це неподобство...
Напомню..Украина в апреле 2014 года попала под Эмбарго любых поставок вооружений в Украину из стран НАТО...
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24.01.2023 20:59 Ответить
Как версия. Скорее всего дело таки в бабле по танкам. Что конечно в целом правильно. Тем более что не было четкого тут прояснения хотя бы сколько стоит тот танк. Цену нагоняли Гансы.
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24.01.2023 21:00 Ответить
Ціна ************* модифікаціїї-десь 15-18 млн.євро.
Але її не дадуть ,дадуть 4 чи 5 модифікації-вони значно дешевше
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24.01.2023 21:39 Ответить
В Нідерландах є 18 танків Leopard 2A6. Це досить ******** танк. Найновіша версія 2А7. Це набагато краще ніж ми отримаємо від Польщі 2А4 і від Німеччини(багато різних модифікацій),але таких ******** точно не дадуть. На основі цих танків можна створити ******* танкову бригаду (Leopard+Bradley +САУ Arsher,Cesar,Paladin). Було б круто!💪💪💪
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24.01.2023 21:11 Ответить
Якраз німці і дають 14 Лео 2А6
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24.01.2023 21:19 Ответить
Одну бригаду то занадто жирно. Десь по ударному БТГР у трьох-чотирьох важких бригадах.
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24.01.2023 21:44 Ответить
У голландцев свой счет к русне. Теперь есть возможность его предъявить.
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24.01.2023 21:43 Ответить
Нідерланди - фантастична краіна ,
ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.01.2023 01:25 Ответить
 
 