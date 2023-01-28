Люди, планировавшие мое возвращение в Грузию, могли быть российскими агентами, - Саакашвили

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили считает, что избрал "плохое время" для возвращения на Родину. Он не исключает, что люди, планировавшие его возвращение, могли быть агентами РФ.

Об этом Саакашвили сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузию Online".

По словам Саакашвили, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.

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"Кроме России ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое – незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, планировавшие мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедрены российскими агентами.

Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина", - сказал Саакашвили.

Он считает, что происходящее с ним - это ясный "месседж" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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"Он [Зеленский] отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью", – говорит Саакашвили.

Говоря о планах на будущее, Саакашвили отмечает, что, если он выживет, то свое будущее он видит только в Украине.

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"Я уже сыграл свою роль в истории этой страны, и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира. Напротив, очень жалко видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне", - отметил Саакашвили.