Люди, планировавшие мое возвращение в Грузию, могли быть российскими агентами, - Саакашвили
Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили считает, что избрал "плохое время" для возвращения на Родину. Он не исключает, что люди, планировавшие его возвращение, могли быть агентами РФ.
Об этом Саакашвили сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузию Online".
По словам Саакашвили, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.
"Кроме России ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое – незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, планировавшие мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедрены российскими агентами.
Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина", - сказал Саакашвили.
Он считает, что происходящее с ним - это ясный "месседж" президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Он [Зеленский] отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью", – говорит Саакашвили.
Говоря о планах на будущее, Саакашвили отмечает, что, если он выживет, то свое будущее он видит только в Украине.
"Я уже сыграл свою роль в истории этой страны, и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира. Напротив, очень жалко видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне", - отметил Саакашвили.
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А на счет агентов, так ты же дурачок сам туда поехал, ведь вряд ли тебя заставляли. Возомнил себя "революционером"...
Зараз він вигрібає 'карму' за нахабний злочин зі штурмом і неповагою до кордонів України,
та всю іншу дурню, що коїв після (з трусАми на "3-му майдані", тощо).
"Офіс складних проблем та простих рішень"
ЗЄля закинув цього Че Гевару у Джорджию під виглядом фруктового хробачка у хфурі із грушами
Юная вдова революціонера Ясько получає його директорську зарплату по карточці
так буває, коли у "наполеонів" насрано у голові і цим їм хочеться поділитися з усіма
Будь мужиком, назви прізвища, не сси
Про бариг ти верещав як скажений
Ну точно , хвороба прогресує.... пацієнт утік з психіатричної лікарні ...
А вислів про лідера вільного світу - це квінтеесенція глибокодумності !!!!
Розчарувала грузинів не демократія, а те, що Саакашвілі не зміг серйозно покращити рівень життя. Тобто вони стали багатші, але навіть до українців за доходами не дотягують. І ось на це вони справді скаржаться.
Співробітник банку Гиргвліані був убитий в околицях Тбілісі в січні 2006 року, після сварки в одному з ресторанів Тбілісі з дружиною колишнього міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі й колишнім начальником департаменту конституційної безпеки Датою Ахалая. За їхнім наказом четверо поліцейських вивели з ресторану Гиргвліані, відвезли за місто, де забили до смерті.
Експрезидент Саакашвілі заочно засуджений на шість років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. Ще одну кримінальну справу проти Саакашвілі про розтрату державних коштів знаходиться в судочинстві.
2) "правильно" чи "неправильно" він засуджений і чи законно сидить?
Розберіться у цих "трьох соснах" а потім кидайтесь звинуваченнями
Правду кажучи, країна, в якій я народився, давно вже стала таємним союзником Путіна", - сказав Саакашвілі."
Ця версія теж має право на життя, рашисти планували таким чином виманити та посадити, далі бліцкриг над Україною, прорашистський уряд Грузії вже на місті і проголошення аля "тюрми народів 2.0" разом з "дерунами".
СЛУГУНИ... 🎹🦸♂️🎹
(слуганародний пэсня)
Вах, палным-пална каробачька,
Сулугуни и попкорнь,
НазначИль Зеленский минэ, Вовачька,
Пэрсидатилэм рэхформь.
А-а-а-а-а-а-а-а
Цены заплатиль немалые,-
Торговалься мном Єрмак,
Гавариль - вах, Варахамия,
Слугь нэ убэдиль никак!
А-а-а-а-а-а-а-а
Знают толко главнимь Охфисэ,
Как поладили они.
Съёмка сэриаль законьчился,-
Плёнка прятай там, храни.
И-и-и-и-и-и-и-и
Кончилься пора туманная,
Мишико,вах, маладэц!
Должност мнэ пришёль желанная,-
Буду счастэм прадавэц!.
А-и-и-и-и-и-и-и
Расказаль, как буду справилься,
План на Охфись передаль.
ПерЗедэнту он панравилься,-
План кароший, он сказаль.
А-а-а-а-а-а-а-а
Вийду,вийду на правитэльства,
Свэжий, новий дам струя,-
Разганю, вах, за вридитэльства,
Всэх баригав Шмигаля!
Разганю, вах, за вридитэльства,
Всэх баригав Шмигаля!
06.05.2020
Саакашвили Предотвратил дефолт в Грузии, отказался от МВФ утроил ВВП За 5 лет,Сааашвили в маленькой Грузии построил 210 новых больниц,
в то время как ******
уменьшил ВВП в два раза. но увеличил свои доходы, в десятки раз
и там и здесь была война с мордором.
Конечно кацапы во всем виноваты. Они спонсируют и дают методички высокого качества для всех организаций и всех подонков. И здесь не ***** виноват, например в Крыму 30 лет назад уже действовали на бабки кацапстана специфические организации, промывали людям мозги и имели полную поддержку спецслужб расеянской передации.
Просто надо действовать жестче и не судить о других по себе. Была возможность жестко расправиться с коррупционерами и предателями, надо было ее использовать. Но вам повезло, кацапов мы разобьем и уничтожим эту погань на нашей планете, так что выписывайте благодарности и присылайте побольше помощи и грузинскому легиону в том числе. Призови своих избирателей заняться ровно одной целью: уничтожить кацапов на нашей земле, максимально поддерживая нас и максимально вредя кацапам. Здесь и есть ключик к счастливой Грузии.
Де папік Коломойський?
уважаю этого человека. честного политика и достойного гражданина.
что касается российской агентуры в Украине, утопившей страну в тотальной коррупции и предательстве, общими усилиями Западных спецслужб и воли украинского народа, ей сломают хребет как и на поле боя