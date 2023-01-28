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Люди, планировавшие мое возвращение в Грузию, могли быть российскими агентами, - Саакашвили

саакашвілі

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили считает, что избрал "плохое время" для возвращения на Родину. Он не исключает, что люди, планировавшие его возвращение, могли быть агентами РФ.

Об этом Саакашвили сказал в интервью немецкому изданию Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузию Online".

По словам Саакашвили, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.

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"Кроме России ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое – незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, планировавшие мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедрены российскими агентами.

Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина", - сказал Саакашвили.

Он считает, что происходящее с ним - это ясный "месседж" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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"Он [Зеленский] отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году... Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью", – говорит Саакашвили.

Говоря о планах на будущее, Саакашвили отмечает, что, если он выживет, то свое будущее он видит только в Украине.

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"Я уже сыграл свою роль в истории этой страны, и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира. Напротив, очень жалко видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне", - отметил Саакашвили.

Грузия (4499) россия (95402) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+69
"як зараз Зеленський платить ціну за свою антиолігархічну політику." Спасибо. Посмеялся.

А на счет агентов, так ты же дурачок сам туда поехал, ведь вряд ли тебя заставляли. Возомнил себя "революционером"...
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28.01.2023 08:50
+40
Міша, ти поїхав бо тебе ОПа послала.
Будь мужиком, назви прізвища, не сси

Про бариг ти верещав як скажений
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28.01.2023 08:59
+35
Мастер по созданию пиара и проблем вокруг себя.
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28.01.2023 08:52
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"як зараз Зеленський платить ціну за свою антиолігархічну політику." Спасибо. Посмеялся.

А на счет агентов, так ты же дурачок сам туда поехал, ведь вряд ли тебя заставляли. Возомнил себя "революционером"...
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28.01.2023 08:50 Ответить
Так, але не сам він туди поїхав, йому були поради і точно не від опозиціонерів, а від команди того ж Зе, щоб позбавитися балакаючого мікрофона про корупцію влади. А як і з допомогою кого він заліз в контейнер? Невже десь за територією України? А те, що росія ворог ми і самі добре знаємо.
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28.01.2023 09:19 Ответить
Саака мізків не має - прококсував.

Зараз він вигрібає 'карму' за нахабний злочин зі штурмом і неповагою до кордонів України,

та всю іншу дурню, що коїв після (з трусАми на "3-му майдані", тощо).
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28.01.2023 09:52 Ответить
Не здивуюсь, якщо із Зе в них був спільний дилер.
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28.01.2023 10:01 Ответить
"Карлсон" ніяк зрозуміть не може одного : Демократичні реформи в Грузії і "реформування" Грузії під його власний "непогрішимий" зад та побудова під нього царського трону -різні речі
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28.01.2023 10:15 Ответить
Мастер по созданию пиара и проблем вокруг себя.
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28.01.2023 08:52 Ответить
в Україні очолював
"Офіс складних проблем та простих рішень"

ЗЄля закинув цього Че Гевару у Джорджию під виглядом фруктового хробачка у хфурі із грушами

Юная вдова революціонера Ясько получає його директорську зарплату по карточці
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28.01.2023 11:49 Ответить
Так і сам зе і ко тебе здали мало толку з тебе
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28.01.2023 08:54 Ответить
Саакашвілі сам подібний на агента путлєра або просто на палєзного путлєру ідіота
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28.01.2023 08:54 Ответить
Саакашвілі вже був проти путлєра ще коли тимошенко ще загравала з ******
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28.01.2023 09:40 Ответить
Колисьі Кісєльов з Соловйовим були нормальними журналістами. Бабло воно таке.
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28.01.2023 10:50 Ответить
..мед, гівно та бджоли
так буває, коли у "наполеонів" насрано у голові і цим їм хочеться поділитися з усіма
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28.01.2023 08:54 Ответить
💯😂
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28.01.2023 11:51 Ответить
"із Зеленським, якого я бачу лідером вільного світу" - іди ти нахєр, Міша разом із своїм лідером, це буде найліпше
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28.01.2023 08:55 Ответить
"Миша у тебя скучное лицо тебе никто денег не даст"
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28.01.2023 08:57 Ответить
Міша, ти поїхав бо тебе ОПа послала.
Будь мужиком, назви прізвища, не сси

Про бариг ти верещав як скажений
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28.01.2023 08:59 Ответить
Боялися конкуренції з найвеличнішим. ермак локшину навішав "Міша, ти потрібен Грузії, Грузія тебе чекає із сльозами і т.д. і т.ін. ... " А той, теж з комплексом Наполеона, і повівся.
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28.01.2023 09:44 Ответить
Побоялись його непередбачуваності. А раптом він би озлобився на землю , був би шкандаль страшний
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28.01.2023 09:45 Ответить
"Я вже зіграв свою роль в історії цієї країни, і мені неймовірно пощастило, що маю можливість працювати із Зеленським, якого я бачу лідером вільного світу. Навпаки, дуже шкода бачити, як Грузія перетворюється на таємного союзника Кремля у цій війні", - зазначив Саакашвілі.
Ну точно , хвороба прогресує.... пацієнт утік з психіатричної лікарні ...
А вислів про лідера вільного світу - це квінтеесенція глибокодумності !!!!
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28.01.2023 09:01 Ответить
Схоже карма за обкидання лайном Порошенка наздогнала Карлсона
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28.01.2023 09:02 Ответить
От горное дерьмо, - подумал дЕрьмак, - а мы ещё ему у корыта место давали, неблагодарный, он и папалить может.
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28.01.2023 09:03 Ответить
Ну хватит идиотничать.Стиль как у вашего босса Саакашвиши.
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28.01.2023 11:36 Ответить
Стратегія Міхо і його партії якась дивна... Найпростіше в їх випадку - скористатися незадоволенням населення понаєхавшою кацапнею і підняти в Грузії масові протести проти з гаслами типу "бий москаля - рятуй Грузію" і під шумок заворушень добитися звільнення.
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28.01.2023 09:03 Ответить
Та він сам своїми руками відштовхнув від себе основну масу грузинів - бо ставав таким самим "царьком" як і інші Тому він їм зараз не потрібен Саме дякуючи йому грузини зараз розчаровані "демократією" Бо вона в руках Саакашвілі перетворилася в "мильну бульбашку - коли вона лопнула то вони побачили звичайного популіста який дорвався до влади виключно у своїх інтересах
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28.01.2023 10:22 Ответить
Ну але лише при ньому реформи і робилися - знайомі грузини всі як один кажуть, що наступники Міхо ще гірші... Там оці всі єдині вікна і спрощення бізнесу справді діють. І медична реформа непогано пройшла (по суті, там зробили те, що хотіла зробити Супрун).
Розчарувала грузинів не демократія, а те, що Саакашвілі не зміг серйозно покращити рівень життя. Тобто вони стали багатші, але навіть до українців за доходами не дотягують. І ось на це вони справді скаржаться.
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28.01.2023 17:29 Ответить
Ну нам же тут "втуляв " хтось, що за його президентства ВВП Грузії виріс утричі! Тоді питання: "Где деньги, Зин?"
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28.01.2023 17:53 Ответить
Ну зарплати за той час теж виросли рази в 2, проте цього недостатньо - вони все одно низькі...
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28.01.2023 18:02 Ответить
За що посадили Саакашвілі? За "низькі зарплати"?
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28.01.2023 18:30 Ответить
За вироком суду першої інстанції Саакашвілі заочно у 2018 році був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за перевищення службових повноважень у справі про вбивство у 2006 році банківського службовця Сандро Гиргвліані. Зокрема, Саакашвілі президентською владою незаконно помилував чотирьох колишніх співробітників поліції, що розправилися з Гиргвліані. Засуджені поліцейські завдяки указу Саакашвілі про помилування провели в ув'язненні замість восьми лише два роки.

Співробітник банку Гиргвліані був убитий в околицях Тбілісі в січні 2006 року, після сварки в одному з ресторанів Тбілісі з дружиною колишнього міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі й колишнім начальником департаменту конституційної безпеки Датою Ахалая. За їхнім наказом четверо поліцейських вивели з ресторану Гиргвліані, відвезли за місто, де забили до смерті.

Експрезидент Саакашвілі заочно засуджений на шість років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. Ще одну кримінальну справу проти Саакашвілі про розтрату державних коштів знаходиться в судочинстві.
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28.01.2023 18:48 Ответить
Так а це все тут до чого? Мова ж ішла про його реформи... Ну і такі собі звинувачення - помилування різні бувають. От розтрату хай би і розслідували - якщо крав, то хай за це садять... Бо помилування - то таке, у нас теж схожі випадки були.
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28.01.2023 19:04 Ответить
Тут іде "рубка" з-а двох речей: 1) чи були реальні реформи при Саакашвілі?
2) "правильно" чи "неправильно" він засуджений і чи законно сидить?
Розберіться у цих "трьох соснах" а потім кидайтесь звинуваченнями
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28.01.2023 19:15 Ответить
"Не виключено, що люди, які планували моє повернення до Грузії у жовтні 2021 року, були впровадженими російськими агентами.
Правду кажучи, країна, в якій я народився, давно вже стала таємним союзником Путіна", - сказав Саакашвілі."

Ця версія теж має право на життя, рашисти планували таким чином виманити та посадити, далі бліцкриг над Україною, прорашистський уряд Грузії вже на місті і проголошення аля "тюрми народів 2.0" разом з "дерунами".
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28.01.2023 09:04 Ответить
то что Грузия превратиоась в рашисткую марионетку - это факт
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28.01.2023 09:07 Ответить
Тут, гогілашвіллі спрацював на відмінно...
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28.01.2023 09:05 Ответить
В нього шо своєі макітри на плечах нема - очільники Грузіі казали -- вернешся - твіи дім тюрма .
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28.01.2023 09:07 Ответить
дураком ты был, Михо, - дураком и остался
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28.01.2023 09:13 Ответить
Мудаком був, будаком і залишився.
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28.01.2023 10:04 Ответить
Люди з опу планували твоє повернення бо побачили що ти починаєш копати,так як при минулій владі,от і підіслали тобі цю молоду дамочку з сн в ліжко щоб вона з тобою покувиркалась і сказала як чудово поїхати в Грузію.Де ця молода кубіта,чому не виступає не б'ється за тебе вона ж так тебе любила.Називай імена а не просто якісь люди.Ну це ж ясно що перед вторгненням треба було тебе позбутись.
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28.01.2023 09:17 Ответить
Та нічого він не копав. Все було на поверхні. До останнього подиху українським повітрям від вилизував ОПу, яка годувала його за цирк з баригами.
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28.01.2023 09:27 Ответить
https://censor.net/user/229284



СЛУГУНИ... 🎹🦸‍♂️🎹
(слуганародний пэсня)
Вах, палным-пална каробачька,
Сулугуни и попкорнь,
НазначИль Зеленский минэ, Вовачька,
Пэрсидатилэм рэхформь.
А-а-а-а-а-а-а-а
Цены заплатиль немалые,-
Торговалься мном Єрмак,
Гавариль - вах, Варахамия,
Слугь нэ убэдиль никак!
А-а-а-а-а-а-а-а
Знают толко главнимь Охфисэ,
Как поладили они.
Съёмка сэриаль законьчился,-
Плёнка прятай там, храни.
И-и-и-и-и-и-и-и
Кончилься пора туманная,
Мишико,вах, маладэц!
Должност мнэ пришёль желанная,-
Буду счастэм прадавэц!.
А-и-и-и-и-и-и-и
Расказаль, как буду справилься,
План на Охфись передаль.
ПерЗедэнту он панравилься,-
План кароший, он сказаль.
А-а-а-а-а-а-а-а
Вийду,вийду на правитэльства,
Свэжий, новий дам струя,-
Разганю, вах, за вридитэльства,
Всэх баригав Шмигаля!
Разганю, вах, за вридитэльства,
Всэх баригав Шмигаля!
06.05.2020
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28.01.2023 10:25 Ответить
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28.01.2023 11:22 Ответить
Отношение кремля и барыг к фигуре Саакашвили свидетельствует об их безусловном идеологическом родстве.

Саакашвили Предотвратил дефолт в Грузии, отказался от МВФ утроил ВВП За 5 лет,Сааашвили в маленькой Грузии построил 210 новых больниц,

в то время как ******

уменьшил ВВП в два раза. но увеличил свои доходы, в десятки раз
и там и здесь была война с мордором.
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28.01.2023 09:26 Ответить
Утроїв ВВП за 5 років? А хтось може ж повірити.
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28.01.2023 09:37 Ответить
Хватит уже рассказывать сказки про "реформы" Саакашвили. Автором и реализатором всех этих реформ был Каха Бендукидзе!
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28.01.2023 09:39 Ответить
А кто его пригласил в 2004 году в Грузию и сделал министром по координации экономических реформ? До 2004 года он, вообще жил и работал в параше.
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28.01.2023 12:26 Ответить
Борони боже Україну від чергового прильота карлсона
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28.01.2023 09:29 Ответить
Сил та здоров'я найкращому політику в пострадянському просторі. ***** його питає через своїх шавок в грузинський владі
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28.01.2023 09:33 Ответить
Лошара. Саме Зекоманда тебе спровадила з України, щоб не путався під ногами
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28.01.2023 09:35 Ответить
Мда,Михо....Черная полоса у тебя-в тюрьму загремел и с женой ради молодой развелся.Как там Лизка Ясько навещает?
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28.01.2023 09:51 Ответить
Попався, Карлсон? Це тобі не в Україні воду каламутити, урод.
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28.01.2023 09:59 Ответить
«Давай по новой, Миша, всё *****!»
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28.01.2023 10:04 Ответить
Бо тільки в Україні можна без дозволу прориватися через кордон або бігати по кришам….а де його підтримка та , що його окружала в Україні
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28.01.2023 10:29 Ответить
Волонтерить в Еміратах.
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28.01.2023 11:03 Ответить
Зустріч з виборцями на пляжі
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28.01.2023 11:23 Ответить
Ухты--ого!
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28.01.2023 16:54 Ответить
Про агентів балалайні - це вже почалася очікувана дискредитація Єрмака чи ще ні?
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28.01.2023 10:32 Ответить
Ще один «янелох» озвався)
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28.01.2023 11:05 Ответить
Саакашвілі «прийшов до успіху», але хто йому лікар. ОПу і Зелю він почав дратувати і от невиключено, що Завгосп йому наплів про «найвеличнішого лідера Грузії», а той повівся як лох)
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28.01.2023 11:14 Ответить
Ба-ба-ба-ба-ба-ри-га!!!!
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28.01.2023 11:46 Ответить
а що хіба не Порошенко, дивно.)))
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28.01.2023 11:49 Ответить
Потому что не надо было быть лохом и брать пример с идиота навального. А Грузия теперь может на всегда забыть и о НАТО и о Евросоюзе. Ну и по делом.
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28.01.2023 12:11 Ответить
А на что ты рассчитываешь? В 2000-ых в Грузии была тотальная коррупция, все продавалось за деньги, такой вот менталитет. Ты ее зачистил, но не уничтожил самих людей. Они и вернулись спустя 10 лет, снова став такими же коррупционерами.

Конечно кацапы во всем виноваты. Они спонсируют и дают методички высокого качества для всех организаций и всех подонков. И здесь не ***** виноват, например в Крыму 30 лет назад уже действовали на бабки кацапстана специфические организации, промывали людям мозги и имели полную поддержку спецслужб расеянской передации.

Просто надо действовать жестче и не судить о других по себе. Была возможность жестко расправиться с коррупционерами и предателями, надо было ее использовать. Но вам повезло, кацапов мы разобьем и уничтожим эту погань на нашей планете, так что выписывайте благодарности и присылайте побольше помощи и грузинскому легиону в том числе. Призови своих избирателей заняться ровно одной целью: уничтожить кацапов на нашей земле, максимально поддерживая нас и максимально вредя кацапам. Здесь и есть ключик к счастливой Грузии.
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28.01.2023 12:12 Ответить
От наскільки можна бути брехливим, заявляючи "Зеленський платить ціну за свою антиолігархічну політику"????

Де папік Коломойський?
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28.01.2023 12:12 Ответить
единственная ошибка Саакашвилли, что с врагами Грузии нельзя воевать методами демократии и либерализма.
уважаю этого человека. честного политика и достойного гражданина.
что касается российской агентуры в Украине, утопившей страну в тотальной коррупции и предательстве, общими усилиями Западных спецслужб и воли украинского народа, ей сломают хребет как и на поле боя
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28.01.2023 12:22 Ответить
подстилка кацапская
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28.01.2023 12:48 Ответить
Оце точно ! Я був тоді здивован що він вирішив повернутися. Менше Зелю нехай слухає!
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28.01.2023 12:56 Ответить
Купили як хлопчика.
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28.01.2023 15:51 Ответить
 
 