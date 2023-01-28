Закарпатская депутат от проорбановской партии КМКС изобразила Закарпатье в цветах венгерского флага. ФОТО
Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС Юдита Петеи на своей странице в фейсбуке разместила фото карты Закарпатской области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.
Это произошло на фоне ее порывов к обвинениям о притеснениях этнических венгров на Закарпатье, что является продолжением венгерской и российской пропаганды.
"Правда, позже депутат удалила фото со своей страницы, очевидно, поняв, что оно как минимум неуместно, а также будет иметь последствия. Даже такой, будто бы незначительный эпизод, показывает то, что политики партии КМКС видят Закарпатье частью "Великой Венгрии", а Орбана своим духовным лидером, несмотря на его пророссийскость и враждебные Украине взгляды", - отмечает издание.
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Без поваги
Шльондри мадярськи: після війни, потрібно заборонити все, що стосується угорщини!
Школи, вивіски, партії, громадськи об'єднання!
Сране бидло сидить і мріє, щоб влаштувати там народну республіку!
Статья 110 Уголовного кодекса Украины. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
п. 2. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Місто засноване в 1063 році угорським принцом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C) Лампертом , молодшим сином угорського короля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_I Бели I , який побудував тут свій палацhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] . Наприкінці XI століття місто називалося Лампертхаза (Lamperthaza), пізніше Лампертсасhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] . Інколи заснування міста датують 1247 рокомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%A1%D0%A3-2 [2] .
У грамоті 1499 року вперше згадується назва Берегсас (Beregszász)
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До чого тут Орбан? Було совєтскоє Віноградово, стало історічне Beregszász або українською Берегове.
Вот как не стыдно так обосраться на публике?
В любом случае Виноградов в Береговском районе, а не другой районный центр.
А Василь возможно имел в виду, районным центром был или должен был бы стать Виноградов, а стал Берегово.
Что делает государство в экономическом плане и в социальном плане, что бы люди сказали орбану ***** у,а не пошёл бы ты у сраку.
Или у вас ничего не смущает в росии, ресурсы есть, а толку ноль.
Южная корея - вы думаете там много ресурсов? Или Япония.?
Может проблема в другом.?
хочет продолжить? Гондоны…
2. Ви можливо не в курсі, але є такі поняття, як іронія та сарказм
1) Угорці в Закарпатті отримують матеріальну допомогу від Угорщини Після входження Закарпаття в склад Угорщини вона ануюється, бо вони стануть "такими ж громадянами Угорщини
2) Угорщина надає вищу освіту угорцям Закарпаття безплатно В самій Угорщині вона платна І тут буде "жопа"
3) "Контрабасить" (за рахунок чого живе значна маса угорців, користуючись двома паспортами, не зможуть - бо у них буде єдина країна, а на решту території України їх пускать не будуть
4 Податки вони платитуть Угорщині і жить за їх цінами А вони вищі в Угорщині, ніж в Україні!
Буде те саме, що й з "каренними крымчанами" - "Мы думали, что после прихода Рассии будут рассийские пенсии и зарплаты, а цены останутся хахляцкие!"
(найбільше доля посміялася над російськими морячками, що служили в Криму - після анексії Криму їм перестали платить надбавку "за службу за рубежом" )