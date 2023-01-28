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Закарпатская депутат от проорбановской партии КМКС изобразила Закарпатье в цветах венгерского флага. ФОТО

закарпаття

Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС Юдита Петеи на своей странице в фейсбуке разместила фото карты Закарпатской области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.

Это произошло на фоне ее порывов к обвинениям о притеснениях этнических венгров на Закарпатье, что является продолжением венгерской и российской пропаганды.

"Правда, позже депутат удалила фото со своей страницы, очевидно, поняв, что оно как минимум неуместно, а также будет иметь последствия. Даже такой, будто бы незначительный эпизод, показывает то, что политики партии КМКС видят Закарпатье частью "Великой Венгрии", а Орбана своим духовным лидером, несмотря на его пророссийскость и враждебные Украине взгляды", - отмечает издание.

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Закарпатская депутат от проорбановской партии КМКС изобразила Закарпатье в цветах венгерского флага 01

Автор: 

Венгрия (1935) сепаратизм (11311) Виктор Орбан (460) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+47
Зберіть цих всіх закарпатських ******** і відправте к херам до мадяр. У них у всіх є два паспорти, що заборонено законодавством України.
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28.01.2023 14:14
+39
Заклики до колабораціонізму - кримінальна стаття
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28.01.2023 14:14
+38
Вот и посмотрим на реакцию СБУ, прокуратуры и судов, а также местной ОДА и остальных депутатов
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28.01.2023 14:11
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Правила форума Совет форумчан
Да это в принципе так себе преступление. А вот василевская смаглючина ваще отправила бучанцев на верную смерть. а это такое.
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28.01.2023 14:11 Ответить
І нічого не буде цій курва,неначасі!
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28.01.2023 14:12 Ответить
а кто ей предЪявит? они уже мертвы...
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28.01.2023 14:35 Ответить
Пані загралася у свободу, треба цій шеболді показати хто в хаті господар. і для цього є закон
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28.01.2023 15:55 Ответить
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28.01.2023 21:05 Ответить
Вот и посмотрим на реакцию СБУ, прокуратуры и судов, а также местной ОДА и остальных депутатов
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28.01.2023 14:11 Ответить
А почему сбвушники, в форме и с оружием, навченные, не на фронте а должны расследовать вот такую вот дрочь?
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28.01.2023 14:15 Ответить
Но, но! Он сєйчас в Тайландє іщєт яйца подєшевлє!
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28.01.2023 14:21 Ответить
не ужели в трусах у этих парней Тищенко ищет яйки?
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28.01.2023 14:23 Ответить
кстати лайфхак как откосить от повесток
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28.01.2023 14:25 Ответить
Напевно він спочатку проконсультувався з нашим яєчним міністром, той все в кілограмах йому пояснив.
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28.01.2023 16:28 Ответить
На фронті СБУ підрозділ Альфа. В 2014 хто сєпарів мочив, думаєш?
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28.01.2023 14:25 Ответить
а остальные? Я знаю как работала сбву при федоровиче. как употреблялись вещь доки и какой в то там время был ******. Поверь там не многое поменялось. Так что один ********* это не показатель не разу. с уважением)
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28.01.2023 14:27 Ответить
Частина департаменту військової контррозвідки на фронті.
Без поваги
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28.01.2023 15:23 Ответить
Й Сашка Музичка теж.
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28.01.2023 16:02 Ответить
Точно СБУ?
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28.01.2023 16:16 Ответить
''У ніч з 24 на 25 березня співробітники ГУБОЗ, зокрема спецпідрозділи «Сокіл»...''
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28.01.2023 16:18 Ответить
Нічіво,пажівіцца нечем...
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28.01.2023 14:13 Ответить
Нєвсьотак адназначна.
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28.01.2023 14:14 Ответить
СБУ ніколи, вони зараз розкривають іпсо проти начесніших ЯйцеПо17 і дЄрьмака Ака Янелоха
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28.01.2023 14:14 Ответить
Заводити кримінальну справу, вислати нах угорського посла...
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28.01.2023 14:13 Ответить
Зберіть цих всіх закарпатських ******** і відправте к херам до мадяр. У них у всіх є два паспорти, що заборонено законодавством України.
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28.01.2023 14:14 Ответить
Заклики до колабораціонізму - кримінальна стаття
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28.01.2023 14:14 Ответить
надо сажать иначе второй фронт появится
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28.01.2023 14:15 Ответить
какая ***** венгрия?12% называют себя хозяевами?
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28.01.2023 14:24 Ответить
Це на 2001 рік! Звідти вже масово всі повиїзджали. Настільки багато, що Угорщина почала тормозити імміграцію. Вливати купу купезну грошей, щоб їх там втримати. Бо як тоді претендувати на територію, якщо там мадярів як кіт насрав?
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28.01.2023 14:27 Ответить
мал но удал?
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28.01.2023 14:50 Ответить
точніше "мал клоп да вонюч".
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28.01.2023 15:04 Ответить
Це тому, що решта 99,95-довпайопи.
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28.01.2023 14:54 Ответить
получается ты тоже?
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28.01.2023 16:15 Ответить
Мабуть. Раз не саджаю на кілок всяке гімно, якого тут 74%.
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28.01.2023 20:39 Ответить
как они ******* эти сепары!
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28.01.2023 14:15 Ответить
юдит... это от слова иуда
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28.01.2023 14:16 Ответить
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28.01.2023 14:18 Ответить
Цыгане продолжают выпрашивать
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28.01.2023 14:20 Ответить
може хтось пояснити про утиски етнічних угорців? Що це за бред? Але після таких заяв"утиски" можуть початись
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28.01.2023 14:21 Ответить
Там українців більше утискують. Був в тих краях то лише з п'ятої спроби знайшов того хто розмовляє українською мовою
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28.01.2023 15:04 Ответить
Її ше не заарештовано?
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28.01.2023 14:22 Ответить
Заборонити партію «неначасі»?
Шльондри мадярськи: після війни, потрібно заборонити все, що стосується угорщини!
Школи, вивіски, партії, громадськи об'єднання!
Сране бидло сидить і мріє, щоб влаштувати там народну республіку!
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28.01.2023 14:23 Ответить
Їй можна. Вони в коаліції з зельоними в облраді. Якщо щось не так, то і зельоним там не керувати.
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28.01.2023 14:25 Ответить
сепарье бывает не только кацапское
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28.01.2023 14:25 Ответить
мадярам корона на голову тисне прям як касапам ..
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28.01.2023 14:26 Ответить
Обсуждать нечего.
Статья 110 Уголовного кодекса Украины. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

п. 2. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
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28.01.2023 14:28 Ответить
Пускай Орбан расслабиться. Не видать ему Унгвар как своих ушей...
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28.01.2023 14:30 Ответить
Нехай іде до *******, до друзіВ.
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28.01.2023 14:33 Ответить
В умовах війни, посадити по максимуму сучку
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28.01.2023 14:35 Ответить
Вона обиралась в Закарпатті від про-орбанівськоі партії? В Україні зареєстрована якась сепаратистська партія? Що за фуйня? Там тих мадяр кіт наплакав, а смороду на весь світ.
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28.01.2023 14:37 Ответить
Їх є достатньо там... Справа в тому що навіть СБУ місцеве мають мадярский паспорт, не тільки люди... Ця проблема почалася ще з 16го року... Роздавали мадярські паспорти... Тоді люди тікали до мадярщини на заробітки, а вільно поверталися і жили в Україні... Але реакції не було і немає... Нажаль...
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28.01.2023 14:53 Ответить
лукашенка нам вже карту показував, тепер угорці. Хто наступний? Оце потрафило нам з сусідами.
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28.01.2023 14:38 Ответить
А что эта курва делает в Украине? И кто ее выбрал?
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28.01.2023 14:45 Ответить
Она, с большой вероятностью, там родилась и выросла. Просто у нее, возможно, половина населения. Захони например, родственники.
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28.01.2023 16:23 Ответить
Гітлер теж колись звинувачував Чехословаччину в утисках судетських німців. Нехай пані мадярка замислиться над тим, де зараз ті судетські німці.
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28.01.2023 14:50 Ответить
А СБУ мабуть не знає, що в такому випадку робить.
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28.01.2023 14:50 Ответить
Пані Юдіту знаю особисто - дуже поміркована людина та політик. Але виступила на захист прав угорськомовної громади м.Мукачева, які грубо порушила місцева рада, куплена кланом Балог. Однозначно, зфабрикована провокація.
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28.01.2023 14:50 Ответить
Це не дає нікому права виставляти частину нашої території під чужим прапором.
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28.01.2023 14:53 Ответить
Ona sobaka?
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28.01.2023 15:06 Ответить
Чим таким порушили і які права?! Тим, що Балога зняв мад'ярського орла з постаменту і встановив на ньому тризуб? Та не пішли би ті ображені нах¥й, забули у якій державі живуть і як нам гадить Угорщина! Ніхто їх не чипає, живуть собі так, як хочуть, але *********** до того, що їм згадають і Карпатську Україну, і Червоне поле, і оккупацію разом з фашистами.
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28.01.2023 15:07 Ответить
При меншості венгерського населення наша влада зробила берегівський район замість виноградівського на догоду орбану
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28.01.2023 15:34 Ответить
Бе́реговеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%A1%D0%A3-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. Beregszászhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%A3-4 [4] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. Berehovo, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Bergsaß) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатській області України, центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Берегівської міської громади та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Берегівського району .

Місто засноване в 1063 році угорським принцом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C) Лампертом , молодшим сином угорського короля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_I Бели I , який побудував тут свій палацhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] . Наприкінці XI століття місто називалося Лампертхаза (Lamperthaza), пізніше Лампертсасhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] . Інколи заснування міста датують 1247 рокомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%A1%D0%A3-2 [2] .

У грамоті 1499 року вперше згадується назва Берегсас (Beregszász)
____________

До чого тут Орбан? Було совєтскоє Віноградово, стало історічне Beregszász або українською Берегове.
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28.01.2023 17:18 Ответить
Пономарёв! Это у вас, манкуртов, БереговЕ, МироновскоЕ, ЛуганскоЕ, а на Закарпатье нет такого, но вы всё норовите привести к привычному для своего тупого мозга! МукачевЕ, экаете, как козлы! И запомни, безграмотный, города Виноградово и Берегово - это разные районные центры!
Вот как не стыдно так обосраться на публике?
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28.01.2023 19:47 Ответить
С чего бы мне было стыдно? Я в Закарпатье бывал только проездом. Наверное перепутал Beregszász с Виноградов, если я не ошибаюсь модяры его называют Beregszőlős.
В любом случае Виноградов в Береговском районе, а не другой районный центр.
А Василь возможно имел в виду, районным центром был или должен был бы стать Виноградов, а стал Берегово.
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28.01.2023 22:38 Ответить
Дуже тішить те що людина яка знає про Закарпаття з вікіпедії пояснює про нього щось іншим
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29.01.2023 12:58 Ответить
Не тільки з Вікіпедії, хоча то було ще за СРСР. Як я міг бачити, то у Чопі населенню було фіолетово і на язик, і на мову, бо там beszélnek magyarul. У всякому разі я там від працівників вокзалу і тамтешніх мєнтов не чув ні язика, ні мови, коли вони спілкувалися між собою. Тож дума, що у всіх населених пунктах вздовж кордона картина такаж сама.
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29.01.2023 19:44 Ответить
Та ти теж "експерт": Бе́регове та Виногра́дів. Сперечалися два російськомовні, егеж.
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29.01.2023 10:00 Ответить
Та нехай вона здохне,разом з «ущьемльонними» мудярами. Ніхто не забув,як мадярська сучня почала війська підводити до кордонів після 24 лютого. Після перемоги над кацапами вирішимо всі мадярські проблеми. Почекайте-і все у вас буде добре.
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28.01.2023 17:37 Ответить
Цю мадярську собаку юдіту знаю особисто, звичайна мадярська потвора як і ти, шпонтак, закарпатці срати хотіли на твою мадярськомовну громаду з мукачєвого, ******** на мадярію і буде вам, підарам, там щастя...
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12.02.2023 20:05 Ответить
Я один вижу проблему в другом?
Что делает государство в экономическом плане и в социальном плане, что бы люди сказали орбану ***** у,а не пошёл бы ты у сраку.
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28.01.2023 14:51 Ответить
а якщо нема ресурсів на це, тоді що?
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28.01.2023 15:11 Ответить
Ну, припустимо у Кравчука не було ресурсів(кляті дев'яності). Але ж вже повних 28 років, як ресурси створюются і спізжуються не під керівництвом Кравчука, а після двох майданів спрямованих на скидання неправильних і приводження до влади правильних керманичів ...
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28.01.2023 17:34 Ответить
В спам,кацап.
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28.01.2023 17:39 Ответить
А шо це таке "воєнрук"? Це часом не кацапське "воєнний руководітель"?
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28.01.2023 17:57 Ответить
Вы Издиваетесь? У Израиля много было ресурсов? Или сейчас?
Или у вас ничего не смущает в росии, ресурсы есть, а толку ноль.
Южная корея - вы думаете там много ресурсов? Или Япония.?
Может проблема в другом.?
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28.01.2023 18:57 Ответить
Поки вазелін зі шлбдою прокуплених гопників, тирить у ЗСУ бабло на їжі, на Закарпатті скоро буде чергова ДНР-ЛНР.
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28.01.2023 14:51 Ответить
Позбавте "орбосуку" громадянства поки не наробила більшої шкоди.
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28.01.2023 15:10 Ответить
І не боїться жучка
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28.01.2023 15:27 Ответить
А це вже стаття...
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28.01.2023 15:30 Ответить
Подвійне громадянство - скасування українського громадянства і як наслідок позбавлення права займати державні посади, володіти землею і тд. Нічого не потрібно придумувати, просто треба виконувати закон.
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28.01.2023 15:35 Ответить
Таких за свиней надо за решетку что бы е повадно было.
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28.01.2023 15:36 Ответить
завернуть суку в мадьярский флаг и пинком ***** к **************** орбану...................вот же *******.............
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28.01.2023 15:42 Ответить
Пусть этот беляшеголовый посмотрит на карту Угорщини 1919, 1941 и сейчас…
хочет продолжить? Гондоны…
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28.01.2023 15:52 Ответить
мадяри живуть в фашистській парадигмі відновлення імперії, як і кацапи, мадяри являються гнійним чиряком в Українському Закарпатті.
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28.01.2023 16:02 Ответить
Імперія була Австро-угорська, а не Угорсько-австрійська, тож навряд колонія спроможна відновити імперію
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28.01.2023 17:39 Ответить
Колонія кажете - ну тоді чого була Британська імперія а не наприклад Британсько - Канадська імперія, до речі як по вашому Баварія була колонією Священної Римської імперії ?
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28.01.2023 22:26 Ответить
1. Імперія це метрополія і її колонії. Британська не була Британсько-Канадською з тієї ж причини, з якої вона не була й Британсько-Австралійською.
2. Ви можливо не в курсі, але є такі поняття, як іронія та сарказм
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28.01.2023 23:36 Ответить
Ну Іронія це жіноче імя а сарказм це якась хвороба правильно?
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29.01.2023 00:12 Ответить
Почему СБУ не занимается этими провокаторами? это по всем законам,даже европейским - уголовное преступление.**** она до сих пор не кормит вшей в Лукьянiвском Сiзо?И шо робiт партия Орбана в украинских областных радах?
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28.01.2023 16:47 Ответить
Мадяри це угро фiнськi цыгане...приперлись в Европу с расейских болот и гадят соседям..во всех войнах против славян воевали...мерзкие тварини.
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28.01.2023 16:56 Ответить
Це показує ,що українців і війна не вчить((Були проросійські партії і до чого це привело.Тепер проорбанівська партія в Україні?((Ви серйозно? і нічого вдіяти не можна?Ви серйозно?(((
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28.01.2023 17:29 Ответить
А тепер "розкладаємо по поличках":
1) Угорці в Закарпатті отримують матеріальну допомогу від Угорщини Після входження Закарпаття в склад Угорщини вона ануюється, бо вони стануть "такими ж громадянами Угорщини
2) Угорщина надає вищу освіту угорцям Закарпаття безплатно В самій Угорщині вона платна І тут буде "жопа"
3) "Контрабасить" (за рахунок чого живе значна маса угорців, користуючись двома паспортами, не зможуть - бо у них буде єдина країна, а на решту території України їх пускать не будуть
4 Податки вони платитуть Угорщині і жить за їх цінами А вони вищі в Угорщині, ніж в Україні!
Буде те саме, що й з "каренними крымчанами" - "Мы думали, что после прихода Рассии будут рассийские пенсии и зарплаты, а цены останутся хахляцкие!"
(найбільше доля посміялася над російськими морячками, що служили в Криму - після анексії Криму їм перестали платить надбавку "за службу за рубежом" )
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28.01.2023 17:38 Ответить
на нары сучку орбановскую!
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28.01.2023 19:08 Ответить
прокацапские с одной стороны, а проорбановские с другой строны и у всех по несколько гражданств
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28.01.2023 20:00 Ответить
 
 