Закарпатская депутат от проорбановской партии КМКС изобразила Закарпатье в цветах венгерского флага. ФОТО

Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС Юдита Петеи на своей странице в фейсбуке разместила фото карты Закарпатской области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mukachevo.net.

Это произошло на фоне ее порывов к обвинениям о притеснениях этнических венгров на Закарпатье, что является продолжением венгерской и российской пропаганды.

"Правда, позже депутат удалила фото со своей страницы, очевидно, поняв, что оно как минимум неуместно, а также будет иметь последствия. Даже такой, будто бы незначительный эпизод, показывает то, что политики партии КМКС видят Закарпатье частью "Великой Венгрии", а Орбана своим духовным лидером, несмотря на его пророссийскость и враждебные Украине взгляды", - отмечает издание.

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