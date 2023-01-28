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Закарпатська депутатка від проорбанівської партії КМКС зобразила Закарпаття у кольорах угорського прапора. ФОТО

закарпаття

Депутатка Закарпатської обласної ради від проорбанівської партії КМКС Юдіта Петеї на своїй сторінці у фейсбук розмістила фото мапи Закарпатської області, половина якої пофарбована в кольори угорського прапора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.

Це відбулося на фоні її поривів до звинувачень про утиски етнічних угорців на Закарпатті, що є продовженням угорської та російської пропаганди.

"Щоправда, пізніше депутатка видалила фото зі своєї сторінки, вочевидь, зрозумівши, що воно є як мінімум недоречним, а також нестиме наслідки. Навіть такий, ніби то незначний епізод, показує те, що політики партії КМКС бачать Закарпаття частиною "Великої Угорщини", а Орбана своїм духовним лідером, незважаючи на його проросійськість та ворожі до України погляди", - зазначає видання.

Також читайте: Орбан заявив, що "Україна стає Афганістаном" та "нічийною землею"

Закарпатська депутатка від проорбанівської партії КМКС зобразила Закарпаття у кольорах угорського прапора 01

Автор: 

Угорщина (2264) сепаратизм (757) Віктор Орбан (554) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+47
Зберіть цих всіх закарпатських ******** і відправте к херам до мадяр. У них у всіх є два паспорти, що заборонено законодавством України.
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28.01.2023 14:14
+39
Заклики до колабораціонізму - кримінальна стаття
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28.01.2023 14:14
+38
Вот и посмотрим на реакцию СБУ, прокуратуры и судов, а также местной ОДА и остальных депутатов
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28.01.2023 14:11
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Да это в принципе так себе преступление. А вот василевская смаглючина ваще отправила бучанцев на верную смерть. а это такое.
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28.01.2023 14:11 Відповісти
І нічого не буде цій курва,неначасі!
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28.01.2023 14:12 Відповісти
а кто ей предЪявит? они уже мертвы...
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28.01.2023 14:35 Відповісти
Пані загралася у свободу, треба цій шеболді показати хто в хаті господар. і для цього є закон
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28.01.2023 15:55 Відповісти
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28.01.2023 21:05 Відповісти
Вот и посмотрим на реакцию СБУ, прокуратуры и судов, а также местной ОДА и остальных депутатов
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28.01.2023 14:11 Відповісти
А почему сбвушники, в форме и с оружием, навченные, не на фронте а должны расследовать вот такую вот дрочь?
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28.01.2023 14:15 Відповісти
Но, но! Он сєйчас в Тайландє іщєт яйца подєшевлє!
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28.01.2023 14:21 Відповісти
не ужели в трусах у этих парней Тищенко ищет яйки?
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28.01.2023 14:23 Відповісти
кстати лайфхак как откосить от повесток
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28.01.2023 14:25 Відповісти
Напевно він спочатку проконсультувався з нашим яєчним міністром, той все в кілограмах йому пояснив.
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28.01.2023 16:28 Відповісти
На фронті СБУ підрозділ Альфа. В 2014 хто сєпарів мочив, думаєш?
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28.01.2023 14:25 Відповісти
а остальные? Я знаю как работала сбву при федоровиче. как употреблялись вещь доки и какой в то там время был ******. Поверь там не многое поменялось. Так что один ********* это не показатель не разу. с уважением)
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28.01.2023 14:27 Відповісти
Частина департаменту військової контррозвідки на фронті.
Без поваги
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28.01.2023 15:23 Відповісти
Й Сашка Музичка теж.
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28.01.2023 16:02 Відповісти
Точно СБУ?
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28.01.2023 16:16 Відповісти
''У ніч з 24 на 25 березня співробітники ГУБОЗ, зокрема спецпідрозділи «Сокіл»...''
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28.01.2023 16:18 Відповісти
Нічіво,пажівіцца нечем...
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28.01.2023 14:13 Відповісти
Нєвсьотак адназначна.
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28.01.2023 14:14 Відповісти
СБУ ніколи, вони зараз розкривають іпсо проти начесніших ЯйцеПо17 і дЄрьмака Ака Янелоха
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28.01.2023 14:14 Відповісти
Заводити кримінальну справу, вислати нах угорського посла...
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28.01.2023 14:13 Відповісти
Зберіть цих всіх закарпатських ******** і відправте к херам до мадяр. У них у всіх є два паспорти, що заборонено законодавством України.
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28.01.2023 14:14 Відповісти
Заклики до колабораціонізму - кримінальна стаття
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28.01.2023 14:14 Відповісти
надо сажать иначе второй фронт появится
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28.01.2023 14:15 Відповісти
какая ***** венгрия?12% называют себя хозяевами?
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28.01.2023 14:24 Відповісти
Це на 2001 рік! Звідти вже масово всі повиїзджали. Настільки багато, що Угорщина почала тормозити імміграцію. Вливати купу купезну грошей, щоб їх там втримати. Бо як тоді претендувати на територію, якщо там мадярів як кіт насрав?
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28.01.2023 14:27 Відповісти
мал но удал?
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28.01.2023 14:50 Відповісти
точніше "мал клоп да вонюч".
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28.01.2023 15:04 Відповісти
Це тому, що решта 99,95-довпайопи.
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28.01.2023 14:54 Відповісти
получается ты тоже?
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28.01.2023 16:15 Відповісти
Мабуть. Раз не саджаю на кілок всяке гімно, якого тут 74%.
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28.01.2023 20:39 Відповісти
как они ******* эти сепары!
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28.01.2023 14:15 Відповісти
юдит... это от слова иуда
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28.01.2023 14:16 Відповісти
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28.01.2023 14:18 Відповісти
Цыгане продолжают выпрашивать
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28.01.2023 14:20 Відповісти
може хтось пояснити про утиски етнічних угорців? Що це за бред? Але після таких заяв"утиски" можуть початись
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28.01.2023 14:21 Відповісти
Там українців більше утискують. Був в тих краях то лише з п'ятої спроби знайшов того хто розмовляє українською мовою
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28.01.2023 15:04 Відповісти
Її ше не заарештовано?
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28.01.2023 14:22 Відповісти
Заборонити партію «неначасі»?
Шльондри мадярськи: після війни, потрібно заборонити все, що стосується угорщини!
Школи, вивіски, партії, громадськи об'єднання!
Сране бидло сидить і мріє, щоб влаштувати там народну республіку!
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28.01.2023 14:23 Відповісти
Їй можна. Вони в коаліції з зельоними в облраді. Якщо щось не так, то і зельоним там не керувати.
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28.01.2023 14:25 Відповісти
сепарье бывает не только кацапское
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28.01.2023 14:25 Відповісти
мадярам корона на голову тисне прям як касапам ..
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28.01.2023 14:26 Відповісти
Обсуждать нечего.
Статья 110 Уголовного кодекса Украины. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

п. 2. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
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28.01.2023 14:28 Відповісти
Пускай Орбан расслабиться. Не видать ему Унгвар как своих ушей...
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28.01.2023 14:30 Відповісти
Нехай іде до *******, до друзіВ.
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28.01.2023 14:33 Відповісти
В умовах війни, посадити по максимуму сучку
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28.01.2023 14:35 Відповісти
Вона обиралась в Закарпатті від про-орбанівськоі партії? В Україні зареєстрована якась сепаратистська партія? Що за фуйня? Там тих мадяр кіт наплакав, а смороду на весь світ.
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28.01.2023 14:37 Відповісти
Їх є достатньо там... Справа в тому що навіть СБУ місцеве мають мадярский паспорт, не тільки люди... Ця проблема почалася ще з 16го року... Роздавали мадярські паспорти... Тоді люди тікали до мадярщини на заробітки, а вільно поверталися і жили в Україні... Але реакції не було і немає... Нажаль...
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28.01.2023 14:53 Відповісти
лукашенка нам вже карту показував, тепер угорці. Хто наступний? Оце потрафило нам з сусідами.
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28.01.2023 14:38 Відповісти
А что эта курва делает в Украине? И кто ее выбрал?
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28.01.2023 14:45 Відповісти
Она, с большой вероятностью, там родилась и выросла. Просто у нее, возможно, половина населения. Захони например, родственники.
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28.01.2023 16:23 Відповісти
Гітлер теж колись звинувачував Чехословаччину в утисках судетських німців. Нехай пані мадярка замислиться над тим, де зараз ті судетські німці.
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28.01.2023 14:50 Відповісти
А СБУ мабуть не знає, що в такому випадку робить.
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28.01.2023 14:50 Відповісти
Пані Юдіту знаю особисто - дуже поміркована людина та політик. Але виступила на захист прав угорськомовної громади м.Мукачева, які грубо порушила місцева рада, куплена кланом Балог. Однозначно, зфабрикована провокація.
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28.01.2023 14:50 Відповісти
Це не дає нікому права виставляти частину нашої території під чужим прапором.
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28.01.2023 14:53 Відповісти
Ona sobaka?
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28.01.2023 15:06 Відповісти
Чим таким порушили і які права?! Тим, що Балога зняв мад'ярського орла з постаменту і встановив на ньому тризуб? Та не пішли би ті ображені нах¥й, забули у якій державі живуть і як нам гадить Угорщина! Ніхто їх не чипає, живуть собі так, як хочуть, але *********** до того, що їм згадають і Карпатську Україну, і Червоне поле, і оккупацію разом з фашистами.
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28.01.2023 15:07 Відповісти
При меншості венгерського населення наша влада зробила берегівський район замість виноградівського на догоду орбану
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28.01.2023 15:34 Відповісти
Бе́реговеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%A1%D0%A3-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. Beregszászhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%A3-4 [4] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. Berehovo, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Bergsaß) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатській області України, центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Берегівської міської громади та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Берегівського району .

Місто засноване в 1063 році угорським принцом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C) Лампертом , молодшим сином угорського короля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_I Бели I , який побудував тут свій палацhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] . Наприкінці XI століття місто називалося Лампертхаза (Lamperthaza), пізніше Лампертсасhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] . Інколи заснування міста датують 1247 рокомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%A1%D0%A3-2 [2] .

У грамоті 1499 року вперше згадується назва Берегсас (Beregszász)
____________

До чого тут Орбан? Було совєтскоє Віноградово, стало історічне Beregszász або українською Берегове.
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28.01.2023 17:18 Відповісти
Пономарёв! Это у вас, манкуртов, БереговЕ, МироновскоЕ, ЛуганскоЕ, а на Закарпатье нет такого, но вы всё норовите привести к привычному для своего тупого мозга! МукачевЕ, экаете, как козлы! И запомни, безграмотный, города Виноградово и Берегово - это разные районные центры!
Вот как не стыдно так обосраться на публике?
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28.01.2023 19:47 Відповісти
С чего бы мне было стыдно? Я в Закарпатье бывал только проездом. Наверное перепутал Beregszász с Виноградов, если я не ошибаюсь модяры его называют Beregszőlős.
В любом случае Виноградов в Береговском районе, а не другой районный центр.
А Василь возможно имел в виду, районным центром был или должен был бы стать Виноградов, а стал Берегово.
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28.01.2023 22:38 Відповісти
Дуже тішить те що людина яка знає про Закарпаття з вікіпедії пояснює про нього щось іншим
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29.01.2023 12:58 Відповісти
Не тільки з Вікіпедії, хоча то було ще за СРСР. Як я міг бачити, то у Чопі населенню було фіолетово і на язик, і на мову, бо там beszélnek magyarul. У всякому разі я там від працівників вокзалу і тамтешніх мєнтов не чув ні язика, ні мови, коли вони спілкувалися між собою. Тож дума, що у всіх населених пунктах вздовж кордона картина такаж сама.
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29.01.2023 19:44 Відповісти
Та ти теж "експерт": Бе́регове та Виногра́дів. Сперечалися два російськомовні, егеж.
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29.01.2023 10:00 Відповісти
Та нехай вона здохне,разом з «ущьемльонними» мудярами. Ніхто не забув,як мадярська сучня почала війська підводити до кордонів після 24 лютого. Після перемоги над кацапами вирішимо всі мадярські проблеми. Почекайте-і все у вас буде добре.
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28.01.2023 17:37 Відповісти
Цю мадярську собаку юдіту знаю особисто, звичайна мадярська потвора як і ти, шпонтак, закарпатці срати хотіли на твою мадярськомовну громаду з мукачєвого, ******** на мадярію і буде вам, підарам, там щастя...
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12.02.2023 20:05 Відповісти
Я один вижу проблему в другом?
Что делает государство в экономическом плане и в социальном плане, что бы люди сказали орбану ***** у,а не пошёл бы ты у сраку.
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28.01.2023 14:51 Відповісти
а якщо нема ресурсів на це, тоді що?
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28.01.2023 15:11 Відповісти
Ну, припустимо у Кравчука не було ресурсів(кляті дев'яності). Але ж вже повних 28 років, як ресурси створюются і спізжуються не під керівництвом Кравчука, а після двох майданів спрямованих на скидання неправильних і приводження до влади правильних керманичів ...
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28.01.2023 17:34 Відповісти
В спам,кацап.
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28.01.2023 17:39 Відповісти
А шо це таке "воєнрук"? Це часом не кацапське "воєнний руководітель"?
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28.01.2023 17:57 Відповісти
Вы Издиваетесь? У Израиля много было ресурсов? Или сейчас?
Или у вас ничего не смущает в росии, ресурсы есть, а толку ноль.
Южная корея - вы думаете там много ресурсов? Или Япония.?
Может проблема в другом.?
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28.01.2023 18:57 Відповісти
Поки вазелін зі шлбдою прокуплених гопників, тирить у ЗСУ бабло на їжі, на Закарпатті скоро буде чергова ДНР-ЛНР.
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28.01.2023 14:51 Відповісти
Позбавте "орбосуку" громадянства поки не наробила більшої шкоди.
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28.01.2023 15:10 Відповісти
І не боїться жучка
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28.01.2023 15:27 Відповісти
А це вже стаття...
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28.01.2023 15:30 Відповісти
Подвійне громадянство - скасування українського громадянства і як наслідок позбавлення права займати державні посади, володіти землею і тд. Нічого не потрібно придумувати, просто треба виконувати закон.
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28.01.2023 15:35 Відповісти
Таких за свиней надо за решетку что бы е повадно было.
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28.01.2023 15:36 Відповісти
завернуть суку в мадьярский флаг и пинком ***** к **************** орбану...................вот же *******.............
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28.01.2023 15:42 Відповісти
Пусть этот беляшеголовый посмотрит на карту Угорщини 1919, 1941 и сейчас…
хочет продолжить? Гондоны…
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28.01.2023 15:52 Відповісти
мадяри живуть в фашистській парадигмі відновлення імперії, як і кацапи, мадяри являються гнійним чиряком в Українському Закарпатті.
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28.01.2023 16:02 Відповісти
Імперія була Австро-угорська, а не Угорсько-австрійська, тож навряд колонія спроможна відновити імперію
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28.01.2023 17:39 Відповісти
Колонія кажете - ну тоді чого була Британська імперія а не наприклад Британсько - Канадська імперія, до речі як по вашому Баварія була колонією Священної Римської імперії ?
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28.01.2023 22:26 Відповісти
1. Імперія це метрополія і її колонії. Британська не була Британсько-Канадською з тієї ж причини, з якої вона не була й Британсько-Австралійською.
2. Ви можливо не в курсі, але є такі поняття, як іронія та сарказм
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28.01.2023 23:36 Відповісти
Ну Іронія це жіноче імя а сарказм це якась хвороба правильно?
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29.01.2023 00:12 Відповісти
Почему СБУ не занимается этими провокаторами? это по всем законам,даже европейским - уголовное преступление.**** она до сих пор не кормит вшей в Лукьянiвском Сiзо?И шо робiт партия Орбана в украинских областных радах?
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28.01.2023 16:47 Відповісти
Мадяри це угро фiнськi цыгане...приперлись в Европу с расейских болот и гадят соседям..во всех войнах против славян воевали...мерзкие тварини.
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28.01.2023 16:56 Відповісти
Це показує ,що українців і війна не вчить((Були проросійські партії і до чого це привело.Тепер проорбанівська партія в Україні?((Ви серйозно? і нічого вдіяти не можна?Ви серйозно?(((
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28.01.2023 17:29 Відповісти
А тепер "розкладаємо по поличках":
1) Угорці в Закарпатті отримують матеріальну допомогу від Угорщини Після входження Закарпаття в склад Угорщини вона ануюється, бо вони стануть "такими ж громадянами Угорщини
2) Угорщина надає вищу освіту угорцям Закарпаття безплатно В самій Угорщині вона платна І тут буде "жопа"
3) "Контрабасить" (за рахунок чого живе значна маса угорців, користуючись двома паспортами, не зможуть - бо у них буде єдина країна, а на решту території України їх пускать не будуть
4 Податки вони платитуть Угорщині і жить за їх цінами А вони вищі в Угорщині, ніж в Україні!
Буде те саме, що й з "каренними крымчанами" - "Мы думали, что после прихода Рассии будут рассийские пенсии и зарплаты, а цены останутся хахляцкие!"
(найбільше доля посміялася над російськими морячками, що служили в Криму - після анексії Криму їм перестали платить надбавку "за службу за рубежом" )
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28.01.2023 17:38 Відповісти
на нары сучку орбановскую!
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28.01.2023 19:08 Відповісти
прокацапские с одной стороны, а проорбановские с другой строны и у всех по несколько гражданств
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28.01.2023 20:00 Відповісти
 
 