Закарпатська депутатка від проорбанівської партії КМКС зобразила Закарпаття у кольорах угорського прапора. ФОТО

Депутатка Закарпатської обласної ради від проорбанівської партії КМКС Юдіта Петеї на своїй сторінці у фейсбук розмістила фото мапи Закарпатської області, половина якої пофарбована в кольори угорського прапора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.

Це відбулося на фоні її поривів до звинувачень про утиски етнічних угорців на Закарпатті, що є продовженням угорської та російської пропаганди.

"Щоправда, пізніше депутатка видалила фото зі своєї сторінки, вочевидь, зрозумівши, що воно є як мінімум недоречним, а також нестиме наслідки. Навіть такий, ніби то незначний епізод, показує те, що політики партії КМКС бачать Закарпаття частиною "Великої Угорщини", а Орбана своїм духовним лідером, незважаючи на його проросійськість та ворожі до України погляди", - зазначає видання.

Також читайте: Орбан заявив, що "Україна стає Афганістаном" та "нічийною землею"