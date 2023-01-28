Закарпатська депутатка від проорбанівської партії КМКС зобразила Закарпаття у кольорах угорського прапора. ФОТО
Депутатка Закарпатської обласної ради від проорбанівської партії КМКС Юдіта Петеї на своїй сторінці у фейсбук розмістила фото мапи Закарпатської області, половина якої пофарбована в кольори угорського прапора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.
Це відбулося на фоні її поривів до звинувачень про утиски етнічних угорців на Закарпатті, що є продовженням угорської та російської пропаганди.
"Щоправда, пізніше депутатка видалила фото зі своєї сторінки, вочевидь, зрозумівши, що воно є як мінімум недоречним, а також нестиме наслідки. Навіть такий, ніби то незначний епізод, показує те, що політики партії КМКС бачать Закарпаття частиною "Великої Угорщини", а Орбана своїм духовним лідером, незважаючи на його проросійськість та ворожі до України погляди", - зазначає видання.
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Без поваги
Шльондри мадярськи: після війни, потрібно заборонити все, що стосується угорщини!
Школи, вивіски, партії, громадськи об'єднання!
Сране бидло сидить і мріє, щоб влаштувати там народну республіку!
Статья 110 Уголовного кодекса Украины. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
п. 2. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Місто засноване в 1063 році угорським принцом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C) Лампертом , молодшим сином угорського короля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_I Бели I , який побудував тут свій палацhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] . Наприкінці XI століття місто називалося Лампертхаза (Lamperthaza), пізніше Лампертсасhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A3-3 [3] . Інколи заснування міста датують 1247 рокомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5#cite_note-%D0%95%D0%A1%D0%A3-2 [2] .
У грамоті 1499 року вперше згадується назва Берегсас (Beregszász)
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До чого тут Орбан? Було совєтскоє Віноградово, стало історічне Beregszász або українською Берегове.
Вот как не стыдно так обосраться на публике?
В любом случае Виноградов в Береговском районе, а не другой районный центр.
А Василь возможно имел в виду, районным центром был или должен был бы стать Виноградов, а стал Берегово.
Что делает государство в экономическом плане и в социальном плане, что бы люди сказали орбану ***** у,а не пошёл бы ты у сраку.
Или у вас ничего не смущает в росии, ресурсы есть, а толку ноль.
Южная корея - вы думаете там много ресурсов? Или Япония.?
Может проблема в другом.?
хочет продолжить? Гондоны…
2. Ви можливо не в курсі, але є такі поняття, як іронія та сарказм
1) Угорці в Закарпатті отримують матеріальну допомогу від Угорщини Після входження Закарпаття в склад Угорщини вона ануюється, бо вони стануть "такими ж громадянами Угорщини
2) Угорщина надає вищу освіту угорцям Закарпаття безплатно В самій Угорщині вона платна І тут буде "жопа"
3) "Контрабасить" (за рахунок чого живе значна маса угорців, користуючись двома паспортами, не зможуть - бо у них буде єдина країна, а на решту території України їх пускать не будуть
4 Податки вони платитуть Угорщині і жить за їх цінами А вони вищі в Угорщині, ніж в Україні!
Буде те саме, що й з "каренними крымчанами" - "Мы думали, что после прихода Рассии будут рассийские пенсии и зарплаты, а цены останутся хахляцкие!"
(найбільше доля посміялася над російськими морячками, що служили в Криму - після анексії Криму їм перестали платить надбавку "за службу за рубежом" )