"Никаких таких заявлений не было", - спикер Воздушных сил Игнат о сообщениях в западных СМИ относительно ожидания партии из 24 истребителей

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на сообщения иностранных СМИ, распространивших его высказывание о передаче Украине 24 самолетам F-16. Игнат опроверг информацию и заверил, что не делал соответствующих заявлений.

Испанское издание El Pais опубликовало заявление Игната о том, что Украина якобы просит 24 самолета у западных партнеров. В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что он говорил по-украински, а для испанского журналиста переводили на английский. Как сказал Игнат, в результате "трудностей перевода" El Pais опубликовало недостоверную информацию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Украинские журналисты переводили с испанского и получилось, что я заявил, что Украина хочет получить 24 F-16. Не было никаких заявлений! Такие вещи негативно влияют. Информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают что-то желаемое за действительное", – сказал Игнат.

Он также подчеркнул, что тема самолетов на повестке от начала полномасштабного вторжения России. Спикер напомнил, что Украина давно просила НАТО закрыть небо или предоставить нашей стране современные самолеты.

Читайте также: О предоставлении Украине истребителей "не может быть и речи", - министр обороны Германии Писториус

"Получение истребителей западного образца будет вершиной... Это самое технологичное, что есть на вооружении, и мы действительно хотели бы это получить", – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что Украина определилась, что стремится перейти на западные типы техники и сформировать в будущем бригады из современных многоцелевых самолетов, которые смогут обеспечить охрану нашей страны.

"Понятно, что нам не дадут бригаду или несколько. Речь идет о снабжении подразделениями", – заявил Игнат и добавил, что Украина будет получать самолеты, как и другие типы вооружения, то есть поэтапно.

"Поэтому сначала речь может идти о 2 эскадрильях. Одна эскадрилья – это 12 самолетов. Нам нужны не 24 самолета, а по меньшей мере 5 полноценных бригад. В каждой бригаде по 3 эскадрильи", – подчеркнул Игнат.

Читайте также: Украина начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16, - Воздушные силы

"Это будет такое количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с системами ПВО такого большого государства, как Украины", – резюмировал он.

Ранее испанское издание El Pais опубликовало заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя. Впоследствии Игнат заявил, что в данном случае возникло определенное недоразумение из-за трудностей перевода.