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"Никаких таких заявлений не было", - спикер Воздушных сил Игнат о сообщениях в западных СМИ относительно ожидания партии из 24 истребителей

f-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на сообщения иностранных СМИ, распространивших его высказывание о передаче Украине 24 самолетам F-16. Игнат опроверг информацию и заверил, что не делал соответствующих заявлений.

Испанское издание El Pais опубликовало заявление Игната о том, что Украина якобы просит 24 самолета у западных партнеров. В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что он говорил по-украински, а для испанского журналиста переводили на английский. Как сказал Игнат, в результате "трудностей перевода" El Pais опубликовало недостоверную информацию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Украинские журналисты переводили с испанского и получилось, что я заявил, что Украина хочет получить 24 F-16. Не было никаких заявлений! Такие вещи негативно влияют. Информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают что-то желаемое за действительное", – сказал Игнат.

Он также подчеркнул, что тема самолетов на повестке от начала полномасштабного вторжения России. Спикер напомнил, что Украина давно просила НАТО закрыть небо или предоставить нашей стране современные самолеты.

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"Получение истребителей западного образца будет вершиной... Это самое технологичное, что есть на вооружении, и мы действительно хотели бы это получить", – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что Украина определилась, что стремится перейти на западные типы техники и сформировать в будущем бригады из современных многоцелевых самолетов, которые смогут обеспечить охрану нашей страны.

"Понятно, что нам не дадут бригаду или несколько. Речь идет о снабжении подразделениями", – заявил Игнат и добавил, что Украина будет получать самолеты, как и другие типы вооружения, то есть поэтапно.

"Поэтому сначала речь может идти о 2 эскадрильях. Одна эскадрилья – это 12 самолетов. Нам нужны не 24 самолета, а по меньшей мере 5 полноценных бригад. В каждой бригаде по 3 эскадрильи", – подчеркнул Игнат.

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"Это будет такое количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с системами ПВО такого большого государства, как Украины", – резюмировал он.

Ранее испанское издание El Pais опубликовало заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя. Впоследствии Игнат заявил, что в данном случае возникло определенное недоразумение из-за трудностей перевода.

Автор: 

самолет (3589) Воздушные силы (2266) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+20
ото некуй пи*деть
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28.01.2023 17:10
+15
Та ладно. Одне сказало, інше переклало, треті надрукували.
А кацапів знову попердолило, а вони від леопардів тіки відійшли...
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28.01.2023 17:28
+13
Началось... в колхозе утро...
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28.01.2023 17:20
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Правила форума Совет форумчан
ото некуй пи*деть
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28.01.2023 17:10 Ответить
Та ладно. Одне сказало, інше переклало, треті надрукували.
А кацапів знову попердолило, а вони від леопардів тіки відійшли...
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28.01.2023 17:28 Ответить
Він сказав, що було б добре, а ще уже добре.
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28.01.2023 18:47 Ответить
То нехай "вийде Командувач ПС" і все спростує... Речник "дав маху" Вибачте!!!! ХТО в нас керує Повітряними Силами??????
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28.01.2023 19:27 Ответить
значит надо четче выражать свои мысли... и желания !!
(а все таки жаль...шото ошибка перевода))))
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28.01.2023 17:17 Ответить
Ну хоч не 24 кілограма літаків. Прогрес є.
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28.01.2023 17:27 Ответить
просто у журналистов украинско-испанский гугл-переводчик в тот момент поломался.
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28.01.2023 18:23 Ответить
пане Ігнат, порада: менше ****...ти, а більше робити!
хвороба орестовича не тільки розв'язує язика, а ще й вражає мозок
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28.01.2023 17:18 Ответить
НЕ пане Ігнат, а речник .... Ігнат!!!! Фуфло!!!
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28.01.2023 19:28 Ответить
Началось... в колхозе утро...
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28.01.2023 17:20 Ответить
Травка зеленеет, солнышко *******, сразу видно, что на дворе январь стоит.
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28.01.2023 17:34 Ответить
І в комплекті поставки до кожного абрамса пару тонн іракського піску, кацапський говномет в роботі 😅
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28.01.2023 17:40 Ответить
для тех. кто не знает: красный мухомор вызывает настолько реалистичные цветные галлюцинации, что их можно легко зафиксировать на смартфон.
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28.01.2023 18:26 Ответить
Нагадує традиційне зеленсько-слугонародне "а) нас не так зрозуміли; б) вирвали з контексту"
А жаль, бо Ігнат - один з небагатьох, повідомленням яких, довіряв!
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28.01.2023 17:23 Ответить
Ну тоді це рівень наших журнашлюх, які навіть покласти з іспанської не можуть...
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28.01.2023 17:24 Ответить
..не хвилюйтеся, в Українців вже товста шкіра і треновані нерви, хоча це далося надто високою ціною...
ті всі кацапські іпсо - до сраки..
а літаки будуть..
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28.01.2023 17:24 Ответить


Дуже на це сподіваюсь!
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28.01.2023 18:00 Ответить
У кожній бригаді по 3 ескадрильї", - підкреслив Ігнат. Может в каждом полку 3 эскадрильи.
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28.01.2023 17:26 Ответить
В Україні нема полків.
Москалику здохни!
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28.01.2023 17:42 Ответить
Чухонець, тобі туди
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28.01.2023 19:14 Ответить
Тупа дировня. я службу проходив в 80-х роках і можу чогось незнати. Ферштейн?
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28.01.2023 19:20 Ответить
у ВПС України є тільки бригади тактичної авіації,і вони зазвичай мають мати штатну кількість в три ескадрилії
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29.01.2023 02:03 Ответить
Ми всі очікуємо 24 літаки....для початку... Але сподіваємося на 72 шт до кінця року...Вибачте за мою погану іспанську...
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28.01.2023 17:27 Ответить
купленный журналистик или переводчик
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28.01.2023 17:28 Ответить
Воні всі куплені. У всіх зарплатня.
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28.01.2023 18:05 Ответить
Схоже на те, що доки Україна чекатиме на оці невловимі F-и, до нас навідуються спостережливі інопланетяни та чемно презентують кілька ескадрилій своїх летючих тарілок.
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28.01.2023 17:28 Ответить
Читав на одному з американських форумів, місцеві пишуть, що наші пілоти вже давно тренуються на f16 i f18. Мені здається, що питання появи американських пташок в Україні - це питання декількох місяців. Якщо взяти до уваги, що Нідерланди заявляли, що готові передати нам декілька десятків таких машин, то все іде по плану
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28.01.2023 17:31 Ответить
То й не дивно. 100 млн.$ на підготовку наших пілотів у бюджет Пентагону були закладені, про формування групи писали ще осінню, та й курс підготовки не на один місяць. А до чого призводить поспіх добре показала підготовка екіпажів Pz2000.
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28.01.2023 17:43 Ответить
Интересно кто ******- зебилы,как обычно ,или кацапы ,как всегда. Хотя что у тех,что у тех хозяин один- *****.
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28.01.2023 17:36 Ответить
Було-не було, а сруській генерал коношенков перші 7 язиком вже знищив
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28.01.2023 17:39 Ответить
7 із 24???? Швидко..... Як завжди!
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28.01.2023 19:26 Ответить
Зашквар за зашкваром!
Це капець якийсь!
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28.01.2023 17:41 Ответить
Тю, журналіст без зашквара - то як несолона каша. Хто ж такий продукт вживатиме?
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28.01.2023 18:06 Ответить
Да хватит ныть дадут F- недут , пора ехать к Шведам и разместить заказ в Сааб JAS 39 «Грипен и чтоб завод работал в три смены .За что мы вам деньги плотим, техническую воду в кране берут 80гривен .....
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28.01.2023 18:46 Ответить
То нехай "вийде Командувач ПС" і все спростує... Речник "дав маху" Вибачте!!!! ХТО в нас керує Повітряними Силами??????
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28.01.2023 19:25 Ответить
Испанский журналист это просто переодетый "диспетчер Карлос".
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28.01.2023 20:58 Ответить
 
 