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"Жодних таких заяв не було", - речник Повітряних сил Ігнат про повідомлення у західних ЗМІ щодо очікування партії з 24 винищувачів

f-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на повідомлення іноземних ЗМІ, які поширили його висловлювання щодо передачі України 24 літаків F-16. Ігнат спростував інформацію і запевнив, що не робив відповідних заяв.

Іспанське видання El Pais опублікувало заяву Ігната про те, що Україна нібито просить 24 літаки в західних партнерів. В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що він говорив українською, коли для іспанського журналіста перекладали англійською. Відтак, як сказав Ігнат, внаслідок "труднощів перекладу" El Pais опублікувало недостовірну інформацію, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

"Українські журналісти перекладали з іспанської і вийшло, що я заявив, що Україна хоче отримати 24 F-16. Не було жодних заяв! Такі речі негативно впливають. Інформація дуже чутлива. Партнери не люблять, коли видають щось бажане за дійсне", – сказав Ігнат.

Він також наголосив, що тема літаків на порядку денному від початку повномасштабного вторгнення Росії. Речник нагадав, що Україна давно просила НАТО закрити небо або ж надати нашій країні сучасні літаки.

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"Отримання винищувачів західного зразка буде вершина... Це найтехнологічніше, що є на озброєнні й ми дійсно хотіли б це отримати", – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що Україна визначилася, що прагне перейти на західні типи техніки та сформувати в майбутньому бригади із сучасних багатоцільових літаків, які зможуть забезпечити охорону нашої країни.

"Зрозуміло, що нам не дадуть бригаду чи декілька. Йтиметься про постачання підрозділами", – заявив Ігнат і додав, що Україна отримуватиме літаки, як і інші типи озброєння, тобто поетапно.

"Тому спочатку мова може йти про 2 ескадрильї. Одна ескадрилья – це 12 літаків. Нам потрібні не 24 літаки, а щонайменше 5 повноцінних бригад. У кожній бригаді по 3 ескадрильї", – підкреслив Ігнат.

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"Це буде така кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору разом із системами ППО такої великої держави як України", – резюмував він.

Раніше іспанське видання El Pais опублікувало заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната про те, що Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі. Згодом Ігнат заявив, що в даному разі виникло певне непорозуміння через труднощі перекладу.

Автор: 

літак (2900) Повітряні сили (2605) Ігнат Юрій (787)


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Топ коментарі
+20
ото некуй пи*деть
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28.01.2023 17:10
+15
Та ладно. Одне сказало, інше переклало, треті надрукували.
А кацапів знову попердолило, а вони від леопардів тіки відійшли...
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28.01.2023 17:28
+13
Началось... в колхозе утро...
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28.01.2023 17:20
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ото некуй пи*деть
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28.01.2023 17:10 Відповісти
Та ладно. Одне сказало, інше переклало, треті надрукували.
А кацапів знову попердолило, а вони від леопардів тіки відійшли...
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28.01.2023 17:28 Відповісти
Він сказав, що було б добре, а ще уже добре.
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28.01.2023 18:47 Відповісти
То нехай "вийде Командувач ПС" і все спростує... Речник "дав маху" Вибачте!!!! ХТО в нас керує Повітряними Силами??????
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28.01.2023 19:27 Відповісти
значит надо четче выражать свои мысли... и желания !!
(а все таки жаль...шото ошибка перевода))))
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28.01.2023 17:17 Відповісти
Ну хоч не 24 кілограма літаків. Прогрес є.
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28.01.2023 17:27 Відповісти
просто у журналистов украинско-испанский гугл-переводчик в тот момент поломался.
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28.01.2023 18:23 Відповісти
пане Ігнат, порада: менше ****...ти, а більше робити!
хвороба орестовича не тільки розв'язує язика, а ще й вражає мозок
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28.01.2023 17:18 Відповісти
НЕ пане Ігнат, а речник .... Ігнат!!!! Фуфло!!!
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28.01.2023 19:28 Відповісти
Началось... в колхозе утро...
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28.01.2023 17:20 Відповісти
Травка зеленеет, солнышко *******, сразу видно, что на дворе январь стоит.
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28.01.2023 17:34 Відповісти
І в комплекті поставки до кожного абрамса пару тонн іракського піску, кацапський говномет в роботі 😅
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28.01.2023 17:40 Відповісти
для тех. кто не знает: красный мухомор вызывает настолько реалистичные цветные галлюцинации, что их можно легко зафиксировать на смартфон.
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28.01.2023 18:26 Відповісти
Нагадує традиційне зеленсько-слугонародне "а) нас не так зрозуміли; б) вирвали з контексту"
А жаль, бо Ігнат - один з небагатьох, повідомленням яких, довіряв!
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28.01.2023 17:23 Відповісти
Ну тоді це рівень наших журнашлюх, які навіть покласти з іспанської не можуть...
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28.01.2023 17:24 Відповісти
..не хвилюйтеся, в Українців вже товста шкіра і треновані нерви, хоча це далося надто високою ціною...
ті всі кацапські іпсо - до сраки..
а літаки будуть..
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28.01.2023 17:24 Відповісти


Дуже на це сподіваюсь!
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28.01.2023 18:00 Відповісти
У кожній бригаді по 3 ескадрильї", - підкреслив Ігнат. Может в каждом полку 3 эскадрильи.
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28.01.2023 17:26 Відповісти
В Україні нема полків.
Москалику здохни!
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28.01.2023 17:42 Відповісти
Чухонець, тобі туди
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28.01.2023 19:14 Відповісти
Тупа дировня. я службу проходив в 80-х роках і можу чогось незнати. Ферштейн?
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28.01.2023 19:20 Відповісти
у ВПС України є тільки бригади тактичної авіації,і вони зазвичай мають мати штатну кількість в три ескадрилії
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29.01.2023 02:03 Відповісти
Ми всі очікуємо 24 літаки....для початку... Але сподіваємося на 72 шт до кінця року...Вибачте за мою погану іспанську...
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28.01.2023 17:27 Відповісти
купленный журналистик или переводчик
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28.01.2023 17:28 Відповісти
Воні всі куплені. У всіх зарплатня.
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28.01.2023 18:05 Відповісти
Схоже на те, що доки Україна чекатиме на оці невловимі F-и, до нас навідуються спостережливі інопланетяни та чемно презентують кілька ескадрилій своїх летючих тарілок.
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28.01.2023 17:28 Відповісти
Читав на одному з американських форумів, місцеві пишуть, що наші пілоти вже давно тренуються на f16 i f18. Мені здається, що питання появи американських пташок в Україні - це питання декількох місяців. Якщо взяти до уваги, що Нідерланди заявляли, що готові передати нам декілька десятків таких машин, то все іде по плану
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28.01.2023 17:31 Відповісти
То й не дивно. 100 млн.$ на підготовку наших пілотів у бюджет Пентагону були закладені, про формування групи писали ще осінню, та й курс підготовки не на один місяць. А до чого призводить поспіх добре показала підготовка екіпажів Pz2000.
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28.01.2023 17:43 Відповісти
Интересно кто ******- зебилы,как обычно ,или кацапы ,как всегда. Хотя что у тех,что у тех хозяин один- *****.
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28.01.2023 17:36 Відповісти
Було-не було, а сруській генерал коношенков перші 7 язиком вже знищив
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28.01.2023 17:39 Відповісти
7 із 24???? Швидко..... Як завжди!
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28.01.2023 19:26 Відповісти
Зашквар за зашкваром!
Це капець якийсь!
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28.01.2023 17:41 Відповісти
Тю, журналіст без зашквара - то як несолона каша. Хто ж такий продукт вживатиме?
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28.01.2023 18:06 Відповісти
Да хватит ныть дадут F- недут , пора ехать к Шведам и разместить заказ в Сааб JAS 39 «Грипен и чтоб завод работал в три смены .За что мы вам деньги плотим, техническую воду в кране берут 80гривен .....
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28.01.2023 18:46 Відповісти
То нехай "вийде Командувач ПС" і все спростує... Речник "дав маху" Вибачте!!!! ХТО в нас керує Повітряними Силами??????
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28.01.2023 19:25 Відповісти
Испанский журналист это просто переодетый "диспетчер Карлос".
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28.01.2023 20:58 Відповісти
 
 