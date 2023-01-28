"Жодних таких заяв не було", - речник Повітряних сил Ігнат про повідомлення у західних ЗМІ щодо очікування партії з 24 винищувачів

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на повідомлення іноземних ЗМІ, які поширили його висловлювання щодо передачі України 24 літаків F-16. Ігнат спростував інформацію і запевнив, що не робив відповідних заяв.

Іспанське видання El Pais опублікувало заяву Ігната про те, що Україна нібито просить 24 літаки в західних партнерів. В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що він говорив українською, коли для іспанського журналіста перекладали англійською. Відтак, як сказав Ігнат, внаслідок "труднощів перекладу" El Pais опублікувало недостовірну інформацію, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

"Українські журналісти перекладали з іспанської і вийшло, що я заявив, що Україна хоче отримати 24 F-16. Не було жодних заяв! Такі речі негативно впливають. Інформація дуже чутлива. Партнери не люблять, коли видають щось бажане за дійсне", – сказав Ігнат.

Він також наголосив, що тема літаків на порядку денному від початку повномасштабного вторгнення Росії. Речник нагадав, що Україна давно просила НАТО закрити небо або ж надати нашій країні сучасні літаки.

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"Отримання винищувачів західного зразка буде вершина... Це найтехнологічніше, що є на озброєнні й ми дійсно хотіли б це отримати", – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що Україна визначилася, що прагне перейти на західні типи техніки та сформувати в майбутньому бригади із сучасних багатоцільових літаків, які зможуть забезпечити охорону нашої країни.

"Зрозуміло, що нам не дадуть бригаду чи декілька. Йтиметься про постачання підрозділами", – заявив Ігнат і додав, що Україна отримуватиме літаки, як і інші типи озброєння, тобто поетапно.

"Тому спочатку мова може йти про 2 ескадрильї. Одна ескадрилья – це 12 літаків. Нам потрібні не 24 літаки, а щонайменше 5 повноцінних бригад. У кожній бригаді по 3 ескадрильї", – підкреслив Ігнат.

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"Це буде така кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору разом із системами ППО такої великої держави як України", – резюмував він.

Раніше іспанське видання El Pais опублікувало заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната про те, що Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі. Згодом Ігнат заявив, що в даному разі виникло певне непорозуміння через труднощі перекладу.