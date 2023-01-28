Нидерландские микрочипы поступают в Россию, несмотря на санкции, - расследование СМИ
Микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в РФ, экспорт происходит через посредников.
Об этом свидетельствует совместное расследование NOS и Nieuwsuur, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несмотря на жесткие санкции, микрочипы нидерландских компаний все равно попадают в Россию. Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину до декабря включительно", - говорится в публикации.
Как отмечается, расследователи получили доступ к торговым данным, конфиденциальным документам, пообщались с привлеченными компаниями, правительственными учреждениями, экспертами и исследователями.
По данным журналистов, несколько сотен поставок осуществлено трем российским компаниям, связанным с оборонными предприятиями. В российском оружии также были обнаружены "голландские" микрочипы. Экспорт происходит через посредников.
Расследователи отметили, что существует схема, когда небольшая группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в Россию. Одна из таких компаний входит в санкционный список США из-за поставок для российского оборонного комплекса. Несмотря на жесткие санкции, в последние месяцы не наблюдается снижение экспорта.
В Нидерландах действуют ведущие компании в секторах полупроводников и микросхем, включая NXP и ASML.
В расследовании NOS/Nieuwsuur утверждается, что микрочипы NXP недавно были обнаружены на поле боя в Украине.
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На территории Украины действует некий титановый ГОК, Демуринский ГОК, который находится прямо в собственности России и до сих пор не находится под санкциями Украины!! Как это объяснят зеленые сопли ?
російські тг-канали повідомили про знищення Abrams під Бахмутом, на Донеччині.
ще й фото втулили )))
а на фото -2003 рік, підбитий Abrams в Іраку.
Abrams ще до нас не дійшли .....а русня вже їх нищить )))) потвори брехливі !!!
Компанія є провідним постачальником ARM-напівпровідників та ARM-процесорів різної архітектури
https://www.nxp.com/
В мире как бы две экономики...одна легальная, другая в подполье...
Пора бы и знать уже...,не маленькие...😝
"De Nederlandse chips die naar Rusland gaan, zijn vooral afkomstig van grote chipproducenten als NXP uit Eindhoven en Nexperia uit Nijmegen."
У статті згадані ці дві компанії, які бажають зробити свій внесок, можуть оцінити їхню діяльність і висловити свою думку виробникам у Google -revieuw
nxp eindhoven
nexperia nijmegen