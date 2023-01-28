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Новости Санкции против России
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Нидерландские микрочипы поступают в Россию, несмотря на санкции, - расследование СМИ

чіп

Микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в РФ, экспорт происходит через посредников.

Об этом свидетельствует совместное расследование NOS и Nieuwsuur, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на жесткие санкции, микрочипы нидерландских компаний все равно попадают в Россию. Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину до декабря включительно", - говорится в публикации.

Как отмечается, расследователи получили доступ к торговым данным, конфиденциальным документам, пообщались с привлеченными компаниями, правительственными учреждениями, экспертами и исследователями.

По данным журналистов, несколько сотен поставок осуществлено трем российским компаниям, связанным с оборонными предприятиями. В российском оружии также были обнаружены "голландские" микрочипы. Экспорт происходит через посредников.

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Расследователи отметили, что существует схема, когда небольшая группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в Россию. Одна из таких компаний входит в санкционный список США из-за поставок для российского оборонного комплекса. Несмотря на жесткие санкции, в последние месяцы не наблюдается снижение экспорта.

В Нидерландах действуют ведущие компании в секторах полупроводников и микросхем, включая NXP и ASML.

В расследовании NOS/Nieuwsuur утверждается, что микрочипы NXP недавно были обнаружены на поле боя в Украине.

Автор: 

Нидерланды (1572) россия (95402) санкции (11263)


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Топ комментарии
+13

російські тг-канали повідомили про знищення Abrams під Бахмутом, на Донеччині.
ще й фото втулили )))
а на фото -2003 рік, підбитий Abrams в Іраку.

Abrams ще до нас не дійшли .....а русня вже їх нищить )))) потвори брехливі !!!
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28.01.2023 19:19
+12
Подумати тільки мікрочипи. Наші мотори на гелікоптери і російські літаки доходили попри санкції і нічого. Як там богуслаєв? Він здається з ОПЗЖ, яка сьогодні рідний брат "слуг" в парламенті? Хоча для європейців це ганьба.
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28.01.2023 18:51
+11
"невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до Росії."
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28.01.2023 18:47
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"невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до Росії."
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28.01.2023 18:47 Ответить
Значит нету никаких санкций. Многие страны поставляют эти микрочипы в рашу и иран, все всё знают. Двадцать лет поставляют и двадцать лет ведётся следствие. Ищут виновных, а поставки идут как прежде.
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28.01.2023 18:46 Ответить
подавай ще один Боінг.. два подвай - може так дойде
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28.01.2023 18:47 Ответить
Так дрони і ракети в кацапні ніколи не закінчаться
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28.01.2023 18:47 Ответить
Подумати тільки мікрочипи. Наші мотори на гелікоптери і російські літаки доходили попри санкції і нічого. Як там богуслаєв? Він здається з ОПЗЖ, яка сьогодні рідний брат "слуг" в парламенті? Хоча для європейців це ганьба.
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28.01.2023 18:51 Ответить
До чого тут ASML?

Автор тексту взагалі в темі?
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28.01.2023 18:53 Ответить
А почему все забыли, что украинский ТИТАН до сих пор поставляется в кацапию и идет на изготовление ракет Х-555 и " Кинжал".

На территории Украины действует некий титановый ГОК, Демуринский ГОК, который находится прямо в собственности России и до сих пор не находится под санкциями Украины!! Как это объяснят зеленые сопли ?
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28.01.2023 19:01 Ответить
в рф и своего титана более чем достаточно, ВСМПО поставляло титан Боингу и Аирбасу до вторжения.
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28.01.2023 19:34 Ответить
Дурня, сировина для виробництва титану здебільшого з України йшла, далі - з В'єтнаму, незначна кількість у кацапів своя, хоч і є 12,5% світових запасів, але їх ще треба почати видобувати, для чого треба створити такі підприємства та інфраструктуру.
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28.01.2023 20:11 Ответить
Ну не зовсім так - https://biz.nv.ua/markets/ukrainskiy-sud-otkazalsya-konfiskovat-demurinskiy-gok-u-rossiyskogo-milliardera-50299478.html Скандал и апелляция. ВАКС отказался конфисковать горно-обогатительный комбинат у российского миллиардера
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28.01.2023 20:14 Ответить

російські тг-канали повідомили про знищення Abrams під Бахмутом, на Донеччині.
ще й фото втулили )))
а на фото -2003 рік, підбитий Abrams в Іраку.

Abrams ще до нас не дійшли .....а русня вже їх нищить )))) потвори брехливі !!!
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28.01.2023 19:19 Ответить
та вони їх вже з тиждень нищать. що взяти з наркоманів?
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28.01.2023 19:23 Ответить
Вони хоча б фотку з підходящим фоном підібрали, а не з пустелею...
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28.01.2023 20:18 Ответить
для кацапського планктону пайдёть ))))
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28.01.2023 20:21 Ответить
Компанія NXP була заснована як частина голландської транснаціональної корпорації Royal Philips у 1891 році і розпочала свою діяльність у сфері напівпровідників у 1953 році. У 2006 році компанія відокремилася від Philips і стала NXP Semiconductors, а в 2015 році об'єдналася з Freescale.

Компанія є провідним постачальником ARM-напівпровідників та ARM-процесорів різної архітектури

https://www.nxp.com/
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28.01.2023 19:46 Ответить
а шо по тем санкциям шо с 2014? Стало быть Искандеры смеялись не просто так?
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28.01.2023 19:25 Ответить
нічого особистого, тільки гроші
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28.01.2023 19:35 Ответить
Почему не сделать закон как с оружием:передача микрочипов определенного третьей стороне-только с согласия производителей? А иначе через 20 лет у кучи стран-терористов будут высокотосчные ракеты илти беспилотники
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28.01.2023 19:44 Ответить
Працюючи в Україні на одному з підприємств, що входили до оборонної сімки СРСР, у 1980 році отримував нові високоточні токарні верстати швейцарської фірми «*********-150» та ін. на пакувальній тарі, яких було написано «MADE IN INDIA». Тож корупція в ЄС була 40 років тому. Чому дивуватися.
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28.01.2023 19:59 Ответить
Потрібно заборонити продавати китайцям будь-які напівпровідники
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28.01.2023 23:09 Ответить
Але чомусь свої москалям свої не постачають, бо китайські напівпровідники це лайно
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28.01.2023 23:17 Ответить
Черный рынок..черная бухгалтерия черные доллары черные зарплаты в конвертах...
В мире как бы две экономики...одна легальная, другая в подполье...
Пора бы и знать уже...,не маленькие...😝
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28.01.2023 20:02 Ответить
кацапня "голландские микрочипы" не прекращает принимать )))))

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28.01.2023 21:12 Ответить
можу собі уявити скільки підсанкційної продукції тоді йде через Німеччину, але ці дані там у пресу не потраплять 😡

"De Nederlandse chips die naar Rusland gaan, zijn vooral afkomstig van grote chipproducenten als NXP uit Eindhoven en Nexperia uit Nijmegen."

У статті згадані ці дві компанії, які бажають зробити свій внесок, можуть оцінити їхню діяльність і висловити свою думку виробникам у Google -revieuw

nxp eindhoven
nexperia nijmegen
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28.01.2023 21:50 Ответить
нічого дивного-більшість західних країн продовжує купувати руську нафту, хоч й з ціновим обмеженням,але ж купують!!
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29.01.2023 01:21 Ответить
 
 