Нидерландские микрочипы поступают в Россию, несмотря на санкции, - расследование СМИ

Микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в РФ, экспорт происходит через посредников.

Об этом свидетельствует совместное расследование NOS и Nieuwsuur, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на жесткие санкции, микрочипы нидерландских компаний все равно попадают в Россию. Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину до декабря включительно", - говорится в публикации.

Как отмечается, расследователи получили доступ к торговым данным, конфиденциальным документам, пообщались с привлеченными компаниями, правительственными учреждениями, экспертами и исследователями.

По данным журналистов, несколько сотен поставок осуществлено трем российским компаниям, связанным с оборонными предприятиями. В российском оружии также были обнаружены "голландские" микрочипы. Экспорт происходит через посредников.

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Расследователи отметили, что существует схема, когда небольшая группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в Россию. Одна из таких компаний входит в санкционный список США из-за поставок для российского оборонного комплекса. Несмотря на жесткие санкции, в последние месяцы не наблюдается снижение экспорта.

В Нидерландах действуют ведущие компании в секторах полупроводников и микросхем, включая NXP и ASML.

В расследовании NOS/Nieuwsuur утверждается, что микрочипы NXP недавно были обнаружены на поле боя в Украине.