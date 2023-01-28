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Новини Санкції проти Росії
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Нідерландські мікрочипи надходять до Росії попри санкції, - розслідування ЗМІ

чіп

Мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до РФ, експорт відбувається через посередників.

Про це свідчить спільне розслідування NOS і Nieuwsuur, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Незважаючи на жорсткі санкції, мікрочипи нідерландських компаній все одно потрапляють до Росії. Йдеться про мільйони штук від початку вторгнення в Україну до грудня включно", - йдеться у публікації.

Як зазначається, розслідувачі отримали доступ до торгових даних, конфіденційних документів, поспілкувалися із залученими компаніями, урядовими установами, експертами та дослідниками.

За даними журналістів, кількасот поставок здійснено до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. У російській зброї також були виявлені "голландські" мікрочипи. Експорт відбувається через посередників.

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Розслідувачі зауважили, що існує схема, коли невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до Росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через поставки для російського оборонного комплексу. Незважаючи на жорсткі санкції, протягом останніх місяців не спостерігається зниження експорту.

У Нідерландах діють провідні компанії в секторах напівпровідників і мікросхем, зокрема NXP і ASML.

У розслідуванні NOS/Nieuwsuur стверджується, що мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.

Автор: 

Нідерланди (1554) росія (64969) санкції (11777)


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Топ коментарі
+13

російські тг-канали повідомили про знищення Abrams під Бахмутом, на Донеччині.
ще й фото втулили )))
а на фото -2003 рік, підбитий Abrams в Іраку.

Abrams ще до нас не дійшли .....а русня вже їх нищить )))) потвори брехливі !!!
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28.01.2023 19:19
+12
Подумати тільки мікрочипи. Наші мотори на гелікоптери і російські літаки доходили попри санкції і нічого. Як там богуслаєв? Він здається з ОПЗЖ, яка сьогодні рідний брат "слуг" в парламенті? Хоча для європейців це ганьба.
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28.01.2023 18:51
+11
"невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до Росії."
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28.01.2023 18:47
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"невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до Росії."
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28.01.2023 18:47 Відповісти
Значит нету никаких санкций. Многие страны поставляют эти микрочипы в рашу и иран, все всё знают. Двадцать лет поставляют и двадцать лет ведётся следствие. Ищут виновных, а поставки идут как прежде.
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28.01.2023 18:46 Відповісти
подавай ще один Боінг.. два подвай - може так дойде
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28.01.2023 18:47 Відповісти
Так дрони і ракети в кацапні ніколи не закінчаться
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28.01.2023 18:47 Відповісти
Подумати тільки мікрочипи. Наші мотори на гелікоптери і російські літаки доходили попри санкції і нічого. Як там богуслаєв? Він здається з ОПЗЖ, яка сьогодні рідний брат "слуг" в парламенті? Хоча для європейців це ганьба.
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28.01.2023 18:51 Відповісти
До чого тут ASML?

Автор тексту взагалі в темі?
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28.01.2023 18:53 Відповісти
А почему все забыли, что украинский ТИТАН до сих пор поставляется в кацапию и идет на изготовление ракет Х-555 и " Кинжал".

На территории Украины действует некий титановый ГОК, Демуринский ГОК, который находится прямо в собственности России и до сих пор не находится под санкциями Украины!! Как это объяснят зеленые сопли ?
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28.01.2023 19:01 Відповісти
в рф и своего титана более чем достаточно, ВСМПО поставляло титан Боингу и Аирбасу до вторжения.
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28.01.2023 19:34 Відповісти
Дурня, сировина для виробництва титану здебільшого з України йшла, далі - з В'єтнаму, незначна кількість у кацапів своя, хоч і є 12,5% світових запасів, але їх ще треба почати видобувати, для чого треба створити такі підприємства та інфраструктуру.
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28.01.2023 20:11 Відповісти
Ну не зовсім так - https://biz.nv.ua/markets/ukrainskiy-sud-otkazalsya-konfiskovat-demurinskiy-gok-u-rossiyskogo-milliardera-50299478.html Скандал и апелляция. ВАКС отказался конфисковать горно-обогатительный комбинат у российского миллиардера
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28.01.2023 20:14 Відповісти

російські тг-канали повідомили про знищення Abrams під Бахмутом, на Донеччині.
ще й фото втулили )))
а на фото -2003 рік, підбитий Abrams в Іраку.

Abrams ще до нас не дійшли .....а русня вже їх нищить )))) потвори брехливі !!!
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28.01.2023 19:19 Відповісти
та вони їх вже з тиждень нищать. що взяти з наркоманів?
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28.01.2023 19:23 Відповісти
Вони хоча б фотку з підходящим фоном підібрали, а не з пустелею...
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28.01.2023 20:18 Відповісти
для кацапського планктону пайдёть ))))
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28.01.2023 20:21 Відповісти
Компанія NXP була заснована як частина голландської транснаціональної корпорації Royal Philips у 1891 році і розпочала свою діяльність у сфері напівпровідників у 1953 році. У 2006 році компанія відокремилася від Philips і стала NXP Semiconductors, а в 2015 році об'єдналася з Freescale.

Компанія є провідним постачальником ARM-напівпровідників та ARM-процесорів різної архітектури

https://www.nxp.com/
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28.01.2023 19:46 Відповісти
а шо по тем санкциям шо с 2014? Стало быть Искандеры смеялись не просто так?
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28.01.2023 19:25 Відповісти
нічого особистого, тільки гроші
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28.01.2023 19:35 Відповісти
Почему не сделать закон как с оружием:передача микрочипов определенного третьей стороне-только с согласия производителей? А иначе через 20 лет у кучи стран-терористов будут высокотосчные ракеты илти беспилотники
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28.01.2023 19:44 Відповісти
Працюючи в Україні на одному з підприємств, що входили до оборонної сімки СРСР, у 1980 році отримував нові високоточні токарні верстати швейцарської фірми «*********-150» та ін. на пакувальній тарі, яких було написано «MADE IN INDIA». Тож корупція в ЄС була 40 років тому. Чому дивуватися.
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28.01.2023 19:59 Відповісти
Потрібно заборонити продавати китайцям будь-які напівпровідники
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28.01.2023 23:09 Відповісти
Але чомусь свої москалям свої не постачають, бо китайські напівпровідники це лайно
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28.01.2023 23:17 Відповісти
Черный рынок..черная бухгалтерия черные доллары черные зарплаты в конвертах...
В мире как бы две экономики...одна легальная, другая в подполье...
Пора бы и знать уже...,не маленькие...😝
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28.01.2023 20:02 Відповісти
кацапня "голландские микрочипы" не прекращает принимать )))))

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28.01.2023 21:12 Відповісти
можу собі уявити скільки підсанкційної продукції тоді йде через Німеччину, але ці дані там у пресу не потраплять 😡

"De Nederlandse chips die naar Rusland gaan, zijn vooral afkomstig van grote chipproducenten als NXP uit Eindhoven en Nexperia uit Nijmegen."

У статті згадані ці дві компанії, які бажають зробити свій внесок, можуть оцінити їхню діяльність і висловити свою думку виробникам у Google -revieuw

nxp eindhoven
nexperia nijmegen
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28.01.2023 21:50 Відповісти
нічого дивного-більшість західних країн продовжує купувати руську нафту, хоч й з ціновим обмеженням,але ж купують!!
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29.01.2023 01:21 Відповісти
 
 