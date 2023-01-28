Нідерландські мікрочипи надходять до Росії попри санкції, - розслідування ЗМІ
Мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до РФ, експорт відбувається через посередників.
Про це свідчить спільне розслідування NOS і Nieuwsuur, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Незважаючи на жорсткі санкції, мікрочипи нідерландських компаній все одно потрапляють до Росії. Йдеться про мільйони штук від початку вторгнення в Україну до грудня включно", - йдеться у публікації.
Як зазначається, розслідувачі отримали доступ до торгових даних, конфіденційних документів, поспілкувалися із залученими компаніями, урядовими установами, експертами та дослідниками.
За даними журналістів, кількасот поставок здійснено до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. У російській зброї також були виявлені "голландські" мікрочипи. Експорт відбувається через посередників.
Розслідувачі зауважили, що існує схема, коли невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до Росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через поставки для російського оборонного комплексу. Незважаючи на жорсткі санкції, протягом останніх місяців не спостерігається зниження експорту.
У Нідерландах діють провідні компанії в секторах напівпровідників і мікросхем, зокрема NXP і ASML.
У розслідуванні NOS/Nieuwsuur стверджується, що мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.
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Автор тексту взагалі в темі?
На территории Украины действует некий титановый ГОК, Демуринский ГОК, который находится прямо в собственности России и до сих пор не находится под санкциями Украины!! Как это объяснят зеленые сопли ?
російські тг-канали повідомили про знищення Abrams під Бахмутом, на Донеччині.
ще й фото втулили )))
а на фото -2003 рік, підбитий Abrams в Іраку.
Abrams ще до нас не дійшли .....а русня вже їх нищить )))) потвори брехливі !!!
Компанія є провідним постачальником ARM-напівпровідників та ARM-процесорів різної архітектури
https://www.nxp.com/
В мире как бы две экономики...одна легальная, другая в подполье...
Пора бы и знать уже...,не маленькие...😝
"De Nederlandse chips die naar Rusland gaan, zijn vooral afkomstig van grote chipproducenten als NXP uit Eindhoven en Nexperia uit Nijmegen."
У статті згадані ці дві компанії, які бажають зробити свій внесок, можуть оцінити їхню діяльність і висловити свою думку виробникам у Google -revieuw
nxp eindhoven
nexperia nijmegen