Оккупанты оказывают моральное давление на работников Запорожской АЭС, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на оккупированной ЗАЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население. В частности, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а работникам, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, аргументируя это тем, что станция не работает".

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