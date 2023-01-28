Оккупанты оказывают моральное давление на работников Запорожской АЭС, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на оккупированной ЗАЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население. В частности, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а работникам, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, аргументируя это тем, что станция не работает".
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Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem
@MVgold2011
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https://twitter.com/MVgold2011/status/1619273849933271042
Самая страшная штука - русское братство! Если русский посчитает кого-либо братом, а тот не ответит взаимностью, русский идёт к нему убивать, грабить и насиловать, во имя Братства! Это у них в крови!