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Оккупанты оказывают моральное давление на работников Запорожской АЭС, - Генштаб

заес

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на оккупированной ЗАЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население. В частности, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а работникам, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, аргументируя это тем, что станция не работает".

Читайте также: Россияне собираются воровать электричество с Запорожской АЭС, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6220) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+3


Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem

@MVgold2011

·

https://twitter.com/MVgold2011/status/1619273849933271042

Самая страшная штука - русское братство! Если русский посчитает кого-либо братом, а тот не ответит взаимностью, русский идёт к нему убивать, грабить и насиловать, во имя Братства! Это у них в крови!
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28.01.2023 21:50
+3
На станции были только с тро с автоматами,т.е. сделано все было сделано зебилами специально,как и с чонгаром и заходом в Гостомель за один час. Зеботам и фанатикам 95 квартала - свои жопы насчёт ипсо можете не рвать - про это и так все знают,кроме 73 процентных идиотов.)
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28.01.2023 21:59
+1
Окуранти, для цих недоносків, звучить наче якийсь комплімент..
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28.01.2023 22:00
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Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem

@MVgold2011

·

https://twitter.com/MVgold2011/status/1619273849933271042

Самая страшная штука - русское братство! Если русский посчитает кого-либо братом, а тот не ответит взаимностью, русский идёт к нему убивать, грабить и насиловать, во имя Братства! Это у них в крови!
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28.01.2023 21:50 Ответить
На станции были только с тро с автоматами,т.е. сделано все было сделано зебилами специально,как и с чонгаром и заходом в Гостомель за один час. Зеботам и фанатикам 95 квартала - свои жопы насчёт ипсо можете не рвать - про это и так все знают,кроме 73 процентных идиотов.)
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28.01.2023 21:59 Ответить
бред не пиши
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28.01.2023 22:04 Ответить
Ты там был? Расскажи как было?
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28.01.2023 22:52 Ответить
И про Николаев расскажи,как там было до приезда Марченка.
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28.01.2023 22:55 Ответить
Земрази с 95 квартала ответят за подготовку сдачи страны,за Ирпень,Гостомель,Бучу и Бородянку. Всему свое время. Как бы вы себе жопы не рвали сказками про ипсо и все остальное.
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28.01.2023 22:57 Ответить
шо, правда очі коле????
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29.01.2023 12:20 Ответить
Окуранти, для цих недоносків, звучить наче якийсь комплімент..
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28.01.2023 22:00 Ответить
Скоро звільнення!!! Тримаймося.....
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28.01.2023 23:03 Ответить
я б не спішив, нехай наїдяться по повній. місто скотів і дегенератів
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29.01.2023 12:22 Ответить
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php Сначала сами построили идеальный объект для таррора, а потом возмущаемся, что его захватили террористы. Экологисты об этом годами предупреждали
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28.01.2023 23:47 Ответить
 
 