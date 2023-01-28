Окупанти чинять моральний тиск на працівників Запорізької АЕС, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію на окупованій ЗАЕС,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює".

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