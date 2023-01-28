Окупанти чинять моральний тиск на працівників Запорізької АЕС, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію на окупованій ЗАЕС,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює".
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Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem
@MVgold2011
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https://twitter.com/MVgold2011/status/1619273849933271042
Самая страшная штука - русское братство! Если русский посчитает кого-либо братом, а тот не ответит взаимностью, русский идёт к нему убивать, грабить и насиловать, во имя Братства! Это у них в крови!