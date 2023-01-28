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Окупанти чинять моральний тиск на працівників Запорізької АЕС, - Генштаб

заес

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію на окупованій ЗАЕС,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни збираються красти електрику із Запорізької АЕС, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6514) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+3


Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem

@MVgold2011

·

https://twitter.com/MVgold2011/status/1619273849933271042

Самая страшная штука - русское братство! Если русский посчитает кого-либо братом, а тот не ответит взаимностью, русский идёт к нему убивать, грабить и насиловать, во имя Братства! Это у них в крови!
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28.01.2023 21:50
+3
На станции были только с тро с автоматами,т.е. сделано все было сделано зебилами специально,как и с чонгаром и заходом в Гостомель за один час. Зеботам и фанатикам 95 квартала - свои жопы насчёт ипсо можете не рвать - про это и так все знают,кроме 73 процентных идиотов.)
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28.01.2023 21:59
+1
Окуранти, для цих недоносків, звучить наче якийсь комплімент..
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28.01.2023 22:00
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Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem

@MVgold2011

·

https://twitter.com/MVgold2011/status/1619273849933271042

Самая страшная штука - русское братство! Если русский посчитает кого-либо братом, а тот не ответит взаимностью, русский идёт к нему убивать, грабить и насиловать, во имя Братства! Это у них в крови!
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28.01.2023 21:50 Відповісти
На станции были только с тро с автоматами,т.е. сделано все было сделано зебилами специально,как и с чонгаром и заходом в Гостомель за один час. Зеботам и фанатикам 95 квартала - свои жопы насчёт ипсо можете не рвать - про это и так все знают,кроме 73 процентных идиотов.)
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28.01.2023 21:59 Відповісти
бред не пиши
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28.01.2023 22:04 Відповісти
Ты там был? Расскажи как было?
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28.01.2023 22:52 Відповісти
И про Николаев расскажи,как там было до приезда Марченка.
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28.01.2023 22:55 Відповісти
Земрази с 95 квартала ответят за подготовку сдачи страны,за Ирпень,Гостомель,Бучу и Бородянку. Всему свое время. Как бы вы себе жопы не рвали сказками про ипсо и все остальное.
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28.01.2023 22:57 Відповісти
шо, правда очі коле????
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29.01.2023 12:20 Відповісти
Окуранти, для цих недоносків, звучить наче якийсь комплімент..
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28.01.2023 22:00 Відповісти
Скоро звільнення!!! Тримаймося.....
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28.01.2023 23:03 Відповісти
я б не спішив, нехай наїдяться по повній. місто скотів і дегенератів
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29.01.2023 12:22 Відповісти
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php Сначала сами построили идеальный объект для таррора, а потом возмущаемся, что его захватили террористы. Экологисты об этом годами предупреждали
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28.01.2023 23:47 Відповісти
 
 