События в Иране - последствия их политики, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
События в Иране пока демонстрируют последствия политики их руководства. В частности, Тегеран продолжает поддерживать Москву в ее агрессии, предоставляя вооружение.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Происходящее в Иране можно лишь назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", - говорит Игнат.
В свою очередь, он напомнил, что РФ хочет получать от иранцев то вооружение которое у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты и ударные беспилотники (такие, как Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет от Москвы самолеты.
"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", - отметил Игнат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що до лаврова та інших, то якщо вони «юдеї», то Наталія Шечук - Папа Римський
От тепер їх критикувати немає за що .
Чувствуешь знакомое обще европейское звучание - коттон.
А одежда древних греков - хитон, это то же самое, просто там первая буква которая в зависимости от того места, где находится в слове, читается К/Х.
Греки ще й були знайомі з шовком
Багато греків носили шовкові тканини?
Старий анекдот згадався.
Іноземець просить свого російського товариша по чарці пояснити різницю між "*****" і "до ***********". Той каже, ми в Москві, на вокзалі. Встанемо обличчям у бік Бреста. Скільки шпал? - *****! - А якщо обернемося і станемо обличчям у бік Владивостока. Скільки шпал? О! До ***********!
🔹Дронових ударів зазнали щонайменше сім промислових майданчиків та військових баз Ірану, вибухи зафіксовано у різних регіонах країни;
🔹Під ударом опинилися майданчики для збірки дронів Shahed, виробництва ***********, нафтопереробні підприємства. Загалом пошкоджено 14 об'єктів, ядерні залишилися неушкодженими;
🔹Іранська опозиція повідомляє про "знищення підземного ходу із ракетами для Корпусу вартових Ісламської Революції" та "атаки БпЛА на штаб-квартиру КВІР і одну з баз спецпідрозділу "Аль Кудс". Офіційного підтвердження наразі немає;
🔹У Міноборони Ірану продовжують наполягати, що атака безпілотників була "невдалою": один дрон начебто збила система ППО, два інших потрапили до "пасток" і вибухнули;
🔹ВПС Ірану та військові КВІР приведені у стан повної боєготовності, у небі чергує авіація;
🔹У Сирії біля кордону з Іраком працюють американські розвідувальні літаки;
🔹Арабські медіа активно поширюють інформацію про нібито вторгнення Ізраїлю на територію Ірану. Офіційний Ізраїль її не підтверджує. Країни не мають спільного кордону;
🔹Іранські посадовці звинуватили Ізраїль у причетності до атаки дронів, зокрема, в ударах по військових підприємствах в Ісфахані;
🔹У Тегерані та інших містах спалахнули сутички іранських протестувальників і КВІР, протестувальники намагаються захопити поліцейські дільниці, військові бази та адмінбудівлі, скандують: "Смерть диктатору! Смерть (верховному лідеру Ірану Алі) Хаменеї";
🔹Іранська опозиція закликає мешканців триматися якнайдалі від військових об'єктів та скасувати авіаподорожі у найближчі дні - опозиція не виключає терактів КВІР проти цивільних;
🔹На півночі країни проблеми із електропостачанням, на всій території країни фіксуються проблеми зі зв'язком.
Звичайно, будуть показувати уламки безполітників, скани їх польотів на радарах, але в даному випадку головне результат - іран несе покарання і сам знає за що.
Що відомо на зараз.
Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін зібрав останні новини про те, що зараз відбувається в Ірані.
Іранська опозиція повідомляє про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції - елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією).
У містах Остан Урмія, Азаршахр, горить промисловий об'єкт.
Очевидці в різних районах Ірану повідомляють про інтенсивний рух літаків та гелікоптерів. А країні підвищена бойова готовність.
Надійшли повідомлення про новий сильний вибух в іранському місті Хамадан.
Місто Келачай, Гілян. Іранська бойова авіація на небі.
І найголовніше - Ізраїль розпочав спеціальну воєнну операцію всередині Ірану - Al Arabiya з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
ЗС Ізраїлю заявили, що офіційна мета ізраїльської армії демілітаризація військової промисловості Ірану.
Також надійшли повідомлення, що в Ірані вимкнено мережу Інтернет.
https://t.me/nusspavlo/7496
По всему Ирану «бавовны», как принято называть такое в Украине. Масштаб ночных атак еще предстоит оценить - атакованы заводы по производству боеприпасов, дронов (как раз собирались передать Орде партию), объекты, имеющие отношение к ядерной программе и даже правительственные здания в Тегеране. Иранцы подняли в воздух боевую авиацию, «все беспилотники сбиты», как сообщают их медиа, но куча видео в интернете говорит о том, что не все.
Имеет ли к этому отношение Израиль? Настамнет, а беспилотники можно купить в любом военторге. Посол Израиля в Германии сказал, что помощь Израиля Украине гораздо больше, чем видится? Ну так это совпадение.
Если серьезно - предупреждали же. Или угомонитесь - или сами начнем решать иранскую проблему. Опыт, слава Богу, богатый. Полагаю, Украина скоро ощутит последствия этих ударов, в виде сократившегося числа «шахедов» в своем небе.
Не за что. Всегда рады помочь.
дешевая пропаганда. Израиль помогает лично себе, после информации о поставках русских каких-то плюшек в иран.
нам просто крупно повезло, что совпали интересы.
Израиль начал операцию по демилитаризации Ирана. Передайте нашим - мы ******.
Если серьезно: иранская ПВО не просто не справилась - а буквально - проспала налет. Судя по всему, ее подавили средствами РЭБ. У Израиля в этом смысле большой опыт - в 2007, когда бомбили сирийский ядерный реактор (строящийся), израильская РЭБ не просто подавила сирийские радары, а дала на них ложную картинку обстановки. Они поняли, что бомбят, когда бомбы уже упали на объект.
Иранцы отреагировали в духе российского минобороны - сказали, что все беспилотники сбиты. Чем тогда объяснить землетрясение силой почти в 6 баллов рядом с городом Хой - ихний Конашенков не объяснил. А там сдетонировал подземный склад ракет.
Завод по производству "Шахедов" уничтожен, вместе со складом "готовой продукции". Так что налеты на Украину должны стать менее интенсивными.
Если Иран ответит - будет повторный налет, еще более мощный и разрушительный.