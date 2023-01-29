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Новости Война
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События в Иране - последствия их политики, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

ігнат

События в Иране пока демонстрируют последствия политики их руководства. В частности, Тегеран продолжает поддерживать Москву в ее агрессии, предоставляя вооружение.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Происходящее в Иране можно лишь назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", - говорит Игнат.

В свою очередь, он напомнил, что РФ хочет получать от иранцев то вооружение которое у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты и ударные беспилотники (такие, как Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет от Москвы самолеты.

"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", - отметил Игнат.

Читайте: Военные объекты Ирана атаковали беспилотники. СМИ сообщают о взрывах и пожарах в ряде городов. ВИДЕО

Иран (1780) россия (95402) дроны (3862) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+18
Да какая тут политика, если это, элементарное пренебрежение правилами ТБ . Надо с соседями жить мирно и спокойно, как при Шахе . И рахе оружие не продавать
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29.01.2023 12:02
+14
https://t.me/znua_live ZN.UA https://t.me/znua_live/78111
🔹Дронових ударів зазнали щонайменше сім промислових майданчиків та військових баз Ірану, вибухи зафіксовано у різних регіонах країни;
🔹Під ударом опинилися майданчики для збірки дронів Shahed, виробництва ***********, нафтопереробні підприємства. Загалом пошкоджено 14 об'єктів, ядерні залишилися неушкодженими;
🔹Іранська опозиція повідомляє про "знищення підземного ходу із ракетами для Корпусу вартових Ісламської Революції" та "атаки БпЛА на штаб-квартиру КВІР і одну з баз спецпідрозділу "Аль Кудс". Офіційного підтвердження наразі немає;
🔹У Міноборони Ірану продовжують наполягати, що атака безпілотників була "невдалою": один дрон начебто збила система ППО, два інших потрапили до "пасток" і вибухнули;
🔹ВПС Ірану та військові КВІР приведені у стан повної боєготовності, у небі чергує авіація;
🔹У Сирії біля кордону з Іраком працюють американські розвідувальні літаки;
🔹Арабські медіа активно поширюють інформацію про нібито вторгнення Ізраїлю на територію Ірану. Офіційний Ізраїль її не підтверджує. Країни не мають спільного кордону;
🔹Іранські посадовці звинуватили Ізраїль у причетності до атаки дронів, зокрема, в ударах по військових підприємствах в Ісфахані;
🔹У Тегерані та інших містах спалахнули сутички іранських протестувальників і КВІР, протестувальники намагаються захопити поліцейські дільниці, військові бази та адмінбудівлі, скандують: "Смерть диктатору! Смерть (верховному лідеру Ірану Алі) Хаменеї";
🔹Іранська опозиція закликає мешканців триматися якнайдалі від військових об'єктів та скасувати авіаподорожі у найближчі дні - опозиція не виключає терактів КВІР проти цивільних;
🔹На півночі країни проблеми із електропостачанням, на всій території країни фіксуються проблеми зі зв'язком.
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29.01.2023 12:11
+11
бадабум?
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29.01.2023 11:48
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Правила форума Совет форумчан
та не більше ніж на америку - нашого головного партнера...ну одного з трьох, а може шістьох я вже й сам запутався.
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29.01.2023 11:48 Ответить
Є питання. Пригожин, Медвєдєв, Лавров, Кирієнко, кажуть що й Путін, до якого народу належать? І чому підтримують Іран?
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29.01.2023 12:05 Ответить
Для тих, хто не в темі. Чому одні юдеї (Натаньяху) бомбардують Іран, а інші (Пригожин, Мєдведєв, Лавров, Путін, Кирієнко, Мішустін і т.д. - див. склад уряду РФ) його всіляко підтримують?
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29.01.2023 12:13 Ответить
Розумні люди кажуть, що всі люди «юдеї», але не всі про це знають

що до лаврова та інших, то якщо вони «юдеї», то Наталія Шечук - Папа Римський
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29.01.2023 14:27 Ответить
Іранці не араби.
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29.01.2023 12:05 Ответить
Перси смердючі
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29.01.2023 12:08 Ответить
Будеш сміяться - трохи не половина громадян Ірану - АЗЕРБАЙДЖАНЦІ
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29.01.2023 12:55 Ответить
Зараз .башать , а раніше не .башили . За що й отримували - порцію критики . Справедливої критики .
От тепер їх критикувати немає за що .
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29.01.2023 12:30 Ответить
они действовали исключительно в своих интересах. Ради Украины они бы палец об палец бы не ударили. Нам просто повезло, что совпали интересы.
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29.01.2023 15:51 Ответить
то євреї зробили...ситуативний союзник
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29.01.2023 11:46 Ответить
А как будет "бавовна" на иранском?
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29.01.2023 11:47 Ответить
бадабум?
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29.01.2023 11:48 Ответить
Килим.
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29.01.2023 11:50 Ответить
پنبه
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29.01.2023 11:50 Ответить
На персидском не знаю, а на иврите "бавовна" - кутнА.
Чувствуешь знакомое обще европейское звучание - коттон.
А одежда древних греков - хитон, это то же самое, просто там первая буква которая в зависимости от того места, где находится в слове, читается К/Х.
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29.01.2023 12:42 Ответить
Не "фантазуй" Хітони з бавовни греки ніколи не носили Просто бавовни вон тоді не знали Носили одяг з льону конопель та шерсті
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29.01.2023 12:58 Ответить
Хито́н (греч. χιτών - одежда) - мужская и женская одежда (нижняя) у древних греков; подобие рубашки (льняной или шерстяной, реже хлопковой[1]), чаще без рукавов (в классическую эпоху хитоны с рукавами носили только актёры).
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29.01.2023 13:08 Ответить
В Європі бавовник з'явився тільки в 350 році до н. е. Він був привезений в Грецію з Малої Азії. Потім процес вирощування цієї рослини був вивчений в Північній Африці, Іспанії та Італії. https://cottonville.com.ua/ua/a253706-zanimatelno-hlopke-vyraschivaniya.html Детальніше: https://cottonville.com.ua/ua/a253706-zanimatelno-hlopke-vyraschivaniya.html
Греки ще й були знайомі з шовком
Багато греків носили шовкові тканини?

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29.01.2023 13:18 Ответить
Скільки від Греції до Малої Азії (загалом, Мала Азія до турецького завоювання і була Греція) і скільки до Китаю?
Старий анекдот згадався.
Іноземець просить свого російського товариша по чарці пояснити різницю між "*****" і "до ***********". Той каже, ми в Москві, на вокзалі. Встанемо обличчям у бік Бреста. Скільки шпал? - *****! - А якщо обернемося і станемо обличчям у бік Владивостока. Скільки шпал? О! До ***********!
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29.01.2023 13:26 Ответить
Знову "фантазуєш" Китай - не "батьківщина" бавовни! Це завезений вид І завезли його туди з Середньої Азії (Согдіана) Він розповсюджувався саме з розвитком Великого шовкового шляху На схід - до Китаю а на захід - у Малу Азію І "Грецією" Мала Азія ніколи не була Там були прибережні міста зі значною часткою "грекомовного" населення - що до речі постійно воювало з грецькими містами Пелопнесу на боці персів А потім та Мала Азія стала складовою частиною Римської імперії (з переважаючою часткою грекомовного населення) (Так що анекдот твій - трохи не в тему)
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29.01.2023 13:41 Ответить
На месте Ирана должна быть россия.
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29.01.2023 11:47 Ответить
третій рим має бути на місті третього рейху
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29.01.2023 11:49 Ответить
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29.01.2023 11:55 Ответить
По меньшей мере три человека погибли и более 800 получили ранения в результате землетрясения силой 5,9 балла, которое произошло в https://www.unian.net/world/vibuhi-v-irani-zhurnalist-butusov-rozpoviv-shcho-vidbuvayetsya-v-irani-12125724.html Иране вчера поздно вечером.
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29.01.2023 11:49 Ответить
в правдє нєт иєвестий в известиях нет правди
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29.01.2023 11:50 Ответить
ТАм на футбильном матче в давке погибло больше. ой ****** всьо эта но чем челмаков сгинет нахер больше - тем **** лутьше. особенно детишек
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29.01.2023 11:51 Ответить
Хворий? Чи "п"яно-обкурений"? До чого тут "жиди"? Мова в темі про Іран І по суті Бог ізраїлю та християн - один І священна книга - одна й та сама!
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29.01.2023 13:03 Ответить
Ніхто не взяв на себе відповідальність, то може і Ігнат закрутив
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29.01.2023 12:02 Ответить
"Смерть диктатору, смерть Хаменеи!", - кричат из окон жители Тегерана.https://t.me/bnkbel/107260 https://t.me/bnkbel/107260
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29.01.2023 11:59 Ответить
https://t.me/znua_live ZN.UA https://t.me/znua_live/78111
🔹Дронових ударів зазнали щонайменше сім промислових майданчиків та військових баз Ірану, вибухи зафіксовано у різних регіонах країни;
🔹Під ударом опинилися майданчики для збірки дронів Shahed, виробництва ***********, нафтопереробні підприємства. Загалом пошкоджено 14 об'єктів, ядерні залишилися неушкодженими;
🔹Іранська опозиція повідомляє про "знищення підземного ходу із ракетами для Корпусу вартових Ісламської Революції" та "атаки БпЛА на штаб-квартиру КВІР і одну з баз спецпідрозділу "Аль Кудс". Офіційного підтвердження наразі немає;
🔹У Міноборони Ірану продовжують наполягати, що атака безпілотників була "невдалою": один дрон начебто збила система ППО, два інших потрапили до "пасток" і вибухнули;
🔹ВПС Ірану та військові КВІР приведені у стан повної боєготовності, у небі чергує авіація;
🔹У Сирії біля кордону з Іраком працюють американські розвідувальні літаки;
🔹Арабські медіа активно поширюють інформацію про нібито вторгнення Ізраїлю на територію Ірану. Офіційний Ізраїль її не підтверджує. Країни не мають спільного кордону;
🔹Іранські посадовці звинуватили Ізраїль у причетності до атаки дронів, зокрема, в ударах по військових підприємствах в Ісфахані;
🔹У Тегерані та інших містах спалахнули сутички іранських протестувальників і КВІР, протестувальники намагаються захопити поліцейські дільниці, військові бази та адмінбудівлі, скандують: "Смерть диктатору! Смерть (верховному лідеру Ірану Алі) Хаменеї";
🔹Іранська опозиція закликає мешканців триматися якнайдалі від військових об'єктів та скасувати авіаподорожі у найближчі дні - опозиція не виключає терактів КВІР проти цивільних;
🔹На півночі країни проблеми із електропостачанням, на всій території країни фіксуються проблеми зі зв'язком.
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29.01.2023 12:11 Ответить
Да какая тут политика, если это, элементарное пренебрежение правилами ТБ . Надо с соседями жить мирно и спокойно, как при Шахе . И рахе оружие не продавать
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29.01.2023 12:02 Ответить
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29.01.2023 12:07 Ответить
Ксіра тіло ляже в ґрунт
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29.01.2023 12:06 Ответить
Ответка прилетіла -- може Іран трохи соп"ятиця .
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29.01.2023 12:16 Ответить
Соп"ятиця - это куда ? Как писать апостроф просвещать не буду .
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29.01.2023 12:39 Ответить
А що случилось?
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29.01.2023 12:21 Ответить
Налетели ночью как фошизды,на мальчиков в трусикАх с глазами Мухамеда с полотенцами на головах не забудем не простим
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29.01.2023 12:29 Ответить
Я так понимаю что Израиль не сидит сложа руки. Просто не трындят по чем зря.
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29.01.2023 12:33 Ответить
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29.01.2023 12:35 Ответить
Те, що іран звинуватить США та Ізраїль - це точно. Так само точно, що без участі чи координації США та Ізраїлю такі удари по ірану неможливі.
Звичайно, будуть показувати уламки безполітників, скани їх польотів на радарах, але в даному випадку головне результат - іран несе покарання і сам знає за що.
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29.01.2023 12:36 Ответить
Украинский беспилотник теперь имеет дальность 4000 км.
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29.01.2023 12:36 Ответить
Отняв у ИндоПэриджана(ГрекоРима)=ОдЭр(ТарТар)БэйДжана большую часть Карабаха мировое правительство хочет втянуть его в войну с Ираном.Но 60млн.народ пойдет на это только после освобождения всего АхырБаха(Конец Смотрщего)-Карабаха(БахровскиСобор) и Иреванского Ханства.Сечас город имп.ГАНОРИЯ=ГанКенди(степанокерт арабохайское) под окупацией.
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29.01.2023 12:44 Ответить
Без израильского оружия унижались бы перед армянами до сих пор
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29.01.2023 14:37 Ответить
Иранские одэрбэйджанцы выставляли 1 млн.У насотказали имасса9остались после развала нашей империи) в Ираке,Сирии,Турции,Грузии,Дагестане и всей России хотели воевать,но Кремль влез.60 млн.по миру.Оружие Израиля нам не нужно,ТЕМ БОЛЕЕ ПО СТРАШНЫМ ЦЕНАМ И НЕПОНЯТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ.
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29.01.2023 16:41 Ответить
Без оружия израильского вы сидели в жпе 30 лет и не чирикали
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29.01.2023 17:36 Ответить
Вибух в одному із центрів виробництва *********** Міноборони Ірану стався через атаку безпілотних літальних апаратів.

Що відомо на зараз.

Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін зібрав останні новини про те, що зараз відбувається в Ірані.

Іранська опозиція повідомляє про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції - елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією).

У містах Остан Урмія, Азаршахр, горить промисловий об'єкт.

Очевидці в різних районах Ірану повідомляють про інтенсивний рух літаків та гелікоптерів. А країні підвищена бойова готовність.

Надійшли повідомлення про новий сильний вибух в іранському місті Хамадан.
Місто Келачай, Гілян. Іранська бойова авіація на небі.

І найголовніше - Ізраїль розпочав спеціальну воєнну операцію всередині Ірану - Al Arabiya з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
ЗС Ізраїлю заявили, що офіційна мета ізраїльської армії демілітаризація військової промисловості Ірану.

Також надійшли повідомлення, що в Ірані вимкнено мережу Інтернет.

https://t.me/nusspavlo/7496
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29.01.2023 12:52 Ответить
І там бавовна?? Чи невдало накурилися??
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29.01.2023 12:58 Ответить
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю:

По всему Ирану «бавовны», как принято называть такое в Украине. Масштаб ночных атак еще предстоит оценить - атакованы заводы по производству боеприпасов, дронов (как раз собирались передать Орде партию), объекты, имеющие отношение к ядерной программе и даже правительственные здания в Тегеране. Иранцы подняли в воздух боевую авиацию, «все беспилотники сбиты», как сообщают их медиа, но куча видео в интернете говорит о том, что не все.
Имеет ли к этому отношение Израиль? Настамнет, а беспилотники можно купить в любом военторге. Посол Израиля в Германии сказал, что помощь Израиля Украине гораздо больше, чем видится? Ну так это совпадение.
Если серьезно - предупреждали же. Или угомонитесь - или сами начнем решать иранскую проблему. Опыт, слава Богу, богатый. Полагаю, Украина скоро ощутит последствия этих ударов, в виде сократившегося числа «шахедов» в своем небе.

Не за что. Всегда рады помочь.
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29.01.2023 13:02 Ответить
"Всегда рады помочь".
дешевая пропаганда. Израиль помогает лично себе, после информации о поставках русских каких-то плюшек в иран.
нам просто крупно повезло, что совпали интересы.
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29.01.2023 15:55 Ответить
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер

Израиль начал операцию по демилитаризации Ирана. Передайте нашим - мы ******.
Если серьезно: иранская ПВО не просто не справилась - а буквально - проспала налет. Судя по всему, ее подавили средствами РЭБ. У Израиля в этом смысле большой опыт - в 2007, когда бомбили сирийский ядерный реактор (строящийся), израильская РЭБ не просто подавила сирийские радары, а дала на них ложную картинку обстановки. Они поняли, что бомбят, когда бомбы уже упали на объект.
Иранцы отреагировали в духе российского минобороны - сказали, что все беспилотники сбиты. Чем тогда объяснить землетрясение силой почти в 6 баллов рядом с городом Хой - ихний Конашенков не объяснил. А там сдетонировал подземный склад ракет.
Завод по производству "Шахедов" уничтожен, вместе со складом "готовой продукции". Так что налеты на Украину должны стать менее интенсивными.
Если Иран ответит - будет повторный налет, еще более мощный и разрушительный.
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29.01.2023 13:17 Ответить
"ПО факту" - УЖЕ почалася Третя Світова! НАТО забезпечує технікою та ************ Україну з якою воює Росієя Іран дає Росії безпілотники які та застосовує в Україні Взамін Росія обіцяє дать винищувачі Ірану - для війни з Ізраїлем Чомусь вибухають склади з безпілотниками які готувалися для відправки в Росію (для війни в Україні) Нема безпілотників - нема літаків Ізраїль полегшено видихнув
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29.01.2023 13:28 Ответить
это единственное в чем нам повезло. Если бы у израиля были супер отношения с ираном, шахеды и дальше бы прекрасно летели на нашу голову...
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29.01.2023 15:58 Ответить
А хіба в обов'язки Ігната входить давати політичні оцінки чи робити політичні заяви?
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29.01.2023 13:25 Ответить
Боже! Благослови Ізраїль!
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29.01.2023 13:31 Ответить
Не успеет. Война к обеду рассосётся.
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29.01.2023 13:49 Ответить
Це зробили ті, хто розуміє, що ООН лише млява, проте постійно занепокоєна нікчема.
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29.01.2023 13:42 Ответить
 
 