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Новини Війна
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Події в Ірані - наслідки їхньої політики, - речник Повітряних сил Ігнат

ігнат

Події в Ірані наразі демонструють наслідки політики їхнього керівництва. Зокрема, Тегеран продовжує підтримувати Москву в її агресії, надаючи озброєння.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Те, що відбувається в Ірані, можна лише назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини", - каже Ігнат.

Своєю чергою він нагадав, що РФ хоче отримувати від іранців те озброєння, яке у росіян в дефіциті, а саме: балістичні ракети та ударні безпілотники (такі як Shahed та інші). Натомість Тегеран хоче від Москви літаків.

"Іран має певних ворогів в регіоні, тому будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", - зазначив Ігнат.

Також читайте: Військові об’єкти Ірану атакували безпілотники. ЗМІ повідомляють про вибухи та пожежі у низці міст. ВIДЕО

Автор: 

Іран (2016) росія (64969) дрони (4636) Ігнат Юрій (787)


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Топ коментарі
+18
Да какая тут политика, если это, элементарное пренебрежение правилами ТБ . Надо с соседями жить мирно и спокойно, как при Шахе . И рахе оружие не продавать
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29.01.2023 12:02
+14
https://t.me/znua_live ZN.UA https://t.me/znua_live/78111
🔹Дронових ударів зазнали щонайменше сім промислових майданчиків та військових баз Ірану, вибухи зафіксовано у різних регіонах країни;
🔹Під ударом опинилися майданчики для збірки дронів Shahed, виробництва ***********, нафтопереробні підприємства. Загалом пошкоджено 14 об'єктів, ядерні залишилися неушкодженими;
🔹Іранська опозиція повідомляє про "знищення підземного ходу із ракетами для Корпусу вартових Ісламської Революції" та "атаки БпЛА на штаб-квартиру КВІР і одну з баз спецпідрозділу "Аль Кудс". Офіційного підтвердження наразі немає;
🔹У Міноборони Ірану продовжують наполягати, що атака безпілотників була "невдалою": один дрон начебто збила система ППО, два інших потрапили до "пасток" і вибухнули;
🔹ВПС Ірану та військові КВІР приведені у стан повної боєготовності, у небі чергує авіація;
🔹У Сирії біля кордону з Іраком працюють американські розвідувальні літаки;
🔹Арабські медіа активно поширюють інформацію про нібито вторгнення Ізраїлю на територію Ірану. Офіційний Ізраїль її не підтверджує. Країни не мають спільного кордону;
🔹Іранські посадовці звинуватили Ізраїль у причетності до атаки дронів, зокрема, в ударах по військових підприємствах в Ісфахані;
🔹У Тегерані та інших містах спалахнули сутички іранських протестувальників і КВІР, протестувальники намагаються захопити поліцейські дільниці, військові бази та адмінбудівлі, скандують: "Смерть диктатору! Смерть (верховному лідеру Ірану Алі) Хаменеї";
🔹Іранська опозиція закликає мешканців триматися якнайдалі від військових об'єктів та скасувати авіаподорожі у найближчі дні - опозиція не виключає терактів КВІР проти цивільних;
🔹На півночі країни проблеми із електропостачанням, на всій території країни фіксуються проблеми зі зв'язком.
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29.01.2023 12:11
+11
бадабум?
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29.01.2023 11:48
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та не більше ніж на америку - нашого головного партнера...ну одного з трьох, а може шістьох я вже й сам запутався.
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29.01.2023 11:48 Відповісти
Є питання. Пригожин, Медвєдєв, Лавров, Кирієнко, кажуть що й Путін, до якого народу належать? І чому підтримують Іран?
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29.01.2023 12:05 Відповісти
Для тих, хто не в темі. Чому одні юдеї (Натаньяху) бомбардують Іран, а інші (Пригожин, Мєдведєв, Лавров, Путін, Кирієнко, Мішустін і т.д. - див. склад уряду РФ) його всіляко підтримують?
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29.01.2023 12:13 Відповісти
Розумні люди кажуть, що всі люди «юдеї», але не всі про це знають

що до лаврова та інших, то якщо вони «юдеї», то Наталія Шечук - Папа Римський
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29.01.2023 14:27 Відповісти
Іранці не араби.
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29.01.2023 12:05 Відповісти
Перси смердючі
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29.01.2023 12:08 Відповісти
Будеш сміяться - трохи не половина громадян Ірану - АЗЕРБАЙДЖАНЦІ
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29.01.2023 12:55 Відповісти
Зараз .башать , а раніше не .башили . За що й отримували - порцію критики . Справедливої критики .
От тепер їх критикувати немає за що .
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29.01.2023 12:30 Відповісти
они действовали исключительно в своих интересах. Ради Украины они бы палец об палец бы не ударили. Нам просто повезло, что совпали интересы.
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29.01.2023 15:51 Відповісти
то євреї зробили...ситуативний союзник
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29.01.2023 11:46 Відповісти
А как будет "бавовна" на иранском?
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29.01.2023 11:47 Відповісти
бадабум?
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29.01.2023 11:48 Відповісти
Килим.
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29.01.2023 11:50 Відповісти
پنبه
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29.01.2023 11:50 Відповісти
На персидском не знаю, а на иврите "бавовна" - кутнА.
Чувствуешь знакомое обще европейское звучание - коттон.
А одежда древних греков - хитон, это то же самое, просто там первая буква которая в зависимости от того места, где находится в слове, читается К/Х.
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29.01.2023 12:42 Відповісти
Не "фантазуй" Хітони з бавовни греки ніколи не носили Просто бавовни вон тоді не знали Носили одяг з льону конопель та шерсті
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29.01.2023 12:58 Відповісти
Хито́н (греч. χιτών - одежда) - мужская и женская одежда (нижняя) у древних греков; подобие рубашки (льняной или шерстяной, реже хлопковой[1]), чаще без рукавов (в классическую эпоху хитоны с рукавами носили только актёры).
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29.01.2023 13:08 Відповісти
В Європі бавовник з'явився тільки в 350 році до н. е. Він був привезений в Грецію з Малої Азії. Потім процес вирощування цієї рослини був вивчений в Північній Африці, Іспанії та Італії. https://cottonville.com.ua/ua/a253706-zanimatelno-hlopke-vyraschivaniya.html Детальніше: https://cottonville.com.ua/ua/a253706-zanimatelno-hlopke-vyraschivaniya.html
Греки ще й були знайомі з шовком
Багато греків носили шовкові тканини?

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29.01.2023 13:18 Відповісти
Скільки від Греції до Малої Азії (загалом, Мала Азія до турецького завоювання і була Греція) і скільки до Китаю?
Старий анекдот згадався.
Іноземець просить свого російського товариша по чарці пояснити різницю між "*****" і "до ***********". Той каже, ми в Москві, на вокзалі. Встанемо обличчям у бік Бреста. Скільки шпал? - *****! - А якщо обернемося і станемо обличчям у бік Владивостока. Скільки шпал? О! До ***********!
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29.01.2023 13:26 Відповісти
Знову "фантазуєш" Китай - не "батьківщина" бавовни! Це завезений вид І завезли його туди з Середньої Азії (Согдіана) Він розповсюджувався саме з розвитком Великого шовкового шляху На схід - до Китаю а на захід - у Малу Азію І "Грецією" Мала Азія ніколи не була Там були прибережні міста зі значною часткою "грекомовного" населення - що до речі постійно воювало з грецькими містами Пелопнесу на боці персів А потім та Мала Азія стала складовою частиною Римської імперії (з переважаючою часткою грекомовного населення) (Так що анекдот твій - трохи не в тему)
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29.01.2023 13:41 Відповісти
На месте Ирана должна быть россия.
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29.01.2023 11:47 Відповісти
третій рим має бути на місті третього рейху
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29.01.2023 11:49 Відповісти
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29.01.2023 11:55 Відповісти
По меньшей мере три человека погибли и более 800 получили ранения в результате землетрясения силой 5,9 балла, которое произошло в https://www.unian.net/world/vibuhi-v-irani-zhurnalist-butusov-rozpoviv-shcho-vidbuvayetsya-v-irani-12125724.html Иране вчера поздно вечером.
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29.01.2023 11:49 Відповісти
в правдє нєт иєвестий в известиях нет правди
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29.01.2023 11:50 Відповісти
ТАм на футбильном матче в давке погибло больше. ой ****** всьо эта но чем челмаков сгинет нахер больше - тем **** лутьше. особенно детишек
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29.01.2023 11:51 Відповісти
Хворий? Чи "п"яно-обкурений"? До чого тут "жиди"? Мова в темі про Іран І по суті Бог ізраїлю та християн - один І священна книга - одна й та сама!
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29.01.2023 13:03 Відповісти
Ніхто не взяв на себе відповідальність, то може і Ігнат закрутив
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29.01.2023 12:02 Відповісти
"Смерть диктатору, смерть Хаменеи!", - кричат из окон жители Тегерана.https://t.me/bnkbel/107260 https://t.me/bnkbel/107260
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29.01.2023 11:59 Відповісти
https://t.me/znua_live ZN.UA https://t.me/znua_live/78111
🔹Дронових ударів зазнали щонайменше сім промислових майданчиків та військових баз Ірану, вибухи зафіксовано у різних регіонах країни;
🔹Під ударом опинилися майданчики для збірки дронів Shahed, виробництва ***********, нафтопереробні підприємства. Загалом пошкоджено 14 об'єктів, ядерні залишилися неушкодженими;
🔹Іранська опозиція повідомляє про "знищення підземного ходу із ракетами для Корпусу вартових Ісламської Революції" та "атаки БпЛА на штаб-квартиру КВІР і одну з баз спецпідрозділу "Аль Кудс". Офіційного підтвердження наразі немає;
🔹У Міноборони Ірану продовжують наполягати, що атака безпілотників була "невдалою": один дрон начебто збила система ППО, два інших потрапили до "пасток" і вибухнули;
🔹ВПС Ірану та військові КВІР приведені у стан повної боєготовності, у небі чергує авіація;
🔹У Сирії біля кордону з Іраком працюють американські розвідувальні літаки;
🔹Арабські медіа активно поширюють інформацію про нібито вторгнення Ізраїлю на територію Ірану. Офіційний Ізраїль її не підтверджує. Країни не мають спільного кордону;
🔹Іранські посадовці звинуватили Ізраїль у причетності до атаки дронів, зокрема, в ударах по військових підприємствах в Ісфахані;
🔹У Тегерані та інших містах спалахнули сутички іранських протестувальників і КВІР, протестувальники намагаються захопити поліцейські дільниці, військові бази та адмінбудівлі, скандують: "Смерть диктатору! Смерть (верховному лідеру Ірану Алі) Хаменеї";
🔹Іранська опозиція закликає мешканців триматися якнайдалі від військових об'єктів та скасувати авіаподорожі у найближчі дні - опозиція не виключає терактів КВІР проти цивільних;
🔹На півночі країни проблеми із електропостачанням, на всій території країни фіксуються проблеми зі зв'язком.
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29.01.2023 12:11 Відповісти
Да какая тут политика, если это, элементарное пренебрежение правилами ТБ . Надо с соседями жить мирно и спокойно, как при Шахе . И рахе оружие не продавать
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29.01.2023 12:02 Відповісти
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29.01.2023 12:07 Відповісти
Ксіра тіло ляже в ґрунт
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29.01.2023 12:06 Відповісти
Ответка прилетіла -- може Іран трохи соп"ятиця .
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29.01.2023 12:16 Відповісти
Соп"ятиця - это куда ? Как писать апостроф просвещать не буду .
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29.01.2023 12:39 Відповісти
А що случилось?
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29.01.2023 12:21 Відповісти
Налетели ночью как фошизды,на мальчиков в трусикАх с глазами Мухамеда с полотенцами на головах не забудем не простим
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29.01.2023 12:29 Відповісти
Я так понимаю что Израиль не сидит сложа руки. Просто не трындят по чем зря.
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29.01.2023 12:33 Відповісти
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29.01.2023 12:35 Відповісти
Те, що іран звинуватить США та Ізраїль - це точно. Так само точно, що без участі чи координації США та Ізраїлю такі удари по ірану неможливі.
Звичайно, будуть показувати уламки безполітників, скани їх польотів на радарах, але в даному випадку головне результат - іран несе покарання і сам знає за що.
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29.01.2023 12:36 Відповісти
Украинский беспилотник теперь имеет дальность 4000 км.
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29.01.2023 12:36 Відповісти
Отняв у ИндоПэриджана(ГрекоРима)=ОдЭр(ТарТар)БэйДжана большую часть Карабаха мировое правительство хочет втянуть его в войну с Ираном.Но 60млн.народ пойдет на это только после освобождения всего АхырБаха(Конец Смотрщего)-Карабаха(БахровскиСобор) и Иреванского Ханства.Сечас город имп.ГАНОРИЯ=ГанКенди(степанокерт арабохайское) под окупацией.
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29.01.2023 12:44 Відповісти
Без израильского оружия унижались бы перед армянами до сих пор
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29.01.2023 14:37 Відповісти
Иранские одэрбэйджанцы выставляли 1 млн.У насотказали имасса9остались после развала нашей империи) в Ираке,Сирии,Турции,Грузии,Дагестане и всей России хотели воевать,но Кремль влез.60 млн.по миру.Оружие Израиля нам не нужно,ТЕМ БОЛЕЕ ПО СТРАШНЫМ ЦЕНАМ И НЕПОНЯТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ.
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29.01.2023 16:41 Відповісти
Без оружия израильского вы сидели в жпе 30 лет и не чирикали
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29.01.2023 17:36 Відповісти
Вибух в одному із центрів виробництва *********** Міноборони Ірану стався через атаку безпілотних літальних апаратів.

Що відомо на зараз.

Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін зібрав останні новини про те, що зараз відбувається в Ірані.

Іранська опозиція повідомляє про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції - елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією).

У містах Остан Урмія, Азаршахр, горить промисловий об'єкт.

Очевидці в різних районах Ірану повідомляють про інтенсивний рух літаків та гелікоптерів. А країні підвищена бойова готовність.

Надійшли повідомлення про новий сильний вибух в іранському місті Хамадан.
Місто Келачай, Гілян. Іранська бойова авіація на небі.

І найголовніше - Ізраїль розпочав спеціальну воєнну операцію всередині Ірану - Al Arabiya з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
ЗС Ізраїлю заявили, що офіційна мета ізраїльської армії демілітаризація військової промисловості Ірану.

Також надійшли повідомлення, що в Ірані вимкнено мережу Інтернет.

https://t.me/nusspavlo/7496
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29.01.2023 12:52 Відповісти
І там бавовна?? Чи невдало накурилися??
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29.01.2023 12:58 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер , воєний журналіст з Ізраїлю:

По всему Ирану «бавовны», как принято называть такое в Украине. Масштаб ночных атак еще предстоит оценить - атакованы заводы по производству боеприпасов, дронов (как раз собирались передать Орде партию), объекты, имеющие отношение к ядерной программе и даже правительственные здания в Тегеране. Иранцы подняли в воздух боевую авиацию, «все беспилотники сбиты», как сообщают их медиа, но куча видео в интернете говорит о том, что не все.
Имеет ли к этому отношение Израиль? Настамнет, а беспилотники можно купить в любом военторге. Посол Израиля в Германии сказал, что помощь Израиля Украине гораздо больше, чем видится? Ну так это совпадение.
Если серьезно - предупреждали же. Или угомонитесь - или сами начнем решать иранскую проблему. Опыт, слава Богу, богатый. Полагаю, Украина скоро ощутит последствия этих ударов, в виде сократившегося числа «шахедов» в своем небе.

Не за что. Всегда рады помочь.
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29.01.2023 13:02 Відповісти
"Всегда рады помочь".
дешевая пропаганда. Израиль помогает лично себе, после информации о поставках русских каких-то плюшек в иран.
нам просто крупно повезло, что совпали интересы.
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29.01.2023 15:55 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Сергей Ауслендер

Израиль начал операцию по демилитаризации Ирана. Передайте нашим - мы ******.
Если серьезно: иранская ПВО не просто не справилась - а буквально - проспала налет. Судя по всему, ее подавили средствами РЭБ. У Израиля в этом смысле большой опыт - в 2007, когда бомбили сирийский ядерный реактор (строящийся), израильская РЭБ не просто подавила сирийские радары, а дала на них ложную картинку обстановки. Они поняли, что бомбят, когда бомбы уже упали на объект.
Иранцы отреагировали в духе российского минобороны - сказали, что все беспилотники сбиты. Чем тогда объяснить землетрясение силой почти в 6 баллов рядом с городом Хой - ихний Конашенков не объяснил. А там сдетонировал подземный склад ракет.
Завод по производству "Шахедов" уничтожен, вместе со складом "готовой продукции". Так что налеты на Украину должны стать менее интенсивными.
Если Иран ответит - будет повторный налет, еще более мощный и разрушительный.
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29.01.2023 13:17 Відповісти
"ПО факту" - УЖЕ почалася Третя Світова! НАТО забезпечує технікою та ************ Україну з якою воює Росієя Іран дає Росії безпілотники які та застосовує в Україні Взамін Росія обіцяє дать винищувачі Ірану - для війни з Ізраїлем Чомусь вибухають склади з безпілотниками які готувалися для відправки в Росію (для війни в Україні) Нема безпілотників - нема літаків Ізраїль полегшено видихнув
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29.01.2023 13:28 Відповісти
это единственное в чем нам повезло. Если бы у израиля были супер отношения с ираном, шахеды и дальше бы прекрасно летели на нашу голову...
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29.01.2023 15:58 Відповісти
А хіба в обов'язки Ігната входить давати політичні оцінки чи робити політичні заяви?
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29.01.2023 13:25 Відповісти
Боже! Благослови Ізраїль!
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29.01.2023 13:31 Відповісти
Не успеет. Война к обеду рассосётся.
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29.01.2023 13:49 Відповісти
Це зробили ті, хто розуміє, що ООН лише млява, проте постійно занепокоєна нікчема.
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29.01.2023 13:42 Відповісти
 
 