Події в Ірані - наслідки їхньої політики, - речник Повітряних сил Ігнат

Події в Ірані наразі демонструють наслідки політики їхнього керівництва. Зокрема, Тегеран продовжує підтримувати Москву в її агресії, надаючи озброєння.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Те, що відбувається в Ірані, можна лише назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини", - каже Ігнат.

Своєю чергою він нагадав, що РФ хоче отримувати від іранців те озброєння, яке у росіян в дефіциті, а саме: балістичні ракети та ударні безпілотники (такі як Shahed та інші). Натомість Тегеран хоче від Москви літаків.

"Іран має певних ворогів в регіоні, тому будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", - зазначив Ігнат.

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