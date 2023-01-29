РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13941 посетитель онлайн
Новости ФоторепортажВойна в Украине Война
5 193 4
армия РФ (15452) война (47211) обстрел (20395) Херсон (2124)

Массированный обстрел Херсона: количество погибших возросло до трех. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Вследствие массированного обстрела Херсона в воскресенье погибли 3 человека, 6 получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за сегодняшних российских обстрелов пострадали 9 человек: 3 человека погибли (2 мужчин и 1 женщина), 6 получили ранения. Во время обстрела Херсонской областной клинической больницы ранены 2 человека: медсестра и работница буфета. Обе женщины получили ранения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия обстрела больницы в Херсоне. ФОТОрепортаж

"Сегодня первый обстрел Херсона российскими войсками произошел около полуночи. В результате попадания было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт, которым обеспечивались жители города. Второй этап залпов врага по городу начался около часа дня. Всего по состоянию на 14:00 было совершено 7 обстрелов. Попадания произошли в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, также в городе повреждены здания и транспортные средства", - рассказали в Херсонском горсовете.

"Вследствие вражеских обстрелов поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома", - уточнили в ОВА.

Массированный обстрел Херсона: количество погибших возросло до трех 01
Массированный обстрел Херсона: количество погибших возросло до трех 02
Массированный обстрел Херсона: количество погибших возросло до трех 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Контр-батарейні радари виробництва США стоять біля Херсона (і у самому місті), і наші артилеристи в реальному часі знають, куди вести вогонь у відповідь, чи не так?
показать весь комментарий
29.01.2023 18:00 Ответить
Спитайте у ЗЕ. вІН ПОЯСНИТЬ.
показать весь комментарий
29.01.2023 18:09 Ответить
"Ашвабадітєлі" хренові. Який нікчемний і хворий народ на московії. Ще не знав світ таких душогубів і терористів.
показать весь комментарий
29.01.2023 18:02 Ответить
Це точно, навіть німці в 41-му теж були тварюками, але вони не були такими цинічними лицемірами, як нинішні кацапи.
показать весь комментарий
29.01.2023 23:02 Ответить
 
 