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Новини Війна
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Масований обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до трьох. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого обстрілу Херсона у неділю загинуло 3 людей, 6 дістали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Через сьогоднішні російські обстріли постраждали 9 осіб: 3 людини загинули (2 чоловіки та 1 жінка), 6 – отримали поранення. Під час обстрілу Херсонської обласної клінічної лікарні поранено 2 людей: медсестру та працівницю буфету. Обидві жінки дістали поранення середнього ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. ФОТОрепортаж

"Сьогодні перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі. Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста. Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля першої години дня. Загалом станом на 14.00 годину було здійснено 7 обстрілів. Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби", - розповіли в Херсонській міськраді.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки", - уточнили в ОВА. 

Масований обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до трьох 01
Масований обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до трьох 02
Масований обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до трьох 03

Автор: 

армія рф (17329) обстріл (28414) Херсон (3351)


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Контр-батарейні радари виробництва США стоять біля Херсона (і у самому місті), і наші артилеристи в реальному часі знають, куди вести вогонь у відповідь, чи не так?
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29.01.2023 18:00 Відповісти
Спитайте у ЗЕ. вІН ПОЯСНИТЬ.
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29.01.2023 18:09 Відповісти
"Ашвабадітєлі" хренові. Який нікчемний і хворий народ на московії. Ще не знав світ таких душогубів і терористів.
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29.01.2023 18:02 Відповісти
Це точно, навіть німці в 41-му теж були тварюками, але вони не були такими цинічними лицемірами, як нинішні кацапи.
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29.01.2023 23:02 Відповісти
 
 