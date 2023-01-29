Масований обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до трьох. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого обстрілу Херсона у неділю загинуло 3 людей, 6 дістали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Через сьогоднішні російські обстріли постраждали 9 осіб: 3 людини загинули (2 чоловіки та 1 жінка), 6 – отримали поранення. Під час обстрілу Херсонської обласної клінічної лікарні поранено 2 людей: медсестру та працівницю буфету. Обидві жінки дістали поранення середнього ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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"Сьогодні перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі. Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста. Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля першої години дня. Загалом станом на 14.00 годину було здійснено 7 обстрілів. Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби", - розповіли в Херсонській міськраді.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки", - уточнили в ОВА.





