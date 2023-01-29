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Новости За рубежом
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Израиль (1759) Иран (1561)

Завод по производству оружия в Иране был атакован Израилем, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

іран

Израиль нанес тайный удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Об этом заявили американские чиновники и люди, знакомые с ходом операции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Иранские чиновники заявили, что Тегеран предотвратил попытку атаки трех небольших квадрокоптеров на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан, расположенный рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, на который США наложили санкции за его работу над иранской программой баллистических ракет.

Читайте также: Атака на оружейный завод в Иране имела "огромный успех", - The Jerusalem Post
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Топ комментарии
+47
«У Израиля хватит запасов ракет еще на 2, максимум на 3 удара» - Аль Екси Арестови, советчик Офиса Хамени, в срочном стриме канала Марджан Фейжди Live
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29.01.2023 18:37
+35
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29.01.2023 18:20
+20
А вот нам парашу ******* нечем. Все на асфальт пошло для кацапских танков и на майские праздники. Да,земрази?
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29.01.2023 18:28
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29.01.2023 18:20 Ответить
Датішний
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29.01.2023 18:35 Ответить
Почему-то надпись задом наперед
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30.01.2023 07:18 Ответить
Молодцы ребята. Хотя кто еще мог атаковать Иран?
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29.01.2023 18:20 Ответить
ну да, а хто головного шайтана КСІР Сулеймані анігілював ? вже забули
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29.01.2023 19:12 Ответить
Вы правы, забыл
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29.01.2023 19:17 Ответить
ого млять "невеликі квадрокоптери", чтоб так у аятолл пердак полыхнул
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29.01.2023 18:21 Ответить
Хай знають своє місце трусоносці!
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29.01.2023 18:22 Ответить
Та ***** хто, головне результат.
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29.01.2023 18:22 Ответить
А результату-0. Уже є знімки.
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29.01.2023 19:18 Ответить
Шахедний завод не пострадав.
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29.01.2023 19:21 Ответить
де знімки? та херня що інсайдер виклав не посилаючись ні на що?
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29.01.2023 19:23 Ответить
❗️Появились спутниковые снимки от ночных прилётов, завод по производству "шахедов" в Иране не пострадал

На снимке, сделанном уже после атаки 29 января в 10:10 по местному времени, никаких разрушений на заводе не замечено. Для сравнения можно привести снимок от 26 ноября прошлого года. Таким образом, речь об уничтожении или каком-либо значительном повреждении именно завода по производству "Shahed-136" не идет.

Кстати, за этот период на предприятии было построено еще два ангара. Последнее связывают с тем, что Иран пытается масштабировать производство дронов.

Знімки є. Морочитись з мобілки не буду.
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29.01.2023 19:50 Ответить
Чому Ви вирішили, що головна ціль була завод шахедів? Ізраїль більше хвилює ядерна програма Ірану. Ніхто за нас нашу роботу не робитиме.
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29.01.2023 19:59 Ответить
Российские боты ссылаются на снимки, которых никто не видел, дай ссылку на снимки.
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29.01.2023 21:29 Ответить
Патєрь нєт 🤣
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29.01.2023 22:05 Ответить
ничесе... вот это новость!
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29.01.2023 18:25 Ответить
Здр... , всі живі - здорові?
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29.01.2023 19:05 Ответить
та спасибо ВСУ !!! (пока нормас)
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29.01.2023 19:13 Ответить
А вот нам парашу ******* нечем. Все на асфальт пошло для кацапских танков и на майские праздники. Да,земрази?
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29.01.2023 18:28 Ответить
Та йди на..й, даун🤣 якось пох на 20% імбіцилів.
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29.01.2023 19:33 Ответить
а ти чого в Польщу втекла, казали ж тобі чекати шашликів.
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29.01.2023 20:17 Ответить
Нет, конечно не все. Часть пошла на образование, часть на медицину и часть в пенсионный фонд. Ну и по-мелочам раскидали. Точно помню)) про "ковидную тысячу".
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29.01.2023 23:58 Ответить
Це у Вас жарти такі про "ковідну тисячу"?
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30.01.2023 00:23 Ответить
Про то, что она была нет. А то, что я приравнял ее к расходам на образование и охрану здоровья да.
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30.01.2023 00:28 Ответить
"Трьох маленьких квадрокоптерів"?

А це точно ізраїль був?
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29.01.2023 18:32 Ответить
Єх, а я думав Притула
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29.01.2023 18:35 Ответить
"بدون تلفات و تخریب" (С) ))
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29.01.2023 18:36 Ответить
Переклади пліз 😕
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29.01.2023 18:38 Ответить
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29.01.2023 18:46 Ответить
Дякую

Звісно що все добре !
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29.01.2023 18:48 Ответить
сьогодні все шукається просто: люба мова, любе фото, люба музика,..... )))
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29.01.2023 18:54 Ответить
Та палюбэ ...Салют
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29.01.2023 19:03 Ответить
й саме на такій елементарщині основані всі суперзнання суперзнайок )))
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29.01.2023 19:22 Ответить
Асопенна еси палссывацца шакшотой хухеля.
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29.01.2023 19:04 Ответить
«У Израиля хватит запасов ракет еще на 2, максимум на 3 удара» - Аль Екси Арестови, советчик Офиса Хамени, в срочном стриме канала Марджан Фейжди Live
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29.01.2023 18:37 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
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29.01.2023 18:40 Ответить
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29.01.2023 18:52 Ответить
Підняв настрій на вечір 😀
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29.01.2023 18:53 Ответить
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29.01.2023 19:46 Ответить
персы отгребут
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29.01.2023 18:41 Ответить
Я так і думав що це вони.
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29.01.2023 18:45 Ответить
З шабатом вас папуаси!
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29.01.2023 18:50 Ответить
Вот только завод на котором шахиди делают не бомбили....кацапов ссутся?
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29.01.2023 18:53 Ответить
да не бояться они кацапов я смотрю что только ленивый сейчас об мордор ноги не вытирает тем более Израиль является внеблоковым союзником США
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29.01.2023 19:25 Ответить
WSJ отмечает, что удар был нанесен на фоне переговоров между Иерусалимом и Вашингтоном о новых способах противодействия Тегерану.
Это был первый удар, нанесенный Израилем с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся к власти в качестве главы правительства.

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.
КСИР, предупредили, что «Иран отомстит за это.....
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29.01.2023 18:53 Ответить
Насрут в падъезди.
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29.01.2023 19:06 Ответить
Бо дружба з касапом фігнею закінчується..
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29.01.2023 18:55 Ответить
Та ви шо? Невже Ізраїль? Здається кацапи їм погрожували, що дадуть ракети і літаки іранцям? То хай приймають відповідь і цинкують базар і свої можливості,
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29.01.2023 19:19 Ответить
Посмотрите карту, из Израиля через Сирию и Иран? Дебилы ***
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29.01.2023 19:41 Ответить
Откуда и каким образом была произведена атака. В прошлом сообщалось о запусках беспилотников по Ирану из Азербайджана, северного Ирака и других стран Персидского залива. Недавно высокопоставленные члены КСИР угрожали соседним с Ираном странам, чтобы те не предоставляли помощь Израилю для возможных атак.
Кстати, для Ирана не секрет, что на границе с Азербайджаном и Ираном, находится военная база Израиля.
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29.01.2023 21:56 Ответить
Да, иранцы дебилы.
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29.01.2023 22:07 Ответить
Почитайте про те, про що пишуть світові ЗМІ. Ірак не є перепоною для запуску ракет чи дронів.
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30.01.2023 06:52 Ответить
ТРУХА: Завод з виробництва «шахедів» в Ірані не постраждав під час нічних вибухів, - Defense Express.

Це видно із супутникових знімків, які були зроблені (https://defence-ua.com/news/zjavilis_suputnikovi_znimki_zavodu_z_virobnitstva_shahed_136_v_iranskomu_misti_isfahan-10469.html) до та після вибухів. На них немає жодних руйнувань. Окрім того всі критичні та важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею.
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29.01.2023 19:41 Ответить
так боятся рашу, что видать не бомбили чтобы не разозлить. А наши придурки им целый день дякували
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29.01.2023 19:46 Ответить
Ваши придурки на гівно весь день сегодня исходили, особенно Соловьев и Скабеева...
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29.01.2023 22:10 Ответить
Не успела зарегистрироваться, как хрень публикует.
Дайте снимок, а не липовую ссылку.
Российские боты Пригожина работают на форуме и зарабатывают на крови украинцев.
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29.01.2023 21:44 Ответить
Регистрация НЕ имеет значения, если не говорить на ресурсе гадости! А Вы как раз этим и занимаетесь! Я ВАМ написала - ТРУХА!
Какие ко мне претензии? Претензий нет. Всего доброго.

ЗЫ: А, Вы, простите, откуда вещаете? Не из КанадЫ ли часом?
От, хорошо, что там нет ботов пригожина, да?)))
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29.01.2023 22:52 Ответить
у вас в статті один і той самий знімок двічі опублікований
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29.01.2023 22:09 Ответить
Дійсно, я коли побачила пост на ТРУХА, стала придивлятися.
Спочатку теж не побачила різниці)
Але я не являюсь експертом.
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29.01.2023 22:53 Ответить
Ирак
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29.01.2023 19:43 Ответить
Так Иран ещё выпускает персидские ковры (не самолёты) ?
Таки да, или таки нет ?
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29.01.2023 19:59 Ответить
Кажуть, що так нічого не постраджало, хіба що відбувся невеличкий землетрус бали 3-4.
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29.01.2023 20:10 Ответить
А пускай докажут, кто это был. США говорят, что Израиль, Израиль говорит, что США.

Удачи кого-то обвинить, подавайте в международный суд. В 2031-ом году назначите виновным Гиркина и все.

Да, это результат импотенции ООН и международного права. Его больше не существует. Все договоры - вонючие куски бумаги, которые ничего не стоят. Это мусор. Тут прямо из Чехии кандидат в президенты (этот вор кацапский) заявлял, что в случае нападения на Польшу он не пошлет свои войска на защиты. То есть эта гнида заявляла, что не собирается выполнять свою обязанность как член НАТО. Вот такое международное право. Теперь и Иран это ощутит на своей шкуре, будучи не в состоянии кого-то обвинить. И это только начало. Готовьтесь к тому, что каждая страна в мире уже строит планы по созданию ядерного, биологического и химического оружия. Потому что только так можно себя защитить и пугать врага и союзников врага. Международных законов нет, они как-то молчаливо испарились из-за политической импотенции, как умерли Рейган, Бжезинский и другие ребята.
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29.01.2023 20:38 Ответить
Та які США, який Ізраіль? То марсіани були. І коптери купували у місцевій крамниці!
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30.01.2023 00:09 Ответить
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29.01.2023 20:48 Ответить
А мы здесь непричем,а мы здесь непричем,
Мы кушаем мацу, играемся с мячем.
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29.01.2023 21:18 Ответить
Ну вот они неадекваты! Сами себя х0ярить, а потом говорить, что кто-то там пытался напасть на них! Наверное как у уZZких - бей своих, чтоб чужие боялись?
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29.01.2023 22:42 Ответить
Ага, так "запобігли", що спричинився землетрус на 5,9 бали по шкалі Ріхтера...
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30.01.2023 00:05 Ответить
в Иране разработана первая гиперзвуковая ракета. Считается, что подобные ракеты стоят на вооружении только двух армий в мире - российской и китайской; причем армия РФ несколько раз применяла гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по целям в Украине.
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30.01.2023 06:21 Ответить
 
 