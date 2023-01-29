Завод із виробництва зброї в Ірані був атакований Ізраїлем, - WSJ
Ізраїль здійснив таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.
Про це заявили американські чиновники та люди, знайомі з ходом операції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Іранські чиновники заявили, що Тегеран запобіг спробі атаки трьох невеликих квадрокоптерів на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан, розташований поруч з об'єктом, що належить Іранському центру космічних досліджень, на який США наклали санкції за його роботу над іранською програмою балістичних ракет.
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На снимке, сделанном уже после атаки 29 января в 10:10 по местному времени, никаких разрушений на заводе не замечено. Для сравнения можно привести снимок от 26 ноября прошлого года. Таким образом, речь об уничтожении или каком-либо значительном повреждении именно завода по производству "Shahed-136" не идет.
Кстати, за этот период на предприятии было построено еще два ангара. Последнее связывают с тем, что Иран пытается масштабировать производство дронов.
Знімки є. Морочитись з мобілки не буду.
А це точно ізраїль був?
Звісно що все добре !
Это был первый удар, нанесенный Израилем с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся к власти в качестве главы правительства.
Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.
КСИР, предупредили, что «Иран отомстит за это.....
Кстати, для Ирана не секрет, что на границе с Азербайджаном и Ираном, находится военная база Израиля.
Це видно із супутникових знімків, які були зроблені (https://defence-ua.com/news/zjavilis_suputnikovi_znimki_zavodu_z_virobnitstva_shahed_136_v_iranskomu_misti_isfahan-10469.html) до та після вибухів. На них немає жодних руйнувань. Окрім того всі критичні та важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею.
Дайте снимок, а не липовую ссылку.
Российские боты Пригожина работают на форуме и зарабатывают на крови украинцев.
Какие ко мне претензии? Претензий нет. Всего доброго.
ЗЫ: А, Вы, простите, откуда вещаете? Не из КанадЫ ли часом?
От, хорошо, что там нет ботов пригожина, да?)))
Спочатку теж не побачила різниці)
Але я не являюсь експертом.
Таки да, или таки нет ?
Удачи кого-то обвинить, подавайте в международный суд. В 2031-ом году назначите виновным Гиркина и все.
Да, это результат импотенции ООН и международного права. Его больше не существует. Все договоры - вонючие куски бумаги, которые ничего не стоят. Это мусор. Тут прямо из Чехии кандидат в президенты (этот вор кацапский) заявлял, что в случае нападения на Польшу он не пошлет свои войска на защиты. То есть эта гнида заявляла, что не собирается выполнять свою обязанность как член НАТО. Вот такое международное право. Теперь и Иран это ощутит на своей шкуре, будучи не в состоянии кого-то обвинить. И это только начало. Готовьтесь к тому, что каждая страна в мире уже строит планы по созданию ядерного, биологического и химического оружия. Потому что только так можно себя защитить и пугать врага и союзников врага. Международных законов нет, они как-то молчаливо испарились из-за политической импотенции, как умерли Рейган, Бжезинский и другие ребята.
Мы кушаем мацу, играемся с мячем.