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Завод із виробництва зброї в Ірані був атакований Ізраїлем, - WSJ

іран

Ізраїль здійснив таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.

Про це заявили американські чиновники та люди, знайомі з ходом операції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Іранські чиновники заявили, що Тегеран запобіг спробі атаки трьох невеликих квадрокоптерів на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан, розташований поруч з об'єктом, що належить Іранському центру космічних досліджень, на який США наклали санкції за його роботу над іранською програмою балістичних ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на збройовий завод в Ірані мала "величезний успіх", - The Jerusalem Post

Автор: 

Ізраїль (1639) Іран (2028)


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Топ коментарі
+47
«У Израиля хватит запасов ракет еще на 2, максимум на 3 удара» - Аль Екси Арестови, советчик Офиса Хамени, в срочном стриме канала Марджан Фейжди Live
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29.01.2023 18:37
+35
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29.01.2023 18:20
+20
А вот нам парашу ******* нечем. Все на асфальт пошло для кацапских танков и на майские праздники. Да,земрази?
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29.01.2023 18:28
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29.01.2023 18:20 Відповісти
Датішний
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29.01.2023 18:35 Відповісти
Почему-то надпись задом наперед
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30.01.2023 07:18 Відповісти
Молодцы ребята. Хотя кто еще мог атаковать Иран?
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29.01.2023 18:20 Відповісти
ну да, а хто головного шайтана КСІР Сулеймані анігілював ? вже забули
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29.01.2023 19:12 Відповісти
Вы правы, забыл
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29.01.2023 19:17 Відповісти
ого млять "невеликі квадрокоптери", чтоб так у аятолл пердак полыхнул
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29.01.2023 18:21 Відповісти
Хай знають своє місце трусоносці!
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29.01.2023 18:22 Відповісти
Та ***** хто, головне результат.
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29.01.2023 18:22 Відповісти
А результату-0. Уже є знімки.
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29.01.2023 19:18 Відповісти
Шахедний завод не пострадав.
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29.01.2023 19:21 Відповісти
де знімки? та херня що інсайдер виклав не посилаючись ні на що?
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29.01.2023 19:23 Відповісти
❗️Появились спутниковые снимки от ночных прилётов, завод по производству "шахедов" в Иране не пострадал

На снимке, сделанном уже после атаки 29 января в 10:10 по местному времени, никаких разрушений на заводе не замечено. Для сравнения можно привести снимок от 26 ноября прошлого года. Таким образом, речь об уничтожении или каком-либо значительном повреждении именно завода по производству "Shahed-136" не идет.

Кстати, за этот период на предприятии было построено еще два ангара. Последнее связывают с тем, что Иран пытается масштабировать производство дронов.

Знімки є. Морочитись з мобілки не буду.
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29.01.2023 19:50 Відповісти
Чому Ви вирішили, що головна ціль була завод шахедів? Ізраїль більше хвилює ядерна програма Ірану. Ніхто за нас нашу роботу не робитиме.
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29.01.2023 19:59 Відповісти
Российские боты ссылаются на снимки, которых никто не видел, дай ссылку на снимки.
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29.01.2023 21:29 Відповісти
Патєрь нєт 🤣
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29.01.2023 22:05 Відповісти
ничесе... вот это новость!
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29.01.2023 18:25 Відповісти
Здр... , всі живі - здорові?
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29.01.2023 19:05 Відповісти
та спасибо ВСУ !!! (пока нормас)
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29.01.2023 19:13 Відповісти
А вот нам парашу ******* нечем. Все на асфальт пошло для кацапских танков и на майские праздники. Да,земрази?
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29.01.2023 18:28 Відповісти
Та йди на..й, даун🤣 якось пох на 20% імбіцилів.
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29.01.2023 19:33 Відповісти
а ти чого в Польщу втекла, казали ж тобі чекати шашликів.
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29.01.2023 20:17 Відповісти
Нет, конечно не все. Часть пошла на образование, часть на медицину и часть в пенсионный фонд. Ну и по-мелочам раскидали. Точно помню)) про "ковидную тысячу".
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29.01.2023 23:58 Відповісти
Це у Вас жарти такі про "ковідну тисячу"?
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30.01.2023 00:23 Відповісти
Про то, что она была нет. А то, что я приравнял ее к расходам на образование и охрану здоровья да.
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30.01.2023 00:28 Відповісти
"Трьох маленьких квадрокоптерів"?

А це точно ізраїль був?
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29.01.2023 18:32 Відповісти
Єх, а я думав Притула
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29.01.2023 18:35 Відповісти
"بدون تلفات و تخریب" (С) ))
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29.01.2023 18:36 Відповісти
Переклади пліз 😕
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29.01.2023 18:38 Відповісти
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29.01.2023 18:46 Відповісти
Дякую

Звісно що все добре !
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29.01.2023 18:48 Відповісти
сьогодні все шукається просто: люба мова, любе фото, люба музика,..... )))
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29.01.2023 18:54 Відповісти
Та палюбэ ...Салют
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29.01.2023 19:03 Відповісти
й саме на такій елементарщині основані всі суперзнання суперзнайок )))
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29.01.2023 19:22 Відповісти
Асопенна еси палссывацца шакшотой хухеля.
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29.01.2023 19:04 Відповісти
«У Израиля хватит запасов ракет еще на 2, максимум на 3 удара» - Аль Екси Арестови, советчик Офиса Хамени, в срочном стриме канала Марджан Фейжди Live
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29.01.2023 18:37 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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29.01.2023 18:40 Відповісти
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29.01.2023 18:52 Відповісти
Підняв настрій на вечір 😀
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29.01.2023 18:53 Відповісти
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29.01.2023 19:46 Відповісти
персы отгребут
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29.01.2023 18:41 Відповісти
Я так і думав що це вони.
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29.01.2023 18:45 Відповісти
З шабатом вас папуаси!
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29.01.2023 18:50 Відповісти
Вот только завод на котором шахиди делают не бомбили....кацапов ссутся?
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29.01.2023 18:53 Відповісти
да не бояться они кацапов я смотрю что только ленивый сейчас об мордор ноги не вытирает тем более Израиль является внеблоковым союзником США
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29.01.2023 19:25 Відповісти
WSJ https://www.wsj.com/articles/israel-strikes-iran-amid-new-international-push-to-contain-tehran-11675004979?mod=hp_lead_pos10 отмечает , что удар был нанесен на фоне переговоров между Иерусалимом и Вашингтоном о новых способах противодействия Тегерану.
Это был первый удар, нанесенный Израилем с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся к власти в качестве главы правительства.

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.
КСИР, предупредили, что «Иран отомстит за это.....
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29.01.2023 18:53 Відповісти
Насрут в падъезди.
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29.01.2023 19:06 Відповісти
Бо дружба з касапом фігнею закінчується..
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29.01.2023 18:55 Відповісти
Та ви шо? Невже Ізраїль? Здається кацапи їм погрожували, що дадуть ракети і літаки іранцям? То хай приймають відповідь і цинкують базар і свої можливості,
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29.01.2023 19:19 Відповісти
Посмотрите карту, из Израиля через Сирию и Иран? Дебилы ***
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29.01.2023 19:41 Відповісти
Откуда и каким образом была произведена атака. В прошлом сообщалось о запусках беспилотников по Ирану из Азербайджана, северного Ирака и других стран Персидского залива. Недавно высокопоставленные члены КСИР угрожали соседним с Ираном странам, чтобы те не предоставляли помощь Израилю для возможных атак.
Кстати, для Ирана не секрет, что на границе с Азербайджаном и Ираном, находится военная база Израиля.
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29.01.2023 21:56 Відповісти
Да, иранцы дебилы.
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29.01.2023 22:07 Відповісти
Почитайте про те, про що пишуть світові ЗМІ. Ірак не є перепоною для запуску ракет чи дронів.
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30.01.2023 06:52 Відповісти
ТРУХА: Завод з виробництва «шахедів» в Ірані не постраждав під час нічних вибухів, - Defense Express.

Це видно із супутникових знімків, які були зроблені (https://defence-ua.com/news/zjavilis_suputnikovi_znimki_zavodu_z_virobnitstva_shahed_136_v_iranskomu_misti_isfahan-10469.html) до та після вибухів. На них немає жодних руйнувань. Окрім того всі критичні та важливі виробничі потужності Іран розміщує під землею.
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29.01.2023 19:41 Відповісти
так боятся рашу, что видать не бомбили чтобы не разозлить. А наши придурки им целый день дякували
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29.01.2023 19:46 Відповісти
Ваши придурки на гівно весь день сегодня исходили, особенно Соловьев и Скабеева...
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29.01.2023 22:10 Відповісти
Не успела зарегистрироваться, как хрень публикует.
Дайте снимок, а не липовую ссылку.
Российские боты Пригожина работают на форуме и зарабатывают на крови украинцев.
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29.01.2023 21:44 Відповісти
Регистрация НЕ имеет значения, если не говорить на ресурсе гадости! А Вы как раз этим и занимаетесь! Я ВАМ написала - ТРУХА!
Какие ко мне претензии? Претензий нет. Всего доброго.

ЗЫ: А, Вы, простите, откуда вещаете? Не из КанадЫ ли часом?
От, хорошо, что там нет ботов пригожина, да?)))
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29.01.2023 22:52 Відповісти
у вас в статті один і той самий знімок двічі опублікований
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29.01.2023 22:09 Відповісти
Дійсно, я коли побачила пост на ТРУХА, стала придивлятися.
Спочатку теж не побачила різниці)
Але я не являюсь експертом.
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29.01.2023 22:53 Відповісти
Ирак
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29.01.2023 19:43 Відповісти
Так Иран ещё выпускает персидские ковры (не самолёты) ?
Таки да, или таки нет ?
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29.01.2023 19:59 Відповісти
Кажуть, що так нічого не постраджало, хіба що відбувся невеличкий землетрус бали 3-4.
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29.01.2023 20:10 Відповісти
А пускай докажут, кто это был. США говорят, что Израиль, Израиль говорит, что США.

Удачи кого-то обвинить, подавайте в международный суд. В 2031-ом году назначите виновным Гиркина и все.

Да, это результат импотенции ООН и международного права. Его больше не существует. Все договоры - вонючие куски бумаги, которые ничего не стоят. Это мусор. Тут прямо из Чехии кандидат в президенты (этот вор кацапский) заявлял, что в случае нападения на Польшу он не пошлет свои войска на защиты. То есть эта гнида заявляла, что не собирается выполнять свою обязанность как член НАТО. Вот такое международное право. Теперь и Иран это ощутит на своей шкуре, будучи не в состоянии кого-то обвинить. И это только начало. Готовьтесь к тому, что каждая страна в мире уже строит планы по созданию ядерного, биологического и химического оружия. Потому что только так можно себя защитить и пугать врага и союзников врага. Международных законов нет, они как-то молчаливо испарились из-за политической импотенции, как умерли Рейган, Бжезинский и другие ребята.
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29.01.2023 20:38 Відповісти
Та які США, який Ізраіль? То марсіани були. І коптери купували у місцевій крамниці!
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30.01.2023 00:09 Відповісти
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29.01.2023 20:48 Відповісти
А мы здесь непричем,а мы здесь непричем,
Мы кушаем мацу, играемся с мячем.
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29.01.2023 21:18 Відповісти
Ну вот они неадекваты! Сами себя х0ярить, а потом говорить, что кто-то там пытался напасть на них! Наверное как у уZZких - бей своих, чтоб чужие боялись?
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29.01.2023 22:42 Відповісти
Ага, так "запобігли", що спричинився землетрус на 5,9 бали по шкалі Ріхтера...
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30.01.2023 00:05 Відповісти
в Иране разработана первая гиперзвуковая ракета. Считается, что подобные ракеты стоят на вооружении только двух армий в мире - российской и китайской; причем армия РФ несколько раз применяла гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по целям в Украине.
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30.01.2023 06:21 Відповісти
 
 