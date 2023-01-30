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Задержки с поставкой танков могут сделать невозможным контрнаступление Украины зимой, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк

Задержки поставок танков и бронетранспортеров могут стоить Украине возможности для контрнаступления этой зимой. Российские силы готовятся начать собственное наступление в Луганской области и ужесточают свои действия в районе Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление этой зимой, что несколько смягчит последствия проволочек Запада с предоставлением необходимой помощи. Однако задержка с началом этого контрнаступления до сих пор позволила россиянам поставить условия, которые сделают его более трудным и дорогостоящим.

По мнению аналитиков, задержка также позволила России создать условия для собственного наступления, что значительно усложнило план украинской кампании.

Если у Украины еще нет техники, необходимой для начала контрнаступления, то ей, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки возобновления усилий, пишут эксперты.

Они предполагают, что задержка, вероятно, будет продлена из-за погодных условий. И россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весенней распутицы, который, скорее всего, придется на март и апрель, что затруднит, если не сделает невозможным, быстрое механизированное контрнаступление.

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Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить свои крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории.

"Западу необходимо будет избегать ошибочного вывода о том, что будущие украинские контрнаступления невозможны, исходя из временных рамок, обусловленных собственными задержками в предоставлении необходимых материальных условий", - говорится в отчете.

Текущие и планируемые российские наступления, скорее всего, завершатся без достижения решающего оперативного успеха и таким образом, что вполне могут создать благоприятные условия для украинских контрнаступлений, особенно после того, как Украина получит западные танки.

ISW продолжает считать, что Украина может освободить критическую территорию при нынешнем и обещанном уровне поддержки Запада и что это является вопросом жизненно важных национальных интересов Соединенных Штатов и их западных партнеров, чтобы Украина сделала это.

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Топ комментарии
+11
Ніщо не зупинить Гайдая, коли він в 43 раз звільняє Кремінну. У Буданова по плану звільнення Криму до кінця 2022 року. Нахріна нам ті таки, взагалі?
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30.01.2023 08:00
+6
Та ***, який наступ взимку. Я вже сумніваюсь, що навіть літом він буде.
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30.01.2023 07:48
+6
Решение по танкам надо было принимать ещё в сентябре, когда ***** объявило своим холопам о могилизации. Ежу был понятно, что эта орда будет переть сейчас. Нерешительность и ссыкливость в отстаивании человеческих ценностей - предвестники мировых войн
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30.01.2023 11:03
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Правила форума Совет форумчан
А що у Зелі такий намір є ?
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30.01.2023 07:25 Ответить
Все зависит от обучения украинских танкистов. Германия не даст танки пока не убедится что украинские танкисты высококлассно распоряжаются этой техникой. То же касается и Абрамсов.
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30.01.2023 07:34 Ответить
высококлассно - багато хочемо.
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30.01.2023 12:11 Ответить
Та який наступ, альоу? Тим паче зимою. Ті танки з різних країн ще зібрати треба та навчання організувати. Афігеть, цим циганам ще за таку аналітику гранти дають? Я сам не гірший аналітик.
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30.01.2023 07:38 Ответить
ху"ня начинается не шуточная..... нам это точно не на руку.....
tZE inform @tZEinform 4 мин
Нанесено ракетний удар по центру радіоелектронної розвідки Зангелан (Азербайджан) (азерб. Zəngilan), місцю дислокації «підрозділу 8200», що входить до складу «Служби військової розвідки Ізраїлю» (АМАН).
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30.01.2023 07:41 Ответить
Израиль уже 70 лет как воюет и эще не таких в стойло загоняли.
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30.01.2023 07:47 Ответить
я говорю о том, что это может привести к оттоку военной помощи от Украины......
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30.01.2023 07:51 Ответить
У Израиля военная промышленность одна из передовых в мире. Не думаю что подсанкционный Иран сможет что либо противопоставить Израилю
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30.01.2023 07:56 Ответить
Чьей военной помощи?
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30.01.2023 09:35 Ответить
того же Израиля......
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30.01.2023 11:13 Ответить
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30.01.2023 12:45 Ответить
Турція повинна заспокоіти Іран .
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30.01.2023 07:48 Ответить
Туреччина
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30.01.2023 08:26 Ответить
Тут на меті немає ні у кого нічого в світі заспокоювати, тіки роздмухувати, хіба ще не зрозуміли?
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30.01.2023 11:25 Ответить
Напомню - В 1960х годах на Израиль напали армии четырех агрессоров Сирия, Египет, Иордания, Ирак. Война длилась 6 дней в результате которых Израиль разгромил военную коалицию противников в пыль.
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30.01.2023 07:54 Ответить
я вам за одно, вы мне за другое...... то было тогда, а сегодня все может сложиться иначе.....
плюс к тому тупорылые Аятолы еще и на красную кнопку нажмут......
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30.01.2023 08:01 Ответить
Не має у них "червоної кнопки"
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30.01.2023 09:05 Ответить
из Моссада инфа, или из Лэнгли?
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30.01.2023 11:17 Ответить
може ізраїль роздуплиться тепер на більш маштабну допомогу
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30.01.2023 09:19 Ответить
У нього своя війна з 1947 р. Це скільки ? Йо !! 75 років !! Що нам від них вимагати ??
Ми в мирних умовах у них купували патент на стрілецьку зброю.
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30.01.2023 12:15 Ответить
"місцю дислокації «підрозділу 8200»

Якщо навіть ми тут знаємо про все, а воно повинно бути секретно, то мабуть то все підставний якись підрозділ з картонною апаратурою електронної розвідки
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30.01.2023 11:23 Ответить
Та ***, який наступ взимку. Я вже сумніваюсь, що навіть літом він буде.
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30.01.2023 07:48 Ответить
А не лучше ли использовать для наступления тогда западные бмп без танков.А не ждать когда придут танки и тогда наступать.
У них броня лучше чем у бмп-2.У брэдли есть блоки динамической защиты позволяющие выдерживать попадание птур и кумулятивного снаряда.
Из вооружения у брэдли 2 птур позволяющие уничтожать бронетехнику.У шведской бмп 40 мм пушка которая может пробить броню т-72 сбоку и сзади.
У танков не такое критическое преимущество в броне.Они выдерживают только попадание снаряда в лоб.А попадание снаряда в крышу в бок и птур в части не прикрытые динамической защитой не выдерживают.Что касаеться крупнокалиберной пушки то тут можно заменить ее огнем гаубиц.Редко бывает когда нужен именно огонь прямой наводкой из танковой пушки.
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30.01.2023 07:49 Ответить
Все так, но западные БМП тоже пока что в дороге и без обученных экипажей.
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30.01.2023 09:55 Ответить
Отримавши дуже амбітні обіцянки не можна заспокоюватись, потрібно продовжувати тиск, щоб їх було виконано у найкоротший термін. Чому розблокували танки? Бо наші дипломати не послухали західних "дружніх" експертів, які намагалися закрити нам рота і тиснули - і вібулося величезне зрушення. А попереду нас чекає розширення танкової коаліції, авіаційний Рамштайн. А Італія і знову ж таки Німеччина, які зарікаються не надати F-16 це ще дві ліверні ковбаси, як нам на один зуб. Тож тиснемо, тиснемо і ще раз тиснемо і тоді, на відміну від живої природи, Леопарди обженуть навідь Гепардів.
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30.01.2023 07:50 Ответить
Ніщо не зупинить Гайдая, коли він в 43 раз звільняє Кремінну. У Буданова по плану звільнення Криму до кінця 2022 року. Нахріна нам ті таки, взагалі?
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30.01.2023 08:00 Ответить
Больше в жопе ковыряйтесть, тогда очень скоро увидите пыню в сувалках
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30.01.2023 08:20 Ответить
Порада добра. Готові трохи відволіктися від коментарів на Цензорі та особисто прийняти участь у "нанести удар через білгородську область" ?
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30.01.2023 11:19 Ответить
От дивно, завжди вважалося класикою

" война дело молодых"
Нижче посилання на дані, якщо коротко, то пенсіонери в РФ саме за війну, а от молодіж в основному проти. Я думав, що то виключно російське явище, однак

" за віком вже не проходжу.
Але перемогти кацапів без контратак не можна" мабуть і тут ми сході з РФ, хоча так нам хочеться бути іншими

Российская исследовательская группа Russian Field вместе с руководителем фонда "Городские проекты" Максимом Кацем провела очередное исследование отношения россиян к российско-украинской войне.

В целом в необходимости продолжения войны уверено больше половины респондентов (54%), треть считают, что пора переходить к мирным переговорам.

Среди пацифистов преобладает молодежь: больше половины молодых респондентов выступают за мирные переговоры.

Процент поддерживающих войну резко возрастает среди пенсионеров - 68%
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30.01.2023 15:42 Ответить
Бойове Ваше покоління)
А наше вже не таке, немає радянської закалки
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30.01.2023 15:44 Ответить
Пропаганда РФ каже що ми воюємо саме на стороні "космополітична малансько-американська-людина без роду ,племені" , а от вони на стороні правильній, на стороні людини хомо советикус))
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30.01.2023 15:55 Ответить
"разложение населения идёт по всей планете под мутными предлогами западного процветания."

Так мы ж вроде за запад, Европу защищаем.

Напомню, без помощи запада мы не продержались бы, как ни крути, оружие, снабжение, деньги, санкции, от них, сама Украина просто объективно не смогла бы противостоять РФ, потому что размеры несопоставимы.

"когда у нас кончится Сельское мужское население"
это плохо. Собственно говоря, Украина как суть есть именно это население, без него это уже будет не Украина.

"сейчас больше похоже,что все ждут" при современных технологиях нет никакой проблемы физически ликвидировать любого, это не было проблемой ещё в 60 х, пример Кеннеди.
Так что просто не хотят.
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30.01.2023 18:12 Ответить
"бесспорно-но часть помощи не грантовая ,а кредитная." - ленд лиз в переводе с английского " аренда в кредит "
Понятно, что всё в кредит, я вообще то пока не слышал ни разу, чтобы где то четко было заявлено, что это вам грант, подарок, платить ни сейчас ни в будущем за это оружие не надо.

"Мы то за запад,а запад то за нас ?" думаю за нас, только вот "нас" не таких, а видоизмененных малость, более европейских, как бы, более покладистых, покорных, чтобы принимали больше всё таки их взгляды на жизнь, на веру, на культуру, на воспитание детей и тп.
И впринципе, многие украинцы не против такого развития, особенно когда это предлагается в нынешней ситуации
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30.01.2023 18:50 Ответить
Вже зрозуміло що ніякого наступу до весни не буде. Тут хоча би весною розпочати....
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30.01.2023 09:28 Ответить
Якщо танки потрібно для наступу при хорошій погоді,то якісь дивні аналітики. ЗСУ наступало і без цих танків і досить успішно. Достатнє число захисників +зброя в потрібній кількості, а також план не від Ставки,а від Штабу.
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30.01.2023 09:30 Ответить
Задовбали соплежуї.
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30.01.2023 09:41 Ответить
який ***** контрнаступ???
мені здається, хтось хоче більше нашої крові
втриматись при такому лендлізі важко
морально пережити свавілля влади важко
за те броньовані автобуси для поліції вже в дорозі
і це не жарт
моня закуповує автобуси для розгону демонстрацій
вже закуповує і вони вже на тралах
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30.01.2023 09:50 Ответить
Навіщо автобусам трал???
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30.01.2023 09:59 Ответить
У МВС створений НОВИЙ БЕРКУТ Вови Зеленського

Новий орган вже зареєстровано як юридичну особу публічного права.

Мельничук зазначив, що спецпідрозділ дозволить забезпечити швидке та ефективне виконання поліцією як складової частини сил безпеки та сил оборони завдань та повноважень, спрямованих на зміцнення нацбезпеки України, в тому числі й шляхом безпосереднього виконання функцій щодо забезпечення публічного (громадського) порядку та безпеки
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30.01.2023 13:36 Ответить
ти розумієш скільки важить бронований та обтягнутий сіткою автобус?
він не зроблений для великих відстаней
і навіть колеса зняті бо по висоті не проходить
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30.01.2023 10:04 Ответить
як і ще
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30.01.2023 10:11 Ответить
Не ленд-лиз а потокание агрессору и какой то позор.
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30.01.2023 10:40 Ответить
Решение по танкам надо было принимать ещё в сентябре, когда ***** объявило своим холопам о могилизации. Ежу был понятно, что эта орда будет переть сейчас. Нерешительность и ссыкливость в отстаивании человеческих ценностей - предвестники мировых войн
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30.01.2023 11:03 Ответить
"Нерешительность и ссыкливость в отстаивании человеческих ценностей - предвестники мировых войн"

Это истина.

Но... тут ведь неясно, с самого начала всё.
Отстаивают ли они "человеческие ценности " , или " ослабляют РФ " как заявил министр обороны США , а может ослабляют зачем то Украину, короче это совершенно разные цели, с разными методами решения вопроса.
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30.01.2023 11:49 Ответить
Ничего страшного.ВСУ держит оборону,изматывает силы рашестана и копит резервы, особенно БТТ
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30.01.2023 11:29 Ответить
Тут стільки стратегів військових) всі настільки войовничі) тож, можна окремим батальйоном коментарів Цензор навіть без залучення ВСУ вийти на кордони 1991 року )

Тримайтеся, хлопці, повертайтеся живими...

Как объяснила Маляр, в военной науке тактика поведения войск зависит от соотношения потерь у противника.

"Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно", - заявила заместитель министра обороны.
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30.01.2023 11:48 Ответить
Цензор целый месяц кормил обещаниями про танковый кулак, крымский коридор и так далее и вдруг всё рассеялось как туман. Когда вам говоришь как обстоят дела в реальности вы не хотите слушать, ну читайте байки если вам так нравится.
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30.01.2023 11:59 Ответить
А що весна ? Весною усе розкисне ... До літа. Абрамси приїдуть лише у кінці 2023 р.
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30.01.2023 12:20 Ответить
Як заїпали ці політкоректні політики обєспоєні, там Швець в YouTube вже і не знає як виправдовувати кідалово з Ленд лізом для України. Блд - во одним словом під американським
соусом, кацапи під стелю сракой підстрибують від радощів.
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30.01.2023 13:27 Ответить
Уже сто разів пояснювали, що за Деньд Ліз прийдеться платити, а це безповоротна допомога від європейських і американських платників податків.
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30.01.2023 15:15 Ответить
Слухай дебіле, а життя Українців стоїть грошей ?
Відкіля вас подоляцьких тільки набирають
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30.01.2023 15:41 Ответить
Якщо було б усе так просто, ми б давно вибили кацапів, але є якась причина чому Європа і США дають нам допомогу дозовано: можливо бояться, що якщо расія програє то залучить ядерну зброю, хз?
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30.01.2023 16:52 Ответить
Як би давали зброю то вже б вибили кацапів до кінця 2022 з Півдня України мінімум
Кацапія і так програє, не пиши херню з ядерною зброєю чм без неї
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30.01.2023 17:16 Ответить
 
 