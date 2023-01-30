Задержки с поставкой танков могут сделать невозможным контрнаступление Украины зимой, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Задержки поставок танков и бронетранспортеров могут стоить Украине возможности для контрнаступления этой зимой. Российские силы готовятся начать собственное наступление в Луганской области и ужесточают свои действия в районе Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление этой зимой, что несколько смягчит последствия проволочек Запада с предоставлением необходимой помощи. Однако задержка с началом этого контрнаступления до сих пор позволила россиянам поставить условия, которые сделают его более трудным и дорогостоящим.
По мнению аналитиков, задержка также позволила России создать условия для собственного наступления, что значительно усложнило план украинской кампании.
Если у Украины еще нет техники, необходимой для начала контрнаступления, то ей, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки возобновления усилий, пишут эксперты.
Они предполагают, что задержка, вероятно, будет продлена из-за погодных условий. И россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весенней распутицы, который, скорее всего, придется на март и апрель, что затруднит, если не сделает невозможным, быстрое механизированное контрнаступление.
Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить свои крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории.
"Западу необходимо будет избегать ошибочного вывода о том, что будущие украинские контрнаступления невозможны, исходя из временных рамок, обусловленных собственными задержками в предоставлении необходимых материальных условий", - говорится в отчете.
Текущие и планируемые российские наступления, скорее всего, завершатся без достижения решающего оперативного успеха и таким образом, что вполне могут создать благоприятные условия для украинских контрнаступлений, особенно после того, как Украина получит западные танки.
ISW продолжает считать, что Украина может освободить критическую территорию при нынешнем и обещанном уровне поддержки Запада и что это является вопросом жизненно важных национальных интересов Соединенных Штатов и их западных партнеров, чтобы Украина сделала это.
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tZE inform @tZEinform 4 мин
Нанесено ракетний удар по центру радіоелектронної розвідки Зангелан (Азербайджан) (азерб. Zəngilan), місцю дислокації «підрозділу 8200», що входить до складу «Служби військової розвідки Ізраїлю» (АМАН).
плюс к тому тупорылые Аятолы еще и на красную кнопку нажмут......
Ми в мирних умовах у них купували патент на стрілецьку зброю.
Якщо навіть ми тут знаємо про все, а воно повинно бути секретно, то мабуть то все підставний якись підрозділ з картонною апаратурою електронної розвідки
У них броня лучше чем у бмп-2.У брэдли есть блоки динамической защиты позволяющие выдерживать попадание птур и кумулятивного снаряда.
Из вооружения у брэдли 2 птур позволяющие уничтожать бронетехнику.У шведской бмп 40 мм пушка которая может пробить броню т-72 сбоку и сзади.
У танков не такое критическое преимущество в броне.Они выдерживают только попадание снаряда в лоб.А попадание снаряда в крышу в бок и птур в части не прикрытые динамической защитой не выдерживают.Что касаеться крупнокалиберной пушки то тут можно заменить ее огнем гаубиц.Редко бывает когда нужен именно огонь прямой наводкой из танковой пушки.
" война дело молодых"
Нижче посилання на дані, якщо коротко, то пенсіонери в РФ саме за війну, а от молодіж в основному проти. Я думав, що то виключно російське явище, однак
" за віком вже не проходжу.
Але перемогти кацапів без контратак не можна" мабуть і тут ми сході з РФ, хоча так нам хочеться бути іншими
Российская исследовательская группа Russian Field вместе с руководителем фонда "Городские проекты" Максимом Кацем провела очередное исследование отношения россиян к российско-украинской войне.
В целом в необходимости продолжения войны уверено больше половины респондентов (54%), треть считают, что пора переходить к мирным переговорам.
Среди пацифистов преобладает молодежь: больше половины молодых респондентов выступают за мирные переговоры.
Процент поддерживающих войну резко возрастает среди пенсионеров - 68%
А наше вже не таке, немає радянської закалки
Так мы ж вроде за запад, Европу защищаем.
Напомню, без помощи запада мы не продержались бы, как ни крути, оружие, снабжение, деньги, санкции, от них, сама Украина просто объективно не смогла бы противостоять РФ, потому что размеры несопоставимы.
"когда у нас кончится Сельское мужское население"
это плохо. Собственно говоря, Украина как суть есть именно это население, без него это уже будет не Украина.
"сейчас больше похоже,что все ждут" при современных технологиях нет никакой проблемы физически ликвидировать любого, это не было проблемой ещё в 60 х, пример Кеннеди.
Так что просто не хотят.
Понятно, что всё в кредит, я вообще то пока не слышал ни разу, чтобы где то четко было заявлено, что это вам грант, подарок, платить ни сейчас ни в будущем за это оружие не надо.
"Мы то за запад,а запад то за нас ?" думаю за нас, только вот "нас" не таких, а видоизмененных малость, более европейских, как бы, более покладистых, покорных, чтобы принимали больше всё таки их взгляды на жизнь, на веру, на культуру, на воспитание детей и тп.
И впринципе, многие украинцы не против такого развития, особенно когда это предлагается в нынешней ситуации
мені здається, хтось хоче більше нашої крові
втриматись при такому лендлізі важко
морально пережити свавілля влади важко
за те броньовані автобуси для поліції вже в дорозі
і це не жарт
моня закуповує автобуси для розгону демонстрацій
вже закуповує і вони вже на тралах
Новий орган вже зареєстровано як юридичну особу публічного права.
Мельничук зазначив, що спецпідрозділ дозволить забезпечити швидке та ефективне виконання поліцією як складової частини сил безпеки та сил оборони завдань та повноважень, спрямованих на зміцнення нацбезпеки України, в тому числі й шляхом безпосереднього виконання функцій щодо забезпечення публічного (громадського) порядку та безпеки
він не зроблений для великих відстаней
і навіть колеса зняті бо по висоті не проходить
Это истина.
Но... тут ведь неясно, с самого начала всё.
Отстаивают ли они "человеческие ценности " , или " ослабляют РФ " как заявил министр обороны США , а может ослабляют зачем то Украину, короче это совершенно разные цели, с разными методами решения вопроса.
Тримайтеся, хлопці, повертайтеся живими...
Как объяснила Маляр, в военной науке тактика поведения войск зависит от соотношения потерь у противника.
"Чтобы враг не владел этой информацией, ее скрывают, вот и все. Закончится война, все станет известно", - заявила заместитель министра обороны.
соусом, кацапи під стелю сракой підстрибують від радощів.
Відкіля вас подоляцьких тільки набирають
Кацапія і так програє, не пиши херню з ядерною зброєю чм без неї