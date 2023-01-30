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Новости За рубежом
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Грузия (4343) Саакашвили (3299)

Грузинская оппозиция готова силой освободить Саакашвили, – новый лидер партии ЕНР Хабеишвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

саакашвілі

Первоочередной задачей крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" является освобождение основателя партии, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил новый лидер партии Леван Хабеишвили. Он победил на выборах главы ЕНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как заявил журналистам Хабеишвили, ЕНР требует коренного обновления для "радикальной борьбы с действующим режимом". Первостепенной задачей партии он считает увольнение из заключения основателя ЕНР, экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили.

Читайте: Саакашвили отказался от медицинской помощи. Это может иметь фатальные последствия, - главврач Чхаидзе

"Мы готовы к радикальным действиям для освобождения Михеила Саакашвили. Если потребуется, мы насильно освободим его из больничной палаты", - заявил Хабеишвили.

На должность главы партии претендовали четыре кандидата – уже бывший глава ЕНР Никанор Мелия, Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе. В голосовании приняли участие 41 100 членов и активистов ЕНР.

Также читайте: Люди, планировавшие мое возвращение в Грузию, могли быть российскими агентами, - Саакашвили
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Топ комментарии
+18
якою би протиречивою не була постать Міхо, очевидно що зараз при владі в Сакартвело прокацапська влада, очевидно що Міхо враг путлєра і очевидно що його зживають зі світу...
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30.01.2023 11:32
+15
Це карма-свого часу цей "діяч",на догоду кремлю,старанно "зживав" Пороха й сприяв переходу влади в Україні тим хто став нищити Армію,повертати Портнових,відводити війська й пускати "шатли" на Чонгар! На його руках достатньо крові українців!
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30.01.2023 11:48
+12
Боротьба з проукраїнською владою за рашистські гроші курченків, організація атаки на один з основних атрибутів української державності - держкордон з його силовим проривом, а також масових заворушень в центрі Києва з активною протидією правоохоронним органам під час війни з рашистчькою пітьмою тощо - що це, як не дії ворога проти України?
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30.01.2023 11:45
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якою би протиречивою не була постать Міхо, очевидно що зараз при владі в Сакартвело прокацапська влада, очевидно що Міхо враг путлєра і очевидно що його зживають зі світу...
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30.01.2023 11:32 Ответить
Це карма-свого часу цей "діяч",на догоду кремлю,старанно "зживав" Пороха й сприяв переходу влади в Україні тим хто став нищити Армію,повертати Портнових,відводити війська й пускати "шатли" на Чонгар! На його руках достатньо крові українців!
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30.01.2023 11:48 Ответить
Не накидай...не у всіх пам'ять однобока...це ти пишеш зараз "на догоду кремлю" і його посіпакам
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30.01.2023 12:01 Ответить
Якщо він ворог_путіна, це не звільняє його від відповідальности за законами Сакартвело. Бо блаЗЄнський тепер також "ворог_путіна", але злочинів до 24.02 вчинив немало.
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30.01.2023 14:31 Ответить
Підуть на приступ -- гаида - гаида .
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30.01.2023 11:32 Ответить
Пізно всрались.
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30.01.2023 11:33 Ответить
І визволять, і вшанують, і все у них теперка буде харашо!
(сякається розчулено)
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30.01.2023 11:35 Ответить
Разговаривать не мешки ворчать. Хотели уже бы что-то делали. А так только как в Белоруссии бла-бла-бла
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30.01.2023 11:35 Ответить
Кстати не забудьте шарики фонарики цветочки
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30.01.2023 11:37 Ответить
Ви для початку хоча б пару мітингів проти понаїхавшої кацапні організуйте - грузини незадоволені напливом свинособак! А потім на хвилі народного гніву можна і Саакашвілі визволити!
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30.01.2023 11:41 Ответить
визволяйте обережно, не по частинах а то потім не зліпите докупи...
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30.01.2023 11:42 Ответить
Боротьба з проукраїнською владою за рашистські гроші курченків, організація атаки на один з основних атрибутів української державності - держкордон з його силовим проривом, а також масових заворушень в центрі Києва з активною протидією правоохоронним органам під час війни з рашистчькою пітьмою тощо - що це, як не дії ворога проти України?
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30.01.2023 11:45 Ответить
..головне - аби порядні люди не постраждали, поки невідомо хто змагається за владу невідомо з ким
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30.01.2023 11:48 Ответить
зараз,коли в Грузії прорашистська влада ,силою визволяти Міхо це повторити білоруський сценарій фсб ,коли на допомогу грузинським мусорам будуть кинені рашистські собаки,так само як свого часу.це було в Білорусії.Це було зроблено для того.щоб сябри не протестували при майбутньому нападі рашиста на Україну з їхнього бульбостану,
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30.01.2023 11:56 Ответить
Если будут сидеть и молчать у них всегда будет пророшистская власть
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30.01.2023 11:58 Ответить
Зайвих рашистських собак НЕМАЄ, вони всі тут... Грузинська влада, якби мала яйці, під шумок могла б уже Абхазію і ПД. Осетію вернути!
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30.01.2023 12:07 Ответить
чоловіче, рашистських псів по цілому світі всюди повно не кажучи про Грузію , чи Україну,або бувші совкові республіки
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30.01.2023 15:54 Ответить
Пока они будут готовиться бедный Михо концы отдаст.
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30.01.2023 16:07 Ответить
хорошая новость!Саакашвили нужен всем людям доброй воли для борьбы с ****** и говнорашкой!
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30.01.2023 19:13 Ответить
 
 