Грузинская оппозиция готова силой освободить Саакашвили, – новый лидер партии ЕНР Хабеишвили

Первоочередной задачей крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" является освобождение основателя партии, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил новый лидер партии Леван Хабеишвили. Он победил на выборах главы ЕНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как заявил журналистам Хабеишвили, ЕНР требует коренного обновления для "радикальной борьбы с действующим режимом". Первостепенной задачей партии он считает увольнение из заключения основателя ЕНР, экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили.

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"Мы готовы к радикальным действиям для освобождения Михеила Саакашвили. Если потребуется, мы насильно освободим его из больничной палаты", - заявил Хабеишвили.

На должность главы партии претендовали четыре кандидата – уже бывший глава ЕНР Никанор Мелия, Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе. В голосовании приняли участие 41 100 членов и активистов ЕНР.

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