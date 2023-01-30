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Франция предполагает вероятность поставки Украине боевых истребителей, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, он ответил, что "в принципе ничего не запрещено".

При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".

"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае", – добавил Макрон.

Читайте также: Польша передаст Украине истребители F-16, если это решение поддержит НАТО, - Моравецкий

Автор: 

самолет (3589) Франция (3500) Макрон Эмманюэль (1300) F-16 (553)


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Топ комментарии
+16
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30.01.2023 21:34
+9
Даси винищувачі - і телефонуй досхочу.
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30.01.2023 21:28
+6
Нормандия-Неман Дон назовем полк!
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30.01.2023 21:23
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Нормандия-Неман Дон назовем полк!
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30.01.2023 21:23 Ответить
Нормандия - Меконг. Тоже звучит не плохо.
Эта эскадрилья не хило рубилась в Вьетнаме с лётчиками полковника Ли Си Цина.
А потом подалась в Алжир, бедуинам мозги вправлять.
Так шо с хфранцузами вы поаккуратней.
"...постой ка брат, мусью"
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30.01.2023 22:17 Ответить
Ага, обіцянки- цяцянки. Де танки? Ви їх теж обіцяли
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30.01.2023 21:23 Ответить
Ти слепой или нет, танки дали. А то что диванные вояки думали что вот прямо завтра они на фронте будут, то это проблемы фантазеров.
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30.01.2023 21:45 Ответить
Дивимся, прозріваємо і молимося, щоб нам вливали трішк швидше ніж по краплі, бо скоро не буде кому в ті танки сідати ( не дай бог)

https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/26/7386688/index.amp
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30.01.2023 23:03 Ответить
Франция не обещала танков. Только допустила что возможно...
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31.01.2023 01:07 Ответить
уточніть ...в якому році...і чи всі доживуть,до цього постачання?
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30.01.2023 21:27 Ответить
Даси винищувачі - і телефонуй досхочу.
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30.01.2023 21:28 Ответить
Домовились домовлятись. Потенційно.
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30.01.2023 21:30 Ответить
Давай, Макрон, телись скорее. Самолетов у тебя дофига.
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30.01.2023 21:30 Ответить
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30.01.2023 21:34 Ответить
припускає макрон чи Франція ?
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30.01.2023 21:35 Ответить
Непогано. Якщо першими дадуть літаки США чи Англія, то слідом за ними дадуть поляки, французи, канадійці та інші країни. А літаки нам уже давали і немало, правда модернізовані радянські.
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30.01.2023 21:36 Ответить
дали бы США добро то те же поляки давно передали бы те же F-16 сколько могут
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30.01.2023 21:38 Ответить
панеслась наперегонки )
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30.01.2023 21:37 Ответить
зависимость от рафалей - нехорошая зависимость.
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30.01.2023 21:41 Ответить
Франція припускає ймовірність постачання Україні бойових винищувачів?!

Припускає ймовірність

Умовний Захід як завжди...

Ніби заохочують Кремль... поспішати. Скільки фарисейства

Або падишах помре, або віслюк здохне ·
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30.01.2023 21:42 Ответить
рафалі - дуууже хороші літаки, було б класно їх одержати...
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30.01.2023 21:42 Ответить
Що цікаво -- у них немає задніх горизонтальних стабілізаторів.
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30.01.2023 22:04 Ответить
А куди його тут ліпити?
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30.01.2023 22:06 Ответить
аэродинамическая схема "утка"
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31.01.2023 09:41 Ответить
він дзвонив - але трубку ніхто не взяв......
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30.01.2023 22:16 Ответить
А куда спешить? Время минимум 2 года еще есть.
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30.01.2023 22:19 Ответить
Макрон, если бы обещания всех стран, могли превращаться в оружие, Украина бы уже торговала оружием. Давайте для начала хотя бы летчиков на обучение возьмите. Это нужно было еще позавчера.
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30.01.2023 22:26 Ответить
где ж ты раньше был?? сколько людей полегло, что вы так телитесь...
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30.01.2023 22:47 Ответить
Літаки закордонного виробництва, в тому числі французькі, дадуть не раніше, ніж навчать наших пілотів на них літати. А до цього часу буде багато розмов, заяв, перемовин і т.д. Навіть для екіпажів танків потрібен чималий час для перепідготовки, а тут набагато складніша техніка. Та ще й пілотів нам самим треба підібрати відповідного класу.
А ле всім зрозуміло, що так неодмінно буде.
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30.01.2023 23:40 Ответить
Франция предполагает а бог располагает.
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30.01.2023 23:44 Ответить
Пердоган уже заявил, что Макрон плохой, не честный и не должен занимать пост президента.
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31.01.2023 00:37 Ответить
 
 