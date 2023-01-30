Франция предполагает вероятность поставки Украине боевых истребителей, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, он ответил, что "в принципе ничего не запрещено".
При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".
"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае", – добавил Макрон.
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НеманДон назовем полк!
Эта эскадрилья не хило рубилась в Вьетнаме с лётчиками полковника Ли Си Цина.
А потом подалась в Алжир, бедуинам мозги вправлять.
Так шо с хфранцузами вы поаккуратней.
"...постой ка брат, мусью"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/26/7386688/index.amp
Припускає ймовірність
Умовний Захід як завжди...
Ніби заохочують Кремль... поспішати. Скільки фарисейства
Або падишах помре, або віслюк здохне ·
А ле всім зрозуміло, що так неодмінно буде.