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Евросоюз поддержал украинскую формулу мира

євросоюз

Европейский Союз выступил за поддержку формулы мира, предложенной Украиной и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом говорится в официальном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС.

Как отмечается в документе, Европейский Союз подтвердил свою готовность поддержать инициативу Украины относительно справедливого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня Россия не проявила никакой подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру.

"Мы выразили поддержку формуле мира президента Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В этой связи мы поддерживаем идею Саммита формулы мира с целью начала ее реализации. Мы будем сотрудничать вместе для обеспечения широчайшего международного участия", – сказано в заявлении.

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Автор: 

Украина (44934) Евросоюз (17113)


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Топ комментарии
+12
1. Ностальгічний маринад для шашликів: цибульно-оцтовий

2. Балканський маринад для шашлику: з йогуртом, кінзою і солодким перцем

3. Прованський маринад для шашлику: з пряними травами

4. Середземноморський маринад для шашлику: з томатами і базиліком

5. Екзотичний маринад для шашликів: зі сметаною і апельсиновим соком

6. Флорентійський маринад для шашлику: з лимоном і розмарином

7. Пікантний: гірчично-медовий маринад для шашликів

8. Маринад для шашликів в стилі ф'южн: з лимонним сорго на білому вині

9. Японський маринад для шашлику: з соєвим соусом і імбиром

10. Китайський маринад для шашлику: з медом на соєвому соусі
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03.02.2023 21:46
+11
ЄС тепер підтримає всяку маячню від Зелі, тільки не вступ а ЄС і в НАТО.
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03.02.2023 21:52
+10
Якщо спалити москву, то всі ці пункти автоматично будуть виконані, і світ спокійно видихне
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03.02.2023 22:13
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Правила форума Совет форумчан
а ознайомитися з цими пунктами можливо, а то це від і мого імені, а я не в курсі
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03.02.2023 21:45 Ответить
За словами президента, у "формулі миру" 5 пунктів:
Перший - покарання агресора
Другий - захист життя, тобто вся необхідна допомога Україні в обороні.
Третій - відновлення безпеки й територіальна цілісність.
Четвертий - гарантії безпеки.
Пʼятий - рішучість світової більшості досягати всього цього разом з Україною
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03.02.2023 21:56 Ответить
дякую, але по тексту 10 пунктів
спалити москву там є?
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03.02.2023 22:01 Ответить
1. Радіаційна та ядерна безпека;

2. Продовольча безпека;

3. Енергетична безпека;

4. Звільнення всіх полонених і депортованих;

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій;

7. Повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків;

8. Протидія екоциду;

9. Гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації;

10. Фіксація закінчення війни.
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03.02.2023 22:03 Ответить
дякую
на жаль, спалити там нема
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03.02.2023 22:05 Ответить
Якщо спалити москву, то всі ці пункти автоматично будуть виконані, і світ спокійно видихне
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03.02.2023 22:13 Ответить
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03.02.2023 22:15 Ответить
Правильно писати "наравиться".
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04.02.2023 06:12 Ответить
Та її вже палили не раз. І Тохтомиш, і самі вони у 1812 році.
Тому треба знищити імперію, розкласти на складові. І вони всі настільки різні, що більше не зберуться до купи.
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04.02.2023 06:17 Ответить
Після прийняття цієї "формули миру", через який час почнеться нова війна?
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03.02.2023 22:42 Ответить
Можливо зробили якісний переклад на англійську мову, то тепер цю маячню можливо читати. Там нема тільки пункта боротьби з озоновим дірками.
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03.02.2023 21:56 Ответить
добре що нема, а то асфальт на озонові навряд чи прилипне
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03.02.2023 22:02 Ответить
Евросоюз підтримав, а баба Яга як завжди проти....
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03.02.2023 21:46 Ответить
1. Ностальгічний маринад для шашликів: цибульно-оцтовий

2. Балканський маринад для шашлику: з йогуртом, кінзою і солодким перцем

3. Прованський маринад для шашлику: з пряними травами

4. Середземноморський маринад для шашлику: з томатами і базиліком

5. Екзотичний маринад для шашликів: зі сметаною і апельсиновим соком

6. Флорентійський маринад для шашлику: з лимоном і розмарином

7. Пікантний: гірчично-медовий маринад для шашликів

8. Маринад для шашликів в стилі ф'южн: з лимонним сорго на білому вині

9. Японський маринад для шашлику: з соєвим соусом і імбиром

10. Китайський маринад для шашлику: з медом на соєвому соусі
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03.02.2023 21:46 Ответить
1) Сфотографироваться с флисками
2) Сфотографироваться с буржуйками
3) Сфотографироваться на фоне белого дома
4) Поехать купить авто в Лондон - це скарб
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04.02.2023 12:39 Ответить
AS74 @AS7404542949 https://twitter.com/AS7404542949/status/1621562815583600641 2 ч
С базы Черноморского флота в Севастополе пропали две крылатые ракеты «Калибр» - сообщают оркские тг-каналы Пропажа была обнаружена несколько дней назад во время зарядки кораблей-ракетоносцев. Как и когда исчезли , пока непонятно, рассказал высокопоставленный источник на чф.
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03.02.2023 21:49 Ответить
Разобрали на запчасти и пропили, а шо робить?
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03.02.2023 21:53 Ответить
Якщо правда - то зараз вся база "на вухах стоїть"! Бо невідомо в чиї руки вони потраплять! А якщо у наші? Так наші "умільці" у гаражах пускову установку зварганять! А "перепрошивку - у радіомайстерні на "Привозі" І все А "Калібри" літають дале-еко-о-о!!!
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03.02.2023 22:19 Ответить
шашлик буде смачний! Але не для нас......
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03.02.2023 21:50 Ответить
ЄС тепер підтримає всяку маячню від Зелі, тільки не вступ а ЄС і в НАТО.
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03.02.2023 21:52 Ответить
100% ТАК
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03.02.2023 21:55 Ответить
як тільки читаю "пресслужба ОП" - відразу читаю уважно і ... між рядками! Там Єрміло таке пише, що я просто в а""УЄ
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03.02.2023 21:54 Ответить
ЗЕ знаменитий вчоний около всячєскіх наук. Знає всілякі формули.
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03.02.2023 22:08 Ответить
грязная возня
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03.02.2023 22:24 Ответить
мир наступит после смерти ***** и его банды...
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03.02.2023 22:34 Ответить
Як інформує з посиланням на https://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-za-pidsumkami-24-go-samitu-********-yes-80765 пресслужбу Офісу президента, про це йдеться в офіційній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС... посилання на офіційних осіб ЄС відсутнє? Ні про що...
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03.02.2023 22:37 Ответить
Бачив я цю "формулу миру"

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03.02.2023 22:49 Ответить
Вторая серия -- "Будапештский меморандум. 2023 год".
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03.02.2023 22:53 Ответить
Это называется очковтирательство.
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03.02.2023 23:09 Ответить
В США вже відповіли, ви не в курсі?))
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03.02.2023 23:10 Ответить
Кушай шашлыки.
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04.02.2023 00:13 Ответить
Данилов нажрался яиц по 17 и Ленкиной🦍 Скумбрии по 8...🤣
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04.02.2023 04:45 Ответить
Чим саме тебе "заїбали парашенківські УЙОБКИ"? Особливо "зара"? А то вже третій Генеральний прокурор ці "зайоби" знайти не може - лише спотикається об "зашквари" "блазенят"
Щось від тебе "Лахтою" смердить, "сокіл ясний"! Тобі "за знание хахляцкава языка" доплачують?
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04.02.2023 07:13 Ответить
Раzzия сцала с колен на ваши формулы мира!
Пока существует красно-коричневая клоака руzzких людоедов и палачей,
в Мире не может быть Мира !!!!!!!
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04.02.2023 03:28 Ответить
В любом военторге НАТО Украина покупает все подряд, даже крутые наушники... фирмы Путлер Капут...
Обезьяна Мавзолейная🦍👺 почти 9 лет назад танки покупала даже в шахтах Донбасса из военторга....
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04.02.2023 04:42 Ответить
Кацапи і самі палили цю мацькву,а самі ховались за уралом.Потім знову з'являлись пневматична
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21.03.2023 01:16 Ответить
 
 