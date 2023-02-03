Евросоюз поддержал украинскую формулу мира

Европейский Союз выступил за поддержку формулы мира, предложенной Украиной и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом говорится в официальном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС.

Как отмечается в документе, Европейский Союз подтвердил свою готовность поддержать инициативу Украины относительно справедливого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня Россия не проявила никакой подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру.

"Мы выразили поддержку формуле мира президента Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В этой связи мы поддерживаем идею Саммита формулы мира с целью начала ее реализации. Мы будем сотрудничать вместе для обеспечения широчайшего международного участия", – сказано в заявлении.

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