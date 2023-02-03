Евросоюз поддержал украинскую формулу мира
Европейский Союз выступил за поддержку формулы мира, предложенной Украиной и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом говорится в официальном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС.
Как отмечается в документе, Европейский Союз подтвердил свою готовность поддержать инициативу Украины относительно справедливого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня Россия не проявила никакой подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру.
"Мы выразили поддержку формуле мира президента Зеленского и нашу приверженность активному сотрудничеству с Украиной над мирным планом из 10 пунктов. В этой связи мы поддерживаем идею Саммита формулы мира с целью начала ее реализации. Мы будем сотрудничать вместе для обеспечения широчайшего международного участия", – сказано в заявлении.
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Перший - покарання агресора
Другий - захист життя, тобто вся необхідна допомога Україні в обороні.
Третій - відновлення безпеки й територіальна цілісність.
Четвертий - гарантії безпеки.
Пʼятий - рішучість світової більшості досягати всього цього разом з Україною
спалити москву там є?
2. Продовольча безпека;
3. Енергетична безпека;
4. Звільнення всіх полонених і депортованих;
5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
6. Виведення російських військ і припинення бойових дій;
7. Повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків;
8. Протидія екоциду;
9. Гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації;
10. Фіксація закінчення війни.
на жаль, спалити там нема
Тому треба знищити імперію, розкласти на складові. І вони всі настільки різні, що більше не зберуться до купи.
2. Балканський маринад для шашлику: з йогуртом, кінзою і солодким перцем
3. Прованський маринад для шашлику: з пряними травами
4. Середземноморський маринад для шашлику: з томатами і базиліком
5. Екзотичний маринад для шашликів: зі сметаною і апельсиновим соком
6. Флорентійський маринад для шашлику: з лимоном і розмарином
7. Пікантний: гірчично-медовий маринад для шашликів
8. Маринад для шашликів в стилі ф'южн: з лимонним сорго на білому вині
9. Японський маринад для шашлику: з соєвим соусом і імбиром
10. Китайський маринад для шашлику: з медом на соєвому соусі
2) Сфотографироваться с буржуйками
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