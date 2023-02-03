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Євросоюз підтримав українську формулу миру

євросоюз

Європейський Союз виступив за підтримку формули миру, запропонованої Україною, та проведення саміту для початку реалізації її пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це йдеться в офіційній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС.

Як зазначається в документі, Європейський Союз підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. На сьогодні Росія не виявила жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру.

"Ми висловили підтримку формулі миру Президента Зеленського та нашу прихильність активній співпраці з Україною над мирним планом із 10 пунктів. У зв’язку з цим ми підтримуємо ідею Саміту формули миру з метою початку її реалізації. Ми співпрацюватимемо разом для забезпечення якнайширшої міжнародної участі", - сказано в заяві.

Також читайте: Євросоюз погодився надати Україні оцінку, що пришвидшить переговори про вступ

Автор: 

Україна (5882) Євросоюз (13388)


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Топ коментарі
+12
1. Ностальгічний маринад для шашликів: цибульно-оцтовий

2. Балканський маринад для шашлику: з йогуртом, кінзою і солодким перцем

3. Прованський маринад для шашлику: з пряними травами

4. Середземноморський маринад для шашлику: з томатами і базиліком

5. Екзотичний маринад для шашликів: зі сметаною і апельсиновим соком

6. Флорентійський маринад для шашлику: з лимоном і розмарином

7. Пікантний: гірчично-медовий маринад для шашликів

8. Маринад для шашликів в стилі ф'южн: з лимонним сорго на білому вині

9. Японський маринад для шашлику: з соєвим соусом і імбиром

10. Китайський маринад для шашлику: з медом на соєвому соусі
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03.02.2023 21:46
+11
ЄС тепер підтримає всяку маячню від Зелі, тільки не вступ а ЄС і в НАТО.
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03.02.2023 21:52
+10
Якщо спалити москву, то всі ці пункти автоматично будуть виконані, і світ спокійно видихне
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03.02.2023 22:13
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а ознайомитися з цими пунктами можливо, а то це від і мого імені, а я не в курсі
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03.02.2023 21:45 Відповісти
За словами президента, у "формулі миру" 5 пунктів:
Перший - покарання агресора
Другий - захист життя, тобто вся необхідна допомога Україні в обороні.
Третій - відновлення безпеки й територіальна цілісність.
Четвертий - гарантії безпеки.
Пʼятий - рішучість світової більшості досягати всього цього разом з Україною
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03.02.2023 21:56 Відповісти
дякую, але по тексту 10 пунктів
спалити москву там є?
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03.02.2023 22:01 Відповісти
1. Радіаційна та ядерна безпека;

2. Продовольча безпека;

3. Енергетична безпека;

4. Звільнення всіх полонених і депортованих;

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій;

7. Повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків;

8. Протидія екоциду;

9. Гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації;

10. Фіксація закінчення війни.
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03.02.2023 22:03 Відповісти
дякую
на жаль, спалити там нема
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03.02.2023 22:05 Відповісти
Якщо спалити москву, то всі ці пункти автоматично будуть виконані, і світ спокійно видихне
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03.02.2023 22:13 Відповісти
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03.02.2023 22:15 Відповісти
Правильно писати "наравиться".
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04.02.2023 06:12 Відповісти
Та її вже палили не раз. І Тохтомиш, і самі вони у 1812 році.
Тому треба знищити імперію, розкласти на складові. І вони всі настільки різні, що більше не зберуться до купи.
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04.02.2023 06:17 Відповісти
Після прийняття цієї "формули миру", через який час почнеться нова війна?
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03.02.2023 22:42 Відповісти
Можливо зробили якісний переклад на англійську мову, то тепер цю маячню можливо читати. Там нема тільки пункта боротьби з озоновим дірками.
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03.02.2023 21:56 Відповісти
добре що нема, а то асфальт на озонові навряд чи прилипне
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03.02.2023 22:02 Відповісти
Евросоюз підтримав, а баба Яга як завжди проти....
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03.02.2023 21:46 Відповісти
1. Ностальгічний маринад для шашликів: цибульно-оцтовий

2. Балканський маринад для шашлику: з йогуртом, кінзою і солодким перцем

3. Прованський маринад для шашлику: з пряними травами

4. Середземноморський маринад для шашлику: з томатами і базиліком

5. Екзотичний маринад для шашликів: зі сметаною і апельсиновим соком

6. Флорентійський маринад для шашлику: з лимоном і розмарином

7. Пікантний: гірчично-медовий маринад для шашликів

8. Маринад для шашликів в стилі ф'южн: з лимонним сорго на білому вині

9. Японський маринад для шашлику: з соєвим соусом і імбиром

10. Китайський маринад для шашлику: з медом на соєвому соусі
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03.02.2023 21:46 Відповісти
1) Сфотографироваться с флисками
2) Сфотографироваться с буржуйками
3) Сфотографироваться на фоне белого дома
4) Поехать купить авто в Лондон - це скарб
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04.02.2023 12:39 Відповісти
AS74 @AS7404542949 https://twitter.com/AS7404542949/status/1621562815583600641 2 ч
С базы Черноморского флота в Севастополе пропали две крылатые ракеты «Калибр» - сообщают оркские тг-каналы Пропажа была обнаружена несколько дней назад во время зарядки кораблей-ракетоносцев. Как и когда исчезли , пока непонятно, рассказал высокопоставленный источник на чф.
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03.02.2023 21:49 Відповісти
Разобрали на запчасти и пропили, а шо робить?
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03.02.2023 21:53 Відповісти
Якщо правда - то зараз вся база "на вухах стоїть"! Бо невідомо в чиї руки вони потраплять! А якщо у наші? Так наші "умільці" у гаражах пускову установку зварганять! А "перепрошивку - у радіомайстерні на "Привозі" І все А "Калібри" літають дале-еко-о-о!!!
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03.02.2023 22:19 Відповісти
шашлик буде смачний! Але не для нас......
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03.02.2023 21:50 Відповісти
ЄС тепер підтримає всяку маячню від Зелі, тільки не вступ а ЄС і в НАТО.
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03.02.2023 21:52 Відповісти
100% ТАК
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03.02.2023 21:55 Відповісти
як тільки читаю "пресслужба ОП" - відразу читаю уважно і ... між рядками! Там Єрміло таке пише, що я просто в а""УЄ
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03.02.2023 21:54 Відповісти
ЗЕ знаменитий вчоний около всячєскіх наук. Знає всілякі формули.
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03.02.2023 22:08 Відповісти
грязная возня
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03.02.2023 22:24 Відповісти
мир наступит после смерти ***** и его банды...
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03.02.2023 22:34 Відповісти
Як інформує з посиланням на https://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-za-pidsumkami-24-go-samitu-********-yes-80765 пресслужбу Офісу президента, про це йдеться в офіційній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС... посилання на офіційних осіб ЄС відсутнє? Ні про що...
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03.02.2023 22:37 Відповісти
Бачив я цю "формулу миру"

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03.02.2023 22:49 Відповісти
Вторая серия -- "Будапештский меморандум. 2023 год".
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03.02.2023 22:53 Відповісти
Это называется очковтирательство.
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03.02.2023 23:09 Відповісти
В США вже відповіли, ви не в курсі?))
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03.02.2023 23:10 Відповісти
Кушай шашлыки.
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04.02.2023 00:13 Відповісти
Данилов нажрался яиц по 17 и Ленкиной🦍 Скумбрии по 8...🤣
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04.02.2023 04:45 Відповісти
Чим саме тебе "заїбали парашенківські УЙОБКИ"? Особливо "зара"? А то вже третій Генеральний прокурор ці "зайоби" знайти не може - лише спотикається об "зашквари" "блазенят"
Щось від тебе "Лахтою" смердить, "сокіл ясний"! Тобі "за знание хахляцкава языка" доплачують?
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04.02.2023 07:13 Відповісти
Раzzия сцала с колен на ваши формулы мира!
Пока существует красно-коричневая клоака руzzких людоедов и палачей,
в Мире не может быть Мира !!!!!!!
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04.02.2023 03:28 Відповісти
В любом военторге НАТО Украина покупает все подряд, даже крутые наушники... фирмы Путлер Капут...
Обезьяна Мавзолейная🦍👺 почти 9 лет назад танки покупала даже в шахтах Донбасса из военторга....
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04.02.2023 04:42 Відповісти
Кацапи і самі палили цю мацькву,а самі ховались за уралом.Потім знову з'являлись пневматична
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21.03.2023 01:16 Відповісти
 
 