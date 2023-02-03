Євросоюз підтримав українську формулу миру

Європейський Союз виступив за підтримку формули миру, запропонованої Україною, та проведення саміту для початку реалізації її пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це йдеться в офіційній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС.

Як зазначається в документі, Європейський Союз підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. На сьогодні Росія не виявила жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру.

"Ми висловили підтримку формулі миру Президента Зеленського та нашу прихильність активній співпраці з Україною над мирним планом із 10 пунктів. У зв’язку з цим ми підтримуємо ідею Саміту формули миру з метою початку її реалізації. Ми співпрацюватимемо разом для забезпечення якнайширшої міжнародної участі", - сказано в заяві.

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