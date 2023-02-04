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Интеграция Украины в ЕС необратима, – Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что интеграция Украины в Европейский Союз является необратимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчерашнее совместное заседание правительства Украины, коллегии Европейской Комиссии и Саммит Украина – ЕС показали, что наша интеграция является необратимой и имеет полную поддержку европейцев. В этом году мы может еще ускорить важные интеграционные процессы", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" в Киеве.

По его словам, несмотря на полномасштабную войну в Украине прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден.

"На сегодняшний день выполнено 72% наших обязательств по Соглашению. Также на саммите мы представили прогресс по реализации рекомендаций Еврокомиссии", - отметил он, добавив, что в совместном заявлении по итогам саммита уже зафиксированы намерения Украины как можно быстрее начать переговоры о вступлении в ЕС.

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По мнению Зеленского, одним из важных достижений Саммита стал прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

"Мы одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы. Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики: промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", – отметил Зеленский.

Зеленский Владимир (20311) саммит (1170) членство в ЕС (1010)


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Топ комментарии
+11
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04.02.2023 02:11
+8
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Обороноздатність. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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04.02.2023 06:38
+7
Це він намагається всіх заспокоїти та переконати, що його АНТІ демократичні закони та укази не зашкодять вступу України до ЕС?
І новий Майдан робити не потрібно?
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04.02.2023 01:17
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Правила форума Совет форумчан
А де необхідні закони?! Де боротьба з корупцією!?
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04.02.2023 01:03 Ответить
Не на часі
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04.02.2023 06:35 Ответить
Це він намагається всіх заспокоїти та переконати, що його АНТІ демократичні закони та укази не зашкодять вступу України до ЕС?
І новий Майдан робити не потрібно?
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04.02.2023 01:17 Ответить
Хто за це має відповідати ?

"Три провідні міжнародні юридичні компанії - Wilmerhale, DLA Piper і Bird & Bird - представляють інтереси китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" (партнерів групи DCH з розвитку українського авіабудування) в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитку розміром $3,5 млрд. Радником з питань українського права в міжнародному арбітражі виступатиме компанія Arzinger.

Як відомо, 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" надіслали Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute). У цьому повідомленні вони підкреслюють, що українська влада своєю поведінкою експропріювала їхні інвестиції, а також порушила інші їхні права, передбачені чинною Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, підписаною 31 жовтня 1992 року між урядами України та Китайської Народної Республіки.

На скільки шматків ці компанії розірвуть гаранта угод?

Робимо ставки."
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04.02.2023 02:04 Ответить
Поки в Україні не буде прирівняно КОРУПЦІЮ до Зради України , а для цього потрібно внести зміни у ст.111 Конституції , у нас нічого не зміниться . Ми корупційно розбещена країна , а тому потрібні кардинальні і жорсткі підходи у цьому питанні . За корупцію потрібно карати напожиттєво і з повною конфіскацією майна не тільки з корупціонера , але і всіх членів його родини , не дивлячись на статуси . Корупція з"їдає країну зсередини , і всі втрати на фронті будуть марними , якщо наші тили такі корумповані , бо непокаране зло тільки примножується .
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04.02.2023 02:10 Ответить
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04.02.2023 02:11 Ответить
Пукнул
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04.02.2023 05:49 Ответить
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Обороноздатність. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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04.02.2023 06:38 Ответить
Вже був один такий що за євроінтеграцію а потім втік у ростов
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04.02.2023 08:41 Ответить
Недвижимость Зе есть в 6 странах Европы и давно интегрирована...✌️як кажуть у Одесі,я не барига я тільки учусь...🤣тіпа навчаюсь у Леоніда Кучми майже 20 років...🥇🤣
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04.02.2023 08:51 Ответить
Ще би тормозів зелених позбутись, які іменували себе поколінням ХХ1 з іншою ментальністю.
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04.02.2023 09:07 Ответить
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04.02.2023 10:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
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04.02.2023 10:43 Ответить
Балабол!
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04.02.2023 12:33 Ответить
Поки не буде Порошенко П. О. президентом України, то й не буде Україна в ЄС. при зеленій шмарклі -Томос це термос, Україна це порноакторка, велике крадівництво замість ракетобудування, в НАТО нас не кличуть і чого ми туди підемо, какая разница, мир в очах путлєра, вагнергейт, корупція в рази, беня, дєрьмак, агрохамія, трухін, безугла, смугляк до Джонсонюка про Бучу, друзяки з 95 кварталу, друзяки дитинства при владі і т.д. і т.п. Тому лапша на вухах українців буде, поки півшостий герой боневтік **********.
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04.02.2023 11:28 Ответить
Все правильно.
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05.02.2023 02:35 Ответить
 
 