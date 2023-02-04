Інтеграція України в ЄС незворотна, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що інтеграція України в Європейського Союзу є незворотною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Учорашнє спільне засідання уряду України, колегії Європейської комісії та саміт Україна-ЄС показали, що наша інтеграція є незворотною та має повну підтримку європейців. Цьогоріч ми можемо ще прискорити важливі інтеграційні процеси", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.
За його словами, незважаючи на повномасштабну війну в Україні, прогрес в імплементації Угоди про асоціацію очевидний.
"На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань за угодою. Також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії", - зазначив Зеленський. "Мета – почати переговори вже цього року. Я сказав би, що це не просто мета – це ціль", – додав президент.
На думку Зеленського, одним із важливих досягнень саміту став прогрес у питанні інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу.
"Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023-2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки: промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця", – зазначив він.
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"Три провідні міжнародні юридичні компанії - Wilmerhale, DLA Piper і Bird & Bird - представляють інтереси китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" (партнерів групи DCH з розвитку українського авіабудування) в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитку розміром $3,5 млрд. Радником з питань українського права в міжнародному арбітражі виступатиме компанія Arzinger.
Як відомо, 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" надіслали Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute). У цьому повідомленні вони підкреслюють, що українська влада своєю поведінкою експропріювала їхні інвестиції, а також порушила інші їхні права, передбачені чинною Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, підписаною 31 жовтня 1992 року між урядами України та Китайської Народної Республіки.
На скільки шматків ці компанії розірвуть гаранта угод?
Робимо ставки."
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Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна