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Новини
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Інтеграція України в ЄС незворотна, – Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що інтеграція України в Європейського Союзу є незворотною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учорашнє спільне засідання уряду України, колегії Європейської комісії та саміт Україна-ЄС показали, що наша інтеграція є незворотною та має повну підтримку європейців. Цьогоріч ми можемо ще прискорити важливі інтеграційні процеси", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

За його словами, незважаючи на повномасштабну війну в Україні, прогрес в імплементації Угоди про асоціацію очевидний.

"На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань за угодою. Також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії", - зазначив Зеленський. "Мета – почати переговори вже цього року. Я сказав би, що це не просто мета – це ціль", – додав президент.

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На думку Зеленського, одним із важливих досягнень саміту став прогрес у питанні інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу.

"Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023-2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки: промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця", – зазначив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) саміт (764) членство в ЄС (1246)


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Топ коментарі
+11
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04.02.2023 02:11
+8
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Обороноздатність. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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04.02.2023 06:38
+7
Це він намагається всіх заспокоїти та переконати, що його АНТІ демократичні закони та укази не зашкодять вступу України до ЕС?
І новий Майдан робити не потрібно?
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04.02.2023 01:17
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А де необхідні закони?! Де боротьба з корупцією!?
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04.02.2023 01:03 Відповісти
Не на часі
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04.02.2023 06:35 Відповісти
Це він намагається всіх заспокоїти та переконати, що його АНТІ демократичні закони та укази не зашкодять вступу України до ЕС?
І новий Майдан робити не потрібно?
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04.02.2023 01:17 Відповісти
Хто за це має відповідати ?

"Три провідні міжнародні юридичні компанії - Wilmerhale, DLA Piper і Bird & Bird - представляють інтереси китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" (партнерів групи DCH з розвитку українського авіабудування) в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитку розміром $3,5 млрд. Радником з питань українського права в міжнародному арбітражі виступатиме компанія Arzinger.

Як відомо, 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" надіслали Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute). У цьому повідомленні вони підкреслюють, що українська влада своєю поведінкою експропріювала їхні інвестиції, а також порушила інші їхні права, передбачені чинною Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, підписаною 31 жовтня 1992 року між урядами України та Китайської Народної Республіки.

На скільки шматків ці компанії розірвуть гаранта угод?

Робимо ставки."
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04.02.2023 02:04 Відповісти
Поки в Україні не буде прирівняно КОРУПЦІЮ до Зради України , а для цього потрібно внести зміни у ст.111 Конституції , у нас нічого не зміниться . Ми корупційно розбещена країна , а тому потрібні кардинальні і жорсткі підходи у цьому питанні . За корупцію потрібно карати напожиттєво і з повною конфіскацією майна не тільки з корупціонера , але і всіх членів його родини , не дивлячись на статуси . Корупція з"їдає країну зсередини , і всі втрати на фронті будуть марними , якщо наші тили такі корумповані , бо непокаране зло тільки примножується .
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04.02.2023 02:10 Відповісти
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04.02.2023 02:11 Відповісти
Пукнул
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04.02.2023 05:49 Відповісти
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Обороноздатність. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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04.02.2023 06:38 Відповісти
Вже був один такий що за євроінтеграцію а потім втік у ростов
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04.02.2023 08:41 Відповісти
Недвижимость Зе есть в 6 странах Европы и давно интегрирована...✌️як кажуть у Одесі,я не барига я тільки учусь...🤣тіпа навчаюсь у Леоніда Кучми майже 20 років...🥇🤣
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04.02.2023 08:51 Відповісти
Ще би тормозів зелених позбутись, які іменували себе поколінням ХХ1 з іншою ментальністю.
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04.02.2023 09:07 Відповісти
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04.02.2023 10:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
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04.02.2023 10:43 Відповісти
Балабол!
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04.02.2023 12:33 Відповісти
Поки не буде Порошенко П. О. президентом України, то й не буде Україна в ЄС. при зеленій шмарклі -Томос це термос, Україна це порноакторка, велике крадівництво замість ракетобудування, в НАТО нас не кличуть і чого ми туди підемо, какая разница, мир в очах путлєра, вагнергейт, корупція в рази, беня, дєрьмак, агрохамія, трухін, безугла, смугляк до Джонсонюка про Бучу, друзяки з 95 кварталу, друзяки дитинства при владі і т.д. і т.п. Тому лапша на вухах українців буде, поки півшостий герой боневтік **********.
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04.02.2023 11:28 Відповісти
Все правильно.
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05.02.2023 02:35 Відповісти
 
 