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Новости Война
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Франция подтвердила, что передаст Украине системы ПВО Mamba

mamba

Франция и Италия приняли решение передать Украине системы противовоздушной обороны средней дальности Mamba.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ.

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 ЗРК SAMP/T-Mamba", - написал он в твиттере.

Министр подчеркнул, что эти комплексы позволят защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны РФ.

MAMBA – эквивалент американской системы Patriot – уже была развернута в Румынии для защиты чрезвычайно стратегического региона порта Констанца на Черном море.

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С помощью этой системы, ее радаров и пусковых установок, вооруженных восемью ракетами Aster с дальностью около 100 км Украина сможет противостоять широкому спектру воздушных угроз: баллистическим ракетам малой дальности, истребителям, вертолетам, беспилотникам.

Италия (1643) оружие (10210) ПВО (2736) помощь (7793) Франция (3501) Лекорню Себастьян (71)


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Топ комментарии
+20
Вчера всего за один час собрали 2 млн. евро на покупку локаторов для Украины. До конца акции в этом месяце будет собрана сумма, достаточная многократно перекрыть радиолокационным полем одну область Украины - ни один иранокацап незамеченным не пролетит. Только наведите порядок со своими интендантами - ещё на область соберём.
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04.02.2023 11:03
+16
Відчуй різницю!

Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba безкоштовно.

Монобільшість у Верховній Раді зі Слуг народу затвердила виділення з бюджету України (моєї та твоєї кишені) 65 000 000 гр. на шоу для дебілів подруги Зеленського Ленки Кравець!
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04.02.2023 11:13
+14
вдячні Литві!
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04.02.2023 11:07
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Мамбо італіано ей мамбо.
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04.02.2023 10:43 Ответить
Мама любит Мамбу, папа любит Мамбу, все любят Мамбу и Сережа тоже (C)
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04.02.2023 10:43 Ответить
Це Киевская княгиня приказала Макрону...,будь Наполеоном...😝
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04.02.2023 10:50 Ответить
Мамба - кацапам Амба!
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04.02.2023 10:51 Ответить
Штук шість-вісім не завадить плюс чотири-п"ять Патріотів - в повітрі вже легше б дихалося.
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04.02.2023 10:51 Ответить
Зараз останкінські пропагандони завиють про "пабєд урасійскава нарота пад Баородіно" (насправді ніт)
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04.02.2023 11:03 Ответить
Вчера всего за один час собрали 2 млн. евро на покупку локаторов для Украины. До конца акции в этом месяце будет собрана сумма, достаточная многократно перекрыть радиолокационным полем одну область Украины - ни один иранокацап незамеченным не пролетит. Только наведите порядок со своими интендантами - ещё на область соберём.
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04.02.2023 11:03 Ответить
вдячні Литві!
показать весь комментарий
04.02.2023 11:07 Ответить
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04.02.2023 13:31 Ответить
Відчуй різницю!

Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba безкоштовно.

Монобільшість у Верховній Раді зі Слуг народу затвердила виділення з бюджету України (моєї та твоєї кишені) 65 000 000 гр. на шоу для дебілів подруги Зеленського Ленки Кравець!
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04.02.2023 11:13 Ответить
Щиро дякуємо, Франціє.
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04.02.2023 11:19 Ответить
Франція та Італія схвалили...
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04.02.2023 11:22 Ответить
залпам крилатих літаків. - ? - Я не знав, що є літаки без крил.
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04.02.2023 11:34 Ответить
 
 