Франция подтвердила, что передаст Украине системы ПВО Mamba

Франция и Италия приняли решение передать Украине системы противовоздушной обороны средней дальности Mamba.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ.

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 ЗРК SAMP/T-Mamba", - написал он в твиттере.

Министр подчеркнул, что эти комплексы позволят защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны РФ.

MAMBA – эквивалент американской системы Patriot – уже была развернута в Румынии для защиты чрезвычайно стратегического региона порта Констанца на Черном море.

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С помощью этой системы, ее радаров и пусковых установок, вооруженных восемью ракетами Aster с дальностью около 100 км Украина сможет противостоять широкому спектру воздушных угроз: баллистическим ракетам малой дальности, истребителям, вертолетам, беспилотникам.