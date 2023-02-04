Франція підтвердила, що передасть Україні системи ППО Mamba
Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, інформує Цензор.НЕТ.
"З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/T-Mamba", - написав він у твіттері.
Міністр наголосив, що ці комплекси дозволять захистити цивільне населення та інфраструктуру України від атак з боку РФ.
MAMBA - еквівалент американської системи Patriot - вже була розгорнута в Румунії для захисту надзвичайно стратегічного регіону порту Констанца на Чорному морі.
За допомогою цієї системи, її радарів і пускових установок, озброєних вісьмома ракетами Aster з дальністю близько 100 км, Україна зможе протистояти широкому спектру повітряних загроз: балістичним ракетам малої дальності, винищувачам, вертольотам, безпілотникам.
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Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba безкоштовно.
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