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Новини Війна
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Франція підтвердила, що передасть Україні системи ППО Mamba

mamba

Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, інформує Цензор.НЕТ.

"З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/T-Mamba", - написав він у твіттері.

Міністр наголосив, що ці комплекси дозволять захистити цивільне населення та інфраструктуру України від атак з боку РФ.

MAMBA - еквівалент американської системи Patriot - вже була розгорнута в Румунії для захисту надзвичайно стратегічного регіону порту Констанца на Чорному морі.

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За допомогою цієї системи, її радарів і пускових установок, озброєних вісьмома ракетами Aster з дальністю близько 100 км, Україна зможе протистояти широкому спектру повітряних загроз: балістичним ракетам малої дальності, винищувачам, вертольотам, безпілотникам.

Автор: 

Італія (1569) зброя (7454) ППО (3176) допомога (8334) Франція (3054) Лекорню Себастьєн (78)


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Топ коментарі
+20
Вчера всего за один час собрали 2 млн. евро на покупку локаторов для Украины. До конца акции в этом месяце будет собрана сумма, достаточная многократно перекрыть радиолокационным полем одну область Украины - ни один иранокацап незамеченным не пролетит. Только наведите порядок со своими интендантами - ещё на область соберём.
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04.02.2023 11:03
+16
Відчуй різницю!

Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba безкоштовно.

Монобільшість у Верховній Раді зі Слуг народу затвердила виділення з бюджету України (моєї та твоєї кишені) 65 000 000 гр. на шоу для дебілів подруги Зеленського Ленки Кравець!
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04.02.2023 11:13
+14
вдячні Литві!
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04.02.2023 11:07
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Мамбо італіано ей мамбо.
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04.02.2023 10:43 Відповісти
Мама любит Мамбу, папа любит Мамбу, все любят Мамбу и Сережа тоже (C)
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04.02.2023 10:43 Відповісти
Це Киевская княгиня приказала Макрону...,будь Наполеоном...😝
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04.02.2023 10:50 Відповісти
Мамба - кацапам Амба!
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04.02.2023 10:51 Відповісти
Штук шість-вісім не завадить плюс чотири-п"ять Патріотів - в повітрі вже легше б дихалося.
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04.02.2023 10:51 Відповісти
Зараз останкінські пропагандони завиють про "пабєд урасійскава нарота пад Баородіно" (насправді ніт)
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04.02.2023 11:03 Відповісти
Вчера всего за один час собрали 2 млн. евро на покупку локаторов для Украины. До конца акции в этом месяце будет собрана сумма, достаточная многократно перекрыть радиолокационным полем одну область Украины - ни один иранокацап незамеченным не пролетит. Только наведите порядок со своими интендантами - ещё на область соберём.
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04.02.2023 11:03 Відповісти
вдячні Литві!
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04.02.2023 11:07 Відповісти
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04.02.2023 13:31 Відповісти
Відчуй різницю!

Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba безкоштовно.

Монобільшість у Верховній Раді зі Слуг народу затвердила виділення з бюджету України (моєї та твоєї кишені) 65 000 000 гр. на шоу для дебілів подруги Зеленського Ленки Кравець!
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04.02.2023 11:13 Відповісти
Щиро дякуємо, Франціє.
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04.02.2023 11:19 Відповісти
Франція та Італія схвалили...
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04.02.2023 11:22 Відповісти
залпам крилатих літаків. - ? - Я не знав, що є літаки без крил.
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04.02.2023 11:34 Відповісти
 
 