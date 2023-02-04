ЕС будет поставлять Украине необходимые 2 гигаватта электроэнергии, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга по итогам саммита "Украина-ЕС" заявила, что ЕС будет поставлять Украине необходимые два ГВт электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.
Ляйен отметила, что сначала Украина поставляла электроэнергию ЕС, однако сейчас ситуация изменилась – теперь в электроэнергии нуждается Украина.
"Поэтому мы будем поставлять два гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим обществом и именно в этом проявляется та солидарность, которую мы хотим продемонстрировать", – сказала она.
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