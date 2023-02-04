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ЕС будет поставлять Украине необходимые 2 гигаватта электроэнергии, - фон дер Ляйен

енергетика,електроенергія

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга по итогам саммита "Украина-ЕС" заявила, что ЕС будет поставлять Украине необходимые два ГВт электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

Ляйен отметила, что сначала Украина поставляла электроэнергию ЕС, однако сейчас ситуация изменилась – теперь в электроэнергии нуждается Украина.

"Поэтому мы будем поставлять два гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим обществом и именно в этом проявляется та солидарность, которую мы хотим продемонстрировать", – сказала она.

Читайте также: Ситуация с электроэнергией постепенно улучшается, - Минэнерго

Автор: 

Евросоюз (17113) Тарифы на электроэнергию (2164) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+8
Головне, щоб бігус із рахамією свої руки не приклали з прокладками!!!
Стефанчук-Зеленський та Шмигаль в курсі справи, з корупцією у владі борюкаються….
Доля Чечетова, Чаушеску, Кушнарьова, Кирпи, Кравченко, Каддафі, …
усе так швидкоплинне…
Слава Захисникам України і смерть зкацапленим баригам на крові Українців!
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04.02.2023 12:08
+4
До наступного обстрілу чи що.
Вже писали, що на 80 відсотків відновлено електропостачання. А світло вимикають стабільно.
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04.02.2023 11:55
+3
Не понял) И совсем ни одной мерзости распинающейся, что э/э отключают чтобы ее отправлять на экспорт в Европу?) Да быть такого не может)
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04.02.2023 12:16
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Правила форума Совет форумчан
До наступного обстрілу чи що.
Вже писали, що на 80 відсотків відновлено електропостачання. А світло вимикають стабільно.
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04.02.2023 11:55 Ответить
У нас оголосили що сьогодні відключень на буде.
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04.02.2023 11:58 Ответить
Пощастило вам.
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04.02.2023 11:59 Ответить
На київщині стабільно 12/12.
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04.02.2023 11:59 Ответить
В Україні цих обсягів не вистачає, через ENTSO- T будуть постачати.
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04.02.2023 12:05 Ответить
Головне, щоб бігус із рахамією свої руки не приклали з прокладками!!!
Стефанчук-Зеленський та Шмигаль в курсі справи, з корупцією у владі борюкаються….
Доля Чечетова, Чаушеску, Кушнарьова, Кирпи, Кравченко, Каддафі, …
усе так швидкоплинне…
Слава Захисникам України і смерть зкацапленим баригам на крові Українців!
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04.02.2023 12:08 Ответить
нарешті, хоть світло не будуть вимикати а то майже через день з 6 до 9 вечора вирубають тільки на вихідних постійно є
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04.02.2023 12:14 Ответить
Не понял) И совсем ни одной мерзости распинающейся, что э/э отключают чтобы ее отправлять на экспорт в Европу?) Да быть такого не может)
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04.02.2023 12:16 Ответить
Раджу піти на три літири.
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04.02.2023 12:40 Ответить
80км від західного кордону, практично завжди з ел.енергією, інколи вимикають. Чим далі на схід... тим більший бардак...
можеш вбанити
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04.02.2023 12:18 Ответить
І знову ''ахметка'' залишиться у виграші
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04.02.2023 12:25 Ответить
Главное чтобы ета електроенергия не шла окупантам. Ато даже сейчас сами сидим без света а в Енергодар где находится АЕС и для перекачки росийской нефти електроенергию поставляем без перебоев.
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04.02.2023 12:35 Ответить
Чесно кажучи навіть не знав що нафту та газ качають електронасосами. Раніше думав там газові турбіни які працюють на продукті перекачки.
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04.02.2023 13:26 Ответить
Вдоль трубы стоят станции обслуживания, которые жрут электричество.
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04.02.2023 17:14 Ответить
Пару после ракетных атак эти станции обесточивались и нефтепровод останавливался, венгры плакали.
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04.02.2023 17:15 Ответить
 
 