ЕС будет поставлять Украине необходимые 2 гигаватта электроэнергии, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга по итогам саммита "Украина-ЕС" заявила, что ЕС будет поставлять Украине необходимые два ГВт электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

Ляйен отметила, что сначала Украина поставляла электроэнергию ЕС, однако сейчас ситуация изменилась – теперь в электроэнергии нуждается Украина.

"Поэтому мы будем поставлять два гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим обществом и именно в этом проявляется та солидарность, которую мы хотим продемонстрировать", – сказала она.

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