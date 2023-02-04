ЄС постачатиме Україні необхідні 2 гігавати електроенергії, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками саміту "Україна-ЄС" заявила, що ЄС постачатиме Україні необхідні два ГВт електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Ляєн зазначила, що спочатку Україна постачала електроенергію ЄС, проте зараз ситуація змінилася – тепер електроенергії потребує Україна.

"Тому ми будемо поставляти два гігавати електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиним енергетичним товариством і саме в цьому проявляється та солідарність, яку ми хочемо продемонструвати", – сказала вона.

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