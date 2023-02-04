ЄС постачатиме Україні необхідні 2 гігавати електроенергії, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками саміту "Україна-ЄС" заявила, що ЄС постачатиме Україні необхідні два ГВт електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
Ляєн зазначила, що спочатку Україна постачала електроенергію ЄС, проте зараз ситуація змінилася – тепер електроенергії потребує Україна.
"Тому ми будемо поставляти два гігавати електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиним енергетичним товариством і саме в цьому проявляється та солідарність, яку ми хочемо продемонструвати", – сказала вона.
Топ коментарі
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
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+4 Ksenia VB
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Вже писали, що на 80 відсотків відновлено електропостачання. А світло вимикають стабільно.
Стефанчук-Зеленський та Шмигаль в курсі справи, з корупцією у владі борюкаються….
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усе так швидкоплинне…
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можеш вбанити