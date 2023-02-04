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ЄС постачатиме Україні необхідні 2 гігавати електроенергії, - фон дер Ляєн

енергетика,електроенергія

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу за підсумками саміту "Україна-ЄС" заявила, що ЄС постачатиме Україні необхідні два ГВт електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Ляєн зазначила, що спочатку Україна постачала електроенергію ЄС, проте зараз ситуація змінилася – тепер електроенергії потребує Україна.

"Тому ми будемо поставляти два гігавати електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиним енергетичним товариством і саме в цьому проявляється та солідарність, яку ми хочемо продемонструвати", – сказала вона.

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Автор: 

Євросоюз (13388) електроенергія (6189) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+8
Головне, щоб бігус із рахамією свої руки не приклали з прокладками!!!
Стефанчук-Зеленський та Шмигаль в курсі справи, з корупцією у владі борюкаються….
Доля Чечетова, Чаушеску, Кушнарьова, Кирпи, Кравченко, Каддафі, …
усе так швидкоплинне…
Слава Захисникам України і смерть зкацапленим баригам на крові Українців!
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04.02.2023 12:08
+4
До наступного обстрілу чи що.
Вже писали, що на 80 відсотків відновлено електропостачання. А світло вимикають стабільно.
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04.02.2023 11:55
+3
Не понял) И совсем ни одной мерзости распинающейся, что э/э отключают чтобы ее отправлять на экспорт в Европу?) Да быть такого не может)
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04.02.2023 12:16
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До наступного обстрілу чи що.
Вже писали, що на 80 відсотків відновлено електропостачання. А світло вимикають стабільно.
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04.02.2023 11:55 Відповісти
У нас оголосили що сьогодні відключень на буде.
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04.02.2023 11:58 Відповісти
Пощастило вам.
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04.02.2023 11:59 Відповісти
На київщині стабільно 12/12.
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04.02.2023 11:59 Відповісти
В Україні цих обсягів не вистачає, через ENTSO- T будуть постачати.
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04.02.2023 12:05 Відповісти
Головне, щоб бігус із рахамією свої руки не приклали з прокладками!!!
Стефанчук-Зеленський та Шмигаль в курсі справи, з корупцією у владі борюкаються….
Доля Чечетова, Чаушеску, Кушнарьова, Кирпи, Кравченко, Каддафі, …
усе так швидкоплинне…
Слава Захисникам України і смерть зкацапленим баригам на крові Українців!
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04.02.2023 12:08 Відповісти
нарешті, хоть світло не будуть вимикати а то майже через день з 6 до 9 вечора вирубають тільки на вихідних постійно є
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04.02.2023 12:14 Відповісти
Не понял) И совсем ни одной мерзости распинающейся, что э/э отключают чтобы ее отправлять на экспорт в Европу?) Да быть такого не может)
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04.02.2023 12:16 Відповісти
Раджу піти на три літири.
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04.02.2023 12:40 Відповісти
80км від західного кордону, практично завжди з ел.енергією, інколи вимикають. Чим далі на схід... тим більший бардак...
можеш вбанити
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04.02.2023 12:18 Відповісти
І знову ''ахметка'' залишиться у виграші
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04.02.2023 12:25 Відповісти
Главное чтобы ета електроенергия не шла окупантам. Ато даже сейчас сами сидим без света а в Енергодар где находится АЕС и для перекачки росийской нефти електроенергию поставляем без перебоев.
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04.02.2023 12:35 Відповісти
Чесно кажучи навіть не знав що нафту та газ качають електронасосами. Раніше думав там газові турбіни які працюють на продукті перекачки.
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04.02.2023 13:26 Відповісти
Вдоль трубы стоят станции обслуживания, которые жрут электричество.
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04.02.2023 17:14 Відповісти
Пару после ракетных атак эти станции обесточивались и нефтепровод останавливался, венгры плакали.
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04.02.2023 17:15 Відповісти
 
 