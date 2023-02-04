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Новости Агрессия России против Украины
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Германия собрала доказательства сотен военных преступлений РФ в Украине

франк

Германия в рамках собственного расследования собрала доказательства сотен военных преступлений в Украине. К ответственности будет привлечено высшее военное и политическое руководство России.

Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил генеральный прокурор Германии Петер Франк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В настоящее время, например, мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче или нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру", - сказал Франк.

Пока у прокуратуры есть доказательства в "трехзначном диапазоне", добавил он, не вдаваясь в подробности.

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В марте 2022 года Германия начала собирать доказательства для судебного преследования в связи с военными преступлениями, в том числе путем опроса украинских беженцев и оценки общедоступной информации, сказал Франк, добавив, что немецкая прокуратура еще не ведет расследование в отношении конкретных лиц.

"Мы готовимся к возможному более позднему судебному разбирательству - будь то в Германии, будь то с нашими зарубежными партнерами, будь то в международном суде", - добавил он.

На вопрос, кого следует судить, Франк сказал, что российские государственные лидеры и те, кто реализует решения на самом высоком военном уровне, должны быть привлечены к ответственности.

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армия РФ (19160) Германия (6947) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+3
Та їх тисячі. На окупованих територіях буквально знищене населення
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04.02.2023 12:07
+3
Док-ам от фашистов мы как раз не верим. Вот толко фашисты - это как раз скаба, кисель, соловей и тд.
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04.02.2023 12:20
+1
Краще б Німеччина допомогла нам танками і літаками, а не "доказами"...
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04.02.2023 12:13
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Та їх тисячі. На окупованих територіях буквально знищене населення
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04.02.2023 12:07 Ответить
Преступлений МИЛЛИОНЫ , , а не сотни‼️
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04.02.2023 17:15 Ответить
Скаба, кисель и соловей скажут - вы верите док-ам от фашистов?
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04.02.2023 12:09 Ответить
Док-ам от фашистов мы как раз не верим. Вот толко фашисты - это как раз скаба, кисель, соловей и тд.
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04.02.2023 12:20 Ответить
Краще б Німеччина допомогла нам танками і літаками, а не "доказами"...
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04.02.2023 12:13 Ответить
Рекламний спам
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04.02.2023 12:22 Ответить
Кац спамить.
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04.02.2023 12:27 Ответить
Нєжно ...Форум, рада форумчан, адмін
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04.02.2023 12:43 Ответить
 
 