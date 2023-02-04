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Новини Агресія Росії проти України
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Німеччина зібрала докази сотень воєнних злочинів РФ в Україні

франк

Німецькі фахівці проводили власне розслідування воєнних злочинів російських військовослужбовців в Україні. До відповідальності буде притягнуто вище військове та політичне керівництво Росії.

Про це в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив генеральний прокурор Німеччини Петер Франк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Наразі, наприклад, ми зосереджені на масових вбивствах у Бучі або нападах на українську громадянську інфраструктуру", - сказав Франк.

Поки прокуратура має докази в "тризначному діапазоні", додав він, не вдаючись у подробиці.

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У березні 2022 року Німеччина почала збирати докази для судового переслідування у зв'язку з воєнними злочинами, зокрема шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації, сказав Франк, додавши, що німецька прокуратура ще не веде розслідування щодо конкретних осіб.

"Ми готуємося до можливого пізнішого судового розгляду - чи то в Німеччині, чи то з нашими закордонними партнерами, чи то в міжнародному суді", - додав він.

На питання, кого слід судити, Франк сказав, що російські державні лідери та ті, хто реалізує рішення на найвищому військовому рівні, мають бути притягнуті до відповідальності.

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Автор: 

армія рф (17309) Німеччина (7345) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+3
Та їх тисячі. На окупованих територіях буквально знищене населення
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04.02.2023 12:07
+3
Док-ам от фашистов мы как раз не верим. Вот толко фашисты - это как раз скаба, кисель, соловей и тд.
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04.02.2023 12:20
+1
Краще б Німеччина допомогла нам танками і літаками, а не "доказами"...
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04.02.2023 12:13
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Та їх тисячі. На окупованих територіях буквально знищене населення
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04.02.2023 12:07 Відповісти
Преступлений МИЛЛИОНЫ , , а не сотни‼️
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04.02.2023 17:15 Відповісти
Скаба, кисель и соловей скажут - вы верите док-ам от фашистов?
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04.02.2023 12:09 Відповісти
Док-ам от фашистов мы как раз не верим. Вот толко фашисты - это как раз скаба, кисель, соловей и тд.
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04.02.2023 12:20 Відповісти
Краще б Німеччина допомогла нам танками і літаками, а не "доказами"...
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04.02.2023 12:13 Відповісти
Рекламний спам
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04.02.2023 12:22 Відповісти
Кац спамить.
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04.02.2023 12:27 Відповісти
Нєжно ...Форум, рада форумчан, адмін
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04.02.2023 12:43 Відповісти
 
 