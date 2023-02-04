Німеччина зібрала докази сотень воєнних злочинів РФ в Україні

Німецькі фахівці проводили власне розслідування воєнних злочинів російських військовослужбовців в Україні. До відповідальності буде притягнуто вище військове та політичне керівництво Росії.

Про це в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив генеральний прокурор Німеччини Петер Франк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наразі, наприклад, ми зосереджені на масових вбивствах у Бучі або нападах на українську громадянську інфраструктуру", - сказав Франк.

Поки прокуратура має докази в "тризначному діапазоні", додав він, не вдаючись у подробиці.

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У березні 2022 року Німеччина почала збирати докази для судового переслідування у зв'язку з воєнними злочинами, зокрема шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації, сказав Франк, додавши, що німецька прокуратура ще не веде розслідування щодо конкретних осіб.

"Ми готуємося до можливого пізнішого судового розгляду - чи то в Німеччині, чи то з нашими закордонними партнерами, чи то в міжнародному суді", - додав він.

На питання, кого слід судити, Франк сказав, що російські державні лідери та ті, хто реалізує рішення на найвищому військовому рівні, мають бути притягнуті до відповідальності.

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