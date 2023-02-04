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Новости Агрессия России против Украины Война
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Левобережный район оккупированного Мариуполя де-факто перестал существовать, - Андрющенко

маріуполь

В оккупированном Мариуполе российские захватчики снесли почти весь Левобережный район.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Левобережный район де-факто перестал существовать. Гражданские оккупанты добрались уже до центральной Площади Победы (как символически) и превращают ее в часть безграничной пустыни. Новые реальные границы Левобережья перенесены в окрестности условно новых районов. Исторически административная часть района ушла в небытие", - говорится в сообщении.

Читайте также: В оккупированном Мариуполе захватчики запретили деятельность всех протестантских и неправославных церквей, - Андрющенко

Андрющенко отметил, что каждый снесенный дом здесь - следствие обстрелов россиянами сначала артиллерией, затем танками.

"Здесь уничтожено все при сжатии кольца к "Азовстали" просто превентивно и иногда ради развлечения и "видосиков кадыровцев", - добавил Андрющенко.

Читайте также: Россияне вблизи оккупированного Мариуполя готовят войска и технику для атак на Угледар, - Андрющенко

Автор: 

Мариуполь (5708) оккупация (10133) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+8
Можливо писав, але повторюсь...
..ета роzкій горад.. запінившись мичав мені пінсіанєр з маріупаля ще в 15-мо. ..діду тобі вже пора туди... а ти ... - думаєш про своїх дітей-внуків, що їх чекає...
..І твой Львов ісчо разбамбім-бандера..
І в той момент "через мене пройшоли ГігаВати"... я зрозумів що той дєєєд, це мовби душок-дух, яким протухло усе те місто, огидна ненависьть до усього українського...
Як жувався український хліб у тій "московілій глотці"
Краще б вдавилося!
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04.02.2023 13:27
+6
Не треба вважати усіх маріупольців проросійськими, так це великий відсоток, але не усі ж.
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04.02.2023 14:01
+5
Заметают следы выродки. Потом скажут что небыло никакого Мариуполя. Нужно всему показать как русофашисты *асвабаждают* рузгоязычных и якобы война началась патаму шта притесняли рузгий язык. Вся суть московской Орды ето уничтожить весь мир, а оставить одну мацкву где будет на троне восседать император перед которым нищие холопы будут пресмыкаться в надежде на кусок хлеба
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04.02.2023 13:17
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Зеля сказав що все великовідбудує. Навіть нову Мрію склепає на раз-два.
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04.02.2023 13:04 Ответить
Після деокупації там буде невелике містечко. Ніхто більше вкладати грошей в показовість не буде. Маріуполь перетворювали на цукерку заради зробити вітрину і втерти носа іншим домбасянам з ЛДНР.
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04.02.2023 13:06 Ответить
У орків так завжди. Знищити всі надбання розвинених цивілізацій, щоб потім назвати ці території "исконно рюзкими".
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04.02.2023 13:07 Ответить
Заметают следы выродки. Потом скажут что небыло никакого Мариуполя. Нужно всему показать как русофашисты *асвабаждают* рузгоязычных и якобы война началась патаму шта притесняли рузгий язык. Вся суть московской Орды ето уничтожить весь мир, а оставить одну мацкву где будет на троне восседать император перед которым нищие холопы будут пресмыкаться в надежде на кусок хлеба
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04.02.2023 13:17 Ответить
День визволення Маріуполя від проросійських терористів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 пам'ятна дата , що відзначалася щорічно 13 червня. Цього дня 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 українська армія визволила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Маріуполь на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донеччині від російських та проросійських бойовиків.
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04.02.2023 13:19 Ответить
Маріуполь не "на донеччині" й не на Донбасі тим паче, Маріуполь на Азовскому узбережжі, вчи географію
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04.02.2023 23:50 Ответить
Можливо писав, але повторюсь...
..ета роzкій горад.. запінившись мичав мені пінсіанєр з маріупаля ще в 15-мо. ..діду тобі вже пора туди... а ти ... - думаєш про своїх дітей-внуків, що їх чекає...
..І твой Львов ісчо разбамбім-бандера..
І в той момент "через мене пройшоли ГігаВати"... я зрозумів що той дєєєд, це мовби душок-дух, яким протухло усе те місто, огидна ненависьть до усього українського...
Як жувався український хліб у тій "московілій глотці"
Краще б вдавилося!
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04.02.2023 13:27 Ответить
Не треба вважати усіх маріупольців проросійськими, так це великий відсоток, але не усі ж.
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04.02.2023 14:01 Ответить
я тобі таких дідов у Києві знайду тисячі , Маріуполь найбільш проукраїнське місто південного сходу , місто яке вісім років фронт тримало , поки 80% краіні "це не стосувалося" й вони фейєрверки продовжували пускати та "шашлики смалили у травні". Тому хлоп своє хлебало в бік міста героя, яке найбільшу ціну за для перемеги сплатило
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04.02.2023 23:48 Ответить
дякуємо 73% виборців за руїну(((
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04.02.2023 13:33 Ответить
Дочого тут виборці?
Ти можеш усе змінити, можеш показати отим 73%
як потрібно свою землю захищати, візит до ТЦК і уперед на схід...
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04.02.2023 13:41 Ответить
Тебе вже не зміниш.
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04.02.2023 15:11 Ответить
80 процентов голосовали на выборах за пророссийские партии.А потом раша стерла с лица земли русский город на украинской земле.Плакать неочем
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04.02.2023 13:34 Ответить
Вы это серьезно - плакать не о чем ?Погибли десятки тысяч людей ((
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04.02.2023 13:52 Ответить
Чомусь в мому місті люди "нігіблі"
В нас рашиzкодирявих трапок нівєшалі і ніріфірєнділі.
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04.02.2023 14:21 Ответить
а почему бы вам не вспомнить о МИЛЛИОНАХ умерших украинцев во время бесчисленных голодовок при советской власти и поплакать о молодых пацанах брошенных без оружия на немецкие полчища.Можно еще поговорить и о раскулаченных и сосланных в гулаг.Иуж совсем не вспоминают об освоении целины.Легендарное время было-просто зачитывали списочки и не спрашивали хочешь ли ты уезжать с Украины.В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ РАША ЗАЧИСТИЛА УКРАИНУ ОТ УКРАИНЦЕВ А НА УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ ПРИЕХАЛИ РОССИЯНЕ.Неплохо устроились сладко ели и пили но вот беда-свихнувшийся фюрер повторяет подвиг своих предков-вертухаев.Украинцам уже не болит они мертвые а вот приехавших надо жалеть холить и лелеять.Вспомнилось видео в котором жительница Марика размазывает слезы по щекам и ооочень удивляется ПОЧЕМУ РУССКИЕ УБИВАЮТ РУССКИХ.И ни одного слова эта страдалица не сказала об убитых других наций .Чужое не болит
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04.02.2023 14:32 Ответить
на вислів московською в Україні під час війни з московією під час війни з нею, треба відповідати чергою ...
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04.02.2023 13:36 Ответить
хочешь пострелять-бери автомат и езжай на 0-работы хватит.А на территории Украины замахаешься стрелять по русскоговорящим
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04.02.2023 13:56 Ответить
З тою все ясно ☺
Абіжаний руzzкагарящій значить.
Сиди дальше в гуртожитку жуй гуманітарні макарони.
Ми якось без вас... рашистів вибємо
💙💛 ✌
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04.02.2023 14:16 Ответить
открою тебе большой секрет -русскоговорящие воюют с рашистами эффективней чем ты.Доедай макароны и шуруй на фронт-много чудных открытий ждет тебя там
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04.02.2023 14:45 Ответить
а хто ви такі русскоговрящіє ?
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04.02.2023 15:19 Ответить
давайте знакомиться поближе-я украинка иживу в Харькове.да я говорю на русском и защищаю Украину на русском.Меня всегда бесило что мову называли то кугутской то телячьей.Сейчас в тренде иное -свинособачий .Не знаю чем не угодили телята свиньи и собаки что двуногие но не люди впутали этих милых животин в свои разборки но мне все это очень и очень не нравится.Вспомним хотябы тот факт что победное шествие демократии поЕвропе сопровождалось развалом стран.Я не знаю на сколько государств развалилась Югославия .Чехословакия превратилась в Чехию и Словакию.Даже Македония умудрилась стать Северной и еще какой-то.И все эти разговоры об украиномовных и русскоговорящих подталкивают Украину к развалу.Если это ваша цель то путин или черт вам в помощь
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04.02.2023 17:14 Ответить
Розвал це ваша вигадка. Бо ви і не росіяни, але все ще не стали українцями. Саме ви, рускоізичниє, носії культури окупанта, і є слабкою ланкою держави.
Якщо ви дійсно воюєте за Україну, то сприймете мої слова без образ. Адже це правда.
Наприклад, як ви, народжена в Україні, можете доводити людині, яка приїхала в сюди і вивчила українську мову, що для вас це не реально і не можливо.
Вам удобно жить по русски. Общаться. Думать.
Каждый раз мне пишут - я рожден в русскоязычной среде, воспитан матерью, которая пела мне русские колыбельные. Бла, бла, бла.
Ну проснитесь уже. Зона вашего призрачного комфорта давно разрушена. Стены пали. Если не из-за самоуважения, то хотя бы в целях самосохранения выберете уже Украину наконец-то.
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04.02.2023 17:28 Ответить
Украина европейская страна и ничто европейское ей не чуждо.Не надо приписывать Украине какой-то свой особый путь.учитесь на чужих ошибках.Я была и буду украинкой я воспитывалась в селе и знание русского языка не влияет на мое мировоззрение.Мы живем в демократической стране и это мое право говорить на любом языке.Да по поводу упавших стен.Мой сын сказал что ему пох-й и русский и украинский потому что в офисе он общается на английском.Надеюсь вы знакомы со словом глобализация
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04.02.2023 18:03 Ответить
От і познайомтесь зі словом глобалізація. Тоді взнаєте, що росію звідусіль викинули.
Український вашому синку пох. І ще ви будете мені щось доводити. Де ви бачили француза, німця, італійця, іспанця, які би не володіли рідною мовою, бо в них сусід більш успішний?
Оце вам похухістам така Європа.
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04.02.2023 18:24 Ответить
я не видела ни одного итальянца или француза и несобираюсь судить об их образовании.Но я знаю точно что ваши вопли об украинском проводят к расколу украинского общества иничего хорошегоУкраине не сулят.Молодежь и так уезжает -помогите им быстрее уехать
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04.02.2023 19:06 Ответить
Якраз ви і допомагаєте їм звідси їхати. Бо вони не вважають Україну своєю батьківщиною. Самі похухісти, таких дітей виховали.
Не треба наших дітей змушувати вивчати державну мову, бо вони виїдуть. Самі зрозуміли, що заморозили?
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04.02.2023 19:55 Ответить
мой народ в 33 году уморили голодом в41-45 году расстреляли заградотряды в56 -выселили на целину.Ну а теперь с умным видом профессорским тоном расскажут на каком языке говорить мне имоему сыну и КАК любить родину.И это говорит человек который приехал откуда-то и непонятно чем занимается в Украине.Лихо закручен сюжет
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04.02.2023 20:24 Ответить
Ви ж вижили. А мову своїх заморених родичів та предків не вивчили. Ганьба яка.
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04.02.2023 20:29 Ответить
не вам мне указывать и рассказывать что делать.не говорите что мне делать а я не скажу куда вам идти
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04.02.2023 20:34 Ответить
Ми ж в одній країні живемо. Ви привели сюди війну, яка торкнулась всіх.
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04.02.2023 20:42 Ответить
вам выгодно чтобы похухисты усердно пахали а вы плямкали бы про украинский язык вприкуску с украинским хлебушком.ну иконечно вам не нравится что кто-то куда-то уезжает.
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04.02.2023 20:31 Ответить
Та вже видно, як ви напахали.
Пів країни в руїнах.
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04.02.2023 20:35 Ответить
эти претензии к путину.
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04.02.2023 20:39 Ответить
І до вас також
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04.02.2023 20:41 Ответить
вы думаете что если все будут говорить на украинском то раша не полезет в Украину.Пример Грузии вам ничего не говорит.И пожайлуста конкретно что вы хорошего сделали для Украины.кроме хорошего знания мовы
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04.02.2023 20:56 Ответить
Українці стануть народом і припинять обирати запроданців та зрадників. У вас не виникало питань, чому схід давав голоси то ригам, то оппам, то комунякам, різній наволочі
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04.02.2023 21:22 Ответить
"Щіра українка" - (Большакова) ...
Спорить с "русскими" троллями увы глупо ...
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04.02.2023 23:51 Ответить
я голосовала за Порошенко.Украинский народ многонационален-русские украинцы татары и т. д.Кремлевский бот настучал на клаве на хлеб с маслицем-ешь не обляпайся и иди спать.Завтра на смену
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05.02.2023 09:46 Ответить
Багато тролів те саме пишуть. У вас одна методичка на всіх?
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05.02.2023 10:11 Ответить
Непонятна ваша мысль о подталкивании к развалу. Кто кого подталкивает? Страна борется за выживание против рашистской орды, а у вас кто-то кого-то подталкивает к развалу. Конечно, русский язык должен иметь статус разговорного, бытового. Это и дураку понятно. Украинский, английский, немецкий - детям достаточно для школьной программы.
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04.02.2023 18:33 Ответить
ну так и не унижайте русский язык в быту.а знание иностранных языков на уровне школьной программы сгодится для дураков.для молодежи этого мало
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04.02.2023 18:55 Ответить
русскій?
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04.02.2023 15:12 Ответить
i чим тодi ти вiдрiзняєшся вiд нацистiв?
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04.02.2023 14:04 Ответить
а чим кацапи відрізняються від нацистів ?
Насправді багато чим. Нацисти невинні дітки в порівнянні з тими виродками.
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04.02.2023 15:21 Ответить
Погоджуюсь з вашим ствердженням про кацапiв.
Але зараз мова йде про українців.
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04.02.2023 15:50 Ответить
А українці тупі. Життя їх нічому не вчить.
Поляки , якби таке сталось, жодного слова цапською в житті би не вимовили. Бо вони горді.
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04.02.2023 17:35 Ответить
Українці такі які вони є. Вони різні.
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04.02.2023 17:45 Ответить
Кацапы в Мариуполе действует как бригада Дирлевангера при сносе Варшавы.
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04.02.2023 14:02 Ответить
А до того в них був розум?
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04.02.2023 15:13 Ответить
Захищати русских - якась дурна причина. Захищають не так.

А наши українці, які давно вже там, кажуть : "Да, русские наивные, как братья, пришли спасать вас от фашистов. А вы не предложили ничего лучше - мир без лабораторий на Украине, мир, где все по совести и справедливости. А теперь осуждаете." (с).

Це пишуть люди, українці, з родичами в Україні.

Пропаганда? Не боти, не за гроші, прості люди.

А ви впевнені, що слухаючи це, чим їх кормлять, теж не "поїхали б кришою" ?
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04.02.2023 15:42 Ответить
Я засуджую їх. Але, може, й , правда, деякі (не воякі, а прості) тупо вірять і поїхали чердаком.

Кажу, навіть наши, українці. З родичами в Україні.
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04.02.2023 15:46 Ответить
 
 