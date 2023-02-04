Левобережный район оккупированного Мариуполя де-факто перестал существовать, - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе российские захватчики снесли почти весь Левобережный район.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Левобережный район де-факто перестал существовать. Гражданские оккупанты добрались уже до центральной Площади Победы (как символически) и превращают ее в часть безграничной пустыни. Новые реальные границы Левобережья перенесены в окрестности условно новых районов. Исторически административная часть района ушла в небытие", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что каждый снесенный дом здесь - следствие обстрелов россиянами сначала артиллерией, затем танками.
"Здесь уничтожено все при сжатии кольца к "Азовстали" просто превентивно и иногда ради развлечения и "видосиков кадыровцев", - добавил Андрющенко.
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..ета роzкій горад.. запінившись мичав мені пінсіанєр з маріупаля ще в 15-мо. ..діду тобі вже пора туди... а ти ... - думаєш про своїх дітей-внуків, що їх чекає...
..І твой Львов ісчо разбамбім-бандера..
І в той момент "через мене пройшоли ГігаВати"... я зрозумів що той дєєєд, це мовби душок-дух, яким протухло усе те місто, огидна ненависьть до усього українського...
Як жувався український хліб у тій "московілій глотці"
Краще б вдавилося!
Ти можеш усе змінити, можеш показати отим 73%
як потрібно свою землю захищати, візит до ТЦК і уперед на схід...
В нас рашиzкодирявих трапок нівєшалі і ніріфірєнділі.
Абіжаний руzzкагарящій значить.
Сиди дальше в гуртожитку жуй гуманітарні макарони.
Ми якось без вас... рашистів вибємо
💙💛 ✌
Якщо ви дійсно воюєте за Україну, то сприймете мої слова без образ. Адже це правда.
Наприклад, як ви, народжена в Україні, можете доводити людині, яка приїхала в сюди і вивчила українську мову, що для вас це не реально і не можливо.
Вам удобно жить по русски. Общаться. Думать.
Каждый раз мне пишут - я рожден в русскоязычной среде, воспитан матерью, которая пела мне русские колыбельные. Бла, бла, бла.
Ну проснитесь уже. Зона вашего призрачного комфорта давно разрушена. Стены пали. Если не из-за самоуважения, то хотя бы в целях самосохранения выберете уже Украину наконец-то.
Український вашому синку пох. І ще ви будете мені щось доводити. Де ви бачили француза, німця, італійця, іспанця, які би не володіли рідною мовою, бо в них сусід більш успішний?
Оце вам похухістам така Європа.
Не треба наших дітей змушувати вивчати державну мову, бо вони виїдуть. Самі зрозуміли, що заморозили?
Пів країни в руїнах.
Спорить с "русскими" троллями увы глупо ...
Насправді багато чим. Нацисти невинні дітки в порівнянні з тими виродками.
Але зараз мова йде про українців.
Поляки , якби таке сталось, жодного слова цапською в житті би не вимовили. Бо вони горді.
А наши українці, які давно вже там, кажуть : "Да, русские наивные, как братья, пришли спасать вас от фашистов. А вы не предложили ничего лучше - мир без лабораторий на Украине, мир, где все по совести и справедливости. А теперь осуждаете." (с).
Це пишуть люди, українці, з родичами в Україні.
Пропаганда? Не боти, не за гроші, прості люди.
А ви впевнені, що слухаючи це, чим їх кормлять, теж не "поїхали б кришою" ?
Кажу, навіть наши, українці. З родичами в Україні.