Лівобережний район окупованого Маріуполя де-факто перестав існувати, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі російські загарбники знесли майже увесь Лівобережний район.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Лівобережний район де-факто перестав існувати. Цивільні окупанти дістались вже центральної Площі Перемоги (як символічно) та перетворюють її на частину безмежної пустелі. Нові реальні кордони Лівобережжя перенесено до околиць умовно нових районів. Історично-адміністративна частина району пішла в небуття" - йдеться в повідомленні.

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Андрющенко зазначив, що кожен знесений будинок тут - наслідок обстрілів росіянами спочатку артилерією, потім — танками.

"Тут знищено все при стисканні кільця до Азовсталі просто превентивно та іноді заради розваги та "відосіків тік-ток кадирівців", - додав Андрющенко.

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