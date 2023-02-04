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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Лівобережний район окупованого Маріуполя де-факто перестав існувати, - Андрющенко

маріуполь

В окупованому Маріуполі російські загарбники знесли майже увесь Лівобережний район.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Лівобережний район де-факто перестав існувати. Цивільні окупанти дістались вже центральної Площі Перемоги (як символічно) та перетворюють її на частину безмежної пустелі. Нові реальні кордони Лівобережжя перенесено до околиць умовно нових районів. Історично-адміністративна частина району пішла в небуття" - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі та районі загарбники стягнули 30 тисяч живої сили, - Андрющенко

Андрющенко зазначив, що кожен знесений будинок тут - наслідок обстрілів росіянами спочатку артилерією, потім — танками.

"Тут знищено все при стисканні кільця до Азовсталі просто превентивно та іноді заради розваги та "відосіків тік-ток кадирівців", - додав Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі загарбники заборонили діяльність всіх протестантських та неправославних церков, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3226) окупація (6683) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+8
Можливо писав, але повторюсь...
..ета роzкій горад.. запінившись мичав мені пінсіанєр з маріупаля ще в 15-мо. ..діду тобі вже пора туди... а ти ... - думаєш про своїх дітей-внуків, що їх чекає...
..І твой Львов ісчо разбамбім-бандера..
І в той момент "через мене пройшоли ГігаВати"... я зрозумів що той дєєєд, це мовби душок-дух, яким протухло усе те місто, огидна ненависьть до усього українського...
Як жувався український хліб у тій "московілій глотці"
Краще б вдавилося!
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04.02.2023 13:27
+6
Не треба вважати усіх маріупольців проросійськими, так це великий відсоток, але не усі ж.
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04.02.2023 14:01
+5
Заметают следы выродки. Потом скажут что небыло никакого Мариуполя. Нужно всему показать как русофашисты *асвабаждают* рузгоязычных и якобы война началась патаму шта притесняли рузгий язык. Вся суть московской Орды ето уничтожить весь мир, а оставить одну мацкву где будет на троне восседать император перед которым нищие холопы будут пресмыкаться в надежде на кусок хлеба
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04.02.2023 13:17
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Зеля сказав що все великовідбудує. Навіть нову Мрію склепає на раз-два.
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04.02.2023 13:04 Відповісти
Після деокупації там буде невелике містечко. Ніхто більше вкладати грошей в показовість не буде. Маріуполь перетворювали на цукерку заради зробити вітрину і втерти носа іншим домбасянам з ЛДНР.
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04.02.2023 13:06 Відповісти
У орків так завжди. Знищити всі надбання розвинених цивілізацій, щоб потім назвати ці території "исконно рюзкими".
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04.02.2023 13:07 Відповісти
Заметают следы выродки. Потом скажут что небыло никакого Мариуполя. Нужно всему показать как русофашисты *асвабаждают* рузгоязычных и якобы война началась патаму шта притесняли рузгий язык. Вся суть московской Орды ето уничтожить весь мир, а оставить одну мацкву где будет на троне восседать император перед которым нищие холопы будут пресмыкаться в надежде на кусок хлеба
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04.02.2023 13:17 Відповісти
День визволення Маріуполя від проросійських терористів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 пам'ятна дата , що відзначалася щорічно 13 червня. Цього дня 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 українська армія визволила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Маріуполь на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донеччині від російських та проросійських бойовиків.
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04.02.2023 13:19 Відповісти
Маріуполь не "на донеччині" й не на Донбасі тим паче, Маріуполь на Азовскому узбережжі, вчи географію
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04.02.2023 23:50 Відповісти
Можливо писав, але повторюсь...
..ета роzкій горад.. запінившись мичав мені пінсіанєр з маріупаля ще в 15-мо. ..діду тобі вже пора туди... а ти ... - думаєш про своїх дітей-внуків, що їх чекає...
..І твой Львов ісчо разбамбім-бандера..
І в той момент "через мене пройшоли ГігаВати"... я зрозумів що той дєєєд, це мовби душок-дух, яким протухло усе те місто, огидна ненависьть до усього українського...
Як жувався український хліб у тій "московілій глотці"
Краще б вдавилося!
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04.02.2023 13:27 Відповісти
Не треба вважати усіх маріупольців проросійськими, так це великий відсоток, але не усі ж.
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04.02.2023 14:01 Відповісти
я тобі таких дідов у Києві знайду тисячі , Маріуполь найбільш проукраїнське місто південного сходу , місто яке вісім років фронт тримало , поки 80% краіні "це не стосувалося" й вони фейєрверки продовжували пускати та "шашлики смалили у травні". Тому хлоп своє хлебало в бік міста героя, яке найбільшу ціну за для перемеги сплатило
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04.02.2023 23:48 Відповісти
дякуємо 73% виборців за руїну(((
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04.02.2023 13:33 Відповісти
Дочого тут виборці?
Ти можеш усе змінити, можеш показати отим 73%
як потрібно свою землю захищати, візит до ТЦК і уперед на схід...
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04.02.2023 13:41 Відповісти
Тебе вже не зміниш.
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04.02.2023 15:11 Відповісти
80 процентов голосовали на выборах за пророссийские партии.А потом раша стерла с лица земли русский город на украинской земле.Плакать неочем
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04.02.2023 13:34 Відповісти
Вы это серьезно - плакать не о чем ?Погибли десятки тысяч людей ((
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04.02.2023 13:52 Відповісти
Чомусь в мому місті люди "нігіблі"
В нас рашиzкодирявих трапок нівєшалі і ніріфірєнділі.
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04.02.2023 14:21 Відповісти
а почему бы вам не вспомнить о МИЛЛИОНАХ умерших украинцев во время бесчисленных голодовок при советской власти и поплакать о молодых пацанах брошенных без оружия на немецкие полчища.Можно еще поговорить и о раскулаченных и сосланных в гулаг.Иуж совсем не вспоминают об освоении целины.Легендарное время было-просто зачитывали списочки и не спрашивали хочешь ли ты уезжать с Украины.В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ РАША ЗАЧИСТИЛА УКРАИНУ ОТ УКРАИНЦЕВ А НА УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ ПРИЕХАЛИ РОССИЯНЕ.Неплохо устроились сладко ели и пили но вот беда-свихнувшийся фюрер повторяет подвиг своих предков-вертухаев.Украинцам уже не болит они мертвые а вот приехавших надо жалеть холить и лелеять.Вспомнилось видео в котором жительница Марика размазывает слезы по щекам и ооочень удивляется ПОЧЕМУ РУССКИЕ УБИВАЮТ РУССКИХ.И ни одного слова эта страдалица не сказала об убитых других наций .Чужое не болит
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04.02.2023 14:32 Відповісти
на вислів московською в Україні під час війни з московією під час війни з нею, треба відповідати чергою ...
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04.02.2023 13:36 Відповісти
хочешь пострелять-бери автомат и езжай на 0-работы хватит.А на территории Украины замахаешься стрелять по русскоговорящим
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04.02.2023 13:56 Відповісти
З тою все ясно ☺
Абіжаний руzzкагарящій значить.
Сиди дальше в гуртожитку жуй гуманітарні макарони.
Ми якось без вас... рашистів вибємо
💙💛 ✌
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04.02.2023 14:16 Відповісти
открою тебе большой секрет -русскоговорящие воюют с рашистами эффективней чем ты.Доедай макароны и шуруй на фронт-много чудных открытий ждет тебя там
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04.02.2023 14:45 Відповісти
а хто ви такі русскоговрящіє ?
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04.02.2023 15:19 Відповісти
давайте знакомиться поближе-я украинка иживу в Харькове.да я говорю на русском и защищаю Украину на русском.Меня всегда бесило что мову называли то кугутской то телячьей.Сейчас в тренде иное -свинособачий .Не знаю чем не угодили телята свиньи и собаки что двуногие но не люди впутали этих милых животин в свои разборки но мне все это очень и очень не нравится.Вспомним хотябы тот факт что победное шествие демократии поЕвропе сопровождалось развалом стран.Я не знаю на сколько государств развалилась Югославия .Чехословакия превратилась в Чехию и Словакию.Даже Македония умудрилась стать Северной и еще какой-то.И все эти разговоры об украиномовных и русскоговорящих подталкивают Украину к развалу.Если это ваша цель то путин или черт вам в помощь
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04.02.2023 17:14 Відповісти
Розвал це ваша вигадка. Бо ви і не росіяни, але все ще не стали українцями. Саме ви, рускоізичниє, носії культури окупанта, і є слабкою ланкою держави.
Якщо ви дійсно воюєте за Україну, то сприймете мої слова без образ. Адже це правда.
Наприклад, як ви, народжена в Україні, можете доводити людині, яка приїхала в сюди і вивчила українську мову, що для вас це не реально і не можливо.
Вам удобно жить по русски. Общаться. Думать.
Каждый раз мне пишут - я рожден в русскоязычной среде, воспитан матерью, которая пела мне русские колыбельные. Бла, бла, бла.
Ну проснитесь уже. Зона вашего призрачного комфорта давно разрушена. Стены пали. Если не из-за самоуважения, то хотя бы в целях самосохранения выберете уже Украину наконец-то.
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04.02.2023 17:28 Відповісти
Украина европейская страна и ничто европейское ей не чуждо.Не надо приписывать Украине какой-то свой особый путь.учитесь на чужих ошибках.Я была и буду украинкой я воспитывалась в селе и знание русского языка не влияет на мое мировоззрение.Мы живем в демократической стране и это мое право говорить на любом языке.Да по поводу упавших стен.Мой сын сказал что ему пох-й и русский и украинский потому что в офисе он общается на английском.Надеюсь вы знакомы со словом глобализация
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04.02.2023 18:03 Відповісти
От і познайомтесь зі словом глобалізація. Тоді взнаєте, що росію звідусіль викинули.
Український вашому синку пох. І ще ви будете мені щось доводити. Де ви бачили француза, німця, італійця, іспанця, які би не володіли рідною мовою, бо в них сусід більш успішний?
Оце вам похухістам така Європа.
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04.02.2023 18:24 Відповісти
я не видела ни одного итальянца или француза и несобираюсь судить об их образовании.Но я знаю точно что ваши вопли об украинском проводят к расколу украинского общества иничего хорошегоУкраине не сулят.Молодежь и так уезжает -помогите им быстрее уехать
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04.02.2023 19:06 Відповісти
Якраз ви і допомагаєте їм звідси їхати. Бо вони не вважають Україну своєю батьківщиною. Самі похухісти, таких дітей виховали.
Не треба наших дітей змушувати вивчати державну мову, бо вони виїдуть. Самі зрозуміли, що заморозили?
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04.02.2023 19:55 Відповісти
мой народ в 33 году уморили голодом в41-45 году расстреляли заградотряды в56 -выселили на целину.Ну а теперь с умным видом профессорским тоном расскажут на каком языке говорить мне имоему сыну и КАК любить родину.И это говорит человек который приехал откуда-то и непонятно чем занимается в Украине.Лихо закручен сюжет
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04.02.2023 20:24 Відповісти
Ви ж вижили. А мову своїх заморених родичів та предків не вивчили. Ганьба яка.
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04.02.2023 20:29 Відповісти
не вам мне указывать и рассказывать что делать.не говорите что мне делать а я не скажу куда вам идти
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04.02.2023 20:34 Відповісти
Ми ж в одній країні живемо. Ви привели сюди війну, яка торкнулась всіх.
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04.02.2023 20:42 Відповісти
вам выгодно чтобы похухисты усердно пахали а вы плямкали бы про украинский язык вприкуску с украинским хлебушком.ну иконечно вам не нравится что кто-то куда-то уезжает.
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04.02.2023 20:31 Відповісти
Та вже видно, як ви напахали.
Пів країни в руїнах.
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04.02.2023 20:35 Відповісти
эти претензии к путину.
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04.02.2023 20:39 Відповісти
І до вас також
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04.02.2023 20:41 Відповісти
вы думаете что если все будут говорить на украинском то раша не полезет в Украину.Пример Грузии вам ничего не говорит.И пожайлуста конкретно что вы хорошего сделали для Украины.кроме хорошего знания мовы
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04.02.2023 20:56 Відповісти
Українці стануть народом і припинять обирати запроданців та зрадників. У вас не виникало питань, чому схід давав голоси то ригам, то оппам, то комунякам, різній наволочі
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04.02.2023 21:22 Відповісти
"Щіра українка" - (Большакова) ...
Спорить с "русскими" троллями увы глупо ...
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04.02.2023 23:51 Відповісти
я голосовала за Порошенко.Украинский народ многонационален-русские украинцы татары и т. д.Кремлевский бот настучал на клаве на хлеб с маслицем-ешь не обляпайся и иди спать.Завтра на смену
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05.02.2023 09:46 Відповісти
Багато тролів те саме пишуть. У вас одна методичка на всіх?
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05.02.2023 10:11 Відповісти
Непонятна ваша мысль о подталкивании к развалу. Кто кого подталкивает? Страна борется за выживание против рашистской орды, а у вас кто-то кого-то подталкивает к развалу. Конечно, русский язык должен иметь статус разговорного, бытового. Это и дураку понятно. Украинский, английский, немецкий - детям достаточно для школьной программы.
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04.02.2023 18:33 Відповісти
ну так и не унижайте русский язык в быту.а знание иностранных языков на уровне школьной программы сгодится для дураков.для молодежи этого мало
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04.02.2023 18:55 Відповісти
русскій?
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04.02.2023 15:12 Відповісти
i чим тодi ти вiдрiзняєшся вiд нацистiв?
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04.02.2023 14:04 Відповісти
а чим кацапи відрізняються від нацистів ?
Насправді багато чим. Нацисти невинні дітки в порівнянні з тими виродками.
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04.02.2023 15:21 Відповісти
Погоджуюсь з вашим ствердженням про кацапiв.
Але зараз мова йде про українців.
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04.02.2023 15:50 Відповісти
А українці тупі. Життя їх нічому не вчить.
Поляки , якби таке сталось, жодного слова цапською в житті би не вимовили. Бо вони горді.
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04.02.2023 17:35 Відповісти
Українці такі які вони є. Вони різні.
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04.02.2023 17:45 Відповісти
Кацапы в Мариуполе действует как бригада Дирлевангера при сносе Варшавы.
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04.02.2023 14:02 Відповісти
А до того в них був розум?
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04.02.2023 15:13 Відповісти
Захищати русских - якась дурна причина. Захищають не так.

А наши українці, які давно вже там, кажуть : "Да, русские наивные, как братья, пришли спасать вас от фашистов. А вы не предложили ничего лучше - мир без лабораторий на Украине, мир, где все по совести и справедливости. А теперь осуждаете." (с).

Це пишуть люди, українці, з родичами в Україні.

Пропаганда? Не боти, не за гроші, прості люди.

А ви впевнені, що слухаючи це, чим їх кормлять, теж не "поїхали б кришою" ?
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04.02.2023 15:42 Відповісти
Я засуджую їх. Але, може, й , правда, деякі (не воякі, а прості) тупо вірять і поїхали чердаком.

Кажу, навіть наши, українці. З родичами в Україні.
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04.02.2023 15:46 Відповісти
 
 