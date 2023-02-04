РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13152 посетителя онлайн
Новости
22 736 159

Спартц собирается покинуть Конгресс, - CNN

вікторія,спартц

Конгрессвумен из Республиканской партии Виктория Спартц, требовавшая контроля за американской помощью Украине, заявила, что намерена покинуть Конгресс США.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Спартц решила отказаться от участия в гонке за место, которое занимает сенатор-республиканец Майк Браун. Также она заявила о намерении покинуть Конгресс.

"Я выиграла много тяжелых сражений для людей и буду усердно работать, чтобы выиграть еще несколько в следующие два года, - говорится в заявлении Спартц. - Тем не менее, быть работающей мамой тяжело, и мне нужно проводить больше времени с двумя моими старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни в какой офис в 2024 году".

Читайте также: Конгрессвумен Спартц: Ермак распространяет в СМИ пропаганду относительно моего голосования против законопроекта о $12 млрд для Украины. Советую не вмешиваться в партийную политику США

Виктория Спартц была избрана в Конгресс в 2020 году. Она – первая из членов Конресса, кто родился в Украине.

Автор: 

Конгресс США (1232) США (26564) CNN (117) Спартц Виктория (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+40
ну наконец-то! у зермака камень с души упал!
показать весь комментарий
04.02.2023 13:27
+31
А дЄрмака і трактором з посади не витягнеш.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:26
+31
Может стоит иногда быть читателем? Она не собирается баллотироваться а 2024, а пока еще за два года попортит нервы украинским мародерам у власти.)
показать весь комментарий
04.02.2023 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У мене нездоланна інтуїція, що пані Спартц не просто наївна ідіотка путлєра, а переконана його прихильниця аля-трамп. Маскувалася вишиванкою.
показать весь комментарий
04.02.2023 14:43 Ответить
Твоя зєльоно ОПівська "інтуїція" знову тебе обманула 😂

Спартц протискала ленд-ліз для України
показать весь комментарий
04.02.2023 14:49 Ответить
Ну до Зельонки мене важко приписати, але пишу як відчуваю і як бачу. Маю родича-емігранта з України вже 30 років у США-трампіста, то його улюблена пісня - нічого США розкидатися грошима. Але він втратив розум на важких фізичних роботах. Спартциха зовсім не перепрацьована у термальних цехах, швидше навпаки.
показать весь комментарий
04.02.2023 14:58 Ответить
Так основной костяк трампистов это как раз таки рэднеки и не обязательно коренные.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:27 Ответить
вставляла палки в колеса. це трампістська наволоч. і її претензії були нічим не підтверджені. хоч на хєрмаку немає де тавро поставити, вона обрала саме брехню в якості аргументів
показать весь комментарий
04.02.2023 15:06 Ответить
так вона казала то саме, що пан написав, що на єрмаку немає де ставити печаті, і що така людина на такій посаді, має ще й такі повноваження, які і близько до його посади не належать і що це може бути дуже небезпечно, і для нас і для американців.
показать весь комментарий
04.02.2023 16:08 Ответить
про продаж Україною західної зброї вона верещала. а після ще в конгресі на Україну брехала
показать весь комментарий
04.02.2023 16:40 Ответить
Докази наведіть про «вона верещала»
показать весь комментарий
04.02.2023 23:15 Ответить
лол. ти хто, опудало? я тижнями слідкував за її діями, і зараз якесь тільки зареестроване буде щось в мене вимагати)
показать весь комментарий
04.02.2023 23:26 Ответить
Від опудала чую, спитай у цензор нет чому у них брехлива інформація користувачів. Тобі більше не було чим зайнятись, більш корисним , як тижнями слідкувати за Спартц? Здався ти мені щось вимагати. Анонімні lawmakers звучить дивно, смердить гидко. Дівчаткам певно непагано заплатили, враховуючи розмір творіння. Але де ж факти, акабіч
показать весь комментарий
04.02.2023 23:58 Ответить
ти таке ж тупе і брехливе, як трамп) пішла в дупу, кцпська крва
показать весь комментарий
05.02.2023 00:07 Ответить
Дебіл невихований, дякую за пропозицію, але не буду тебе тіснити. Я запитувала про факти, тобто Спартц публікаціі, виступи, інтерв'ю. Натомість ти відсилаєш мене до CNN та до українських продажних ЗМІ. Не потребую.Продовжуй сидіти там, де сидиш, та не захлинись власним лайном
показать весь комментарий
05.02.2023 00:20 Ответить
чмоня, не тобі про виховання патякати)
ти таке тупе, що не розумієш , що ти тупе. саме з образ почало.
і докази ще вимагало. а як отримало-змінюєш тему.
з тупою куркою закінчив. час занадто дорогий, щоб його на дегенератів витрачати
показать весь комментарий
05.02.2023 00:24 Ответить
забув, що серед трампістів освідчених немає. моя провина.
що там, масони вакцину від ковіду тобі в тупу макитру вже вкололи?
показать весь комментарий
05.02.2023 00:27 Ответить
І справді , « патріотичний час» витрачаєш необачно. Насиджуєш гемороя у коментарях, а міг би і далі відслідковувати Спартц, або Трампа, або не дай Боже ДеСантіс. 2024 прийде, а у тебе вже на кожного папочка готов
показать весь комментарий
05.02.2023 00:34 Ответить
дуня, ти про масонів не розповіла
показать весь комментарий
05.02.2023 00:39 Ответить
Дебіл, про масонів- то твоя тема, але мені зовсім не цікаво чи ти дебіл від народження чи в результаті щеплення. Винось мозок із своєю персональною історією комусь іншому
показать весь комментарий
05.02.2023 01:20 Ответить
пацієнт, не нервуйтесь. ви не хочете зізнаватись була ін'єкція чи ні?
показать весь комментарий
05.02.2023 01:30 Ответить
Дебіл, ти певно не чув про HIPAA, та дарма. Мене не цікавиш ти , як і не цікавлять твої збочення. Проходь пов
показать весь комментарий
05.02.2023 01:38 Ответить
машуля, може все ж ж зробиш укол? хоч гєрич якийсь) ти ж зараз гівном захлинешся)
показать весь комментарий
05.02.2023 02:24 Ответить
я тобі всі посилання дав, а ти істерики тільки вмієш влаштовувати, напляшкове
показать весь комментарий
05.02.2023 00:08 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&aqs=chrome..69i57j33i160.22330j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 спартц про продаж західної зброї
показать весь комментарий
04.02.2023 23:28 Ответить
https://edition.cnn.com/2022/08/05/politics/victoria-spartz-ukraine-republican-reaction/index.html "She crashed our CoDel. She was like a bull in a china shop," said one GOP lawmaker, who like other members for this story was granted anonymity to speak more freely about a colleague and due to the sensitive nature of the subject. "I don't know if it was pent-up frustration or she didn't feel like she was getting enough proper information, but she was just accusatory and rude."
показать весь комментарий
04.02.2023 23:39 Ответить
Так воно і є.
показать весь комментарий
04.02.2023 14:57 Ответить
Чекайте; ближче до кінця війни левова частка наших т.з. слуг народу теж вишиванки одягнуть... Як то кажуть англомовні don't be fooled by the name.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:21 Ответить
Вони і зараз ходять у вишиванках.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:45 Ответить
да она трампистка и та еще сволочь.
не смотря на то, что хєрмак конченая мразь, она не реальные претензии предъявляла, а несла кцпскую чушь
показать весь комментарий
04.02.2023 15:03 Ответить
Тупий, іще тупіший. Один поперед одним волають про трампістку Спартц. Вам і методички не потрібні із вашим лайном в головах

https://spartz.house.gov/media/press-releases/congress-must-grow-backbone-and-president-zelensky-must-explain-mr-yermaks
показать весь комментарий
04.02.2023 17:28 Ответить
хто би волав, як не сама трампістка
показать весь комментарий
04.02.2023 19:42 Ответить
дуня, ішла за кораблем. тупеньке
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&aqs=chrome..69i57j33i160.22330j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 спартц про продаж західної зброї
показать весь комментарий
04.02.2023 23:30 Ответить
Спартц готується поїхати на рідну Чернігівщину аби волонтерити. Шах і мат, мародер дєрьмак.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:06 Ответить
нам би за свій Парламент дбати більше.
показать весь комментарий
04.02.2023 16:09 Ответить
Она свое отработала и слава богу не удачно для ее хозяев. Скользкая тетка. Хотела аудита, нате. Аудит прошел успешно, тетке срочно захотелось побыть домохозяйкой. Свою задачу она не выполнила.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:26 Ответить
так терміново, що аж за два роки.
показать весь комментарий
04.02.2023 16:10 Ответить
Її хазяї - це виборці на її виборчому окрузі.
Слизькі - забрали громадянство в Корбана, вважаючи що це він розповів Спартс як нахабно єрмачня краде.
показать весь комментарий
04.02.2023 16:12 Ответить
https://edition.cnn.com/2022/08/05/politics/victoria-spartz-ukraine-republican-reaction/index.html lol
показать весь комментарий
04.02.2023 23:42 Ответить
Ваше "lol" чимось заперечує мої слова?

"President Zelensky has to stop playing politics and theater, and start governing to better support his military and local governments," Spartz said in a press release last month, in one example of her outspoken criticisms of Kyiv."
показать весь комментарий
05.02.2023 14:23 Ответить
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/11/7357588/ Congresswoman Spartz explains her claims: the issue is not with Yermak, but control over support to Ukraine
показать весь комментарий
04.02.2023 23:43 Ответить
Вы читать умеете? Она отработает свой нынешний срок в Конгрессе, два года, а уйдет в январе 25 года, когда соберется новоизбранный Конгресс.
показать весь комментарий
04.02.2023 20:43 Ответить
короче вывод все зеленые отсосы или коменты с проглотом по заданию шефа дерьмака выполнены
показать весь комментарий
04.02.2023 15:35 Ответить
Наверное, на неё нажали через дочерей - гебня это умеет.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:40 Ответить
Від коли приїхали з США контролери,від тоді в нас постійно в когось якісь обшуки.Хіба це не пов'язано? Це добре,що контролери приїхали.Так і має бути.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:52 Ответить
а спартц до чого?
показать весь комментарий
04.02.2023 23:34 Ответить
Це вона казала,що потрібен контроль за грошима.
показать весь комментарий
05.02.2023 09:46 Ответить
Комусь щось не подобається,але контроль має бути і все.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:54 Ответить
Дуже шкода. Вона тілом відчувала наші проблем
показать весь комментарий
04.02.2023 16:33 Ответить
Чергова "месія" українців завалилася. Ще одне лишилося.
Але вперто продовжують розбивати лоба в поклонах і створювати нових.

Істеричка і "великий політик" ніколи не повідомила, яку відповідь отримала на свій лист ? І не прокоментувала заяви представників ам. адміністрації про те, що фактів продажу зброї, поставлена Україні, не зафіксовано ?

Гидота брехлива.

Розписали звЯзду і зробили з неї АВТОРКУ ленд-лізу, хоча це - абсолютна брехня і вона до цього жодним боком. Якщо така "патріотка" та "ініціаторка", чому ж не добивається, щоб він запрацював ?

Цікаво було б дізнатися справжні причини її, типу, рішення. Бо надана - смішна.
Сподіваюся, більше не почуємо про "умніцу".
показать весь комментарий
04.02.2023 17:10 Ответить
хабарі від кацапів по 20 тис закінчились чи що
показать весь комментарий
04.02.2023 18:35 Ответить
Люблю я такі перли, прийшло, вякнуло аби щось вякнуть, і пішло щасливе. А докази де? Чи ви мажтещастя працювати у неї касиром?
показать весь комментарий
04.02.2023 23:10 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&aqs=chrome..69i57j33i160.22330j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 спартц про продаж західної зброї
показать весь комментарий
04.02.2023 23:31 Ответить
За два года передумает
показать весь комментарий
04.02.2023 19:05 Ответить
Взагалі то конотопські відьми, як і інші відьми, збираються в Києві на Лисій горі, але якщо GPS збивається, то їх заносить на Печерські пагорби, де від відьм відбиваються місцеві упирі, да так що можливо і місце в Конгресi США втратити.
показать весь комментарий
04.02.2023 19:25 Ответить
https://edition.cnn.com/2022/08/05/politics/victoria-spartz-ukraine-republican-reaction/index.html "She crashed our CoDel. She was like a bull in a china shop," said one GOP lawmaker, who like other members for this story was granted anonymity to speak more freely about a colleague and due to the sensitive nature of the subject. "I don't know if it was pent-up frustration or she didn't feel like she was getting enough proper information, but she was just accusatory and rude."
показать весь комментарий
04.02.2023 23:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 