Спартц собирается покинуть Конгресс, - CNN
Конгрессвумен из Республиканской партии Виктория Спартц, требовавшая контроля за американской помощью Украине, заявила, что намерена покинуть Конгресс США.
Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Спартц решила отказаться от участия в гонке за место, которое занимает сенатор-республиканец Майк Браун. Также она заявила о намерении покинуть Конгресс.
"Я выиграла много тяжелых сражений для людей и буду усердно работать, чтобы выиграть еще несколько в следующие два года, - говорится в заявлении Спартц. - Тем не менее, быть работающей мамой тяжело, и мне нужно проводить больше времени с двумя моими старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни в какой офис в 2024 году".
Виктория Спартц была избрана в Конгресс в 2020 году. Она – первая из членов Конресса, кто родился в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спартц протискала ленд-ліз для України
ти таке тупе, що не розумієш , що ти тупе. саме з образ почало.
і докази ще вимагало. а як отримало-змінюєш тему.
з тупою куркою закінчив. час занадто дорогий, щоб його на дегенератів витрачати
що там, масони вакцину від ковіду тобі в тупу макитру вже вкололи?
не смотря на то, что хєрмак конченая мразь, она не реальные претензии предъявляла, а несла кцпскую чушь
https://spartz.house.gov/media/press-releases/congress-must-grow-backbone-and-president-zelensky-must-explain-mr-yermaks
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&aqs=chrome..69i57j33i160.22330j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 спартц про продаж західної зброї
Слизькі - забрали громадянство в Корбана, вважаючи що це він розповів Спартс як нахабно єрмачня краде.
"President Zelensky has to stop playing politics and theater, and start governing to better support his military and local governments," Spartz said in a press release last month, in one example of her outspoken criticisms of Kyiv."
Але вперто продовжують розбивати лоба в поклонах і створювати нових.
Істеричка і "великий політик" ніколи не повідомила, яку відповідь отримала на свій лист ? І не прокоментувала заяви представників ам. адміністрації про те, що фактів продажу зброї, поставлена Україні, не зафіксовано ?
Гидота брехлива.
Розписали звЯзду і зробили з неї АВТОРКУ ленд-лізу, хоча це - абсолютна брехня і вона до цього жодним боком. Якщо така "патріотка" та "ініціаторка", чому ж не добивається, щоб він запрацював ?
Цікаво було б дізнатися справжні причини її, типу, рішення. Бо надана - смішна.
Сподіваюся, більше не почуємо про "умніцу".