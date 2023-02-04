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Спартц збирається залишити Конгрес, - CNN

вікторія,спартц

Конгресвумен з Республіканської партії Вікторія Спартц, яка вимагала контролю за американською допомогою Україні, заявила, що має намір залишити Конгрес США.

Про це повідомляє CNN, інфомує Цензор.НЕТ.

Спартц вирішила відмовитися від участі в гонці за місце, яке займає сенатор-республіканець Майк Браун. Також вона заявила про намір покинути Конгрес.

"Я виграла багато важких битв для людей і старанно працюватиму, щоб виграти ще кілька у наступні два роки, - йдеться в заяві Спартц. - Тим не менш, бути працюючою мамою важко, і мені потрібно проводити більше часу з двома моїми старшокласницями вдома, тому я не балотуватимуся ні в який офіс у 2024 році".

Також читайте: Конгресвумен Спартц: Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо мого голосування проти законопрооєкту про $12 млрд для України. Раджу не втручатися в партійну політику США

Вікторія Спартц була обрана до Конгресу в 2020 році. Вона - перша з членів Конресу, хто народився в Україні.

Автор: 

Конгрес США (1226) США (22713) CNN (119) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+40
ну наконец-то! у зермака камень с души упал!
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04.02.2023 13:27
+31
А дЄрмака і трактором з посади не витягнеш.
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04.02.2023 13:26
+31
Может стоит иногда быть читателем? Она не собирается баллотироваться а 2024, а пока еще за два года попортит нервы украинским мародерам у власти.)
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04.02.2023 14:09
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У мене нездоланна інтуїція, що пані Спартц не просто наївна ідіотка путлєра, а переконана його прихильниця аля-трамп. Маскувалася вишиванкою.
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04.02.2023 14:43 Відповісти
Твоя зєльоно ОПівська "інтуїція" знову тебе обманула 😂

Спартц протискала ленд-ліз для України
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04.02.2023 14:49 Відповісти
Ну до Зельонки мене важко приписати, але пишу як відчуваю і як бачу. Маю родича-емігранта з України вже 30 років у США-трампіста, то його улюблена пісня - нічого США розкидатися грошима. Але він втратив розум на важких фізичних роботах. Спартциха зовсім не перепрацьована у термальних цехах, швидше навпаки.
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04.02.2023 14:58 Відповісти
Так основной костяк трампистов это как раз таки рэднеки и не обязательно коренные.
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04.02.2023 15:27 Відповісти
вставляла палки в колеса. це трампістська наволоч. і її претензії були нічим не підтверджені. хоч на хєрмаку немає де тавро поставити, вона обрала саме брехню в якості аргументів
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04.02.2023 15:06 Відповісти
так вона казала то саме, що пан написав, що на єрмаку немає де ставити печаті, і що така людина на такій посаді, має ще й такі повноваження, які і близько до його посади не належать і що це може бути дуже небезпечно, і для нас і для американців.
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04.02.2023 16:08 Відповісти
про продаж Україною західної зброї вона верещала. а після ще в конгресі на Україну брехала
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04.02.2023 16:40 Відповісти
Докази наведіть про «вона верещала»
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04.02.2023 23:15 Відповісти
лол. ти хто, опудало? я тижнями слідкував за її діями, і зараз якесь тільки зареестроване буде щось в мене вимагати)
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04.02.2023 23:26 Відповісти
Від опудала чую, спитай у цензор нет чому у них брехлива інформація користувачів. Тобі більше не було чим зайнятись, більш корисним , як тижнями слідкувати за Спартц? Здався ти мені щось вимагати. Анонімні lawmakers звучить дивно, смердить гидко. Дівчаткам певно непагано заплатили, враховуючи розмір творіння. Але де ж факти, акабіч
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04.02.2023 23:58 Відповісти
ти таке ж тупе і брехливе, як трамп) пішла в дупу, кцпська крва
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05.02.2023 00:07 Відповісти
Дебіл невихований, дякую за пропозицію, але не буду тебе тіснити. Я запитувала про факти, тобто Спартц публікаціі, виступи, інтерв'ю. Натомість ти відсилаєш мене до CNN та до українських продажних ЗМІ. Не потребую.Продовжуй сидіти там, де сидиш, та не захлинись власним лайном
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05.02.2023 00:20 Відповісти
чмоня, не тобі про виховання патякати)
ти таке тупе, що не розумієш , що ти тупе. саме з образ почало.
і докази ще вимагало. а як отримало-змінюєш тему.
з тупою куркою закінчив. час занадто дорогий, щоб його на дегенератів витрачати
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05.02.2023 00:24 Відповісти
забув, що серед трампістів освідчених немає. моя провина.
що там, масони вакцину від ковіду тобі в тупу макитру вже вкололи?
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05.02.2023 00:27 Відповісти
І справді , « патріотичний час» витрачаєш необачно. Насиджуєш гемороя у коментарях, а міг би і далі відслідковувати Спартц, або Трампа, або не дай Боже ДеСантіс. 2024 прийде, а у тебе вже на кожного папочка готов
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05.02.2023 00:34 Відповісти
дуня, ти про масонів не розповіла
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05.02.2023 00:39 Відповісти
Дебіл, про масонів- то твоя тема, але мені зовсім не цікаво чи ти дебіл від народження чи в результаті щеплення. Винось мозок із своєю персональною історією комусь іншому
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05.02.2023 01:20 Відповісти
пацієнт, не нервуйтесь. ви не хочете зізнаватись була ін'єкція чи ні?
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05.02.2023 01:30 Відповісти
Дебіл, ти певно не чув про HIPAA, та дарма. Мене не цікавиш ти , як і не цікавлять твої збочення. Проходь пов
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05.02.2023 01:38 Відповісти
машуля, може все ж ж зробиш укол? хоч гєрич якийсь) ти ж зараз гівном захлинешся)
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05.02.2023 02:24 Відповісти
я тобі всі посилання дав, а ти істерики тільки вмієш влаштовувати, напляшкове
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05.02.2023 00:08 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&aqs=chrome..69i57j33i160.22330j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 спартц про продаж західної зброї
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04.02.2023 23:28 Відповісти
https://edition.cnn.com/2022/08/05/politics/victoria-spartz-ukraine-republican-reaction/index.html "She crashed our CoDel. She was like a bull in a china shop," said one GOP lawmaker, who like other members for this story was granted anonymity to speak more freely about a colleague and due to the sensitive nature of the subject. "I don't know if it was pent-up frustration or she didn't feel like she was getting enough proper information, but she was just accusatory and rude."
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04.02.2023 23:39 Відповісти
Так воно і є.
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04.02.2023 14:57 Відповісти
Чекайте; ближче до кінця війни левова частка наших т.з. слуг народу теж вишиванки одягнуть... Як то кажуть англомовні don't be fooled by the name.
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04.02.2023 15:21 Відповісти
Вони і зараз ходять у вишиванках.
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04.02.2023 15:45 Відповісти
да она трампистка и та еще сволочь.
не смотря на то, что хєрмак конченая мразь, она не реальные претензии предъявляла, а несла кцпскую чушь
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04.02.2023 15:03 Відповісти
Тупий, іще тупіший. Один поперед одним волають про трампістку Спартц. Вам і методички не потрібні із вашим лайном в головах

https://spartz.house.gov/media/press-releases/congress-must-grow-backbone-and-president-zelensky-must-explain-mr-yermaks
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04.02.2023 17:28 Відповісти
хто би волав, як не сама трампістка
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04.02.2023 19:42 Відповісти
дуня, ішла за кораблем. тупеньке
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&aqs=chrome..69i57j33i160.22330j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 спартц про продаж західної зброї
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04.02.2023 23:30 Відповісти
Спартц готується поїхати на рідну Чернігівщину аби волонтерити. Шах і мат, мародер дєрьмак.
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04.02.2023 15:06 Відповісти
нам би за свій Парламент дбати більше.
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04.02.2023 16:09 Відповісти
Она свое отработала и слава богу не удачно для ее хозяев. Скользкая тетка. Хотела аудита, нате. Аудит прошел успешно, тетке срочно захотелось побыть домохозяйкой. Свою задачу она не выполнила.
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04.02.2023 15:26 Відповісти
так терміново, що аж за два роки.
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04.02.2023 16:10 Відповісти
Її хазяї - це виборці на її виборчому окрузі.
Слизькі - забрали громадянство в Корбана, вважаючи що це він розповів Спартс як нахабно єрмачня краде.
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04.02.2023 16:12 Відповісти
https://edition.cnn.com/2022/08/05/politics/victoria-spartz-ukraine-republican-reaction/index.html lol
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04.02.2023 23:42 Відповісти
Ваше "lol" чимось заперечує мої слова?

"President Zelensky has to stop playing politics and theater, and start governing to better support his military and local governments," Spartz said in a press release last month, in one example of her outspoken criticisms of Kyiv."
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05.02.2023 14:23 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/11/7357588/ Congresswoman Spartz explains her claims: the issue is not with Yermak, but control over support to Ukraine
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04.02.2023 23:43 Відповісти
Вы читать умеете? Она отработает свой нынешний срок в Конгрессе, два года, а уйдет в январе 25 года, когда соберется новоизбранный Конгресс.
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04.02.2023 20:43 Відповісти
короче вывод все зеленые отсосы или коменты с проглотом по заданию шефа дерьмака выполнены
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04.02.2023 15:35 Відповісти
Наверное, на неё нажали через дочерей - гебня это умеет.
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04.02.2023 15:40 Відповісти
Від коли приїхали з США контролери,від тоді в нас постійно в когось якісь обшуки.Хіба це не пов'язано? Це добре,що контролери приїхали.Так і має бути.
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04.02.2023 15:52 Відповісти
а спартц до чого?
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04.02.2023 23:34 Відповісти
Це вона казала,що потрібен контроль за грошима.
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05.02.2023 09:46 Відповісти
Комусь щось не подобається,але контроль має бути і все.
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04.02.2023 15:54 Відповісти
Дуже шкода. Вона тілом відчувала наші проблем
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04.02.2023 16:33 Відповісти
Чергова "месія" українців завалилася. Ще одне лишилося.
Але вперто продовжують розбивати лоба в поклонах і створювати нових.

Істеричка і "великий політик" ніколи не повідомила, яку відповідь отримала на свій лист ? І не прокоментувала заяви представників ам. адміністрації про те, що фактів продажу зброї, поставлена Україні, не зафіксовано ?

Гидота брехлива.

Розписали звЯзду і зробили з неї АВТОРКУ ленд-лізу, хоча це - абсолютна брехня і вона до цього жодним боком. Якщо така "патріотка" та "ініціаторка", чому ж не добивається, щоб він запрацював ?

Цікаво було б дізнатися справжні причини її, типу, рішення. Бо надана - смішна.
Сподіваюся, більше не почуємо про "умніцу".
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04.02.2023 17:10 Відповісти
хабарі від кацапів по 20 тис закінчились чи що
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04.02.2023 18:35 Відповісти
Люблю я такі перли, прийшло, вякнуло аби щось вякнуть, і пішло щасливе. А докази де? Чи ви мажтещастя працювати у неї касиром?
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04.02.2023 23:10 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&aqs=chrome..69i57j33i160.22330j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 спартц про продаж західної зброї
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04.02.2023 23:31 Відповісти
За два года передумает
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04.02.2023 19:05 Відповісти
Взагалі то конотопські відьми, як і інші відьми, збираються в Києві на Лисій горі, але якщо GPS збивається, то їх заносить на Печерські пагорби, де від відьм відбиваються місцеві упирі, да так що можливо і місце в Конгресi США втратити.
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04.02.2023 19:25 Відповісти
https://edition.cnn.com/2022/08/05/politics/victoria-spartz-ukraine-republican-reaction/index.html "She crashed our CoDel. She was like a bull in a china shop," said one GOP lawmaker, who like other members for this story was granted anonymity to speak more freely about a colleague and due to the sensitive nature of the subject. "I don't know if it was pent-up frustration or she didn't feel like she was getting enough proper information, but she was just accusatory and rude."
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04.02.2023 23:40 Відповісти
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