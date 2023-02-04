Спартц збирається залишити Конгрес, - CNN
Конгресвумен з Республіканської партії Вікторія Спартц, яка вимагала контролю за американською допомогою Україні, заявила, що має намір залишити Конгрес США.
Про це повідомляє CNN, інфомує Цензор.НЕТ.
Спартц вирішила відмовитися від участі в гонці за місце, яке займає сенатор-республіканець Майк Браун. Також вона заявила про намір покинути Конгрес.
"Я виграла багато важких битв для людей і старанно працюватиму, щоб виграти ще кілька у наступні два роки, - йдеться в заяві Спартц. - Тим не менш, бути працюючою мамою важко, і мені потрібно проводити більше часу з двома моїми старшокласницями вдома, тому я не балотуватимуся ні в який офіс у 2024 році".
Вікторія Спартц була обрана до Конгресу в 2020 році. Вона - перша з членів Конресу, хто народився в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спартц протискала ленд-ліз для України
ти таке тупе, що не розумієш , що ти тупе. саме з образ почало.
і докази ще вимагало. а як отримало-змінюєш тему.
з тупою куркою закінчив. час занадто дорогий, щоб його на дегенератів витрачати
що там, масони вакцину від ковіду тобі в тупу макитру вже вкололи?
не смотря на то, что хєрмак конченая мразь, она не реальные претензии предъявляла, а несла кцпскую чушь
https://spartz.house.gov/media/press-releases/congress-must-grow-backbone-and-president-zelensky-must-explain-mr-yermaks
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&aqs=chrome..69i57j33i160.22330j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 спартц про продаж західної зброї
Слизькі - забрали громадянство в Корбана, вважаючи що це він розповів Спартс як нахабно єрмачня краде.
"President Zelensky has to stop playing politics and theater, and start governing to better support his military and local governments," Spartz said in a press release last month, in one example of her outspoken criticisms of Kyiv."
Але вперто продовжують розбивати лоба в поклонах і створювати нових.
Істеричка і "великий політик" ніколи не повідомила, яку відповідь отримала на свій лист ? І не прокоментувала заяви представників ам. адміністрації про те, що фактів продажу зброї, поставлена Україні, не зафіксовано ?
Гидота брехлива.
Розписали звЯзду і зробили з неї АВТОРКУ ленд-лізу, хоча це - абсолютна брехня і вона до цього жодним боком. Якщо така "патріотка" та "ініціаторка", чому ж не добивається, щоб він запрацював ?
Цікаво було б дізнатися справжні причини її, типу, рішення. Бо надана - смішна.
Сподіваюся, більше не почуємо про "умніцу".