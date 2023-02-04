Спартц збирається залишити Конгрес, - CNN

Конгресвумен з Республіканської партії Вікторія Спартц, яка вимагала контролю за американською допомогою Україні, заявила, що має намір залишити Конгрес США.

Про це повідомляє CNN, інфомує Цензор.НЕТ.

Спартц вирішила відмовитися від участі в гонці за місце, яке займає сенатор-республіканець Майк Браун. Також вона заявила про намір покинути Конгрес.

"Я виграла багато важких битв для людей і старанно працюватиму, щоб виграти ще кілька у наступні два роки, - йдеться в заяві Спартц. - Тим не менш, бути працюючою мамою важко, і мені потрібно проводити більше часу з двома моїми старшокласницями вдома, тому я не балотуватимуся ні в який офіс у 2024 році".

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Вікторія Спартц була обрана до Конгресу в 2020 році. Вона - перша з членів Конресу, хто народився в Україні.