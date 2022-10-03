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Конгрес США (848) Єрмак Андрій (1229) Спартц Вікторія (39)

Конгресвумен Спартц: Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо мого голосування проти законопрооєкту про $12 млрд для України. Раджу не втручатися в партійну політику США

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

спартц

Конгресменка Спартц заявляє, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо її голосування у Конгресі США проти законопрооєкту щодо 600 млрд доларів, у тому числі 12 млрд доларів для України.

Про це конгресменка Вікторія Спартц заявила у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Де-факто президент України Андрій Єрмак поширює пропаганду у своїх ЗМІ "в кремлівському стилі" щодо мого голосування "НІ" за безрозсудний законопроєкт щодо 600 мільярдів доларів (включаючи 12 мільярдів доларів для України). Я хотіла би дати пораду уряду України: не втручатися в партійну політику США – республіканці будуть на чолі наступного Конгресу", - заявила Спартц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про $12 млрд для України

Конгресвумен Спартц: Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо мого голосування проти законопрооєкту про $12 млрд для України. Раджу не втручатися в партійну політику США 01
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Топ коментарі
+73
показати весь коментар
03.10.2022 21:35
+60
О, знову за дупу дєрмака взяли, це добре
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03.10.2022 21:32
+49
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03.10.2022 21:35
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Питання, а справу на Байдена вже закрили?
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03.10.2022 22:10 Відповісти
Схоже , що ні я!!
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03.10.2022 22:16 Відповісти
єрмак паскуда, це так.

але в даному конкретному випадку він правий - трамп і республіканська партія гімнюки а тепер до них і спартц долучається.

отже, доведеться тримати кулаки за партію імпотентів та старих маразматиків.
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03.10.2022 22:14 Відповісти
Я не думаю, що Подоляк оплачує послуги цих курв із властноі кишені.
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03.10.2022 22:14 Відповісти
Дійсно , вчора я бачив в соцсетях таку брехню від єрмака ,
таке враження , що в нього дах поіхав 😡
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03.10.2022 22:15 Відповісти
Не розумію - в чому така цінність завгоспа?
Переведіть його в інше місце, в квартал95 приміром, хай там завгоспить.
Чи ми за нього будемо втрачати допомогу США чи нам звідти будуть робити зауваження через цього менеджера кочегарки.
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03.10.2022 22:16 Відповісти
Трамп ДРУГ путіна. а ця баба працює на трампа. єрмак звичайно не хороша людина. але це наша людина. Трампа треба не допустити до влади, бо тоді путін переможе. А трамп буде йому лапи жати
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03.10.2022 22:23 Відповісти
єрмак звичайно не хороша людина. але це наша людина

Ваша - це чия????????????????????????
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03.10.2022 23:07 Відповісти
не трампа
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03.10.2022 23:22 Відповісти
А також - не України. Так все ж, чия людина єрмак??
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03.10.2022 23:43 Відповісти
Вангую, що трампісти будьбудь-якими способами зарублять допомогу Україні. Знайдуть причину - чи Дєрьмака, чи ще щось. У Другій світовій допомогу навіть Сраліну давали заради перемоги, а тут прямо якийсь Дєрьмак заважає. Насправді, це просто їх позиція - "не наша війна", і все.
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03.10.2022 22:23 Відповісти
трампа підтримував зе.. на байдена в суд подав зло тут єрмак - злодій і агент фсб...
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03.10.2022 22:59 Відповісти
Українці не будьте наївними. Ця дама є фанатичною трампісткою і це все що про неї треба знати. Її голосування про надання допомоги пряме цьому підтвердження. Серед українців є багато негідників і ця особа є одною з них.
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03.10.2022 22:26 Відповісти
Трампонке опять все не ймется.
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03.10.2022 22:32 Відповісти
Тільки 10 республіканців проголосували "за", 201 "проти". Хто хоче, може перевірити https://clerk.house.gov/Votes/2022476

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у своєму Twitter написав :
«До речі, конгресвумен Вікторія Спартц голосувала проти законопроєкту, куди серед іншого заклали фінансування для України на понад $12 мільярдів».

І сама ж Спартц підтверджує, що голосувала проти, але коли про це написали ЗМІ, то "поширення пропаганди в кремлівському стилі".

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03.10.2022 22:32 Відповісти
"Тільки 10 республіканців проголосували "за", 201 "проти"."

Ви хочете сказати, що всі 201 проти 10 республіканців проти України?
Чи може в тому законі є якісь інші мутки?
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03.10.2022 22:51 Відповісти
В гробу вони бачили нашу Україну. Ну чому ви такі наївні. Це американська політика і Україна тут є пішаком. Щоб "взути" Байдена ця Спартц путіну віддасться на раз, два. Треба рвати русню зараз поки політична ситуація сприятлива для нас. Так вічно тривати не буде.
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03.10.2022 22:58 Відповісти
Її противники із штанів виплигують, доводять, що вона забуде про Україну після виборів в Конгрес.
Почекаємо виборів і подивимось на поведінку Спартц після виборів.
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03.10.2022 23:05 Відповісти
Скажіть путіну і рашистам, щоб також почекали виборів в Америці і не вбивали українців.
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03.10.2022 23:15 Відповісти
Спартц НЕ проти надання зброї Україні. Вона проти бюрократії та мутних бізнес-партнерів єрмака шарапових, про яких пишуть і наші журналісти.

"Бизнес-партнер Ермака Шарапов контролирует монополию по торговле оружием.

Нового монополиста Украины по торговле оружием контролирует бизнес-партнер Андрея Ермака, а также отца главы ОП и россиянина со шпионским прошлым времен КГБ."

https://censor.net/ru/news/3356825/biznespartner_ermaka_sharapov_kontroliruet_monopoliyu_po_torgovle_orujiem_smi
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03.10.2022 23:27 Відповісти
Мене не цікавлять мутки в тому законі. Для мене важлива військова і фінансова допомога Україні, яка зараз воює проти рашистів, якщо ви це знаєте.
До вашого відома, 35% відсотків витрат державного бюджету України покриваються за рахунок допомоги переважно США і трохи Євросоюзу.
Кожного місяця США будуть надавати Україні допомогу $ 1,5 млрд до кінця війни. Рашисти знищили промисловість на півдні і сході України, без допомоги США вилетимо в трубу. Вам що важливо мутки в американському законі чи існування України?
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03.10.2022 23:11 Відповісти
Так чому аж 201 республіканець голосував проти, а "криють" тільки Спартц?

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03.10.2022 23:13 Відповісти
Вона народилась і виросла в Україні, тут живуть її родичі і баба і вона знає що параша веде війну на знищення України, що без допомоги США, Україна не вистоїть і все ж голосує проти, бо Байден і демократи її політичні противники. Це по вашому нормально? При тому, що частина республіканців проголосували "за".
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03.10.2022 23:26 Відповісти
03.10.2022 23:27
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03.10.2022 23:31 Відповісти
03.10.22 13:43
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03.10.2022 23:56 Відповісти
Потому что в ОП один коллективный мозг на всех. Политика - это не бюджет в асфальт закатывать.
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03.10.2022 23:27 Відповісти
Ситуація набагато цікавіша... просто це політичний трикутник. В таке "гратися" собі дорожче
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03.10.2022 22:33 Відповісти
От умеет баба напомнить о себе. Выборы уже скоро у нее.
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03.10.2022 22:39 Відповісти
Спартц явно антиукраїнська, яскравий приклад нікчемної особи, яка ненавидить свою колишню Батьківщину
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03.10.2022 22:39 Відповісти
Смішно читати ботиків, яким щось неподобається.Ви чатили,про що йдеться в законопроекті на 600 мільярдів доларів?
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03.10.2022 22:40 Відповісти
Судя по заяве Спартц там о ермаке идёт речь, как и если судить по ее заявам вся американская политика помешана на ермаке.
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03.10.2022 22:50 Відповісти
Ботикам Голобородько-2 канал РАДА не дає дивитись,щоб не бачили,як він гроші краде.Якщо внутрішня політика України закрита,полізли у внутрішню політику США,Голобородько це профінансував,щоб далі красти.
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04.10.2022 06:01 Відповісти
Політика США - це їхня справа! Головне - США взагалом підтримують Україну! Якщо хто не в темі - скоро Вибори в США! За вашу критику Україна може отримати в допомозі від США навіть нічого! Краще помовчить - іноді це краще для всіх буде! Вони самі там розберуться що-і-як!
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03.10.2022 22:40 Відповісти
В мене таке враження, що у Спартс, коли вона ще не була Спартс і жила на Чернігівщині, щось відбулося з Єрмаком, чи, навпаки, не відбулося... Ну дуже не рівно дихають вони одне до одного))
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03.10.2022 22:46 Відповісти
погоджуюсь що спартс проститутка політична яку засвітив в Україні Порошенко
хотів вдарити по президенту Зеленському а попав сам у лайно
підтримував тут на форумі з усієї сили людину яка проти України
яка робить все щоб насолити нам
треба повідомити Українців Америки щоб ніколи не голосували за цю потвору
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03.10.2022 22:47 Відповісти
Хай голосують за Ермака.
А хто в нас за нього голосував?
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03.10.2022 22:50 Відповісти
Що? Це така методичка подляка "спартс ... засвітив в Україні Порошенко"? Може, наведеш приклад, коли Порох про неї згадував "в засвітці"? І, взагалі, чи хтось з команди Євросолідарності її засвічував?

Бутусова спитай!
Саме з тої сторони Спартц засвітилась як політик в Україні. Зі сторони Корбана!
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03.10.2022 23:02 Відповісти
дєрьму просто не вгодиш: то байдена судять, то трампа підтримують ( вже забули?) ... тіпа, дайте дєнєх, а ми самі розберемось... а тут красти не дають..
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03.10.2022 22:52 Відповісти
Як починають про жопу і пососать так одразу мокшанським болотом смердить.
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04.10.2022 08:25 Відповісти
serg wolf 5b3384fd

Реєстрація: 30 серпня 2020

Заходив: 02 жовтня 2022 в 21:40

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Я читаю: 0

Згинь!
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04.10.2022 09:05 Відповісти
Тем не менее в Сенате 25 человек республиканцев против помощи Украине, в нижней палате 201 человек все республиканцы против помощи Украине. И Спартц в их числе. А Ермак? А Ермак тут вообще никаких боком. Факт есть факт.
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03.10.2022 23:01 Відповісти
Не бреши. І в Сенаті, і в Палаті спільників Трампа, які проти України - набагато менше. Пригадую в Палаті - їх 18 було в травні (коли Закон про ленд-ліз голосувався); в Сенаті - було проти 9. Ну, добав ще по двоє-троє, які "не були присутні" - оце й все.
Але за 600лярдів, які розподіляє адміністрація Байдена (і за які республіканці чи не всі на диби встали) - це не 43 за ленд-ліз.
Не лізь в політичну кухню США! Вони самі розберуться поміж собою! І саме про це наголосила Вікторія Спартц!
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03.10.2022 23:17 Відповісти
Ой, згадав, в Сенаті було не 9, а 11 противників ленд-лізу. Але це нічого не міняє.
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03.10.2022 23:18 Відповісти
Ан Мур,дійсно,нам ця політична кухня,і не тільки в США-і на хрін потрібна.Так чого воно,саме з України,на цьому піариться,і лізе в наші городи?Вона могла проголосувати "за" і пояснити,що дуже любить Україну і не хоче убивств українців.А зняття посадовця в Україні-це що?Не полізла в політичну кухню України?
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07.10.2022 14:57 Відповісти
@Alex_Dimitrov

>Тем не менее в Сенате 25 человек республиканцев против помощи Украине, в нижней палате 201 человек все республиканцы против помощи Украине. И Спартц в их числе...

Нові соловйови прибули?

Почнемо з того, що це, що сталось у США - взагалі не подія. Бо білл (законопроект) 3 дні тому вже було підписано Байденом, після того як обидві палати Конгресу схвалили його більшістю голосів. І там же були оті $12 млрд для України.

А по-друге, - так, республіканці поклоцались з демократами через включення останніми у закон коштів на вакцинації, якусь компенсацію комусь за Ковід і ще якусь там байду. У кінці щось повикидали і закон пройшов на ура. Це відбулось не в перший і не останній раз. Real politics, вона така.

Але справді є одне "але".
Трамп активно налаштовує республіканців проти допомоги Україні. Поки що його зусилля не наносять великої шкоди, бо серед республіканців є багато притомних сенаторів, притому таких, хто свідомо підтримує Україну.
Але якщо Трамп залишиться лідером партії і партійні боси знову просунуть його як кандидата у президенти від республіканців, тоді партійна лінія на підтримку України може помінятися на лінію її паскудного лідера.

Так що я згідний зі Спартц, що перемоги республіканців на виборах слід остерігатися через можливість погіршення ставлення до української війни, хоча і зовсім по іншій причині. Вплив єрмаків на політику республіканців є мінімальним. А от Трамп - це реальна загроза.
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04.10.2022 03:49 Відповісти
Тітка уникає прямої відповіді на питання. Тож голосувала проти? Голосувала. Які притензії, яка пропаганда тоді?
Просто проінформували місцевих дурочків, яка тітка насправді "патріотка" України, от і все.
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03.10.2022 23:20 Відповісти
Вам ж говорять - пакетне голосування. Може "дядькові", нелюбителю "тіток" приклад навести.

Уявіть пакетне голосування в ураїнському парламенті - компенсація "збитків" від націоналізації ПриватБанку Коломойському і підняття пенсій. Якщо ти проти, то ти проти підняття пенсій?
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04.10.2022 01:41 Відповісти
Так а у чем пропаганда если действительно голосовала против, на сайте белого дома проверяется в три клика
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03.10.2022 23:35 Відповісти
Уявіть пакетне голосування в ураїнському парламенті - компенсація "збитків" від націоналізації ПриватБанку Коломойському і підняття пенсій. Якщо ти проти, то ти проти підняття пенсій? Не грайте дурника
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04.10.2022 01:38 Відповісти
Спартц вирішила прикрити рижу дупу зеленим листком . Два листа в адміністрацію Байдена написала ? Так хай напише хто документи Рижому відвозив і навіщо
А то розійшлися то Спартц то Маск
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03.10.2022 23:36 Відповісти
Так д'Єрмака ГОЛОВНЕ завдання посварити Україну з Америкою.
Й у Турцію він літав не про Байрактари розмовляти, хто він такий щоб такі розмови вести, а з куратором зустрітися "бєз паліва".
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03.10.2022 23:39 Відповісти
І з ким зустрічався дєрмак ?з турком і американцем , хто з них куратор?
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04.10.2022 00:04 Відповісти
З тим кого Вам ніколи не покажуть.
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04.10.2022 11:41 Відповісти
Ох і ****... Погрожує нам, що прийдуть республіканці до влади.
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03.10.2022 23:41 Відповісти
так вчиться домовлятися з республіканцями.
це те на що вгодовані з соросівської руки київськи еліти не спроможні
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04.10.2022 00:06 Відповісти
@Smith Wesson

Сорос-шморос. Це по-вашому Сорос створив 95-й квартал? Ну. ви і гуморист.

Щодо вашою поради "вчитися" домовлятися:

- з республіканцями БЕЗ Трампа домовитися можна
- з республіканцями НА ЧОЛІ з Трампом домовитися буде складно. Особливо "фаховим дипломатам" з кабачка 13 стільців 95-кварталу.

Вся надія на те, чи любить Трамп гру на піаніно.
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04.10.2022 04:00 Відповісти
я ніколи 95 каартал не дивився адже можу зробити висновок що там усі скрізь совки як в більшість українського суспільстаа
з трампістами домовитись буде складно але не неможливе
долайте корупцію і будьте оріентоааними нм бвзнес розвиток, приборкайте совкові регулійни норми в відкрийте економіку для інвестицій і буде все гаразд
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04.10.2022 05:04 Відповісти
Ні. Спочатку війна
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04.10.2022 07:32 Відповісти
Більшисть республіканців в Конгресі підтримують Україну, бо розуміють, що якщо Україна програє, то росія стане набагато сильніша всіма ресурсами України.
pосія є стратегічним ворогом США.
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04.10.2022 10:37 Відповісти
А теперь представьте, что проваливают законопроект по которому украинским олигархам компенсируют все потери за счёт государства. Но в этот проект входит и сумма , выделенная на увеличение пенсий. А вам везде пишут, что против повышения пенсий голосование прошло
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03.10.2022 23:46 Відповісти
ну тогда закономерно возникает вопрос - кто же подал такой пакет и с какой целью - помочь погибающим (сейчас) украинцам на копейку и попилить бюджет на остальное? и зачем мух смешивать с котлетами? ответы конечно очевидны и у "наших" "политиков" в принципе - тоже, всякие там голосования за гречку до кучи. у нас правда могут еще внезапно пропасть не нужные кому-то выражения в законах, в США вроде пока не наблюдалось (или сильно не искали\не нашли). в мирное время все это конечно большинству пофигу, но во время войны может и прилететь внезапно откуда не ждали.
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04.10.2022 05:25 Відповісти
Єрмак не тільке на "тройного" агента схожий але і на кіллера. Може і зазіхнути на життя Спартц.
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04.10.2022 00:11 Відповісти
Треба розуміти, що це було пакетне голосування. І акценти тут приходиться розставляти
за іншими мірками. Дмитро Бринза підказує.
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04.10.2022 00:32 Відповісти
в чому проблема? Єрмак проінформував суспільство як голосувала Спартц за законопроект, а вона вже й з трусів вистрибує від люті... з яких пір правдива інформація являється втручанням в якусь там внутрішню політику????? напевно із за того, що тайне стало явним...?
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04.10.2022 00:45 Відповісти
Зміщені акценти. Це пакетне голосування за $600 млрд. У республіканців інші погляди на пріоритети бюджетної політики. Ціни, податки, тарифи, інфляція і т.п. Це хвилює американців.
Тому висмикнути $12 млрд. - маніпуляція.
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04.10.2022 01:11 Відповісти
Як в ті, інші погляди, лягають 12 млрд. для України??? Ви напевно знаєте? якщо вони незмінні, то й злоба від спартц виглядає смішною... можна обійтись іронією або жартом... всі інші статті росходів, то звичайно внутрішнє партійне й американська справи... з яких пір публікація хто і як голосує є втручанням в справи партій? це смішно!!!! це ж не таємне голосування, дані про голосування є відкриті і доступні для всих зацікавлених...
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04.10.2022 11:14 Відповісти
Штати витрачають шалені гроші для підтримки України, бюджетних витрат
у тому числі. А влада фінансує канал "Рада", який не показу Раду. І це не кілька мільйонів, а сотні
мільйонів на наступний рік задля власного піару. Це неправильно і навіть злочинно.
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04.10.2022 00:57 Відповісти
Голобородько-2 заборонив показувати канал Рада людям,щоб йому не мішали красти.
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04.10.2022 05:45 Відповісти
Зверніть УВАГУ на цю "конгресвумен-???" і ЕКОзахисницю Грету Тунберг, як вони схожі і в обох відсутній здоровий СМАЛЕЦЬ в макітрі...!!!
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04.10.2022 01:29 Відповісти
Хорошо что Ермак на них не похож.
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04.10.2022 04:04 Відповісти
Нахабна дама знову переносить на своїх істеричних крильцях нафталін порошенківської пропаганди.
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04.10.2022 02:47 Відповісти
Максимальная геомагнитная активность повлияла не только на Маска,и эту прихуярило.
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04.10.2022 03:14 Відповісти
В Україні люди любили дивитись кіно про Голобородько ,зараз це кіно трохи змінили,але воно продовжується,дивлячись це кіно,люди просто залізли у внутрішню політику США,тому,що їм наказав це зробити Голобородько-2,який краде гроші і сміється зі всіх.
Мало політики України,включіть канал РАДА,якщо Голобородько-2 дозволить і займайтесь внутрішньою політикою України.
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04.10.2022 05:38 Відповісти
Звідки стільки зелених дебілів повискакувало, ніхто закону не почитав, а байки розповідають, долбойоби.
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04.10.2022 06:05 Відповісти
а вот интересно, зеленского фраза "Де-факто президент України Андрій Єрмак..." взбодрит? но если не взбодрит, то могут даже заказ на автобус отменить...
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04.10.2022 07:14 Відповісти
Ірмак працює на кремлівську мафію в відкриту...оманськийкнуркаламой насміхається з українців і всього світу
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04.10.2022 07:15 Відповісти
Пропонуєте зробити і викласти відос з жучків в кабінеті каломоя? 🤣
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04.10.2022 07:36 Відповісти
Елдак это 100% ставленник кремля, смотрящий над Оманским Ослом поставленный патрушевым в Омане, в обмен на сохранения киностудий, офшоров, майна в маЦковии и Крыму боневтика и Штаты это знают, после окончания войны всплывет все и цемах с вагнеровцами и разменированный Юг Украины и портнов с татаровым, ЗЕБильные пердаки будут разрываться....
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04.10.2022 08:21 Відповісти
Для тих, хто каже, що Спартц просувала ленд-ліз для України:

Запропонували цей законопроект (Акт ленд-лізу про оборону демократії в Україні) Сенатори Джон Корнін (R-TX), Бен Кардін (D-MD), Роджер Вікер (R-MS) і Жанна Шахін (D-NH).

Крім того, законопроект підтримали сенатори Річард Блюменталь (D-CT), Ліндсі Грем (R-SC), Меггі Хассан (D-NH), Ден Салліван (R-AK), Марко Рубіо (R-FL), Гері Пітерс (D-MI), Деб Фішер (R-NE), Том Тілліс (R-NC), Кірстен Сінема (D-AZ), Рой Блант (R-MO), Марша Блекберн (R-TN), Тім Скотт ( R-SC), Ангус Кінг (I-ME), Шеллі Мур Капіто (R-WV), Сьюзен Коллінз (R-ME), Стів Дейнс (R-MT), Роджер Маршалл (R-KS) і Джоні Ернст ( R-IA).

https://www.cornyn.senate.gov/node/6696
Чи хтось бачить серед цих призвищ Спартц?
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04.10.2022 08:45 Відповісти
Сенат США прийняв законопроект про короткострокове державне фінансування в четвер після того, як понад два десятки республіканців перетнули межі партії, щоб запобігти закриттю. Законодавство також передбачає понад 12 мільярдів доларів на безпеку та фінансову допомогу для України, щоб захистити себе від триваючого вторгнення Росії.

Лідер Республікаців в Сенаті Мітч Макконнелл, заявив, що допомога США Україні є «буквально інвестицією в нашу власну національну безпеку...Тепер, коли Конгрес надає більше фінансування, адміністрація Байдена повинна діяти швидше, щоб надати його українським силам на передовій."

https://www.nbcnews.com/politics/congress/senate-passes-government-funding-bill-sending-house-avoid-shutdown-rcna49817

В Палаті Представників США 10 республіканців проголосували "за", але серед них не було Спартц.
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04.10.2022 09:07 Відповісти
Э дуже просте правило ，якщо джерело російське - це ****** брехня . Якщо політики інших країн США або Германія або ще хтось починають активно! підкреслюю активно! долучатися до української політики яка будемо відверті ДУЖЕ **** БРУДНА то ці політики мають свій кишеньковий інтерес ，нормальні політики не будуть гратися в політичному лайні України вибачте бо поперше вони забрудняться по друге це Україна це не той рівень
Стосовно Спартц - вона тонко грає але вже очевидно що це російська консерва ，я навіть непроти її заяв я підтримую їх ，але поперше вони стрибнула через Пентагон Презедента Байдена та інших топ політиків США - вона лиге конресвумен ，а заяви щодо політичної картини в Україні повинні робити дипломатичні представництва США . Бачите що в нас корупція або кошти ідуть не на зброю - НЕХАЙ МІД США РОБИТЬ ЗАЯВУ ОФІЦІЙНО а не **** Спартц , котра відповідає за свій штат *****.
Це поперше . По друше якщо офіційних заяв не лунало від НАТО чи Пентагону про конкретно проблеми з тим що зброя йде не туди -то якого біса Спартц лізе в непрофільну для себе справу !!!?
Єрмак це кістка в горлі багатьох українців і будь він людиною він би бачачи резонанс який він викликає написав би заяву . Було б непогано якщо би слуги давали звіт за мільярди долларів які отримує україна .Ви думаєте їх не воруюють))?Якщо срану гуманітарку тирили - тощо казати про ці бабки про тепловізори про броніки Воруюють все **** .Бо це в нас такий менталітет не влада така ми здебільшого такі .
Якщо маштаб був би занадто великий то буди б офійійні заяви від США і союзників
Так вони тирять собі на тесли і мазератті на своїх шльондр та дітей котрі будуть навчатися в Європі
В той час як українські воїни сидять в окопах під обстрілами
Але ворог номер одни це ****** росіяни котрі прости прийдуть і вбюють всіх ***** як в бучі і ірпені
І депутатів і не депутатів вбюють всіх бо їм *****
Тому різкі заяви Спартц недоречні та гальмуюю отримання зброї
А хто вам сказав що в США не тирять бабки ? Нажаль ми живемо в такому світі
Спочатку перемога потім Єрмаки і проча шваль - тим більше що Зеленський дав явно зрозуміти нікуди він ні Ярмака ні Татарова ні Демченка не віддасть
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04.10.2022 12:21 Відповісти
Для Виктории Спартц США на первом месте. На втором месте республиканцы, Украина даже не на третьем месте, есть еще НАТО, англосаксы и союзники проверенные временем. Запомните Виктория Спартц пришла в Конгресс не благодаря украинцам, она выражает интересы своих избирателей прежде всего и никогда не будет идти против них вне зависимости от своих личных предпочтений. Это Ермак может голосовать или болтать что захочет поскольку ему наср на украинских избирателей а заодно и на их жизни. Слова Ермака обойдутся дорого, не ему и его ботам, а Украине. Но тот иммунитет что ему обещали от ФБР не вечный, и его преступления не имеют срока давности. Но видимо он думает что спрячется потом в Омане ))))
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04.10.2022 21:00 Відповісти
Завхоз много на себя берет, как бы не надорвался.
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08.10.2022 08:47 Відповісти
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