Конгресвумен Спартц: Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо мого голосування проти законопрооєкту про $12 млрд для України. Раджу не втручатися в партійну політику США
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Конгресменка Спартц заявляє, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо її голосування у Конгресі США проти законопрооєкту щодо 600 млрд доларів, у тому числі 12 млрд доларів для України.
Про це конгресменка Вікторія Спартц заявила у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Де-факто президент України Андрій Єрмак поширює пропаганду у своїх ЗМІ "в кремлівському стилі" щодо мого голосування "НІ" за безрозсудний законопроєкт щодо 600 мільярдів доларів (включаючи 12 мільярдів доларів для України). Я хотіла би дати пораду уряду України: не втручатися в партійну політику США – республіканці будуть на чолі наступного Конгресу", - заявила Спартц.
Топ коментарі
+73 Олександр Дніпро
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+60 Mykola Trofimenko a12d9878
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Будь ласка, зачекайте...
але в даному конкретному випадку він правий - трамп і республіканська партія гімнюки а тепер до них і спартц долучається.
отже, доведеться тримати кулаки за партію імпотентів та старих маразматиків.
таке враження , що в нього дах поіхав 😡
Переведіть його в інше місце, в квартал95 приміром, хай там завгоспить.
Чи ми за нього будемо втрачати допомогу США чи нам звідти будуть робити зауваження через цього менеджера кочегарки.
Ваша - це чия????????????????????????
Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у своєму Twitter написав :
«До речі, конгресвумен Вікторія Спартц голосувала проти законопроєкту, куди серед іншого заклали фінансування для України на понад $12 мільярдів».
І сама ж Спартц підтверджує, що голосувала проти, але коли про це написали ЗМІ, то "поширення пропаганди в кремлівському стилі".
Ви хочете сказати, що всі 201 проти 10 республіканців проти України?
Чи може в тому законі є якісь інші мутки?
Почекаємо виборів і подивимось на поведінку Спартц після виборів.
"Бизнес-партнер Ермака Шарапов контролирует монополию по торговле оружием.
Нового монополиста Украины по торговле оружием контролирует бизнес-партнер Андрея Ермака, а также отца главы ОП и россиянина со шпионским прошлым времен КГБ."
https://censor.net/ru/news/3356825/biznespartner_ermaka_sharapov_kontroliruet_monopoliyu_po_torgovle_orujiem_smi
До вашого відома, 35% відсотків витрат державного бюджету України покриваються за рахунок допомоги переважно США і трохи Євросоюзу.
Кожного місяця США будуть надавати Україні допомогу $ 1,5 млрд до кінця війни. Рашисти знищили промисловість на півдні і сході України, без допомоги США вилетимо в трубу. Вам що важливо мутки в американському законі чи існування України?
SEC. 2. TABLE OF CONTENTS.
Sec. 1. Short Title.
Sec. 2. Table of Contents.
Sec. 3. References.
Sec. 4. Payment to Widows and Heirs of Deceased Members of Congress.
DIVISION A-CONTINUING APPROPRIATIONS ACT, 2023
DIVISION B-UKRAINE SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS ACT, 2023
DIVISION C-OTHER MATTERS
Title I-Extensions, Technical Corrections, and Other Matters
Title II-Budgetary Effects
DIVISION D-HEALTH AND HUMAN SERVICES EXTENSIONS
Title I-Medicare and Medicaid
Title II-Human Services
Title III-Public Health
Title IV-Indian Health
DIVISION E-VETERANS AFFAIRS EXTENSIONS
Title I-Extensions of authorities relating to health care
Title II-Extensions of authorities relating to benefits
Title III-Extensions of authorities relating to homeless veterans
Title IV-Extensions of other authorities
DIVISION F-FDA USER FEE REAUTHORIZATION ACT OF 2022https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6833/text
хотів вдарити по президенту Зеленському а попав сам у лайно
підтримував тут на форумі з усієї сили людину яка проти України
яка робить все щоб насолити нам
треба повідомити Українців Америки щоб ніколи не голосували за цю потвору
А хто в нас за нього голосував?
Бутусова спитай!
Саме з тої сторони Спартц засвітилась як політик в Україні. Зі сторони Корбана!
Реєстрація: 30 серпня 2020
Заходив: 02 жовтня 2022 в 21:40
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Згинь!
Але за 600лярдів, які розподіляє адміністрація Байдена (і за які республіканці чи не всі на диби встали) - це не 43 за ленд-ліз.
Не лізь в політичну кухню США! Вони самі розберуться поміж собою! І саме про це наголосила Вікторія Спартц!
>Тем не менее в Сенате 25 человек республиканцев против помощи Украине, в нижней палате 201 человек все республиканцы против помощи Украине. И Спартц в их числе...
Нові соловйови прибули?
Почнемо з того, що це, що сталось у США - взагалі не подія. Бо білл (законопроект) 3 дні тому вже було підписано Байденом, після того як обидві палати Конгресу схвалили його більшістю голосів. І там же були оті $12 млрд для України.
А по-друге, - так, республіканці поклоцались з демократами через включення останніми у закон коштів на вакцинації, якусь компенсацію комусь за Ковід і ще якусь там байду. У кінці щось повикидали і закон пройшов на ура. Це відбулось не в перший і не останній раз. Real politics, вона така.
Але справді є одне "але".
Трамп активно налаштовує республіканців проти допомоги Україні. Поки що його зусилля не наносять великої шкоди, бо серед республіканців є багато притомних сенаторів, притому таких, хто свідомо підтримує Україну.
Але якщо Трамп залишиться лідером партії і партійні боси знову просунуть його як кандидата у президенти від республіканців, тоді партійна лінія на підтримку України може помінятися на лінію її паскудного лідера.
Так що я згідний зі Спартц, що перемоги республіканців на виборах слід остерігатися через можливість погіршення ставлення до української війни, хоча і зовсім по іншій причині. Вплив єрмаків на політику республіканців є мінімальним. А от Трамп - це реальна загроза.
Просто проінформували місцевих дурочків, яка тітка насправді "патріотка" України, от і все.
Уявіть пакетне голосування в ураїнському парламенті - компенсація "збитків" від націоналізації ПриватБанку Коломойському і підняття пенсій. Якщо ти проти, то ти проти підняття пенсій?
А то розійшлися то Спартц то Маск
Й у Турцію він літав не про Байрактари розмовляти, хто він такий щоб такі розмови вести, а з куратором зустрітися "бєз паліва".
це те на що вгодовані з соросівської руки київськи еліти не спроможні
Сорос-шморос. Це по-вашому Сорос створив 95-й квартал? Ну. ви і гуморист.
Щодо вашою поради "вчитися" домовлятися:
- з республіканцями БЕЗ Трампа домовитися можна
- з республіканцями НА ЧОЛІ з Трампом домовитися буде складно. Особливо "фаховим дипломатам" з
кабачка 13 стільців95-кварталу.
Вся надія на те, чи любить Трамп гру на піаніно.
з трампістами домовитись буде складно але не неможливе
долайте корупцію і будьте оріентоааними нм бвзнес розвиток, приборкайте совкові регулійни норми в відкрийте економіку для інвестицій і буде все гаразд
pосія є стратегічним ворогом США.
за іншими мірками. Дмитро Бринза підказує.
Тому висмикнути $12 млрд. - маніпуляція.
у тому числі. А влада фінансує канал "Рада", який не показу Раду. І це не кілька мільйонів, а сотні
мільйонів на наступний рік задля власного піару. Це неправильно і навіть злочинно.
Мало політики України,включіть канал РАДА,якщо Голобородько-2 дозволить і займайтесь внутрішньою політикою України.
Запропонували цей законопроект (Акт ленд-лізу про оборону демократії в Україні) Сенатори Джон Корнін (R-TX), Бен Кардін (D-MD), Роджер Вікер (R-MS) і Жанна Шахін (D-NH).
Крім того, законопроект підтримали сенатори Річард Блюменталь (D-CT), Ліндсі Грем (R-SC), Меггі Хассан (D-NH), Ден Салліван (R-AK), Марко Рубіо (R-FL), Гері Пітерс (D-MI), Деб Фішер (R-NE), Том Тілліс (R-NC), Кірстен Сінема (D-AZ), Рой Блант (R-MO), Марша Блекберн (R-TN), Тім Скотт ( R-SC), Ангус Кінг (I-ME), Шеллі Мур Капіто (R-WV), Сьюзен Коллінз (R-ME), Стів Дейнс (R-MT), Роджер Маршалл (R-KS) і Джоні Ернст ( R-IA).
https://www.cornyn.senate.gov/node/6696
Чи хтось бачить серед цих призвищ Спартц?
Лідер Республікаців в Сенаті Мітч Макконнелл, заявив, що допомога США Україні є «буквально інвестицією в нашу власну національну безпеку...Тепер, коли Конгрес надає більше фінансування, адміністрація Байдена повинна діяти швидше, щоб надати його українським силам на передовій."
https://www.nbcnews.com/politics/congress/senate-passes-government-funding-bill-sending-house-avoid-shutdown-rcna49817
В Палаті Представників США 10 республіканців проголосували "за", але серед них не було Спартц.
Стосовно Спартц - вона тонко грає але вже очевидно що це російська консерва ，я навіть непроти її заяв я підтримую їх ，але поперше вони стрибнула через Пентагон Презедента Байдена та інших топ політиків США - вона лиге конресвумен ，а заяви щодо політичної картини в Україні повинні робити дипломатичні представництва США . Бачите що в нас корупція або кошти ідуть не на зброю - НЕХАЙ МІД США РОБИТЬ ЗАЯВУ ОФІЦІЙНО а не **** Спартц , котра відповідає за свій штат *****.
Це поперше . По друше якщо офіційних заяв не лунало від НАТО чи Пентагону про конкретно проблеми з тим що зброя йде не туди -то якого біса Спартц лізе в непрофільну для себе справу !!!?
Єрмак це кістка в горлі багатьох українців і будь він людиною він би бачачи резонанс який він викликає написав би заяву . Було б непогано якщо би слуги давали звіт за мільярди долларів які отримує україна .Ви думаєте їх не воруюють))?Якщо срану гуманітарку тирили - тощо казати про ці бабки про тепловізори про броніки Воруюють все **** .Бо це в нас такий менталітет не влада така ми здебільшого такі .
Якщо маштаб був би занадто великий то буди б офійійні заяви від США і союзників
Так вони тирять собі на тесли і мазератті на своїх шльондр та дітей котрі будуть навчатися в Європі
В той час як українські воїни сидять в окопах під обстрілами
Але ворог номер одни це ****** росіяни котрі прости прийдуть і вбюють всіх ***** як в бучі і ірпені
І депутатів і не депутатів вбюють всіх бо їм *****
Тому різкі заяви Спартц недоречні та гальмуюю отримання зброї
А хто вам сказав що в США не тирять бабки ? Нажаль ми живемо в такому світі
Спочатку перемога потім Єрмаки і проча шваль - тим більше що Зеленський дав явно зрозуміти нікуди він ні Ярмака ні Татарова ні Демченка не віддасть