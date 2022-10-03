Конгресвумен Спартц: Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо мого голосування проти законопрооєкту про $12 млрд для України. Раджу не втручатися в партійну політику США

Конгресменка Спартц заявляє, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо її голосування у Конгресі США проти законопрооєкту щодо 600 млрд доларів, у тому числі 12 млрд доларів для України.

Про це конгресменка Вікторія Спартц заявила у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Де-факто президент України Андрій Єрмак поширює пропаганду у своїх ЗМІ "в кремлівському стилі" щодо мого голосування "НІ" за безрозсудний законопроєкт щодо 600 мільярдів доларів (включаючи 12 мільярдів доларів для України). Я хотіла би дати пораду уряду України: не втручатися в партійну політику США – республіканці будуть на чолі наступного Конгресу", - заявила Спартц.

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