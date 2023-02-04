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Новости Агрессия России против Украины
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Перед отправкой в Украину Португалия отремонтирует танки Leopard-2

leopard-2

Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков Leopard-2. После ремонта танки будут отправлены в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, сколько танков будет отправлено в Украину, но об этом будет объявлено в подходящее время", - сказал он.

По словам Кошты, Португалия работает с Германией над получением запчастей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков, добавив, что надеется доставить их в Украину до конца марта.

Адмирал Антониу Силва Рибейро, командующий вооруженными силами Португалии, заявил, что в прошлом месяце у Португалии было 37 танков Leopard 2, но местные СМИ широко сообщали, что большинство из них неисправны.

Читайте также: Германия продаст Украине 88 танков Leopard-1, - СМИ

Автор: 

Германия (6947) Португалия (197) танк (2253) Украина (44934)


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Топ комментарии
+20
а шо случилось???
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04.02.2023 13:45
+17
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04.02.2023 13:50
+11
ВСУнем СВОлочам по самые гланды!
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04.02.2023 13:44
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ВСУнем СВОлочам по самые гланды!
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04.02.2023 13:44 Ответить
а шо случилось???
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04.02.2023 13:45 Ответить
...це вже русофобія агалтєлая, чи ні? шо такоє, хдє мая карта ?
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04.02.2023 13:58 Ответить
"не осуществляют отправления зарубеж"....
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04.02.2023 14:07 Ответить
Приплыли "зарубежники"? 😁 И это еще не самый крупный камень с неба))))
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04.02.2023 14:18 Ответить
Скоро "ЗАПОЮТ"
https://www.youtube.com/watch?v=7a0Z2_kwAwg https://www.youtube.com/watch?v=7a0Z2_kwAwg
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04.02.2023 19:14 Ответить
Бляха-муха, як у Європі усе запущено....
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04.02.2023 13:47 Ответить
Может сначала к самим себе пересмотреться что там у вас с закупками для военных и вы требуете что-то от Европы у себя порядок наведите сначала
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05.02.2023 01:53 Ответить
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04.02.2023 13:50 Ответить
///
наші котики ДПСУ

https://t.me/informnapalm/15454
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04.02.2023 14:10 Ответить
да-да-да! https://twitter.com/i/status/1621411372360777729
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04.02.2023 14:12 Ответить
класс!
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04.02.2023 14:15 Ответить
разговорчивый малый... ))
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04.02.2023 14:16 Ответить
певец! я сразу скандинавсие напевы уловил )))))
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04.02.2023 14:24 Ответить
Може іх до Німеччини а ті швидше відремонтують .
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04.02.2023 13:53 Ответить
там своїх достатньо .як"наслєдіє фрау мєркєль"...

у Португалії Леопардів 37.

скільки І у якій "неготовності",невідомо..
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04.02.2023 14:04 Ответить
Придбали поламані танки.
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04.02.2023 14:04 Ответить
треба все одно завантажити їх на платформи і ганяти-тягати по областям ))) для психічного розладу коригувальників))) ще хрести там всякі намалювати))) а хто зна шо вони поламані? ))))
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04.02.2023 14:17 Ответить
гонять мона і дерев"яні макети, накриті брезентом. мабуть резніков вже розпорядився їх виготовити...
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04.02.2023 16:52 Ответить
Нет, там в основном по срокам, требуется замена электронных блоков и каких-то уплотнителнй. Мелькало что-то такое в их СМИ.
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04.02.2023 14:22 Ответить
Танки постоянно нуждаются в контрольном осмотре,сезонном обслуживании, техническом(№1,2) обслуживании,текущем ремонте,среднем ремонте , капитальном ремонте..Это боевая,а не транспортная машина
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04.02.2023 16:57 Ответить
в самом деле, зачем Португалии Леопарды-2?
чтоб воевать с кем? С Испанией? Или с Марокко? страшный сон иберийцев и берберов.
гоните Леопарды ВСУ, добро не должно стоять и ржаветь.
куча дел для них найдется на востоке героической Украины
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04.02.2023 14:36 Ответить
Для того, для чегоже Люксембург , например, содержит моторизованный батальон. Ему с кем воевать, с Францией или Германией? У каждой страны НАТО, в том числе и Португалии есть свои обязанности в альянсе. Обязаны поставить на фронт танковый батальон, значит будут его содержать.
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04.02.2023 20:39 Ответить
Может ты сам на передок сначала а потом с акопа и требовать что-либо будешь
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05.02.2023 01:57 Ответить
Вот и добре,могли ведь для галочки отчитаться.
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04.02.2023 14:37 Ответить
Зачем Португалии вообще танки. Нападать вроде не собираются. Защищаться от Испании?
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04.02.2023 14:57 Ответить
А то тепер танки що були у несправному стані?)))
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04.02.2023 15:26 Ответить
оце і є Європа....у більшості країн танки (мабуть і не тіко танки) потребують ремонту.
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04.02.2023 16:49 Ответить
 
 