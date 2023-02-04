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Новини Агресія Росії проти України
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Перед відправкою в Україну Португалія відремонтує танки Leopard-2

leopard-2

Португалія веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard-2, що вийшли з ладу. Після ремонту танки будуть відправлені до України.

Про це заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, скільки танків буде відправлено до України, але про це буде оголошено у відповідний час", - сказав він.

За словами Кошти, Португалія працює з Німеччиною над отриманням запчастин, необхідних для ремонту танків, що вийшли з ладу, він сподівається доставити їх в Україну до кінця березня.

Адмірал Антоніу Сілва Рібейро, командувач збройних сил Португалії, заявив, що минулого місяця Португалія мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ широко повідомляли, що більшість з них несправні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада і шість країн ЄС домовляються про постачання запчастин та боєприпасів для танків Leopard-2, що надаються Україні

Автор: 

Німеччина (7345) Португалія (206) танк (2064) Україна (5882)


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Топ коментарі
+20
а шо случилось???
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04.02.2023 13:45
+17
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04.02.2023 13:50
+11
ВСУнем СВОлочам по самые гланды!
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04.02.2023 13:44
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ВСУнем СВОлочам по самые гланды!
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04.02.2023 13:44 Відповісти
а шо случилось???
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04.02.2023 13:45 Відповісти
...це вже русофобія агалтєлая, чи ні? шо такоє, хдє мая карта ?
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04.02.2023 13:58 Відповісти
"не осуществляют отправления зарубеж"....
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04.02.2023 14:07 Відповісти
Приплыли "зарубежники"? 😁 И это еще не самый крупный камень с неба))))
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04.02.2023 14:18 Відповісти
Скоро "ЗАПОЮТ"
https://www.youtube.com/watch?v=7a0Z2_kwAwg https://www.youtube.com/watch?v=7a0Z2_kwAwg
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04.02.2023 19:14 Відповісти
Бляха-муха, як у Європі усе запущено....
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04.02.2023 13:47 Відповісти
Может сначала к самим себе пересмотреться что там у вас с закупками для военных и вы требуете что-то от Европы у себя порядок наведите сначала
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05.02.2023 01:53 Відповісти
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04.02.2023 13:50 Відповісти
///
наші котики ДПСУ

https://t.me/informnapalm/15454
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04.02.2023 14:10 Відповісти
да-да-да! https://twitter.com/i/status/1621411372360777729
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04.02.2023 14:12 Відповісти
класс!
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04.02.2023 14:15 Відповісти
разговорчивый малый... ))
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04.02.2023 14:16 Відповісти
певец! я сразу скандинавсие напевы уловил )))))
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04.02.2023 14:24 Відповісти
Може іх до Німеччини а ті швидше відремонтують .
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04.02.2023 13:53 Відповісти
там своїх достатньо .як"наслєдіє фрау мєркєль"...

у Португалії Леопардів 37.

скільки І у якій "неготовності",невідомо..
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04.02.2023 14:04 Відповісти
Придбали поламані танки.
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04.02.2023 14:04 Відповісти
треба все одно завантажити їх на платформи і ганяти-тягати по областям ))) для психічного розладу коригувальників))) ще хрести там всякі намалювати))) а хто зна шо вони поламані? ))))
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04.02.2023 14:17 Відповісти
гонять мона і дерев"яні макети, накриті брезентом. мабуть резніков вже розпорядився їх виготовити...
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04.02.2023 16:52 Відповісти
Нет, там в основном по срокам, требуется замена электронных блоков и каких-то уплотнителнй. Мелькало что-то такое в их СМИ.
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04.02.2023 14:22 Відповісти
Танки постоянно нуждаются в контрольном осмотре,сезонном обслуживании, техническом(№1,2) обслуживании,текущем ремонте,среднем ремонте , капитальном ремонте..Это боевая,а не транспортная машина
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04.02.2023 16:57 Відповісти
в самом деле, зачем Португалии Леопарды-2?
чтоб воевать с кем? С Испанией? Или с Марокко? страшный сон иберийцев и берберов.
гоните Леопарды ВСУ, добро не должно стоять и ржаветь.
куча дел для них найдется на востоке героической Украины
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04.02.2023 14:36 Відповісти
Для того, для чегоже Люксембург , например, содержит моторизованный батальон. Ему с кем воевать, с Францией или Германией? У каждой страны НАТО, в том числе и Португалии есть свои обязанности в альянсе. Обязаны поставить на фронт танковый батальон, значит будут его содержать.
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04.02.2023 20:39 Відповісти
Может ты сам на передок сначала а потом с акопа и требовать что-либо будешь
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05.02.2023 01:57 Відповісти
Вот и добре,могли ведь для галочки отчитаться.
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04.02.2023 14:37 Відповісти
Зачем Португалии вообще танки. Нападать вроде не собираются. Защищаться от Испании?
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04.02.2023 14:57 Відповісти
А то тепер танки що були у несправному стані?)))
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04.02.2023 15:26 Відповісти
оце і є Європа....у більшості країн танки (мабуть і не тіко танки) потребують ремонту.
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04.02.2023 16:49 Відповісти
 
 