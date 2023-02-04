Резников о танках для Украины: Их будет очень много

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже скоро в Украину прибудет очень много танков от иностранных партнеров.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украину уже скоро прибудут немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams.

"Официально: "танковая коалиция" за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много", - отметил Резников.

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