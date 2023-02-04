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Новости Война
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Резников о танках для Украины: Их будет очень много

блащак,резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже скоро в Украину прибудет очень много танков от иностранных партнеров.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украину уже скоро прибудут немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams.

"Официально: "танковая коалиция" за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много", - отметил Резников.

Смотрите также: Воины ВСУ уже овладели управлением танками Challenger 2, - минобороны Великобритании. ФОТО

Автор: 

оружие (10210) помощь (7793) танк (2253) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+44
Ви навіть не уявляєте скільки буде танків, якщо їх рахувати не штуками, а кілограмами!
1 танк х 60 000 кг х 100 штук =

6 000 000 кг танків !!!!

Карл, 6 (шість) міліонів кг танків ! 😕
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04.02.2023 15:02
+30
Хотілось би привітати відставку Резнікова. Заслужив.
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04.02.2023 14:51
+28
У відставку ''яєчний крадій''!!!
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04.02.2023 14:49
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04.02.2023 19:26 Ответить
Те ж саме він казав про кількість яєць в одному кілограмі…
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04.02.2023 20:42 Ответить
А сколько бы танков было, если бы МО не воровало миллиардами! Страшно представить!

Вдруг вы опять технических ошибок наделаете и привезете танки в литрах, и еще и не туда куда надо привезете!
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04.02.2023 22:16 Ответить
Вони вже купили за мильон убитий металобрухт на папiрах буде так!
Вiн вже яйка купував напряму з пiд квочки
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07.02.2023 08:05 Ответить
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