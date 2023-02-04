Резніков про танки для України: Їх буде дуже багато

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже скоро до України прибуде "дуже багато" танків від іноземних партнерів.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, до України вже скоро прибудуть німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams.

"Офіційно: Танкова коаліція за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" та "Абрамс" на українській землі. Їх дуже багато", - зазначив Резніков.

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