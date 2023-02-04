Резніков про танки для України: Їх буде дуже багато
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже скоро до України прибуде "дуже багато" танків від іноземних партнерів.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, до України вже скоро прибудуть німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams.
"Офіційно: Танкова коаліція за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" та "Абрамс" на українській землі. Їх дуже багато", - зазначив Резніков.
Топ коментарі
+44 Алекс Мышкевич
показати весь коментар04.02.2023 15:02
+30 Orest Levko #514086
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+28 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар04.02.2023 14:49
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Вдруг вы опять технических ошибок наделаете и привезете танки в литрах, и еще и не туда куда надо привезете!
Вiн вже яйка купував напряму з пiд квочки