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Резніков про танки для України: Їх буде дуже багато

блащак,резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже скоро до України прибуде "дуже багато" танків від іноземних партнерів.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, до України вже скоро прибудуть німецькі танки Leopard, британські Challenger та американські Abrams.

"Офіційно: Танкова коаліція за Україну народилася і активно розвивається. Незабаром ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" та "Абрамс" на українській землі. Їх дуже багато", - зазначив Резніков.

Дивіться: Воїни ЗСУ вже опанували управління танками Challenger 2, - міноборони Великої Британії. ФОТО

Автор: 

зброя (7454) допомога (8334) танк (2064) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+44
Ви навіть не уявляєте скільки буде танків, якщо їх рахувати не штуками, а кілограмами!
1 танк х 60 000 кг х 100 штук =

6 000 000 кг танків !!!!

Карл, 6 (шість) міліонів кг танків ! 😕
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04.02.2023 15:02
+30
Хотілось би привітати відставку Резнікова. Заслужив.
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04.02.2023 14:51
+28
У відставку ''яєчний крадій''!!!
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04.02.2023 14:49
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04.02.2023 19:26 Відповісти
Те ж саме він казав про кількість яєць в одному кілограмі…
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04.02.2023 20:42 Відповісти
А сколько бы танков было, если бы МО не воровало миллиардами! Страшно представить!

Вдруг вы опять технических ошибок наделаете и привезете танки в литрах, и еще и не туда куда надо привезете!
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04.02.2023 22:16 Відповісти
Вони вже купили за мильон убитий металобрухт на папiрах буде так!
Вiн вже яйка купував напряму з пiд квочки
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07.02.2023 08:05 Відповісти
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