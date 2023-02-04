У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит Россия, - генеральный прокурор Франк

У немецких следователей на сейчас нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом заявил генеральный прокурор Германии Петер Франк в интервью газете "Welt am Sonntag", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Пока это невозможно доказать, расследование продолжается", - заявил Петер Франк.

С помощью двух исследовательских суден были взяты образцы воды и грунта, а также остатки трубопроводов, а место преступления всесторонне задокументировано. "Сейчас мы оцениваем все это с точки зрения криминалистики" – сказал он.

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В конце сентября после взрывов у датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено в общей сложности четыре утечки на двух трубопроводах. В ноябре шведские органы безопасности определили, что это была серьезная диверсия – но не назвали виновника. Места взрывов находятся в международных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Обе страны проводят свои расследования. "Но мы находимся в контакте", – сказал Франк.

Лишь через некоторое время были повреждены кабели, необходимые для системы железнодорожного радио в Берлине и Северном Рейне-Вестфалии. Железнодорожное движение на значительной части севера Германии остановилось на несколько часов. Федеральная прокуратура также расследует эти инциденты, произошедшие 8 октября. Франк сказал в интервью, что расследование еще не завершено. "Но я могу сказать, что подозрение в том, что это была иностранная диверсия, пока не подтвердилась" – отметил прокурор.