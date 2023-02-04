РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11709 посетителей онлайн
Новости Газовая война
3 755 47
взрыв (6500) газопровод (829) Германия (6725) расследование (3019) Северный поток (1443)

У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит Россия, - генеральный прокурор Франк

потік,північний

У немецких следователей на сейчас нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом заявил генеральный прокурор Германии Петер Франк в интервью газете "Welt am Sonntag", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Пока это невозможно доказать, расследование продолжается", - заявил Петер Франк.

С помощью двух исследовательских суден были взяты образцы воды и грунта, а также остатки трубопроводов, а место преступления всесторонне задокументировано. "Сейчас мы оцениваем все это с точки зрения криминалистики" – сказал он.

Также читайте: Ремонт повреждений "Северных потоков" обойдется минимум в $500 млн, - The New York Times

В конце сентября после взрывов у датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено в общей сложности четыре утечки на двух трубопроводах. В ноябре шведские органы безопасности определили, что это была серьезная диверсия – но не назвали виновника. Места взрывов находятся в международных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Обе страны проводят свои расследования. "Но мы находимся в контакте", – сказал Франк.

Лишь через некоторое время были повреждены кабели, необходимые для системы железнодорожного радио в Берлине и Северном Рейне-Вестфалии. Железнодорожное движение на значительной части севера Германии остановилось на несколько часов. Федеральная прокуратура также расследует эти инциденты, произошедшие 8 октября. Франк сказал в интервью, что расследование еще не завершено. "Но я могу сказать, что подозрение в том, что это была иностранная диверсия, пока не подтвердилась" – отметил прокурор.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Не хочуть ставати стороною конфлікту ?
показать весь комментарий
04.02.2023 16:56
+6
рыба-пила виновата
гнилое заявление
показать весь комментарий
04.02.2023 17:08
+5
Опять зеленые человечики?
показать весь комментарий
04.02.2023 17:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не хочуть ставати стороною конфлікту ?
показать весь комментарий
04.02.2023 16:56 Ответить
"У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит Россия.."
Сколько ему заплатили, интересно..
показать весь комментарий
04.02.2023 17:41 Ответить
loosery, katsapy znaishly b vizitku
показать весь комментарий
04.02.2023 16:57 Ответить
Ура. Будуємо Північний потік-3👍
показать весь комментарий
04.02.2023 17:01 Ответить
Опять зеленые человечики?
показать весь комментарий
04.02.2023 17:01 Ответить
возглавляємиє лічно Порошенком
показать весь комментарий
04.02.2023 17:09 Ответить
Это не на сарказм, не на шутку и тд. что то не похоже. Ни в какие ворота не лезет, при чем тут Порошенко?
показать весь комментарий
04.02.2023 17:14 Ответить
Головне, щоб "потоки" не діяли.
А там рік-два пошукаєте, дивись-і звинувачувати вже немає кого.
Нет тела-нет дела.
З країною така ж ситуація.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:06 Ответить
рыба-пила виновата
гнилое заявление
показать весь комментарий
04.02.2023 17:08 Ответить
Ні, голубе, саме "русские" це і зробили, чому є непрямі докази, яких більш ніж вистачає. Але для західного судочинства цього замало. Мусять зібрати стовідстокові докази.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:22 Ответить
Мабуть, Зінка.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:11 Ответить
Да,измельчали германцы.А я думал, дух Мюллера неистребим.... .
показать весь комментарий
04.02.2023 17:13 Ответить
Какая разница? Она утонула, и неважно кем. Всем хорошо 👌
показать весь комментарий
04.02.2023 17:14 Ответить
ага...риби пошкодили...
показать весь комментарий
04.02.2023 17:19 Ответить
Ага, скумбрія по 8
показать весь комментарий
04.02.2023 17:29 Ответить
Симон *********** (Simone Tagliapietra), эксперт по энергетической политике из аналитического центра Брейгеля в Брюсселе, считает, что удар по трубопроводам мог быть результатом распрей внутри России. Короче по версии экспертов из Брюсселя, русские мафиози в поссорились продавать газ Европе или нет, а потом решили взорвать чтобы не ссориться.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:21 Ответить
Німецька слідчі, будь ласка , вимовляйте прямо свої думки: "-ми просто бздім кацапов"
показать весь комментарий
04.02.2023 17:25 Ответить
вони не бздять ,їх "рашистські куйловники " купили
показать весь комментарий
04.02.2023 17:36 Ответить
Бздять вони, бздять і пересічні громадяни. В мене сусідка завжди каже ,що вона має страх і вже заповнила келєр питною водою про всякий випадок...
показать весь комментарий
04.02.2023 17:53 Ответить
А ты что в германии делаешь патриот хероv
защищаешь родину языком на немецком социальном обеспечении
показать весь комментарий
05.02.2023 01:43 Ответить
І в загалі , кацапомовним тут немісце, тут український сайт. Кацапи ,женєчька мартовська йдуть на х...
показать весь комментарий
05.02.2023 07:44 Ответить
жєня хренова, я тут у німеччіині живу і працюю більше ніж 25 років і мені через пару років на пенсію. Ти просто якась зла даунбасівска дівчинка.
показать весь комментарий
05.02.2023 07:51 Ответить
Да вижу 25 лет тебе не помогли да и вся жизнь походу как быдлотой ты был так и остался
и я себя кацапом не считаю у меня другая нация
а если тебе так херово сдесь езжай на родину ты же такой патриот хотя о чем
показать весь комментарий
05.02.2023 09:34 Ответить
Не ображайся, євгенія, ти "нє другая нація" ти іє дурна 100відсоткова кацапка.Я такої бидлоті як ти вже не раз пояснював на роботі, коли воно мені казало ,що воно німець а некацап.Не тобі порада кацапська вказувати де я повинен бути. Твоє місце де ти повинен бути десь у омську .А тепер пішов , шагом руш, за кацапським корабликом!
показать весь комментарий
05.02.2023 09:57 Ответить
Да дегенерат ты еще тот, ты снова подтверждаешь что ты просто кацапское быдло некокой культуры в общении ты даже не можешь без оскорблений меня по имени называть
я тебе еще раз тугадум напишу с парашей я неимею никакого отношения по имени ты должен был понять что я не девчина ну если не учитывать что ты быдлота и скорее всего тыи заразился от быдлоты на своей работе мне даже жалко тебя
показать весь комментарий
05.02.2023 11:13 Ответить
євгенія, ну шо ж в тебе так срака горить, іди холодною водичкою підмийся.Була би ти мужської статі, повір мені в мої немолоді роки вистачить ще здоров'я натовкти таку мерзотну кацапську пику як твоя.Якщо бажаєш зустрітись залишу свої коордінати , козломорда дівчинка.
показать весь комментарий
05.02.2023 11:32 Ответить
Ну какие координаты я с быдлятиной не общаюсь и тебя не оскорбляю кроме что констатирую факты у меня нечего не горит подгорает у тебя ты реально переобщался с кацапской быдлятиной.
и про возраст не перегибай патриот ты херов крестный моей жены лежи весь в осколках ели выжили а он пенсионер уже давно
и такое быдло мне похер с параши или Украины идут пешком туда от куда пришли бабушка ты херов
показать весь комментарий
05.02.2023 11:47 Ответить
Добре хоч не сказали що це українська ракета впала.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:31 Ответить
ДЕЛО ЗАКРИТО,ЗАБУДЬТЕ. труп до цього часу ходить по вулицям Бонна, говорять-вчора стукав до офісу оберпрокурора
показать весь комментарий
04.02.2023 17:54 Ответить
в мене два варіанти або це зробила Грета Тунберг , або марсіани ...
показать весь комментарий
04.02.2023 18:07 Ответить
так зочуть розслідувати
і розвідка лінива або мабуть вже навіть немає такої служби,
бо це ж може бути ескалація
показать весь комментарий
04.02.2023 18:19 Ответить
Аще в них нема доказів, щодо гинопланєтян, або там ще когось
показать весь комментарий
04.02.2023 18:44 Ответить
Потоки взорвали козломордые. Задум был такой - взорвать первый поток, Европа без газа начнет зимой замерзать и будет вынужденна экстренно сертифицировать и ввести в эксплуатацию поток -2. Потом за пару тройку недель отремонтировать первый поток. Но, как всегда, у рукожопых все получилось через дупу - переложили взрывчатки и херакнули за компанию одну из веток второго потока. х-ло даже, где-то в конце ноября, предлагать качать газ по оставшейся ветке второго потока, но был послан во пи*ду. Так утонули оба потока.
показать весь комментарий
04.02.2023 18:51 Ответить
Ото дятли дурнi, докази треба зробити- наприклад вiзитку путiна підняти з дна моря і т.п
показать весь комментарий
04.02.2023 19:44 Ответить
🤣
показать весь комментарий
05.02.2023 00:20 Ответить
То все Гвінея-Бісау. Не інакше.
показать весь комментарий
04.02.2023 19:48 Ответить
..могу подсказать,с точки зрения диверсанта,например механизм со взрывчаткой по внутренней части трубы,любое внешнее воздействие зараанее заложенное около трубы с последующим убиранием последствий
показать весь комментарий
04.02.2023 19:58 Ответить
нету или не хотят обнародовать?
показать весь комментарий
04.02.2023 21:17 Ответить
тот такої! може фрау Анжела підкине якусь ідею?
показать весь комментарий
04.02.2023 21:22 Ответить
Разложение европейских систем безопасности дошло до критического уровня. Вот что сделали путинских бабки.
показать весь комментарий
05.02.2023 05:39 Ответить
 
 