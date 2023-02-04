РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11625 посетителей онлайн
Новости Война
5 832 5
Беларусь (7764) самолет (3551) воздушная тревога (682)

По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога

тривога

С аэродрома в Беларуси взлетел МиГ-31К РФ, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Второй раз за день 4 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту воздушных тревог Украины.

Первыми сирены прозвучали в Киеве – в 16:49. После этого тревога быстро распространилась по всей Украине. По состоянию на 16.54 тревога охватила все регионы.

Также читайте: Авиация РФ остается в Беларуси после завершения учений, - Игнат

Тревога связана из-за активности вражеской тактической авиации РФ в Белоруссии. Мониторинговая группа "Белоруски Гаюн" сообщила, что с аэродрома "Мачулищи" в 16:41 взлет МиГ-31К РФ, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинская ПВО не может перехватить. Также там уточняют, что ДРЛО (самолет дальней радиолокационной слежки) А-50У ПКС РФ пока не взлетал.

По состоянию на 17:35 в большинстве областей тревога отменена.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.02.2023 17:50 Ответить
От нафіга повторювати кацапські байки про гіперзвуковуї ракету Х-47м2 "Кинджал"? Звичайний Іскандер підвісили до МіГ-31. Тепер він далі летить. Усе. Іскандер - балістична ракета, яку дійсно важко збити, бо ставить поміхи та злегка маневрує. Але комплекси С-300B можуть їх збити. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - 48 ПУ (4 дивизиона) С-300В1 на вооружении, по состоянию на 2022 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300%D0%92#cite_note-:0-20 [20]
показать весь комментарий
04.02.2023 18:20 Ответить
Ви на цензорі,хто пише новини,самі москалів звеличуєте.Гіперзвукових ракет на озброєнні ні в кого немає.Гіпезвуковою ракетою,не може вважатися балванка,від іскандеру.
показать весь комментарий
04.02.2023 18:56 Ответить
 
 