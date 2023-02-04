По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога

С аэродрома в Беларуси взлетел МиГ-31К РФ, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Второй раз за день 4 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту воздушных тревог Украины.

Первыми сирены прозвучали в Киеве – в 16:49. После этого тревога быстро распространилась по всей Украине. По состоянию на 16.54 тревога охватила все регионы.

Также читайте: Авиация РФ остается в Беларуси после завершения учений, - Игнат

Тревога связана из-за активности вражеской тактической авиации РФ в Белоруссии. Мониторинговая группа "Белоруски Гаюн" сообщила, что с аэродрома "Мачулищи" в 16:41 взлет МиГ-31К РФ, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинская ПВО не может перехватить. Также там уточняют, что ДРЛО (самолет дальней радиолокационной слежки) А-50У ПКС РФ пока не взлетал.

По состоянию на 17:35 в большинстве областей тревога отменена.