По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу (оновлено)

З аеродрому в Білорусі злітав МіГ-31К РФ, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Вдруге за день 4 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на мапу повітряних тривог України.

Першими сирени пролунали в Києві - о 16:49. Після цього тривога швидко поширилася всією Україною. Станом на 16:54 тривога охопила усі регіони.

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Тривога була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації РФ у Білорусі. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що з аеродрому "Мачулищі" о 16:41 зліт МіГ-31К РФ, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українська ППО не може перехопити. Також там уточнюють, що ДРЛО (літак дальнього радіолокаційного стеження) А-50У ПКС РФ поки не злітав.

Станом на 17:35 в більшості областей тривогу скасовано.