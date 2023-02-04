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По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу (оновлено)

тривога

З аеродрому в Білорусі злітав МіГ-31К РФ, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Вдруге за день 4 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на мапу повітряних тривог України.

Першими сирени пролунали в Києві - о 16:49. Після цього тривога швидко поширилася всією Україною. Станом на 16:54 тривога охопила усі регіони.

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Тривога була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації РФ у Білорусі. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що з аеродрому "Мачулищі" о 16:41 зліт МіГ-31К РФ, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українська ППО не може перехопити. Також там уточнюють, що ДРЛО (літак дальнього радіолокаційного стеження) А-50У ПКС РФ поки не злітав.

Станом на 17:35 в більшості областей тривогу скасовано.

Автор: 

Білорусь (7930) літак (2903) повітряна тривога (919)


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04.02.2023 17:50 Відповісти
От нафіга повторювати кацапські байки про гіперзвуковуї ракету Х-47м2 "Кинджал"? Звичайний Іскандер підвісили до МіГ-31. Тепер він далі летить. Усе. Іскандер - балістична ракета, яку дійсно важко збити, бо ставить поміхи та злегка маневрує. Але комплекси С-300B можуть їх збити. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина - 48 ПУ (4 дивизиона) С-300В1 на вооружении, по состоянию на 2022 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300%D0%92#cite_note-:0-20 [20]
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04.02.2023 18:20 Відповісти
Ви на цензорі,хто пише новини,самі москалів звеличуєте.Гіперзвукових ракет на озброєнні ні в кого немає.Гіпезвуковою ракетою,не може вважатися балванка,від іскандеру.
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04.02.2023 18:56 Відповісти
 
 