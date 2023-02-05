Путин не угрожал мне или Германии, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что президент России Владимир Путин никогда не угрожал Германии или ему лично, как это было с бывшим британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Нет, Путин не угрожал мне или Германии. В наших телефонных разговорах очень четко прослеживаются наши очень разные точки зрения на войну в Украине", - сказал Шольц.

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"Я очень четко дал понять Путину, что Россия несет полную ответственность за войну. Без всякой причины Россия вторглась к своему соседу, чтобы забрать части Украины или всю страну. Мы не можем просто принять это, потому что это фундаментально нарушает европейский мирный порядок. Именно поэтому мы поддерживаем Украину финансово, гуманитарно, а также оружием", - добавил канцлер.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал ВВС, что Путин накануне вторжения РФ в Украину угрожал ему ракетным ударом. В Кремле это отрицают.