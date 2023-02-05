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Германия (6725) путин (30474) россия (92990) угрозы (848) Шольц Олаф (849)

Путин не угрожал мне или Германии, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что президент России Владимир Путин никогда не угрожал Германии или ему лично, как это было с бывшим британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Нет, Путин не угрожал мне или Германии. В наших телефонных разговорах очень четко прослеживаются наши очень разные точки зрения на войну в Украине", - сказал Шольц.

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"Я очень четко дал понять Путину, что Россия несет полную ответственность за войну. Без всякой причины Россия вторглась к своему соседу, чтобы забрать части Украины или всю страну. Мы не можем просто принять это, потому что это фундаментально нарушает европейский мирный порядок. Именно поэтому мы поддерживаем Украину финансово, гуманитарно, а также оружием", - добавил канцлер.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал ВВС, что Путин накануне вторжения РФ в Украину угрожал ему ракетным ударом. В Кремле это отрицают.
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Топ комментарии
+11
Ну конечно, когда владольф угрожает всему миру ядерным оружием то Германии это не касается
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05.02.2023 16:12
+9
Тому шо Німеччину він відкладав на десерт -- вона була більш лояльна до рашки .
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05.02.2023 16:05
+7
Блин всему миру угрожает, а тебе нет
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05.02.2023 16:10
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Де ж вас учать таких ідіотів, які нездатні правильно писати? "Точки зору".
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05.02.2023 16:04 Ответить
Так перекладає гугл.
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05.02.2023 16:09 Ответить
Колонії деградують у всьому. Від мови до освіти. Але найперше деградує еліта, що потім створює систему освіти, і загалом правила життя вже "ненаціональної" спільноти. Зе-голова має бути відітнута як чужий і шкідливий орган.
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05.02.2023 16:10 Ответить
Тому шо Німеччину він відкладав на десерт -- вона була більш лояльна до рашки .
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05.02.2023 16:05 Ответить
а чому погрожувати ,партнери ж потоки разом будують ? та і в Німеччині виробляють гарні підгузки , канцлерам за спец -заказом ...
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05.02.2023 16:07 Ответить
Блин всему миру угрожает, а тебе нет
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05.02.2023 16:10 Ответить
ху.ло тоже пистел что мы "брацкий" нарот и они никогда не нападут на Украину. Так что гер Шольц нех больному кацапу верить он как дышит.
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05.02.2023 16:10 Ответить
Ну конечно, когда владольф угрожает всему миру ядерным оружием то Германии это не касается
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05.02.2023 16:12 Ответить
З 1970 х на антиракетній та антинатівській программах багато німців зробили політичну кар'єру. Це потім дало привід путіну зараховувати їх до когорти "наші" або путінферштеєн. Серед них були і Шредер з помічником Штанмайєром та інші, особливо зелені. Так що товариш Пу вважав їх боягузами і нікчемами. А потім виявилось, що саме вони його таким вважають. І товариш Пу вимушено присів біля розбитого корита на березі моря -баркас потонув, неводи пропали,палаци погнили, ночви проржавіли і ніхто не приходить в гості, вважають його обузою.
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05.02.2023 16:31 Ответить
так то ж ще трубопроводи були цілі!
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05.02.2023 16:24 Ответить
Так он и так видел, что вы ссытесь.
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05.02.2023 16:25 Ответить
путін НЕ лякав Шольца...але Шольца та німців з Європою залякував руSSкій мір і його адепти мєдвєдіви, салавйови, скабєєви, кіасаняни, кіSSєльови....
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05.02.2023 16:29 Ответить
штольц опять порвался
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05.02.2023 16:36 Ответить
Прекрасно! Замечательно ! Ждём дальнейших поставок оружия!
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05.02.2023 16:38 Ответить
Ге ж.
"Можем павтаріть" - то ж арабів чи негрів стосувалося!
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05.02.2023 16:45 Ответить
Я дав зрозуміти путіну що не підтримую війну- каже Шольц. Тобто, навіть по телефону засцяв сказати прямо, а виключно натяками.
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05.02.2023 16:57 Ответить
Э нет немцы, победа над вами это одна из главных скреп, на которую мастурбируют на рабсее с вечным желанием павтарить.
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05.02.2023 17:03 Ответить
гестапо=нквс гітлер=сталін чого ж тебе урода лякати?
ви ж такі самі
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05.02.2023 17:05 Ответить
Это ни о чем не говорит, взбредет в голову кремлевскому Упырю пальнуть ядерной ракетой по Берлину и никакие разговоры и "добрые отношения с Шольцем" не помешают ему это сделать (только ПРО и ПВО НАТО дают хоть какую-то пусть и не 100% гарантию.)!
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05.02.2023 17:15 Ответить
А навіщо? Німці очікували, що все закінчиться максимум за кілька тижнів, і можна буде далі сидіти на дешевому газі. Та й навіщо лякати тих, хто кацапню і так до всрачки боїться?
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05.02.2023 17:30 Ответить
ну не погрожує значить використовує - можете спокійно спати, герр Шольц
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05.02.2023 17:35 Ответить
Не погрожував бо купив під коріння
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05.02.2023 18:36 Ответить
Ну звісно, ніхто не погрожував - це його така особиста примха пошольцювати з літаками. Бо інакше це б вигдядало, начеб-то його залякали. І тоді кому потрібен такий малодушний політик? Та й хто ж зізнається, якщо йому погрожували здати його за корупційні зв'язки
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05.02.2023 18:42 Ответить
Дядя ты подивись Соловьова
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05.02.2023 18:55 Ответить
Шольц наложил в штаны после речи бледной кремлёвской твари о немецких танках с крестами.
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05.02.2023 19:14 Ответить
И что от этого он дал танки и разрешил реэкспорт потом наверно исходя вашим мышлением еще раз наложит и будет запчасти поставлять и € выделять

вы сами читаете что вы здесь пишете
ваши высказывания здесь далеки от цивилизации куча злобы, унижений других стран и их руководство

вы некогда не задумывались а если это все также читают в Европе
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06.02.2023 02:50 Ответить
Называется включить дурочку.
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05.02.2023 19:50 Ответить
 
 