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Внутренний аудит в Минобороны по закупкам продолжается, - Резников

резніков

В Министерстве обороны продолжается внутренний аудит по всем системам закупок.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок. Он еще работает. Думаю, что в течение недели он должен официально завершиться по всем процедурам февраля. Тогда уже будут выводы аудита по всему. Дальше это ляжет на стол для принятия соответствующих решений", – сказал Резников.

Он также отметил, что по инициативе министерства параллельно начат государственный аудит.

Кроме того, Счетная палата Верховной Рады готова приступить к аудиту международной технической помощи. Проведение такой проверки важно и для Украины, и для партнеров, подчеркнул министр.

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В то же время, по его словам, в МОУ идет реорганизация. "На сегодняшний день мы реорганизовали несколько подразделений Министерства обороны – это Главное управление имущества и ресурсов, Департамент закупок. Эта реорганизация продолжается. Мы заменили руководство компаний-спецэкспортеров, которые были переданы нам в управление для обеспечения, и продолжаем этот трек дальше", – отметил чиновник.

При этом Резников напомнил о создании при ведомстве Агентства по оборонным закупкам: "Это агентство уже работает, уже заключены первые контракты".

По закупке тылового обеспечения министр подчеркнул, что этот путь пройден на 80%. "Мы успели зарегистрировать агентство, но у него еще нет кадрового наполнения, поэтому сейчас мы находимся на стадии поиска людей, которые способны этим заниматься, чтобы это были менеджеры, логисты, которые будут заниматься закупками тылового обеспечения. Возможно, даже будет объявлен конкурс на руководителя, чтобы дать возможность людям, желающим предоставить свою экспертизу, принять участие в этом", – сказал Резников.

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По его словам, сейчас на складах Вооруженных сил Украины более 200 тысяч бронежилетов и 150 тысяч шлемов, сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, всего необходимого, включая обувь. "Уже созданы запасы прочности. Мы постоянно получаем информацию о потребностях от Генерального штаба ВСУ, следим за этим. Мы сделали серьезные запасы", – подчеркнул Резников, подчеркнув, что практически все снаряжение сейчас закупается у украинских производителей, а не у зарубежных, как это было в начале полномасштабного российского вторжения.
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Топ комментарии
+28
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05.02.2023 20:09
+18
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05.02.2023 20:19
+15
Євросоюз долучив Валерію Гонтареву до складання плану Маршала для порятунку Украіни. Що скажете,зелебоби?
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05.02.2023 20:16
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05.02.2023 20:09 Ответить
Його прийдеться першим кидати в ммусорний бак з зеленої плісняви. По іншому чел не зрозуміє.
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05.02.2023 20:11 Ответить
Щось дуже забагато резнікова стало в ефірі ?!!! Що прищемили золоті яйця ?!!!
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05.02.2023 20:31 Ответить
По ходу, зелені у паніці, ще стільки не бачив лайна у добу.
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05.02.2023 20:11 Ответить
Бiла Левиця
@ka_vasilevs
·
9 год
Тільки ще вчора українці цитували Арестовича,
зе-секта рвала зубами його критиків, а тупі курки мріяли народити від нього дитину,
Раптово все скінчилось.Арестовича наче і не було,а цитують його тільки свнсобаки.
Як швидко у нас дохне народна любов.!
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05.02.2023 20:11 Ответить
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05.02.2023 20:12 Ответить
Він ще працює.
...саме коротке інтервью...
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05.02.2023 20:12 Ответить
нікто і нє ажидав
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05.02.2023 20:13 Ответить
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05.02.2023 20:19 Ответить
Дуже влучно!
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05.02.2023 20:21 Ответить
Сьогодні Мойша Подоляк стверджував, що Україна закуповує тільки розхідні матеріали у третіх країн, але нічого суттєвого для ЗСУ.
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05.02.2023 20:14 Ответить
Та коліця вже Резніков і компані -- на скільки ви там Украіну охмурили .
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05.02.2023 20:14 Ответить
Резніков на фото загадав мабуть амлет .
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05.02.2023 20:14 Ответить
Зі всіх яєць зробити один амлет і кінці в воду, а то штукі, кілограми гм...
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05.02.2023 20:19 Ответить
Внутренний аудит??? Хорошо устроились зеленые.
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05.02.2023 20:14 Ответить
ч перевіряю сам себе але
постачальник передає товар завскладу
а накладні завскладом мені не дає,
це було сказано журналістам
накладних нема,
але аудит є
це пронос чи срачка ще гірше чим яйця по 170 за кіло
короче, вори тягнуть час
а вдруг вийде щось
бо ситуація, здорова, жирна, афроамериканська срака
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05.02.2023 20:42 Ответить
Скоро вова зільонський проголосить його архангелом гавриїлом...
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05.02.2023 20:14 Ответить
маю надію, що це аудіт з американців
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05.02.2023 20:15 Ответить
Внутрішній - це самі собі проводять..от якби зовнішній незалежний аудит..то так, а внутрішній то для колективної відповідаотності. Типу - аудит сказав, всьо ок. Якщо таки не ок виявиться, винуваті будуть всі.

Зараз перелопатять документи і замінять, підправлять, втратять..а, ще можуть спалити архів..і все буде ок..
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05.02.2023 20:23 Ответить
читай уважно...
внутрінній аудит
перевіряє сам себе...
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05.02.2023 20:43 Ответить
а жаль
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05.02.2023 21:13 Ответить
дороговалютним учОним-аудіторам зевлади потрібна допомога школярів молодших класів, щоб з'ясувати, що ж воно більше - 7 чи 17 і на скільки?
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05.02.2023 20:15 Ответить
Ти ж мерзотник верещав як згвалтований , що то все журналісти придумали .
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05.02.2023 20:16 Ответить
- Ці гроші ви вкрали в народу України!
- Брешете! Звідки в народу такі гроші? (с)
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05.02.2023 20:16 Ответить
а єта падла типа не при чем, хотя бабло в европе уже потратило
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05.02.2023 20:16 Ответить
Євросоюз долучив Валерію Гонтареву до складання плану Маршала для порятунку Украіни. Що скажете,зелебоби?
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05.02.2023 20:16 Ответить
кому-то будет *****.
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05.02.2023 20:19 Ответить
Зебоби мягке слово. Вони вже офонарівші Зелупи.
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05.02.2023 20:20 Ответить
Вони ще більше поЗЕленіють від злості,
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05.02.2023 20:24 Ответить
навіщо той аудит ? тут на цензорі вже давно все вияснили - любого запитай він розкаже

а для самих експертних експертів по секрету скажу - ходять чутки (із перевірених джерел) що "журналіст" Ткач був деяким способом замотивованим і тому видав спростування факту з паспортом

(на всякий випадок напишу слово "лопата")
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05.02.2023 20:18 Ответить
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05.02.2023 20:20 Ответить
скажите, а это цензор еще тошнит резниковым, или это уже понос?
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05.02.2023 20:21 Ответить
Кого нудить, хай ідуть на марафон подихати свіжим повітрям.
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05.02.2023 20:33 Ответить
яйцом закуси.
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05.02.2023 22:22 Ответить
Це що, одні злодії будуть перевіряти інших злодіїв?
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05.02.2023 20:22 Ответить
ВОР ВОРА ПОКРЫВАЕТ ПОКРЫВАЛ И БУДЕТ ПОКРЫВАТЬ!АКСИОМА!
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05.02.2023 20:26 Ответить
Вангую: внутрішній аудит нічого «такого» не виявить.
В крайньому випадку, результати засекретять, як по перевірці Бакланова в СБУ.
Ну, розумієте ж, війна ж…
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05.02.2023 20:26 Ответить
Що, внутрішній аудит??? Це після намагання любим можливим способом сховати, замилити , знівіювати мега крадіжку , звинуватити всіх і вся в маніпуляціях, викручуватися як вуж під вилами, дурити і прикидатися дурнями, та робити з оточуючих дурнів .
Ви що взагалі загал таки вважаєте за ідіотів мінімум в кубі??? А, да , забув , це *****-путін зі своїми посіпаками інсперував цю справу, щоб обвалять в лайні святого резнікова
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05.02.2023 20:27 Ответить
По Темі -- чисто приватне враження: Я тут у Бундесі вже 32 роки живу і працюю -- до Зеленьского мав заохочення в Україну вкладатися. Та вкладався.
Зараз вже міркується собі: Та пішли ви всі до дупи -- елєкторатно, коломойсько і загальним скопом!
Поки ще стримую себе -- бо маю жаль до Батьківщини
...та терпець урветься незабаром...
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05.02.2023 20:28 Ответить
МО має перевірити зовнішній аудит,зокрема від США,Англії,та Польщі(наприклад)
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05.02.2023 20:28 Ответить
а хто пговігяє, гєзніков?
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05.02.2023 20:32 Ответить
Ви угадалі. Гдє-то так і будєт.Гоєв надо дєлать і разводіть .
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05.02.2023 21:50 Ответить
А може Бутусов викладе всю прес-конференцію, а не щогодинне кукурікання цього адідаса?
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05.02.2023 20:33 Ответить
адидас платит...когда у тебя лярды на счету....
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05.02.2023 20:59 Ответить
Сам п'ю, сам гуляю, сам себе і похмеляю.
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05.02.2023 20:38 Ответить
Хоче виговоритись перед уходом. Голденяйц, понімаш.
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05.02.2023 20:41 Ответить
этот яйцеголовый ублюдок позорит и армию , и страну.
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05.02.2023 20:41 Ответить
Народ, заберите кто-то у этого старого jida уже микрофон....
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05.02.2023 20:56 Ответить
Слов нет есть один большой мусорный контенер . Засунуть и гвоздями забить чтоб не повылазили суки.
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05.02.2023 20:56 Ответить
Как он уже достал...Пшел вон, ворюга!
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05.02.2023 20:57 Ответить
Внутрішній аудит це свій аудит. А треба зовнішнього аудиту. Враховуючи воєнний стан боротися з корупціонерами як у Китаї.
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05.02.2023 20:58 Ответить
То-есть резинку никто не накажет, юрист он и в африке юрист, только какого хера он в мин обороне
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05.02.2023 20:58 Ответить
Що за "це", на який стіл?
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05.02.2023 21:05 Ответить
Какой,там аудит?Всем давно понятно,что Рафик невиновен.
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05.02.2023 21:21 Ответить
Аудит в Міноборони з 2019 року??
А як там потужна когорта, Рахункова палата у Стефанчука, щось робить для України??
От така херня, малята….
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05.02.2023 22:17 Ответить
Шукають, хто злив. Бо знову зпаляться.
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05.02.2023 22:41 Ответить
Зе-команда це стадо аферистів, крадіїв, брехунів і дилетантів, Рєзніков казав що ніякої афери при закупках для ВСУ не було, Єрмак казав що ніякої операції по захопленню вагнерівців не було, ЗЕля казав що вбивці Шеремета знайдені, Арахамія і ЗЕля казали що нападу ХЙЛА на Україну не буде і всі йдемо на шашлики...дякуючи 73% в країні бардак.
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05.02.2023 23:00 Ответить
Аудит з тими гнидами необхідно проводити миттєво, хотів агрохімія копіювати Китай,згідний тільки в частині боротьби з коруцією у владних верхівках -показовий розстріл.
З 2000 року там розстріляно 10000 корупціонерів, цікаво сам грохімія про це знає чи ні?
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06.02.2023 01:46 Ответить
 
 