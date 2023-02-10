Оккупанты депортировали из Украины более 16,2 тыс. детей. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения россияне депортировали из Украины 16 207 детей.

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

"По данным государственного портала розыска детей "Діти війни", по состоянию на 10 февраля 2023 года (в Украине считаются – ред.): пропавшими – 346 (детей – ред.), депортированными – 16207, найденными – 9627, 307 – возвращенными", – говорится в сообщении.

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