Окупанти депортували з України понад 16,2 тис. дітей. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни депортували з України 16 207 дітей.

Про це повідомили в Офісі омбудсмана, передає Цензор.НЕТ.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 10 лютого 2023 року (в Україні вважаються - ред.): зниклими - 346 (дітей - ред.), депортованими - 16207, знайденими - 9627, 307 - повернутими", - йдеться у повідомленні.

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