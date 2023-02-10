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Окупанти депортували з України понад 16,2 тис. дітей. ІНФОГРАФІКА

діти,депортація

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни депортували з України 16 207 дітей.

Про це повідомили в Офісі омбудсмана, передає Цензор.НЕТ.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 10 лютого 2023 року (в Україні вважаються - ред.): зниклими - 346 (дітей - ред.), депортованими - 16207, знайденими - 9627, 307 - повернутими", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти депортували з України понад 16,2 тис. дітей 01

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Це чистий геноцид. Рафінований.
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10.02.2023 10:55 Відповісти
Вопрос к правительству и президенту - если вы знали о наступлении с осени 2021, то почему не эвакуировали ни детей, ни не дееспособных ни заключенных?
Верещучка - это твои обязанности вроде...
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10.02.2023 15:37 Відповісти
 
 