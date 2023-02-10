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обстрел (25728) ТЭС (277) ДТЭК (501)

В результате атаки России повреждены 4 ТЭС, пострадали 2 энергетика, - ДТЭК

дтек

Сегодня, 10 февраля, в результате ночных и дневных вражеских обстрелов пострадали четыре ТЭС ДТЭК Энерго.

Об этом в телеграме сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, из-за атаки двое работников станций получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации ее последствий.

В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в сентябре-феврале энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 27 раз. 28 энергетиков были ранены, 3 погибли.

Читайте также: Есть попадание в объекты энергетики в шести областях, самая плохая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях, - Галущенко
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Топ комментарии
+13
Сьогодні у вечері Зеленський випустить потужний відосик, начувайся ворог! Відповідь буде жорстка.
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10.02.2023 13:23
+6
Гарно так виходить. Пошкоджено майно ДТЕК, за ремонт заплатить Європа, а за електроенергію ми знову заплатимо ахметову...
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10.02.2023 13:21
+6
В Штатах теж ахметкине ліктрічіство?
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10.02.2023 13:23
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Гарно так виходить. Пошкоджено майно ДТЕК, за ремонт заплатить Європа, а за електроенергію ми знову заплатимо ахметову...
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10.02.2023 13:21 Ответить
В Штатах теж ахметкине ліктрічіство?
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10.02.2023 13:23 Ответить
Ні, тільки у нас.
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10.02.2023 20:26 Ответить
сказочний, переріж собі провода і не плати нікому
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10.02.2023 13:24 Ответить
Ми? Ви в США платите Ахметову за електроенергію?
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10.02.2023 13:26 Ответить
В США мене "прописав" Старлінк. А реально я в Чернігівській області живу.
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10.02.2023 20:23 Ответить
Потвори кацапські. Не живеться їм як людям.
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10.02.2023 13:21 Ответить
Знову вся мапа України червона. Тому треба вбивати їх як можна більше
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10.02.2023 13:23 Ответить
и что у меня даже свет не выключали только по расписанию
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10.02.2023 16:04 Ответить
Сьогодні у вечері Зеленський випустить потужний відосик, начувайся ворог! Відповідь буде жорстка.
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10.02.2023 13:23 Ответить
Сьогодні він і так здійснив подвиг сказавши що війну веде не та сторона, а *****.
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10.02.2023 13:26 Ответить
А не за це отримав орден від Макрона?
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10.02.2023 13:45 Ответить
*****-САТАНІ собача СМЕРТЬ.
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10.02.2023 13:24 Ответить
нет у него рак но израильские врачи могут продлевать ему его жалкую жизнь
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10.02.2023 16:05 Ответить
Тільки хвиля ракет у відповідь,бо іншого рішення нема.
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10.02.2023 13:27 Ответить
Ми спромоглися лише на асфальт.
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10.02.2023 13:34 Ответить
Асфальт також непогано,от лиш мав бути в іншій частиніУкраїни,там де ЄС.
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10.02.2023 13:41 Ответить
лживые дтэки, ясно, галущенки на радостях первые повылазили с страшилками
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10.02.2023 13:48 Ответить
Вечером скажут, что наши ПВО сбили 110% выпущенных ракет.
Хоч би не брехали.
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10.02.2023 16:46 Ответить
 
 