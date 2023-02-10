В результате атаки России повреждены 4 ТЭС, пострадали 2 энергетика, - ДТЭК
Сегодня, 10 февраля, в результате ночных и дневных вражеских обстрелов пострадали четыре ТЭС ДТЭК Энерго.
Об этом в телеграме сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, из-за атаки двое работников станций получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь.
"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации ее последствий.
В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в сентябре-феврале энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 27 раз. 28 энергетиков были ранены, 3 погибли.
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