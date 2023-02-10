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обстріл (27045) ТЕС (908) ДТЕК (1946)

Унаслідок атаки Росії пошкоджено 4 ТЕС, постраждали 2 енергетики, - ДТЕК

дтек

Сьогодні, 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири ТЕС ДТЕК Енерго.

Про це в телеграмі повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій зазнали поранень. Їм оперативно надали медичну допомогу.

"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків.

Задля безпеки на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що у вересні-лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, 3 загинули.

Також читайте: Через російські обстріли в Україні пошкоджені майже 600 об’єктів електро- і теплопостачання, - Мінрегіон

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Топ коментарі
+13
Сьогодні у вечері Зеленський випустить потужний відосик, начувайся ворог! Відповідь буде жорстка.
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10.02.2023 13:23
+6
Гарно так виходить. Пошкоджено майно ДТЕК, за ремонт заплатить Європа, а за електроенергію ми знову заплатимо ахметову...
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10.02.2023 13:21
+6
В Штатах теж ахметкине ліктрічіство?
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10.02.2023 13:23
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Гарно так виходить. Пошкоджено майно ДТЕК, за ремонт заплатить Європа, а за електроенергію ми знову заплатимо ахметову...
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10.02.2023 13:21 Відповісти
В Штатах теж ахметкине ліктрічіство?
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10.02.2023 13:23 Відповісти
Ні, тільки у нас.
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10.02.2023 20:26 Відповісти
сказочний, переріж собі провода і не плати нікому
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10.02.2023 13:24 Відповісти
Ми? Ви в США платите Ахметову за електроенергію?
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10.02.2023 13:26 Відповісти
В США мене "прописав" Старлінк. А реально я в Чернігівській області живу.
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10.02.2023 20:23 Відповісти
Потвори кацапські. Не живеться їм як людям.
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10.02.2023 13:21 Відповісти
Знову вся мапа України червона. Тому треба вбивати їх як можна більше
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10.02.2023 13:23 Відповісти
и что у меня даже свет не выключали только по расписанию
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10.02.2023 16:04 Відповісти
Сьогодні у вечері Зеленський випустить потужний відосик, начувайся ворог! Відповідь буде жорстка.
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10.02.2023 13:23 Відповісти
Сьогодні він і так здійснив подвиг сказавши що війну веде не та сторона, а *****.
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10.02.2023 13:26 Відповісти
А не за це отримав орден від Макрона?
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10.02.2023 13:45 Відповісти
*****-САТАНІ собача СМЕРТЬ.
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10.02.2023 13:24 Відповісти
нет у него рак но израильские врачи могут продлевать ему его жалкую жизнь
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10.02.2023 16:05 Відповісти
Тільки хвиля ракет у відповідь,бо іншого рішення нема.
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10.02.2023 13:27 Відповісти
Ми спромоглися лише на асфальт.
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10.02.2023 13:34 Відповісти
Асфальт також непогано,от лиш мав бути в іншій частиніУкраїни,там де ЄС.
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10.02.2023 13:41 Відповісти
лживые дтэки, ясно, галущенки на радостях первые повылазили с страшилками
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10.02.2023 13:48 Відповісти
Вечером скажут, что наши ПВО сбили 110% выпущенных ракет.
Хоч би не брехали.
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10.02.2023 16:46 Відповісти
 
 