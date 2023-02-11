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рейтинг (1558) экономика (3803) Moody's (27)

Агентство Moody’s понизило рейтинг Украины. Дальнейший прогноз – стабильный

moody`s

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг Украины с Caa3 до Ca. Эксперты также изменили прогноз с негативного на стабильный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Рейтинг был понижен после оценки рисков, вызванных последствиями полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди основных рисков эксперты агентства называют сокращение устойчивости госдолга страны, а также рост вероятности реструктуризации долгов с потерями для кредиторов частного сектора.

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Стоит отметить, что в Moody's изменили дальнейший прогноз с негативного на стабильный. В то же время, аналитики оценивают дальнейшее понижение рейтинга как возможное при усугублении войны и росте ущерба, причиненного экономике Украины.

Ключевым фактором понижения рейтингов Украины до Ca является рост рисков устойчивости государственного долга на фоне затянувшейся войны и ее последствий для экономики и финансового сектора.

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В отличие от рейтинга Саа, долговые обязательства с рейтингом Ca являются высоко спекулятивными и, вероятно, близки к дефолту. При этом существует некоторая вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему.

По оценкам Moody's, реальный ВВП Украины сократился примерно на 30% в 2022 году. Хотя частный сектор продемонстрировал некоторую устойчивость и постепенно адаптировался к сложным обстоятельствам, война нанесет долгосрочный ущерб производственному потенциалу ключевых секторов экономики, в частности в результате недавней интенсификации военных атак на критически важные объекты инфраструктуры.

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Предполагаемый ущерб инфраструктуре на декабрь 2022 года составил 138 миллиардов долларов, что эквивалентно 70% ВВП 2021 года.
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11.02.2023 13:46 Ответить
Який сенс в цьому? Вони зоч кожен дерь можуть поінрувати і покращувати. Це не про шо не говорить. Прогнз одного дня
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11.02.2023 13:47 Ответить
И потекли инвестиции рекой
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11.02.2023 14:14 Ответить
Багато хто питає, де ж ті обіцяні "колосальні інвестиції" після переговорів в Омані?
Як де? Кожен день прилітають...
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11.02.2023 14:32 Ответить
Мудаки сидят в этом агентстве. Страна находится под постоянными обстрелами и вооружёнными атаками со стороны агрессора, а эти трясут своими рейтингами.
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11.02.2023 15:05 Ответить
Это их работа как бы, раз в 30 дней пересматривать рейтинги всех клиентов МВФ. Другой вопрос нафига из этого делать новость )
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11.02.2023 19:34 Ответить
Кака было, кака стало
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11.02.2023 19:53 Ответить
 
 