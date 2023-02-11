После победы Украины необходима деколонизация РФ, - Данилов
Разговор о демонтаже России следует начинать как можно быстрее - деколонизация РФ является единственным предохранителем от ее имперских посягательств.
Об этом написал в своей статье секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия – это лоскутное колониальное образование, которое скреплено кровавыми тропами геноцидов, репрессий, массовых убийств и порабощения. Но штыков, на которых сидит кремль, становится меньше, а разрушительная энергия недовольства Россией увеличивается. Серьезный разговор о том, как осуществить безопасный демонтаж России – на времени. Чем скорее он начнется, тем быстрее и безболезненнее пройдет весь процесс", - отметил секретарь СНБО.
По его мнению, именно распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики может стать предохранителем имперских и постимперских посягательств РФ и обеспечить неповторение любым способом ее попыток окончательно решить "украинский вопрос".
Данилов подчеркнул, что Россия – это не только проблема Украины, это проблема, которая расползлась гангреной, угрожая всему миру.
"Россия с ее автократическим режимом, ресурсной экономикой и новофашистской идеологией опять не смогла сдать цивилизационный экзамен, оставшись территорией сплошного насилия и зла, угрозой Украине и миру. Гарантии безопасности – десубъективизация России как государственного образования, деколонизация территорий", – отметил он.
После военной победы Украины, предупреждает Данилов, необходима внутренняя деколонизация самой России. Это, по его мнению, должна быть комплексная, продуманная работа, включающая ряд тематических треков: проработка возможных сценариев внутренней деструкции РФ; проведение консультаций и разработка планов по минимизации рисков неконтролируемого распространения ядерного, биологического, химического и другого оружия массового поражения; разработка политической стратегии взаимодействия с новыми политическими территориальными образованиями; экономическая модель взаимодействия с учетом потенциала и возможностей потенциальных новых торговых субъектов; налаживание контактов и подготовка руководящих кадров национальных и региональных республик; развитие сети поддержки гражданского общества; создание и популяризация медиаресурсов для поддержки антиколониальных движений внутри РФ; отработка системы люстрации, розыска и выдачи украинским и международным правоохранительным структурам военных преступников, государственных изменников и коллаборантов; внедрение механизма возмещения Украине со стороны бывшей России нанесенного войной ущерба.
По его словам, Украина должна приучать мир к мнению, что Россия не может сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует.
"По-настоящему масштабные идеи, как правило, сначала вызывают недоверие и скепсис, критику с разных сторон, отторжение и неприятие; но постепенно, если быть последовательными и настойчивыми в продвижении собственной позиции, этап эмоционального отторжения сменяется этапом рационального анализа, впоследствии – этапом принятия как новой реальности, планирования и реализации", – считает секретарь СНБО.
Если для безопасности человечества необходимо создать прецедент, то он должен быть создан. Если нужно найти новые нестандартные подходы и инструменты, то это будет сделано, утверждает Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Ну а те, що Захід боїться такого розвитку подій через наявність ЯЗ, то згадайте 1991 рік, коли розпадався совок! Вони теж боялися і навіть прямим текстом казали, що не треба розвалювати, а треба якось по іншому жити в тому ж совку (здається то Буш-старший був). І шо? Совка нема, ЯЗ як було у дибілів, так і лишилося. Так вони ще й врятували та вигодували цього звіра "ножками Буша".
Висновки не зроблені.
Але привчати їх до розпаду ерефії, на мою думку, треба. І чим раніше почати, тим швидше вони з нею погодяться
Что мы этого хотим - одно. Но цивилизованным странам страшно, что вместо одного ублюдка с ядерным оружием они получат десятки ублюдков с ядерным оружием. Да, именно благодаря ядерному оружию перед каждым шагом приходится думать месяцами, чтобы не дай Бог не похоронить всю планету в ядерной войне. Да, будь у Гитлера ядерное оружие - итоги Второй мировой могли бы быть совсем другими и не в лучшем смысле. Это плохо, но так есть и так будет, пока есть ядерное оружие и пока людям хочется жить.
НАТО не хочет рисковать сотнями миллионов своих жизней ради страны-не члена НАТО, потому Украине надо было выбирать Чорновола и идти в НАТО с самого начала, на НАТО нападать ссут.
Говорити і я можу та решта українців, но влада то у вас, а отже робити вам, а говорити нам.
Треба переводити війну з колоніальної-імперської в просту та починати валити рф із середини ослаблюючи центр та посилюючи провінції і провокуючи на активність провінційних царьків. А далі обирати варіант її дробити - повне зникнення росії і росіян шляхом відродження поневолених народів. Для цього треба умертвити та знищити центральну-федеральну владу рф і тих хто її може перехопити, в ідеалі робити це руками провінційних царьків.
И промышленность: выпуск ложек и матрёшек с хохломской росписью.
maybe territories.
Luckily, Ruzzia's Intercontinental Ballistic Missiles are mobile.
But what, if there exist underground
rocket silos in Sibiria?
desubjectivization of Russia as a state entity,
Legal Philosophical question probably.
Can an organisation like a State be both,
an object,
and a subject ?
Person and legal person.
Feeling subjectively as belonging to some state,
but do I objectively belong to it ?
Ruzzia must be an idea then,
like
Oligarchy, Theocraty, Democracy,
Fascism, Anarchy, Communism,
Liberty, Freedom, Autonomy,
National andor International Socialism,
Nationalism, Imperialism, Autocracy,
Dictatorship, ...
Краще б ви готувались до вторгнення належним чином
Your attitude is no way different, then
in Gremlins Capital.
З.І. Після перемоги в першу чергу буде дезебілізація... ваші "шашлики" вам ніхто не пробачав..
Кавказ по-любому оторвёт своё.
Это очевидные вещи.
А Россия навязывает модель милитаристской НИЩЕТЫ.
А кому оно надо ???