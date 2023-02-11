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Новости Война
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Данилов (1066) россия (93011)

После победы Украины необходима деколонизация РФ, - Данилов

олексій,данілов

Разговор о демонтаже России следует начинать как можно быстрее - деколонизация РФ является единственным предохранителем от ее имперских посягательств.

Об этом написал в своей статье секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия – это лоскутное колониальное образование, которое скреплено кровавыми тропами геноцидов, репрессий, массовых убийств и порабощения. Но штыков, на которых сидит кремль, становится меньше, а разрушительная энергия недовольства Россией увеличивается. Серьезный разговор о том, как осуществить безопасный демонтаж России – на времени. Чем скорее он начнется, тем быстрее и безболезненнее пройдет весь процесс", - отметил секретарь СНБО.

По его мнению, именно распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики может стать предохранителем имперских и постимперских посягательств РФ и обеспечить неповторение любым способом ее попыток окончательно решить "украинский вопрос".

Данилов подчеркнул, что Россия – это не только проблема Украины, это проблема, которая расползлась гангреной, угрожая всему миру.

"Россия с ее автократическим режимом, ресурсной экономикой и новофашистской идеологией опять не смогла сдать цивилизационный экзамен, оставшись территорией сплошного насилия и зла, угрозой Украине и миру. Гарантии безопасности – десубъективизация России как государственного образования, деколонизация территорий", – отметил он.

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После военной победы Украины, предупреждает Данилов, необходима внутренняя деколонизация самой России. Это, по его мнению, должна быть комплексная, продуманная работа, включающая ряд тематических треков: проработка возможных сценариев внутренней деструкции РФ; проведение консультаций и разработка планов по минимизации рисков неконтролируемого распространения ядерного, биологического, химического и другого оружия массового поражения; разработка политической стратегии взаимодействия с новыми политическими территориальными образованиями; экономическая модель взаимодействия с учетом потенциала и возможностей потенциальных новых торговых субъектов; налаживание контактов и подготовка руководящих кадров национальных и региональных республик; развитие сети поддержки гражданского общества; создание и популяризация медиаресурсов для поддержки антиколониальных движений внутри РФ; отработка системы люстрации, розыска и выдачи украинским и международным правоохранительным структурам военных преступников, государственных изменников и коллаборантов; внедрение механизма возмещения Украине со стороны бывшей России нанесенного войной ущерба.

По его словам, Украина должна приучать мир к мнению, что Россия не может сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует.

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"По-настоящему масштабные идеи, как правило, сначала вызывают недоверие и скепсис, критику с разных сторон, отторжение и неприятие; но постепенно, если быть последовательными и настойчивыми в продвижении собственной позиции, этап эмоционального отторжения сменяется этапом рационального анализа, впоследствии – этапом принятия как новой реальности, планирования и реализации", – считает секретарь СНБО.

Если для безопасности человечества необходимо создать прецедент, то он должен быть создан. Если нужно найти новые нестандартные подходы и инструменты, то это будет сделано, утверждает Данилов.
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Топ комментарии
+17
А як щодо декорупціїзації і дерашизації України? Мене це чомусь більше хвилює.
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11.02.2023 18:00
+13
він кожен день мандить і дає інтерь"ю а коли він робить шось конкретно по роботі? абдестович-данілов? так само і кулеба-- трендить трендить аж тошнить від іх рож
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11.02.2023 18:00
+9
Данілов напередодні 24.02 відправив своїх синів прихованого віку двох в США і одного до Франції.А потім розказують як вони будуть воювати іншими синами та дочками.
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11.02.2023 18:30
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він кожен день мандить і дає інтерь"ю а коли він робить шось конкретно по роботі? абдестович-данілов? так само і кулеба-- трендить трендить аж тошнить від іх рож
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11.02.2023 18:00 Ответить
Данілов напередодні 24.02 відправив своїх синів прихованого віку двох в США і одного до Франції.А потім розказують як вони будуть воювати іншими синами та дочками.
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11.02.2023 18:30 Ответить
Призовного віку.помилка
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11.02.2023 18:31 Ответить
А як щодо декорупціїзації і дерашизації України? Мене це чомусь більше хвилює.
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11.02.2023 18:00 Ответить
Це одне ціле.
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11.02.2023 18:03 Ответить
Абсолютно з ним згідний
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11.02.2023 18:02 Ответить
Теж згодний з ним і з Вами. Але не такій людині як Данилов про це говорити. Він - один із зеприслужників. І коли зараз навіть говорить правильні речі, то від таких токсичних людей і їхня ця мова тхне.
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11.02.2023 21:16 Ответить
Деопідорашування московії потрібне.
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11.02.2023 18:03 Ответить
1000500 тонн хлора и сверху 5-метровый слой бетона.
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12.02.2023 04:22 Ответить
Данилов, иди в ОПу. Откуда и вышел. Вас, тварей, мы еще увидим на узенькой скамеечке за пуленепробиваемым стеклом.
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11.02.2023 18:04 Ответить
Ніхто не допустить розпад мордору, тому що і США, і Европа переймається долею ЯЗ яка залишиться щоб не попала в неправильні руки. (Типу вона зараз у правильних руках). Тому і не дають нам потужну зброю щоб ЗСУ не роздовбало кацапію. Ось така реальність.
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11.02.2023 18:09 Ответить
Зеленського нам дали теж вони?
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11.02.2023 18:14 Ответить
Тобто зараз вона в правильних руках?
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11.02.2023 18:25 Ответить
Зараз вона в контрольованих руках, за це все говорено-переговорено тисячу разів...подумай
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11.02.2023 20:14 Ответить
Повна маячня
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11.02.2023 18:51 Ответить
Путін - знахідка для піндосів. Він запустив триггер новітньої гонки озброєнь, де американським монополіям світять гігантські бариші. Там уже не до України, якій можна віддати на бесплатну утилізацію металобрухт типу м113.
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11.02.2023 21:38 Ответить
Цинізм і кретинізм-це два критерії, якими керуються керівники США у своїй політиці. Трильйон доларів на Афганістан, точніше, коту під хвіст-хіба це не кретинізм? А якби США і Захід Україні 1) не виламували руки з ядерною зброєю; 2)прийняли б Україну в НАТО в 2008 році, то цієї бойні не було б зовсім. Хіба це не цинізм, те , до чого вони довели Україну?
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11.02.2023 21:46 Ответить
більше пздоболів, вєтєрінарів і всяких.
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11.02.2023 18:13 Ответить
А що, позаду?
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11.02.2023 18:53 Ответить
Позаду цього коня?
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11.02.2023 21:29 Ответить
Та спочатку треба вибити рашистів з нашої території! Ну не на часі зараз "ділити тушу невбитого ведмедя"!
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11.02.2023 18:14 Ответить
Це слушна думка. Але ми ще далеко не перемогли...
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11.02.2023 18:14 Ответить
А обертом атомних материалів хто буде займатися, по -твоєму? штук 60 суб"єктів, які там утворяться, чи ти з Даниловим корпоративно? перед тим, як писати, нема бажання подумати і уявити масштаб оцього гемору? Чи на якого рябка їх не добили у 91 році, що було легше і взагалі без проблем? ...слушна думка
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11.02.2023 19:52 Ответить
Розпад балалайні - питання недалекого майбутнього. А вже зараз можна перейменувати в українській мові і на українських мапах росію на московію, росіян на московитів, рускій їзик на московську мову. А після розпаду московії заборонити новоутвореним територіям використовувати в своїх назвах корені -рус- і -рос-, оскільки історично вони були вкрадені московією в нашої держави.
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11.02.2023 18:16 Ответить
...а українську мову перейменувати у російську?
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11.02.2023 18:22 Ответить
Тоді вже в "руську", від слова "Русь"
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11.02.2023 18:32 Ответить
Так...і гімн треба - "сплатіла навєкі вєлікая русь..."
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11.02.2023 18:48 Ответить
Ваш запал вже з серії "застав дурня богу молитися - він і лоба розіб'є".
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11.02.2023 18:50 Ответить
Від "надапєрєстатЦьстрЄляЦь_даґаваріццапасєрєдінє_шашликі" до деколонізації росії. За менше, ніж рік.
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11.02.2023 18:21 Ответить
Навряд чи Захід погодиться на розпад ерефії, але таку думку потрібно потроху вкладати їм в голови. Може дозріють. Розпад ерефії - це питання безпеки України.

Ну а те, що Захід боїться такого розвитку подій через наявність ЯЗ, то згадайте 1991 рік, коли розпадався совок! Вони теж боялися і навіть прямим текстом казали, що не треба розвалювати, а треба якось по іншому жити в тому ж совку (здається то Буш-старший був). І шо? Совка нема, ЯЗ як було у дибілів, так і лишилося. Так вони ще й врятували та вигодували цього звіра "ножками Буша".
Висновки не зроблені.

Але привчати їх до розпаду ерефії, на мою думку, треба. І чим раніше почати, тим швидше вони з нею погодяться
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11.02.2023 18:31 Ответить
+, те саме, або близько прокоментував вище
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11.02.2023 20:15 Ответить
Давайте скажем прямо: США породили Єльцина, Єльцин породив Путіна, Путін породив війну.
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11.02.2023 21:51 Ответить
Данілов правильно каже, тільки це послання треба зкеровувати на захід. Ми і так знаємо, що така росія нікому не треба. Краще б її, взагалі б не було.
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11.02.2023 18:32 Ответить
Нехай москалі самі визволяють свою ерефію від путінської банди. Але очевидно їх такий режим влаштовує
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11.02.2023 19:19 Ответить
Лишь бы попиз...еть ляпают шопопало, впереди планеты всей Буданов, но Данилов пытается не очень отставать.

Что мы этого хотим - одно. Но цивилизованным странам страшно, что вместо одного ублюдка с ядерным оружием они получат десятки ублюдков с ядерным оружием. Да, именно благодаря ядерному оружию перед каждым шагом приходится думать месяцами, чтобы не дай Бог не похоронить всю планету в ядерной войне. Да, будь у Гитлера ядерное оружие - итоги Второй мировой могли бы быть совсем другими и не в лучшем смысле. Это плохо, но так есть и так будет, пока есть ядерное оружие и пока людям хочется жить.

НАТО не хочет рисковать сотнями миллионов своих жизней ради страны-не члена НАТО, потому Украине надо было выбирать Чорновола и идти в НАТО с самого начала, на НАТО нападать ссут.
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11.02.2023 18:35 Ответить
Не забувайте, що в ейфорії після 90-х США відстали від США по ракетному озброєнню, бо не мають , як Росія і Китай ГІПЕРЗВУКОВОЇ ЗБРОЇ. Тобто, Росія може абсолютно безнаказанно знищити США. Тому Байден і боїться власної тіні.
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11.02.2023 21:56 Ответить
Ну так робіть щось для цього, а не говоріть.

Говорити і я можу та решта українців, но влада то у вас, а отже робити вам, а говорити нам.

Треба переводити війну з колоніальної-імперської в просту та починати валити рф із середини ослаблюючи центр та посилюючи провінції і провокуючи на активність провінційних царьків. А далі обирати варіант її дробити - повне зникнення росії і росіян шляхом відродження поневолених народів. Для цього треба умертвити та знищити центральну-федеральну владу рф і тих хто її може перехопити, в ідеалі робити це руками провінційних царьків.
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11.02.2023 18:36 Ответить
нашому теляті та вовка б з'їсти...
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11.02.2023 18:37 Ответить
Вовка черв'яки вже рвуть на шматки.
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11.02.2023 19:13 Ответить
После деколонизаци должен остаться ареал МКАДа.
И промышленность: выпуск ложек и матрёшек с хохломской росписью.
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11.02.2023 18:43 Ответить
China will want something,
maybe territories.

Luckily, Ruzzia's Intercontinental Ballistic Missiles are mobile.

But what, if there exist underground
rocket silos in Sibiria?
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11.02.2023 18:46 Ответить
до кінця не поняв но нехер пошлю..або пиши на мові або краше не лізь
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11.02.2023 20:05 Ответить
Данилову настав час спуститися на землю і з'їздити на передову
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11.02.2023 18:51 Ответить
Entsubjektivierung Russlands als staatliche Entität,

desubjectivization of Russia as a state entity,

Legal Philosophical question probably.

Can an organisation like a State be both,
an object,
and a subject ?

Person and legal person.

Feeling subjectively as belonging to some state,
but do I objectively belong to it ?

Ruzzia must be an idea then,
like
Oligarchy, Theocraty, Democracy,
Fascism, Anarchy, Communism,
Liberty, Freedom, Autonomy,
National andor International Socialism,
Nationalism, Imperialism, Autocracy,
Dictatorship, ...
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11.02.2023 19:04 Ответить
хай починають робити це самі ще позавчора
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11.02.2023 19:04 Ответить
дурний думкою і " масштабними ідеями" радіє.
Краще б ви готувались до вторгнення належним чином
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11.02.2023 19:11 Ответить
мене дивує одне, як країна 25млн жителями може перемогти в 150 млн.. це хіба віднощення в цифрі людей...а якщо брати по числу техніки і брати до уваги те що в россії є Ядерна зброя....як можа говорити про перемогу ?! наскільки треба бути далекій людині. це ж проста логіка, без залучення НАТО до цієї війни шансів виіграти НЕМАЄ
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11.02.2023 19:22 Ответить
бо ти просто падло.. тоесть пабло..тобі нічого не понять.. ми украінці а ти просто падло.. тоесть пабло
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11.02.2023 20:02 Ответить
Start buying optics, glasses -°°- 🤓 .

Your attitude is no way different, then
in Gremlins Capital.
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11.02.2023 23:51 Ответить
Все просто-арбайтен и репорейшен
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11.02.2023 19:40 Ответить
данілов..ти від роду лапоть і думаеш як лапоть.. по перше нам треба демародерізація а потім все остальне..мародерів по тополям.. безразніци всіх.. а потім чистими руками будувати украіну..
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11.02.2023 20:00 Ответить
Так достатньо, без надлишкових тлумачень і уточнень
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11.02.2023 20:17 Ответить
данилов, может поменьше болтать о том что будет после победы. вначале нужно победить. майор абдристович уже поехал на передовую с краденым гранатометом, чтоб приблизить эту победу?
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11.02.2023 20:23 Ответить
зепістуни , ************ забеспечте фронт для початку .. (((

З.І. Після перемоги в першу чергу буде дезебілізація... ваші "шашлики" вам ніхто не пробачав..
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11.02.2023 20:24 Ответить
Завтра, 12 лютого на Дніпропетровщині відключень електроенергії НЕ буде, - ДТЕК
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11.02.2023 20:34 Ответить
Самые русские в Вологде живут...
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11.02.2023 20:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/11/7388959/ В "Гвардию наступления" уже подали более 20 тысяч заявлений
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11.02.2023 20:43 Ответить
Якщо данілов сказав, то рашисти можуть спасати спокійно, бо це тріпло багато чого наговорило, що не справдилось!
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11.02.2023 20:43 Ответить
Китай по-любому оторвёт от империи своё.
Кавказ по-любому оторвёт своё.
Это очевидные вещи.
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12.02.2023 02:39 Ответить
ні,ні китай,а вже тим більше якийсь там "кавказ",той кавказ ***** положив в степах України,рашка скоро стане мононаціональною і унітарною країною,з єдиною титульною "нацією" рузге,те що в китая дохрена мяса,не значить що орки його не прорідять під занавіс парою тактичних боєголовок(сибір велика,ну пофонить трохи),і побіжать жовтосракі воєвуни ще швидше з кацапії ніж тікали від Вєтнаму))) а чого так? а бо уже киатйці ніхрена не ті фанатики маоісти,нема дурних за воШьдя вмирати пачками
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12.02.2023 06:14 Ответить
Рабские вымираты надо разделить и разложить
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12.02.2023 07:08 Ответить
Эмираты живутхорошо, и не дадут испортить себе праздник жизни.
А Россия навязывает модель милитаристской НИЩЕТЫ.
А кому оно надо ???
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12.02.2023 07:12 Ответить
Данилов тут столько наДЕкал а по факту у нас Арахамия и Ермак крышуют и ведут совместные дела с главой АП при Януковиче Левочкиным и Андреем Кравцем завхозом Януковича сын которого зам главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете... вы вообще вдумвйтесь нам тут хотели вернуть Януковича а сын завхоза Януковича депутат Киевсовета и зам главы земельной комиссии это вообще как так?
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12.02.2023 19:13 Ответить
Почему сын Данилова за три дня до 24 февраля выехал за границу? Почему люди в Гостомеле , Буче погибали без информации о начале войне. Зови сынка пускай приезжает повоюет
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16.02.2023 16:29 Ответить
 
 